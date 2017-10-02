رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!
حجم الخط A A A
المرصد 27 4٬112 3 ساعات

صحيفة المرصد : أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل زفاف “ملكيّ” في دبي.

ونشرت “فارس” مقطعي فيديو لها عبر حسابها على “انستغرام”، وبدت فيهما تغني وترقص على أنغام ما تقدمه، وعلقت على الفيديو بالتالي: “فرح ملكي في دبي”.

وانقسم جمهور ميريام فارس إلى قسمين، معجبون بوصلة رقصها وفستانها، وآخرون هاجموها لما أسموه رقصها المثير.

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس كان كليب “شوف حالك عليي” والأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان يحيى الحسن، أما توزيع وميكس وليد المسيح، والكليب إخراج شريف ترحيني.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 -
2017-10-02 07:50:04
اقسم بالله انني لم افتح الفديو لكي لاالوّث بصري بهذه المناظر المخزيّه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - سيف
2017-10-02 07:41:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - فاتن الشهري✨
2017-10-02 07:41:01
رقصها ماشاء الله جممميييل وشعرها كمان ماشاء الله ❤️بس لو ترقص بمكان حريم افضل تكسب ذنووب اللي يطالع فيها ينفتن صراحه يازين الرشاقه قلت لكم مافي احسن من البنت الرشيقه 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - اه بس
2017-10-02 07:37:50
كيف يخرج شعب قوي وهم ليل نهار اغاني ورقص وكوره ماذا تتنضر ان يصبح الشعوب هذا ديدنها لن تصتطيع حتي ان تدافع عن نفسها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - مزاجي كذا
2017-10-02 07:36:57
هاذي راقصة ولا مغنية لاكن اقول الشعب يحب هز الوسط والوسط مقارب لكلمة واسطة والواسطة مقاربة لكمت تخطي القوانين ومريام فارس تملكت الوسط والواسطة واليوم مبهورين فيها وغدا لاتعلم ماذا سيقولون عنها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - أبو علي
2017-10-02 07:07:12
استعراض أسلحة الدمار الشامل أمام الغير ،الا يدل ذلك على نقصان عقل ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - فهد
2017-10-02 06:51:42
تبي عريس ملكي .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - hima
2017-10-02 06:37:22
الله يسعد قلبها,ويسعد امارات الفرح والسعادة والسلام.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
19 - محمدين
2017-10-02 06:37:21
قال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) كل بلد مسئول عنها حاكمها
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
18 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-02 06:36:56
الرقص يدل على الذوق والاحساس الفني .. فمن لايتراقص او يتمايل جسده على النغمة الجميلة فهو فاقد للحس الفني .. ومن يفقد الحس الفني فهو الخاسر الاكبر .. فلابد انه اصم او نشأ في بيئة فقيرة جدا ثقافيا
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
17 - منصف
2017-10-02 06:15:14
اثنين في واحد .. رقاصة ومغنية
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 - العربي
2017-10-02 06:14:49
خلوها تسوي الي تبي وش تطلبونها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
15 - هنطش
2017-10-02 06:11:14
اصبحو هذا زمن ***الكبيره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-02 06:02:21
والله من ***بنت الذين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - هنطش
2017-10-02 06:01:10
ايه الحاجب أعطي هذه الفنانه مليون دولار و قصر وسيأره لقد امتعتنا بهذا العمل الخيري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - أبو هلول
2017-10-02 05:56:01
احنا عندنا في مصر رقصات ضايعين مش بيعرفوا يرقصوا زي ميريام دي ... اهم حاجه تبقى محترمه و هيه بترقص ... الحمد لله على نعمة العقل ... صحيح الناس مش ملايكه لكن الدنيا من غير رقاصين احسن ماعرفش ايه فايدته
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
11 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-10-02 05:53:43
تجمع هي و زوجها الفلوس سنين و ليل مع نهآر .. و آخر شي يجي ولدهم الدلو يصرفها بآردة مبرّدة 😂
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
10 -
2017-10-02 05:51:22
متى راح نشوف حفلات زي كذا عندنا
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
9 - yasser
2017-10-02 05:49:53
ياالله صباح خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - الحقباني
2017-10-02 05:47:09
علم هذا يسم مسجي بدون ملمس والابد ان يكون هناك مسلمس علشان تكون عضلة راين بعد عمل حقباني له مسجي حقباني علم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
7 - سعودي
2017-10-02 05:42:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - حقيقة
2017-10-02 05:42:06
ايش تريد من ***غير هذا الرقص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - violety
2017-10-02 05:38:33
مالها داعي تغيضون الاخرين ,, جالسة تتعلم الرقص الخليجي لزيادة دخلها ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - مواطن غيور
2017-10-02 05:34:42
هاذي يسمونها رقصة ***. الله لا بيلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - نيقااا نفاااادي
2017-10-02 05:25:43
وبعدين رقصتي وجبتي قينه بميلاك وش صار بيزيد عمرك مثلآ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - نيقااا نفاااادي
2017-10-02 05:22:36
الرقصه ذي يسمونها الخلاطه والسحب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -
2017-10-02 05:13:49
هذه يسمونها رقصة الزحكي او الطاحونه العالميه الشهيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : منصور

هؤلاء الرفضة اذناب الفرس يشوهون سمعة الاسلام ولافيه انتقادمن دول الغرب دنياعجيبة...
بواسطة : مواطن

اتمنى من حكومتنا الرشيده الغاء هذا القرار والله ان بتجي من وراه مصايب وفتن ويكثر...
بواسطة : الدمج ينقذ النشىء ويطوره

75% من المواطنات يقودن السيارة سواء في الخارج او الداخل في الاحياء الامنه وفي ال...
بواسطة : شلحاااااااااااط

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

محمد الساعد

عند الحديث عن قانون التحرش.. لا بد من المرور على العنصرية !
20 0
mm

فهد الأحمري

لهذا رفضت قيادة المرأة للسيارة
27 0
mm

قينان الغامدي

الـ DNA آخر خيار لمنح الجنسية: إذا فوجئوا نخوا
26 0
mm

د. محمد العوين

ليس بدعاً سبق قيادتنا إلى المستقبل!
22 0
mm

كوثر الأربش

إن لم تكوني « نسويةً أكلتكِ النسويات»
23 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه ؟
199 0
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
311 4
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
201 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
127 1
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
201 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
560 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
416 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
428 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
401 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
949 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
691 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
149 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
371 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
666 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
606 0
الاخبار الدولية
صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

 المرصد 28 9٬377 4 ساعات
كاتب إماراتي: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟.. هذا هو أسوأ سيناريو محتمل!

كاتب إماراتي: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟.. هذا هو أسوأ سيناريو محتمل!

 المرصد 22 2٬492 6 ساعات
فورين بوليسي: دسائس “القصر” ربما تحسم نهاية أزمة قطر مع جيرانها !

فورين بوليسي: دسائس “القصر” ربما تحسم نهاية أزمة قطر مع جيرانها !

 المرصد 15 6٬392 9 ساعات
هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله – صورة

هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله – صورة

 المرصد 13 2٬816 14 ساعة
المرصد الرياضي
رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

 المرصد 28 2٬637 7 ساعات
من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

 المرصد 14 8٬903 13 ساعة
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 30 3٬364 يوم واحد
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

 المرصد 26 13٬562 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

 المرصد 27 4٬112 3 ساعات
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 9 3٬695 يوم واحد
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 33 6٬636 يومين
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 54 14٬422 يومين
اخبار منوعة
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

 المرصد 18 2٬093 2 ساعتين
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

 المرصد 16 5٬402 17 ساعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 42 14٬822 يومين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 16 6٬330 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

 المرصد 174 7٬898 12 ساعة
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

 المرصد 14 8٬861 20 ساعة
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 186 9٬161 يوم واحد
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 17 5٬848 22 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬854 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬905 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬896 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬266 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 34 24٬685 يوم واحد
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬520 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬364 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬966 أسبوعين
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬667 3 أيام
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬823 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬985 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬526 5 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬420 4 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬296 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬330 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬757 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

 المرصد 23 5٬661 16 ساعة
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 23 3٬456 23 ساعة
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 45 7٬432 يوم واحد
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 39 4٬298 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

 المرصد 444 4٬217 22 ساعة