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منح السعوديات رخص قيادة لسيارات “الأجرة” ومزاولة نشاط “النقل” خلال 30يوما
صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية أن المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي صرح بأن اللجنة المشكلة لإعادة إعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصا لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوما، إذ تعمل عليها الآن وستتضح الرؤية في ما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قبل السيدات من عدمه.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” اعتبر”الطعيمي” أن امتلاك السيدات لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات، من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.
التعليقات
51 - انفتاح العقل يختلف2017-10-02 08:07:13
اين العلمنج واللبرالنج عن حقوق المطلقات؟ المعنفات؟ الفقيرات؟ اليتيمات؟ العاطلات؟ ام أن حقوق المراءه هي القيادة وعملها سائق نقل وتاكسي؟ اعمال لاتتناسب مع طبيعتها..
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50 - انفتاح العقل يختلف2017-10-02 08:03:56
ليس لدي أعتراض على القياده بقدر مالدي اعتراض على تسهيل خروج المراءه من بيتها بحاجة كسب العيش.. اليس اولى ان يتم دعم رب المنزل حتى لاتضطر المراءه للعمل ومزاحمة الرجال لقلة دخل رب منزلها؟
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49 - انفتاح العقل يختلف2017-10-02 08:00:52
ترك المراءه دورها في منزلها وتعمل للإعاله فهذا مخالف للرابط الإجتماعي قبل الديني.. فالرجل هو من يعيل والمراءه هي من تجلس في البيت تهتم بأطفالها وتكون سند زوجها حتى يبدع في عمله ويأتي بلقمة العيش لهم
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48 - انفتاح العقل يختلف2017-10-02 07:59:22
قال تعالي: وقرن في بيوتكن, ولم يقل اجلسن, لأن القرار هو طول المكوث.. لأنه تعالى يعلم ان ما أن تخرج المراءه من بيتها من غير حاجه فسيعم الفساد.. اللهم سلم سلم
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47 -2017-10-02 07:45:41
ممتاز خلوهن يشتغلن بدال ماهن متبطحات على الجوال . يعملن بلقمتهن . ارعجتونا بتانيث المحلات والنتيجه لا شي وبتزعجونا بسواقة الحريم والنتيجه لاشي والسوواويق موجودين . المفروض يمنع فيزة سائق وخادمه
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46 - مزاجي كذا2017-10-02 07:42:11
الي يقول قطعو ارزاق الرجال اقول لة الرجل أليس لة اخت اوزوجة فهذة فرصة وظيفية لهم اهم شي تكون السعوديه وليس وافدات لايوجد قطع ارزاق بل زيادة ارزاق واهم شي يفتك الرجل من مطالباتهم الماديه ويتروبع
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45 -2017-10-02 07:27:10
ت 34 ،، اذا ممنوع في دول الخليج فهم احرار في دولهم ،، ولكن هنا يختلف وباذن يسمحون بذلك وانت تضحك كذا 😆
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44 - زائر الصباح🌻2017-10-02 07:26:40
مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات ✔️
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43 - مع الخيل2017-10-02 07:25:40
الله القوي فوق كل قوي
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( عدد التعليقات 10,859 )42 - بدور
لاحول ولا قوة الا بالله ياربي استر علينا بسترك
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41 - مع الخيل2017-10-02 07:24:48
زمن اغبر الله يكفينا الشر اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اكفنا شرورهم واشغلهم بانفسهم لقد اذو المسلمين الموحدين اللهم لااحد يقدر عليهم غيرك
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40 - مانختلف2017-10-02 07:24:04
طيب اذا ركبت عائلة معاها وين يركب ابوهم !!!!!!
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39 - مانختلف2017-10-02 07:22:51
قطع رزق الرجال اصحاب الدخل المحدود !!!!!!! انتحروا ايها الرجال اصبحتوا عاطلين
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38 - مع الخيل2017-10-02 07:21:50
امور الفساد بسرعة تتنفذ سبحان الله والسكن والامور اللي فيها مصلحة المواطن تعفن ومانفذت عجبي
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37 - -متفتح2017-10-02 07:19:37
شكراً جزيلاً لكم
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36 -2017-10-02 07:18:51
لا اعتقد الامر يقول قيادة فقط ولم يقل نقل ركاب نامل ان لا يتم ذلك
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35 -2017-10-02 07:17:48
السعودي نفسه الرجل ما يحصل على رخصة النقل الا بعد عمر معين وفحوصات غير عادية امر مثل هذا يستحيل
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34 -2017-10-02 07:16:48
ما ناقص الا هي كدادات من جدكم جميع دول الخليج غير مسموح لهم ولا اعتقد ذلك ويستحال اذا الباكستانيين بشنباتهم وعضلاتهم المفتولة يتم تشليحهم من الافارقة والحرامية ما بالك امراءة
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33 -2017-10-02 07:13:20
للاءمانه مصرطبقت سيارات الاءجره للنساءوايضا الليموزين مصريات من المطارالي اي مكان بالقاهره هناك مصريات سواقات اجره وليموزن (((لكن لاحظو ليست ملك للنساءالمصريات ولكنهن موظفات بالراتب الشهري فقط.شركات))
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32 - ليبرالي يحب العلمانية2017-10-02 07:12:00
شكرا على هذه الاخبار الجميلة لنا .. وشكرا على هذه الاخبار المؤلمة للمتطرفين وديناصورات العصر الحديث
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31 - مزاجي كذا2017-10-02 06:58:42
الدول العربية والعالم لم يسمحوا بقيادة الأجرة للنساء الى بعد سنين ونحن أخذنا الموضوع شامل وسترجالي طيب جت مغربية والسورية ولا مصرية أو جنسية وقادة الأجرة اقولها بصراحة لن ينفع قانون التحرش
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30 - فهد2017-10-02 06:53:21
زعلت يافهد يوم قلت الى الامام ياوطن ؟
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29 - فهد2017-10-02 06:50:31
لا تسرق اسمي يا
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28 - من المدينه2017-10-02 06:50:15
مشكله الي يضن ان الرخصه انها تشتغل ليموزين ياخوان لازم تفهمو ايش مكتوب لتوصيل طلاب الجامعات والمدارس فقط مو تشتغل ليموزين اليموزين وبطلوه
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27 - فهد2017-10-02 06:50:01
فيه كائنات شغلتها بس تطبل لا رأي ولا مبدأ ولا شخصية
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26 - فهد2017-10-02 06:49:25
الى الامام ياوطن
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25 - مزاجي كذا2017-10-02 06:49:07
لابد من ضوابط والاستقدام ولاستكون فوضى باستقدام سائقات وستكون المشاكل والمطالبات اكبر ممى نتوقع رجاء يبنت الوطن طالبتن بالقيادة فكوني قدمطالباتك ف بادري بالقيادة بنفسك وتساعدي مع الاهل والزوج بتوصيل
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24 - فهد2017-10-02 06:48:25
الحين حتى الرجال اللي يشتغل بالأجرة ما يأمن نفسه يركبون معه أشكال وأنواع ,, ياخي سمحتوا بالقيادة وقلنا حقهم بس على طول مره وحده بالأجرة ؟؟؟ هذولي صاحين ولا وش سالفتهم ؟؟ دول منفتحة وفقيرة بس غير مسموح
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23 - مزاجي كذا2017-10-02 06:40:13
طالبتم بالقيادة سنين وعندما سمح لكم اتيتم كما أتى الرجل بالسائق الان انتم لماذا طالبتم بالقيادة والان تستقدمون سائقات اعجب ناس لم افهم مطالباتهم يطالبون وعندما ينفذ طلبهم سيتقدمون من ينوب أو يتولى طلب
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22 -2017-10-02 06:39:48
قرار اكثر من رااائع ،، وعلينا التكاتف رجال ونساء لبناء وطن واقتصاد قوى وحياه سعيده ،، واللي موعاجبه الوضع يضف عفشه ويذلف الى اي بلد ثاني
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21 -2017-10-02 06:39:25
*** وين عايشين للحين الشعب ماهو مستوعب مرأة تسوق بسيارتها وشلون عاد تشتغل سواق تخيلوا شاب يركب مع سائقة ليموزين هذا بيتحرش فيها وبيرميها وبيسرق السيارة معه
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20 - لقمان الحكيم2017-10-02 06:37:29
ممكن نشوفها في مواقف التكاسي للركاب وهي تنادي جده واحد جده واحد كابرس تسعاوي يجرح ويداوي وتمسك خطوط طويله عادي وممكن في تريلا محمله اسمنت وصافطه تحت عباره وتضبط براد الشاهي ههههههه ممكن ليش لا
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19 - hima2017-10-02 06:34:12
قرار حكيم اذا تم,والمواطنين نساء ورجال اولى بخير البلاد,بدل الاجانب اللي اكلين الاخضر واليابس.
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18 - هناء2017-10-02 06:33:27
لحوووول ما نبي وعندنا ماتصدق تشم ريحة وظيفة لو راتبها 50 ريال ، المفروض مانقبل ونعارض شالوظائف الغريبة ترانا في الخليج وأغنى دول الخليج بعد وأكثر شعب من بينهم متبهذل
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17 - شد وصل2017-10-02 06:32:04
هذى سياسة حتى المجتمع يتقبل القيادة الآن .... فيقال تم الموافقة على تراخيص النقل أو الأجرة. .
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16 - محمدين2017-10-02 06:31:43
مستعجلين الاخوان طيب نسقوا اول مع البلديات لزياده رقعه المقابر الشواغر الموجوده حالياغطوها بالكامل شبابنا ماعمري خرجت الا وأشوف حادث وجثث الله يستر علينا وعلى بناتنا وعلى بنات المسلمين بس
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15 - لغب ..2017-10-02 06:29:14
سيفلت الحبل ..... ماهو ممنوع دوليا سيسمح هنا
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14 - الهاشمي2017-10-02 06:16:25
نسأل الله السلامه
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13 - فهد122017-10-02 06:14:21
من النتائج الاجابية لقيادة النساء ان نفتك من السائق لبنات المدارس والجامعات والمشاكل التي نتجت عن ذلك
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12 - ماسم2017-10-02 06:13:55
كلن مسئول عن بيته اما السفينة نسأل الله ان توصلنا الي شط النجاة
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11 - ابونواف سعد2017-10-02 06:09:45
اعتقد انه ممنوع دولياً المرأه تقود سيارات الاجره
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10 - هنطش2017-10-02 06:05:48
انا اسمي عدنان وأهلي يدلعوني حصة انفع
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9 - اثبت مكانك2017-10-02 06:03:45
ياعالم ياهوه ... انا في حلم والا في علم ؟ معقول وصلت فينا الجرأة الى هذا الحد ؟
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8 - مرحب الف2017-10-02 06:02:15
ما يكفي الاجره والنقل شغلوهن حتى في اللياسه والبلاط ... لمين خليتو الذهب والمجوهرات والعطور والورود والزهور ....
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7 -2017-10-02 06:01:59
يالربع جاني صداع فضيع
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6 - هنطش2017-10-02 05:54:36
كل شي في لحظه تم تسهيله لي المرأه شكلي ابروح تايلند ***
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5 - جون كنيدي اليعربي2017-10-02 05:54:24
خير البر عاجله . اللي عندها رخصة دولية تتقدم للمرور ومن الأسبوع الجاي تسوق بالتوفيق لبنات الرجال
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4 - صالح صيام2017-10-02 05:54:22
كانت حجتهم اختلاء السائق بها ،والآن سوف يختلي بها الآلاف !
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3 - اكثروا من قول الباقيات الصالحات وغراس الجنه2017-10-02 05:49:57
اكثروا من قول : سبحان الله ،، والحمد الله ،، ولا اله الا الله ،، والله اكبر
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2 - ليبرالي2017-10-02 05:48:38
خطوه الى الامام ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
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1 - loving liberal2017-10-02 05:48:07
اذا قادة سيارات الاجره كثر الفساد وانتهى دور المراه في البيت ***
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