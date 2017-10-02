منح السعوديات رخص قيادة لسيارات “الأجرة” ومزاولة نشاط “النقل” خلال 30يوما

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صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية أن المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي صرح بأن اللجنة المشكلة لإعادة إعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصا لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوما، إذ تعمل عليها الآن وستتضح الرؤية في ما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قبل السيدات من عدمه.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” اعتبر”الطعيمي” أن امتلاك السيدات لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات، من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.