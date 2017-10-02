20 ساعة تدريب .. سعوديات يكشفن تفاصيل استخراجهن لـ”رخصة القيادة” وأسباب امتلاكهن لها !

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صحيفة المرصد : كشفت عدد من المواطنات اللاتي يقمن خارج المملكة عن تشابه الإجراءات بين الدول من حيث استخراج «رخصة القيادة»، وعن أسباب امتلاكهن لرخصة القيادة حيث الاستقلالية وسهولة التنقل والتمكن من إنهاء الالتزامات الخاصة.

وقالت زكية الأسعد أن الاشتراطات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة لا تتعدى الأوراق الثبوتية المعتادة، كفحص النظر واختبار القيادة النظري والعملي، مؤكدة الحصول على رخصة قيادة في أمريكا، التي تمتاز فيها الإجراءات بالسهولة.

وذكرت الأسعد أن الغرض من استخراج رخصة القيادة مع وجود أنظمة لحظر قيادة السيدات بالمملكة يكمن في ممارسة القيادة في الدول الأخرى، إضافة إلى ظروف الدراسة في الخارج وفقا لـ”عكاظ”.

أوضحت هالة المرهون أنها استخرجت رخصة القيادة من إمارة دبي قبل ثمانية أشهر تقريبا، مبينة أن الغرض من القيادة يكمن في القدرة على التحرك والاعتماد على الذات في قضاء المستلزمات اليومية وأن تكلفة تعلم القيادة في إحدى المدارس الخاصة بلغت ستة آلاف درهم شاملة المحاضرات وساعات التدريب البالغة 20 ساعة، فضلا عن الاختبارات الأربعة، بحيث تستلزم عملية الدخول في المرحلة التالية اجتياز المرحلة السابقة، وبالتالي دفع رسوم المرحلة الجديدة، وكذلك إجراء الاختبار بمجرد استكمال المتطلبات، مشيرة إلى أن مدرسة القيادة تشترط وجود emarites ID من أجل قبول المتدرب في المدرسة، معترفة أن عملية اجتياز كافة المراحل لاستخراج رخصة القيادة ليست متاحة للجميع، فالعديد يحتاج لتكرار التجربة أكثر من مرة قبل الحصول على رخصة القيادة.

أبانت نور الحبيب (مبتعثة في أمريكا) أنها حصلت على رخصة القيادة في عام 2012، وأن والدها دربها على والقيادة خلال ثلاثة أيام، لافتة إلى أن مدارس تعليم القيادة في الولايات المتحدة تتقاضى 25 دولارا في الساعة، مشيرة إلى أن الاشتراطات المطلوبة تتمثل في الأوراق الثبوتية المعتادة، وفحص نظر، واختبار قيادة نظري على الكمبيوتر، ومن ثم العملي.