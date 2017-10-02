بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل

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صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة عثرت على «فتاة المدينة» المفقودة منذ نحو4 أيام ,وأعلنت الجهات الأمنية أن الفتاة سلمت نفسها لقسم شرطة المنصور بمكة المكرمة فجر أمس الأول، وبالتواصل مع ذويها تم التأكد من إن شقيق الفتاة استلمها بالفعل.

وبحسب صحيفة “المدينة” قال شقيق الفتاة بأنها تعاني من اكتئاب وهو ما تسبب في رغبتها في الانتقال إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث قضت يومين داخل المسجد الحرام قبل العثور عليها من قبل الجهات الأمنية وتسليمها نفسها ومن ثم اصطحابها إلى المدينة المنورة .

وأضاف أنها لا تعاني من أي ظروف أخرى وتعيش حياة طبيعية جدًا بين ذويها بالمدينة المنورة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام ونعمل جميعًا على تقديم جميع سبل الراحة لها داخل منزل ذويها، والحمد لله الذي وفقنا للعثور عليها وعودتها مرة أخرى لمنزلها بالمدينة المنورة.