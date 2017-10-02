بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

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صحيفة المرصد : أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل زفاف “ملكيّ” في دبي.

ونشرت “فارس” مقطعي فيديو لها عبر حسابها على “انستغرام”، وبدت فيهما تغني وترقص على أنغام ما تقدمه، وعلقت على الفيديو بالتالي: “فرح ملكي في دبي”.

وانقسم جمهور ميريام فارس إلى قسمين، معجبون بوصلة رقصها وفستانها، وآخرون هاجموها لما أسموه رقصها المثير.

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس كان كليب “شوف حالك عليي” والأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان يحيى الحسن، أما توزيع وميكس وليد المسيح، والكليب إخراج شريف ترحيني.