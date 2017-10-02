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بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!
صحيفة المرصد : أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل زفاف “ملكيّ” في دبي.
ونشرت “فارس” مقطعي فيديو لها عبر حسابها على “انستغرام”، وبدت فيهما تغني وترقص على أنغام ما تقدمه، وعلقت على الفيديو بالتالي: “فرح ملكي في دبي”.
وانقسم جمهور ميريام فارس إلى قسمين، معجبون بوصلة رقصها وفستانها، وآخرون هاجموها لما أسموه رقصها المثير.
يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس كان كليب “شوف حالك عليي” والأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان يحيى الحسن، أما توزيع وميكس وليد المسيح، والكليب إخراج شريف ترحيني.
التعليقات
27 -2017-10-02 07:50:04
اقسم بالله انني لم افتح الفديو لكي لاالوّث بصري بهذه المناظر المخزيّه
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26 - سيف2017-10-02 07:41:35
تعليق مخالف
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25 - فاتن الشهري✨2017-10-02 07:41:01
رقصها ماشاء الله جممميييل وشعرها كمان ماشاء الله ❤️بس لو ترقص بمكان حريم افضل تكسب ذنووب اللي يطالع فيها ينفتن صراحه يازين الرشاقه قلت لكم مافي احسن من البنت الرشيقه 😂
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24 - اه بس2017-10-02 07:37:50
كيف يخرج شعب قوي وهم ليل نهار اغاني ورقص وكوره ماذا تتنضر ان يصبح الشعوب هذا ديدنها لن تصتطيع حتي ان تدافع عن نفسها
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23 - مزاجي كذا2017-10-02 07:36:57
هاذي راقصة ولا مغنية لاكن اقول الشعب يحب هز الوسط والوسط مقارب لكلمة واسطة والواسطة مقاربة لكمت تخطي القوانين ومريام فارس تملكت الوسط والواسطة واليوم مبهورين فيها وغدا لاتعلم ماذا سيقولون عنها
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22 - أبو علي2017-10-02 07:07:12
استعراض أسلحة الدمار الشامل أمام الغير ،الا يدل ذلك على نقصان عقل ؟!
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21 - فهد2017-10-02 06:51:42
تبي عريس ملكي .
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20 - hima2017-10-02 06:37:22
الله يسعد قلبها,ويسعد امارات الفرح والسعادة والسلام.
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19 - محمدين2017-10-02 06:37:21
قال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) كل بلد مسئول عنها حاكمها
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18 - ليبرالي يحب العلمانية2017-10-02 06:36:56
الرقص يدل على الذوق والاحساس الفني .. فمن لايتراقص او يتمايل جسده على النغمة الجميلة فهو فاقد للحس الفني .. ومن يفقد الحس الفني فهو الخاسر الاكبر .. فلابد انه اصم او نشأ في بيئة فقيرة جدا ثقافيا
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17 - منصف2017-10-02 06:15:14
اثنين في واحد .. رقاصة ومغنية
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16 - العربي2017-10-02 06:14:49
خلوها تسوي الي تبي وش تطلبونها
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15 - هنطش2017-10-02 06:11:14
اصبحو هذا زمن ***الكبيره
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14 - جون كنيدي اليعربي2017-10-02 06:02:21
والله من ***بنت الذين
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13 - هنطش2017-10-02 06:01:10
ايه الحاجب أعطي هذه الفنانه مليون دولار و قصر وسيأره لقد امتعتنا بهذا العمل الخيري
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12 - أبو هلول2017-10-02 05:56:01
احنا عندنا في مصر رقصات ضايعين مش بيعرفوا يرقصوا زي ميريام دي ... اهم حاجه تبقى محترمه و هيه بترقص ... الحمد لله على نعمة العقل ... صحيح الناس مش ملايكه لكن الدنيا من غير رقاصين احسن ماعرفش ايه فايدته
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11 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-10-02 05:53:43
تجمع هي و زوجها الفلوس سنين و ليل مع نهآر .. و آخر شي يجي ولدهم الدلو يصرفها بآردة مبرّدة 😂
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10 -2017-10-02 05:51:22
متى راح نشوف حفلات زي كذا عندنا
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9 - yasser2017-10-02 05:49:53
ياالله صباح خير
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8 - الحقباني2017-10-02 05:47:09
علم هذا يسم مسجي بدون ملمس والابد ان يكون هناك مسلمس علشان تكون عضلة راين بعد عمل حقباني له مسجي حقباني علم
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7 - سعودي2017-10-02 05:42:29
تعليق مخالف
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6 - حقيقة2017-10-02 05:42:06
ايش تريد من ***غير هذا الرقص
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5 - violety2017-10-02 05:38:33
مالها داعي تغيضون الاخرين ,, جالسة تتعلم الرقص الخليجي لزيادة دخلها ..
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4 - مواطن غيور2017-10-02 05:34:42
هاذي يسمونها رقصة ***. الله لا بيلانا
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3 - نيقااا نفاااادي2017-10-02 05:25:43
وبعدين رقصتي وجبتي قينه بميلاك وش صار بيزيد عمرك مثلآ
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2 - نيقااا نفاااادي2017-10-02 05:22:36
الرقصه ذي يسمونها الخلاطه والسحب
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1 -2017-10-02 05:13:49
هذه يسمونها رقصة الزحكي او الطاحونه العالميه الشهيره
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