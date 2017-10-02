رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / منح السعوديات رخص قيادة لسيارات “الأجرة” ومزاولة نشاط “النقل” خلال 30يوما

منح السعوديات رخص قيادة لسيارات “الأجرة” ومزاولة نشاط “النقل” خلال 30يوما

منح السعوديات رخص قيادة لسيارات “الأجرة” ومزاولة نشاط “النقل” خلال 30يوما
حجم الخط A A A
المرصد 51 2٬634 3 ساعات

صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية أن المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي صرح بأن اللجنة المشكلة لإعادة إعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصا لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوما، إذ تعمل عليها الآن وستتضح الرؤية في ما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قبل السيدات من عدمه.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” اعتبر”الطعيمي” أن امتلاك السيدات لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات، من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

51 - انفتاح العقل يختلف
2017-10-02 08:07:13
اين العلمنج واللبرالنج عن حقوق المطلقات؟ المعنفات؟ الفقيرات؟ اليتيمات؟ العاطلات؟ ام أن حقوق المراءه هي القيادة وعملها سائق نقل وتاكسي؟ اعمال لاتتناسب مع طبيعتها..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - انفتاح العقل يختلف
2017-10-02 08:03:56
ليس لدي أعتراض على القياده بقدر مالدي اعتراض على تسهيل خروج المراءه من بيتها بحاجة كسب العيش.. اليس اولى ان يتم دعم رب المنزل حتى لاتضطر المراءه للعمل ومزاحمة الرجال لقلة دخل رب منزلها؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 - انفتاح العقل يختلف
2017-10-02 08:00:52
ترك المراءه دورها في منزلها وتعمل للإعاله فهذا مخالف للرابط الإجتماعي قبل الديني.. فالرجل هو من يعيل والمراءه هي من تجلس في البيت تهتم بأطفالها وتكون سند زوجها حتى يبدع في عمله ويأتي بلقمة العيش لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - انفتاح العقل يختلف
2017-10-02 07:59:22
قال تعالي: وقرن في بيوتكن, ولم يقل اجلسن, لأن القرار هو طول المكوث.. لأنه تعالى يعلم ان ما أن تخرج المراءه من بيتها من غير حاجه فسيعم الفساد.. اللهم سلم سلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-10-02 07:45:41
ممتاز خلوهن يشتغلن بدال ماهن متبطحات على الجوال . يعملن بلقمتهن . ارعجتونا بتانيث المحلات والنتيجه لا شي وبتزعجونا بسواقة الحريم والنتيجه لاشي والسوواويق موجودين . المفروض يمنع فيزة سائق وخادمه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
46 - مزاجي كذا
2017-10-02 07:42:11
الي يقول قطعو ارزاق الرجال اقول لة الرجل أليس لة اخت اوزوجة فهذة فرصة وظيفية لهم اهم شي تكون السعوديه وليس وافدات لايوجد قطع ارزاق بل زيادة ارزاق واهم شي يفتك الرجل من مطالباتهم الماديه ويتروبع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 -
2017-10-02 07:27:10
ت 34 ،، اذا ممنوع في دول الخليج فهم احرار في دولهم ،، ولكن هنا يختلف وباذن يسمحون بذلك وانت تضحك كذا 😆
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
44 - زائر الصباح🌻
2017-10-02 07:26:40
مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات ⁦✔️⁩
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
43 - مع الخيل
2017-10-02 07:25:40
الله القوي فوق كل قوي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,859 )
42 - بدور
2017-10-02 07:25:30
لاحول ولا قوة الا بالله ياربي استر علينا بسترك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
41 - مع الخيل
2017-10-02 07:24:48
زمن اغبر الله يكفينا الشر اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اكفنا شرورهم واشغلهم بانفسهم لقد اذو المسلمين الموحدين اللهم لااحد يقدر عليهم غيرك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
40 - مانختلف
2017-10-02 07:24:04
طيب اذا ركبت عائلة معاها وين يركب ابوهم !!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - مانختلف
2017-10-02 07:22:51
قطع رزق الرجال اصحاب الدخل المحدود !!!!!!! انتحروا ايها الرجال اصبحتوا عاطلين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - مع الخيل
2017-10-02 07:21:50
امور الفساد بسرعة تتنفذ سبحان الله والسكن والامور اللي فيها مصلحة المواطن تعفن ومانفذت عجبي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - -متفتح
2017-10-02 07:19:37
شكراً جزيلاً لكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -
2017-10-02 07:18:51
لا اعتقد الامر يقول قيادة فقط ولم يقل نقل ركاب نامل ان لا يتم ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 -
2017-10-02 07:17:48
السعودي نفسه الرجل ما يحصل على رخصة النقل الا بعد عمر معين وفحوصات غير عادية امر مثل هذا يستحيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-10-02 07:16:48
ما ناقص الا هي كدادات من جدكم جميع دول الخليج غير مسموح لهم ولا اعتقد ذلك ويستحال اذا الباكستانيين بشنباتهم وعضلاتهم المفتولة يتم تشليحهم من الافارقة والحرامية ما بالك امراءة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 -
2017-10-02 07:13:20
للاءمانه مصرطبقت سيارات الاءجره للنساءوايضا الليموزين مصريات من المطارالي اي مكان بالقاهره هناك مصريات سواقات اجره وليموزن (((لكن لاحظو ليست ملك للنساءالمصريات ولكنهن موظفات بالراتب الشهري فقط.شركات))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-02 07:12:00
شكرا على هذه الاخبار الجميلة لنا .. وشكرا على هذه الاخبار المؤلمة للمتطرفين وديناصورات العصر الحديث
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
31 - مزاجي كذا
2017-10-02 06:58:42
الدول العربية والعالم لم يسمحوا بقيادة الأجرة للنساء الى بعد سنين ونحن أخذنا الموضوع شامل وسترجالي طيب جت مغربية والسورية ولا مصرية أو جنسية وقادة الأجرة اقولها بصراحة لن ينفع قانون التحرش
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - فهد
2017-10-02 06:53:21
زعلت يافهد يوم قلت الى الامام ياوطن ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - فهد
2017-10-02 06:50:31
لا تسرق اسمي يا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - من المدينه
2017-10-02 06:50:15
مشكله الي يضن ان الرخصه انها تشتغل ليموزين ياخوان لازم تفهمو ايش مكتوب لتوصيل طلاب الجامعات والمدارس فقط مو تشتغل ليموزين اليموزين وبطلوه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - فهد
2017-10-02 06:50:01
فيه كائنات شغلتها بس تطبل لا رأي ولا مبدأ ولا شخصية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - فهد
2017-10-02 06:49:25
الى الامام ياوطن
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
25 - مزاجي كذا
2017-10-02 06:49:07
لابد من ضوابط والاستقدام ولاستكون فوضى باستقدام سائقات وستكون المشاكل والمطالبات اكبر ممى نتوقع رجاء يبنت الوطن طالبتن بالقيادة فكوني قدمطالباتك ف بادري بالقيادة بنفسك وتساعدي مع الاهل والزوج بتوصيل
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
24 - فهد
2017-10-02 06:48:25
الحين حتى الرجال اللي يشتغل بالأجرة ما يأمن نفسه يركبون معه أشكال وأنواع ,, ياخي سمحتوا بالقيادة وقلنا حقهم بس على طول مره وحده بالأجرة ؟؟؟ هذولي صاحين ولا وش سالفتهم ؟؟ دول منفتحة وفقيرة بس غير مسموح
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
23 - مزاجي كذا
2017-10-02 06:40:13
طالبتم بالقيادة سنين وعندما سمح لكم اتيتم كما أتى الرجل بالسائق الان انتم لماذا طالبتم بالقيادة والان تستقدمون سائقات اعجب ناس لم افهم مطالباتهم يطالبون وعندما ينفذ طلبهم سيتقدمون من ينوب أو يتولى طلب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 -
2017-10-02 06:39:48
قرار اكثر من رااائع ،، وعلينا التكاتف رجال ونساء لبناء وطن واقتصاد قوى وحياه سعيده ،، واللي موعاجبه الوضع يضف عفشه ويذلف الى اي بلد ثاني
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
21 -
2017-10-02 06:39:25
*** وين عايشين للحين الشعب ماهو مستوعب مرأة تسوق بسيارتها وشلون عاد تشتغل سواق تخيلوا شاب يركب مع سائقة ليموزين هذا بيتحرش فيها وبيرميها وبيسرق السيارة معه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - لقمان الحكيم
2017-10-02 06:37:29
ممكن نشوفها في مواقف التكاسي للركاب وهي تنادي جده واحد جده واحد كابرس تسعاوي يجرح ويداوي وتمسك خطوط طويله عادي وممكن في تريلا محمله اسمنت وصافطه تحت عباره وتضبط براد الشاهي ههههههه ممكن ليش لا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - hima
2017-10-02 06:34:12
قرار حكيم اذا تم,والمواطنين نساء ورجال اولى بخير البلاد,بدل الاجانب اللي اكلين الاخضر واليابس.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
18 - هناء
2017-10-02 06:33:27
لحوووول ما نبي وعندنا ماتصدق تشم ريحة وظيفة لو راتبها 50 ريال ، المفروض مانقبل ونعارض شالوظائف الغريبة ترانا في الخليج وأغنى دول الخليج بعد وأكثر شعب من بينهم متبهذل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - شد وصل
2017-10-02 06:32:04
هذى سياسة حتى المجتمع يتقبل القيادة الآن .... فيقال تم الموافقة على تراخيص النقل أو الأجرة. .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - محمدين
2017-10-02 06:31:43
مستعجلين الاخوان طيب نسقوا اول مع البلديات لزياده رقعه المقابر الشواغر الموجوده حالياغطوها بالكامل شبابنا ماعمري خرجت الا وأشوف حادث وجثث الله يستر علينا وعلى بناتنا وعلى بنات المسلمين بس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - لغب ..
2017-10-02 06:29:14
سيفلت الحبل ..... ماهو ممنوع دوليا سيسمح هنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - الهاشمي
2017-10-02 06:16:25
نسأل الله السلامه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
13 - فهد12
2017-10-02 06:14:21
من النتائج الاجابية لقيادة النساء ان نفتك من السائق لبنات المدارس والجامعات والمشاكل التي نتجت عن ذلك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
12 - ماسم
2017-10-02 06:13:55
كلن مسئول عن بيته اما السفينة نسأل الله ان توصلنا الي شط النجاة
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
11 - ابونواف سعد
2017-10-02 06:09:45
اعتقد انه ممنوع دولياً المرأه تقود سيارات الاجره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - هنطش
2017-10-02 06:05:48
انا اسمي عدنان وأهلي يدلعوني حصة انفع
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
9 - اثبت مكانك
2017-10-02 06:03:45
ياعالم ياهوه ... انا في حلم والا في علم ؟ معقول وصلت فينا الجرأة الى هذا الحد ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
8 - مرحب الف
2017-10-02 06:02:15
ما يكفي الاجره والنقل شغلوهن حتى في اللياسه والبلاط ... لمين خليتو الذهب والمجوهرات والعطور والورود والزهور ....
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 -
2017-10-02 06:01:59
يالربع جاني صداع فضيع
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
6 - هنطش
2017-10-02 05:54:36
كل شي في لحظه تم تسهيله لي المرأه شكلي ابروح تايلند ***
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
5 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-02 05:54:24
خير البر عاجله . اللي عندها رخصة دولية تتقدم للمرور ومن الأسبوع الجاي تسوق بالتوفيق لبنات الرجال
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
4 - صالح صيام
2017-10-02 05:54:22
كانت حجتهم اختلاء السائق بها ،والآن سوف يختلي بها الآلاف !
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
3 - اكثروا من قول الباقيات الصالحات وغراس الجنه
2017-10-02 05:49:57
اكثروا من قول : سبحان الله ،، والحمد الله ،، ولا اله الا الله ،، والله اكبر
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
2 - ليبرالي
2017-10-02 05:48:38
خطوه الى الامام ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
1 - loving liberal
2017-10-02 05:48:07
اذا قادة سيارات الاجره كثر الفساد وانتهى دور المراه في البيت ***
لا يعجبني(1) اعجبني(7)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : منصور

هؤلاء الرفضة اذناب الفرس يشوهون سمعة الاسلام ولافيه انتقادمن دول الغرب دنياعجيبة...
بواسطة : مواطن

اتمنى من حكومتنا الرشيده الغاء هذا القرار والله ان بتجي من وراه مصايب وفتن ويكثر...
بواسطة : الدمج ينقذ النشىء ويطوره

75% من المواطنات يقودن السيارة سواء في الخارج او الداخل في الاحياء الامنه وفي ال...
بواسطة : فاتن الشهري✨

انا يا الله امنيتي الابديه ان لا اعيش يومًا بدون امي ❤️...
كتاب الرأي
mm

محمد الساعد

عند الحديث عن قانون التحرش.. لا بد من المرور على العنصرية !
20 0
mm

فهد الأحمري

لهذا رفضت قيادة المرأة للسيارة
27 0
mm

قينان الغامدي

الـ DNA آخر خيار لمنح الجنسية: إذا فوجئوا نخوا
26 0
mm

د. محمد العوين

ليس بدعاً سبق قيادتنا إلى المستقبل!
22 0
mm

كوثر الأربش

إن لم تكوني « نسويةً أكلتكِ النسويات»
23 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه ؟
199 0
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
311 4
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
201 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
127 1
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
201 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
560 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
416 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
428 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
401 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
949 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
691 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
149 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
371 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
666 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
606 0
الاخبار الدولية
صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

 المرصد 28 9٬370 4 ساعات
كاتب إماراتي: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟.. هذا هو أسوأ سيناريو محتمل!

كاتب إماراتي: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟.. هذا هو أسوأ سيناريو محتمل!

 المرصد 22 2٬492 6 ساعات
فورين بوليسي: دسائس “القصر” ربما تحسم نهاية أزمة قطر مع جيرانها !

فورين بوليسي: دسائس “القصر” ربما تحسم نهاية أزمة قطر مع جيرانها !

 المرصد 15 6٬392 9 ساعات
هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله – صورة

هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله – صورة

 المرصد 13 2٬816 14 ساعة
المرصد الرياضي
رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

 المرصد 28 2٬637 7 ساعات
من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

 المرصد 14 8٬903 13 ساعة
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 30 3٬364 يوم واحد
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

 المرصد 26 13٬562 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

 المرصد 27 4٬111 3 ساعات
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 9 3٬695 يوم واحد
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 33 6٬636 يومين
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 54 14٬422 يومين
اخبار منوعة
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

 المرصد 18 2٬092 2 ساعتين
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

 المرصد 16 5٬402 17 ساعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 42 14٬822 يومين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 16 6٬330 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

 المرصد 174 7٬897 12 ساعة
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

 المرصد 14 8٬861 20 ساعة
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 186 9٬161 يوم واحد
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 17 5٬848 22 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬854 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬905 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬896 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬266 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 34 24٬685 يوم واحد
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬520 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬364 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬966 أسبوعين
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬667 3 أيام
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬823 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬985 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬526 5 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬420 4 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬296 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬330 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬757 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

 المرصد 23 5٬661 16 ساعة
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 23 3٬455 23 ساعة
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 45 7٬432 يوم واحد
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 39 4٬298 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

 المرصد 444 4٬217 22 ساعة