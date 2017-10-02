فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

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صحيفة المرصد: فازت المتسابقة فرح شعبان، مساء أمس الاثنين، بلقب ملكة جمال مصر للعالم لعام 2017، والتي ستمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم.

اختارت لجنة تحكيم ملكة جمال مصر للعالم 2017، فرح شريف، لتصبح miss Egypt 2017، وذلك بعد إبهار اللجنة بأجوبتها المختصرة والمميزة، من بين 22 متسابقة شاركن بمسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017.

وأقيم الحفل بمسرح أوبرا مصر، بمدينة السادس من اكتوبر ، بحضور لجنة تحكيم مكونة من دكتورة آمال رزق منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017، وخلود عز منظمة miss eco Egypt 2018، والفنانة راندا البحيرى، والفنانة رانيا منصور، ونادين أسامة ملكة جمال مصر للعالم 2016، وقدم الحفل كريم أسامة وفرح على وأحياه الفنان محمد نور بباقة من أجمل أغانيه.