رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 18 2٬092 2 ساعتين

صحيفة المرصد: فازت المتسابقة فرح شعبان، مساء أمس الاثنين، بلقب ملكة جمال مصر للعالم لعام 2017، والتي ستمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم.

اختارت لجنة تحكيم ملكة جمال مصر للعالم 2017، فرح شريف، لتصبح miss Egypt 2017، وذلك بعد إبهار اللجنة بأجوبتها المختصرة والمميزة، من بين 22 متسابقة شاركن بمسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017.

وأقيم الحفل بمسرح أوبرا مصر، بمدينة السادس من اكتوبر ، بحضور لجنة تحكيم مكونة من دكتورة آمال رزق منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017، وخلود عز منظمة miss eco Egypt 2018، والفنانة راندا البحيرى، والفنانة رانيا منصور، ونادين أسامة ملكة جمال مصر للعالم 2016، وقدم الحفل كريم أسامة وفرح على وأحياه الفنان محمد نور بباقة من أجمل أغانيه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - الهمداني
2017-10-02 08:02:57
كتب الحسن على وجنته بسحيق المسك سطرا مختصر عادة الاقمار تسري في الدجى فرأيت الليل يسري بالقمر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - الحمدلله
2017-10-02 08:02:32
ع ايش الجمال ...استغفرالله...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - حزم
2017-10-02 07:57:10
قالوا ياشيخ وراهم شيخوك قال مالقوا غيري حكيم ياشيخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - مانع القحطاني
2017-10-02 07:56:26
أمووت انا في الجمال المصري الفرعوني ..تستاهل الملكة الفوز حفظها الله💟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - فاتن الشهري✨
2017-10-02 07:34:00
ابغى اعرف حاجه وحده بس على اي اساس مخلينها ملكة جمال مصر ماني شايفه فيها شيء يستاهل تكون ملكة جمال ؟؟ الله يحسن خاتمتنا ويهدينا جميعًا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - أم ريمي
2017-10-02 07:18:57
الحقباني..نفس اعرف وين درست الاملاء والتعبير؟!!!!🤔🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - النذير
2017-10-02 07:17:00
على إني شنب وسكسوكه إني أجمل منها. مدري وش ذا العالم اللي عندها الجمال بالمقلوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - سعد
2017-10-02 07:16:58
بحب القشطه المصري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - ثلج حار
2017-10-02 07:11:40
والله ماأدري وش هي مقاييسهم حسبي الله على صاحب هالفكرة جعلواالمرأة دمية يتلاعبون بها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 -
2017-10-02 06:50:35
ياصباح خير يالله على بابك ولا خاب طلابك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - محمد
2017-10-02 06:48:03
يستاهل الزين اللقب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - hima
2017-10-02 06:30:43
مصر الجمال والامان والمحبه,وفقها الله,,,صباح الجمال والحب بأذن الله لطاقم المرصد وكل الزوار.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - الحقباني
2017-10-02 06:14:10
علم تحيه لك واحباب الاولين في صحيفة المرصد اتمن ان يعود والكن البعض اسمه مركب تحيه لك وفوق بوس لك علي راس يغالي ((( 5 - حازم ) علم تحيه لك هل سابق ان زرات الاحساء التي تجده اهل عيشن علي فطر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
5 - حازم
2017-10-02 06:05:45
علم صباح الخير حقباني وين أصحابك الاولين في المرصد وينهم حتى اساميهم نسيناها علم علم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-02 05:58:55
إذا على الشكل ففيه الف مصرية أجمل منها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - الحقباني
2017-10-02 05:58:53
علم ان يبغي تاكده انه امراء ويجيب ان تكيد من ذلك اليوم الاتعرف مراءمن رجال علم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,500 )
2 - العنيد
2017-10-02 05:58:43
اللهم أجعلنا من الفائزين بالجنه يارب العالمين ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,500 )
1 - العنيد
2017-10-02 05:57:35
ياالله صباح خير 🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : منصور

هؤلاء الرفضة اذناب الفرس يشوهون سمعة الاسلام ولافيه انتقادمن دول الغرب دنياعجيبة...
بواسطة : مواطن

اتمنى من حكومتنا الرشيده الغاء هذا القرار والله ان بتجي من وراه مصايب وفتن ويكثر...
بواسطة : الدمج ينقذ النشىء ويطوره

75% من المواطنات يقودن السيارة سواء في الخارج او الداخل في الاحياء الامنه وفي ال...
بواسطة : فاتن الشهري✨

انا يا الله امنيتي الابديه ان لا اعيش يومًا بدون امي ❤️...
كتاب الرأي
mm

محمد الساعد

عند الحديث عن قانون التحرش.. لا بد من المرور على العنصرية !
20 0
mm

فهد الأحمري

لهذا رفضت قيادة المرأة للسيارة
27 0
mm

قينان الغامدي

الـ DNA آخر خيار لمنح الجنسية: إذا فوجئوا نخوا
26 0
mm

د. محمد العوين

ليس بدعاً سبق قيادتنا إلى المستقبل!
22 0
mm

كوثر الأربش

إن لم تكوني « نسويةً أكلتكِ النسويات»
23 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه ؟
199 0
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
311 4
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
201 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
127 1
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
201 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
560 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
416 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
428 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
401 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
949 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
691 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
149 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
371 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
666 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
606 0
الاخبار الدولية
صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

 المرصد 28 9٬363 4 ساعات
كاتب إماراتي: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟.. هذا هو أسوأ سيناريو محتمل!

كاتب إماراتي: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟.. هذا هو أسوأ سيناريو محتمل!

 المرصد 22 2٬491 6 ساعات
فورين بوليسي: دسائس “القصر” ربما تحسم نهاية أزمة قطر مع جيرانها !

فورين بوليسي: دسائس “القصر” ربما تحسم نهاية أزمة قطر مع جيرانها !

 المرصد 15 6٬392 9 ساعات
هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله – صورة

هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله – صورة

 المرصد 13 2٬816 14 ساعة
المرصد الرياضي
رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

 المرصد 28 2٬636 7 ساعات
من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

 المرصد 14 8٬903 13 ساعة
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 30 3٬364 يوم واحد
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

 المرصد 26 13٬562 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

 المرصد 27 4٬109 3 ساعات
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 9 3٬695 يوم واحد
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 33 6٬636 يومين
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 54 14٬422 يومين
اخبار منوعة
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

 المرصد 18 2٬092 2 ساعتين
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

 المرصد 16 5٬401 17 ساعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 42 14٬822 يومين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 16 6٬330 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

 المرصد 174 7٬896 12 ساعة
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

 المرصد 14 8٬861 20 ساعة
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 186 9٬161 يوم واحد
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 17 5٬848 22 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬854 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬905 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬896 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬266 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 34 24٬685 يوم واحد
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬520 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬364 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬966 أسبوعين
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬667 3 أيام
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬823 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬985 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬526 5 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬420 4 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬296 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬330 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬757 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

 المرصد 23 5٬661 16 ساعة
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 23 3٬455 23 ساعة
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 45 7٬432 يوم واحد
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 39 4٬298 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

 المرصد 444 4٬217 22 ساعة