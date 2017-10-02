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20 ساعة تدريب .. سعوديات يكشفن تفاصيل استخراجهن لـ”رخصة القيادة” وأسباب امتلاكهن لها !

20 ساعة تدريب .. سعوديات يكشفن تفاصيل استخراجهن لـ”رخصة القيادة” وأسباب امتلاكهن لها !
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المرصد 28 2٬191 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشفت عدد من المواطنات اللاتي يقمن خارج المملكة عن تشابه الإجراءات بين الدول من حيث استخراج «رخصة القيادة»، وعن أسباب امتلاكهن لرخصة القيادة حيث الاستقلالية وسهولة التنقل والتمكن من إنهاء الالتزامات الخاصة.

وقالت زكية الأسعد أن الاشتراطات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة لا تتعدى الأوراق الثبوتية المعتادة، كفحص النظر واختبار القيادة النظري والعملي، مؤكدة الحصول على رخصة قيادة في أمريكا، التي تمتاز فيها الإجراءات بالسهولة.

وذكرت الأسعد أن الغرض من استخراج رخصة القيادة مع وجود أنظمة لحظر قيادة السيدات بالمملكة يكمن في ممارسة القيادة في الدول الأخرى، إضافة إلى ظروف الدراسة في الخارج وفقا لـ”عكاظ”.

أوضحت هالة المرهون أنها استخرجت رخصة القيادة من إمارة دبي قبل ثمانية أشهر تقريبا، مبينة أن الغرض من القيادة يكمن في القدرة على التحرك والاعتماد على الذات في قضاء المستلزمات اليومية وأن تكلفة تعلم القيادة في إحدى المدارس الخاصة بلغت ستة آلاف درهم شاملة المحاضرات وساعات التدريب البالغة 20 ساعة، فضلا عن الاختبارات الأربعة، بحيث تستلزم عملية الدخول في المرحلة التالية اجتياز المرحلة السابقة، وبالتالي دفع رسوم المرحلة الجديدة، وكذلك إجراء الاختبار بمجرد استكمال المتطلبات، مشيرة إلى أن مدرسة القيادة تشترط وجود emarites ID من أجل قبول المتدرب في المدرسة، معترفة أن عملية اجتياز كافة المراحل لاستخراج رخصة القيادة ليست متاحة للجميع، فالعديد يحتاج لتكرار التجربة أكثر من مرة قبل الحصول على رخصة القيادة.

أبانت نور الحبيب (مبتعثة في أمريكا) أنها حصلت على رخصة القيادة في عام 2012، وأن والدها دربها على والقيادة خلال ثلاثة أيام، لافتة إلى أن مدارس تعليم القيادة في الولايات المتحدة تتقاضى 25 دولارا في الساعة، مشيرة إلى أن الاشتراطات المطلوبة تتمثل في الأوراق الثبوتية المعتادة، وفحص نظر، واختبار قيادة نظري على الكمبيوتر، ومن ثم العملي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - الله المستعان
2017-10-02 08:05:56
التحرش موضوع ثاني البنات يتعرضون لتحرش وهم مع ابوهم في السيارة او اخواهم او السواق عاد كيف وهي في سيارة بلحالها والي ينكر التحرش قبل السواقة معنها انه خارج السعودية وليس سعودي ، هذا شيء نشوفه
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27 - مانع القحطاني
2017-10-02 08:05:17
الف مبروك لكل اخواتي السعوديات ..اتا مستعد اتبرع بالتدريب المجاني😊
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26 -
2017-10-02 08:01:05
باتعليق 24 لقمان واذا صايحن من الاقساط شنو اللي حارق رزك تعبهم على جيوبهم مو على جيبك !! دع الخلق للخالق وانشغل في نفسك فقط
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25 -
2017-10-02 07:38:35
جميع من يبرر القرار يستند على موضوع التحرش وتوفير راتب السواق وكلام فاضي . التحرش بتشوفونه زين، راتب السواق اغلى من السيارة . والله بتشوفون الحريم يسوقن وعندهن سواق يعني ماخلصنا
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24 - لقمان الحكيم
2017-10-02 07:38:34
وسع صدرك وانا اخوك ياتعليق 14 وراك عصبت لايكون جيتك على الجرح كلامي مجرد راي قابلن للاخذ والرد وابشرك رزي على نارن هاديه ماينحرق الا اللي طايرن بالعجه اذكر الله وبتشوفهن يصايحن من الاقساط وبتذكر كلامي
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23 - ايمان
2017-10-02 07:35:58
الصوره الرمزيه لا تعبر عن الفتاه السعوديه
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22 - زائر الصباح🌻
2017-10-02 07:35:34
ساعات التدريب 20 ساعة ، لاتكفي
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21 -
2017-10-02 07:30:09
ت 20 الله المستعان . انت تخوف الناس بالحوادث اللي ماراح يموت من حادث راح يموت بشيء ثاني .. فانت اذكر الله وخلك في حالك ومالك شغل في خلق الله
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20 - الله المستعان
2017-10-02 07:23:00
مع دخول النساء عالم السواقة الإحصائية سوف تزيد كثير والله المستعان
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19 -
2017-10-02 07:20:57
الى تعليق 16 منال الضاحي : اخينا الكريم قلم الحقيقه لم يقصد الاجانب بل يقصد الصحونجيه
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18 - الله المستعان
2017-10-02 07:20:14
قال العقيد الدكتور زهير بن عبدالرحمن شرف مدير الأنظمة واللوائح في مرور منطقة المدينة المنورة، إن معدل الوفيات في حوادث الطرق في السعودية 17 شخصاً يوميا، أي شخص كل 40 دقيقة، والحسابة تحسب .
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17 - الله المستعان
2017-10-02 07:19:26
الان يضحكون فرحا بسواقة ولكن بعد دخول الميدان والسواقة يبكي عليهم الاب والابن والاخ ، شوفوا الاحصائية
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16 - منال الضاحي
2017-10-02 07:10:22
ت5 ايه بنسوق ونخلص اشغالنا ونودي عيالنا بس مانرضى اجنبي يتدخل في امورنا الداخليه
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15 - الهمداني
2017-10-02 06:55:22
الله يحمي هالبنات من الحقودين والحاسدين والكارهين والرجعيين والمتخلفين
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14 -
2017-10-02 06:44:47
الى تعليق 10 لقمان : شنو اللي حارق رزك الناس احرار في انفسهم وفي اموالهم يكسبون او يخسرون
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13 -
2017-10-02 06:39:41
اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
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12 -
2017-10-02 06:33:43
نعم نحن لازلنا من امه محمد ولا تدخل الاياات والأحاديث والتكفير في الامور المعيشيه يا هذا
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11 - hima
2017-10-02 06:27:00
استقلاليه وحريه شخصيه ورفع كسوف عن مجتمع بكامله بسبب الاجبار على السائقين,هذه هي اهم حكمة قيادة السيدات للسيارات,وفقهن الله,ونشوفهم ماليين الشوارع,ويفكونا من عفن السواقين الاجانب.
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10 - لقمان الحكيم
2017-10-02 06:24:06
الان موسم البنوك وسترزح النساء عما قريب تحت وطأة القروض وسيعانين الامرين من تسديد الاقساط ناهيك عن لوازم السياره من صيانه وخلافه اضف الى ذلك احتياجاتها الخاصه وستغني ظلموه ولايتبقى من راتبها الاالفتات
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9 -
2017-10-02 06:23:34
والله بيطلع عندنا جيل ما يفرق بين امه وبين ابوه
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8 -
2017-10-02 06:20:57
القياده هناك تختلف عن القياده عندنا
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7 -
2017-10-02 06:19:45
ليت المهتمين بالمرأة قبل لايعلمونها القيادة يعلمونها كيف تربي اطفالها وكيف تعامل زوجها المعاملة التي امرها الله ورسولة بها
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6 -
2017-10-02 06:15:13
عندي سؤال محيرني -هل نحن من قال فيهم سبحانه (كنتم خير امة اخرجت للناس )
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( عدد التعليقات 29,200 )
5 - قلم الحقيقه
2017-10-02 06:13:19
الله يوفقكم ويسعدكم ويسدد على الحق خطاكم . انطلقو نحو ماتصبو اليه نفوسكم ورغباتكم ولاتعيشون أشبه بالأموات وأنتم أحياء.حياتكم حريتكم فراراتكم لايمكن أن يكون أحد وصي عليها طالما أنتم واثقات من أنفسكم.
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4 - عبدالله
2017-10-02 06:12:10
ههههه على بالهن صارو بارعات بالسواقه خلوهم يسوقون بالسعوديه أن يروحون ملح هنا السواقه تبي مواصفات غير موجودة بالدول الأخرى
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3 -
2017-10-02 06:10:57
كل ما تعلم الانسان القياده وهو صغير كان تعلمه اسرع وافضل سن لتعلم القياده من ١٦_٢٢ سنه وكل ما كبر كان تعلمه اصعب يعني إلي ب٣٠و٤٠ بيتعب جدا في التعلم سوىرجل او امراه وحتى لو تعلم بيكون ركيك في القيادة
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2 -
2017-10-02 06:09:13
اللهم وابرم في هذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر
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1 - عبدالله
2017-10-02 06:09:11
أشغال الناس عن أمور اهم ؟
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