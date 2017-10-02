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فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو
صحيفة المرصد: فازت المتسابقة فرح شعبان، مساء أمس الاثنين، بلقب ملكة جمال مصر للعالم لعام 2017، والتي ستمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم.
اختارت لجنة تحكيم ملكة جمال مصر للعالم 2017، فرح شريف، لتصبح miss Egypt 2017، وذلك بعد إبهار اللجنة بأجوبتها المختصرة والمميزة، من بين 22 متسابقة شاركن بمسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017.
وأقيم الحفل بمسرح أوبرا مصر، بمدينة السادس من اكتوبر ، بحضور لجنة تحكيم مكونة من دكتورة آمال رزق منظمة مسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017، وخلود عز منظمة miss eco Egypt 2018، والفنانة راندا البحيرى، والفنانة رانيا منصور، ونادين أسامة ملكة جمال مصر للعالم 2016، وقدم الحفل كريم أسامة وفرح على وأحياه الفنان محمد نور بباقة من أجمل أغانيه.
التعليقات
18 - الهمداني2017-10-02 08:02:57
كتب الحسن على وجنته بسحيق المسك سطرا مختصر عادة الاقمار تسري في الدجى فرأيت الليل يسري بالقمر
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17 - الحمدلله2017-10-02 08:02:32
ع ايش الجمال ...استغفرالله...
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16 - حزم2017-10-02 07:57:10
قالوا ياشيخ وراهم شيخوك قال مالقوا غيري حكيم ياشيخ
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15 - مانع القحطاني2017-10-02 07:56:26
أمووت انا في الجمال المصري الفرعوني ..تستاهل الملكة الفوز حفظها الله💟
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14 - فاتن الشهري✨2017-10-02 07:34:00
ابغى اعرف حاجه وحده بس على اي اساس مخلينها ملكة جمال مصر ماني شايفه فيها شيء يستاهل تكون ملكة جمال ؟؟ الله يحسن خاتمتنا ويهدينا جميعًا
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13 - أم ريمي2017-10-02 07:18:57
الحقباني..نفس اعرف وين درست الاملاء والتعبير؟!!!!🤔🤔
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12 - النذير2017-10-02 07:17:00
على إني شنب وسكسوكه إني أجمل منها. مدري وش ذا العالم اللي عندها الجمال بالمقلوب
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11 - سعد2017-10-02 07:16:58
بحب القشطه المصري
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10 - ثلج حار2017-10-02 07:11:40
والله ماأدري وش هي مقاييسهم حسبي الله على صاحب هالفكرة جعلواالمرأة دمية يتلاعبون بها
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9 -2017-10-02 06:50:35
ياصباح خير يالله على بابك ولا خاب طلابك
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8 - محمد2017-10-02 06:48:03
يستاهل الزين اللقب .
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7 - hima2017-10-02 06:30:43
مصر الجمال والامان والمحبه,وفقها الله,,,صباح الجمال والحب بأذن الله لطاقم المرصد وكل الزوار.
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6 - الحقباني2017-10-02 06:14:10
علم تحيه لك واحباب الاولين في صحيفة المرصد اتمن ان يعود والكن البعض اسمه مركب تحيه لك وفوق بوس لك علي راس يغالي ((( 5 - حازم ) علم تحيه لك هل سابق ان زرات الاحساء التي تجده اهل عيشن علي فطر
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5 - حازم2017-10-02 06:05:45
علم صباح الخير حقباني وين أصحابك الاولين في المرصد وينهم حتى اساميهم نسيناها علم علم
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4 - جون كنيدي اليعربي2017-10-02 05:58:55
إذا على الشكل ففيه الف مصرية أجمل منها .
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3 - الحقباني2017-10-02 05:58:53
علم ان يبغي تاكده انه امراء ويجيب ان تكيد من ذلك اليوم الاتعرف مراءمن رجال علم
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( عدد التعليقات 11,500 )2 - العنيد
اللهم أجعلنا من الفائزين بالجنه يارب العالمين ...
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( عدد التعليقات 11,500 )1 - العنيد
ياالله صباح خير 🌹
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