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الرئيسية / بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل

بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل

بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل
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المرصد 23 2٬312 2 ساعتين

صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة عثرت على «فتاة المدينة» المفقودة منذ نحو4 أيام ,وأعلنت الجهات الأمنية أن الفتاة سلمت نفسها لقسم شرطة المنصور بمكة المكرمة فجر أمس الأول، وبالتواصل مع ذويها تم التأكد من إن شقيق الفتاة استلمها بالفعل.

وبحسب صحيفة “المدينة” قال شقيق الفتاة بأنها تعاني من اكتئاب وهو ما تسبب في رغبتها في الانتقال إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث قضت يومين داخل المسجد الحرام قبل العثور عليها من قبل الجهات الأمنية وتسليمها نفسها ومن ثم اصطحابها إلى المدينة المنورة .

وأضاف أنها لا تعاني من أي ظروف أخرى وتعيش حياة طبيعية جدًا بين ذويها بالمدينة المنورة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام ونعمل جميعًا على تقديم جميع سبل الراحة لها داخل منزل ذويها، والحمد لله الذي وفقنا للعثور عليها وعودتها مرة أخرى لمنزلها بالمدينة المنورة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - _
2017-10-02 07:48:55
قريبا السفر بدون محرم وضرب كلام الزوج بالحايط هنيئاً لكم ياللبرالين
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( عدد التعليقات 11,500 )
22 - العنيد
2017-10-02 07:36:40
14 /// الله يسعدك يارب وعساء صباحك دوم رررايق ...
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21 -
2017-10-02 07:33:04
والله ماني حاط في ذمتي شيء بس السؤال اللي يفرض نفسه لماذا ما اخذت اخوها معها مادام حريص على توفير سبل الراحة لها ؟ ولماذا لم تخبراهلها بنيتها ؟ ولمذا لم تاخذ معها محرم ؟
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20 - سلقلق
2017-10-02 07:29:12
اللهم استر بناتنا واعراضنا وبنات المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والحشمه . اللهم من اراد بهن سوءاً فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره .
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19 - ام فهد
2017-10-02 07:27:46
يأخواني العلاقات الأخوية في البيوت معدومة الى حد ما هناك تجاهل اهمال من الكل ناحية الكل نفسي نفسي انانية قسوة غيرة اهانه سب مدت يد البنت تمرض لاتجد يد حانية تواسيها ولا قلب حنون يهتم فيها
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( عدد التعليقات 10,859 )
18 - بدور
2017-10-02 07:21:55
اللهم لك الحمد على سلامتها الله يحفظها ويحفظ بنات المسلمين اجمعين يارب
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17 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-02 07:18:43
الحمد لله على سلامتها. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه
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16 - صبحي
2017-10-02 07:18:37
اشوف كل وحدة تتغيب ويحصلونها في الحرم ايش السالفة.
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15 - ﷽
2017-10-02 07:17:14
الجمد لله على سلامتها
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14 -
2017-10-02 07:11:01
شكرا لك على هذا التعليق الراقي ياراقي واسعد الله صباحك بكل خير مع التنويه تراني هلااالي يالعنيد هههههههه واعزك واحترمك لغيرتك على دينك وعلى اعراض المسلمين وهذا ماحببنا اليك
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( عدد التعليقات 11,500 )
13 - العنيد
2017-10-02 07:05:30
الحمدلله الذي ردها لأهلها سالمه واسأل الله ان لا يرينا في غالي مكروه...
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( عدد التعليقات 11,500 )
12 - العنيد
2017-10-02 07:04:00
الحمدلله . واتمنى من الله ان يحفظها ولا يرينا فيمن نحب مكروه . واتمنى من كل شخص يرغب في التعليق على عودتها . مخافة الله قبل كتابة تعليقه .
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11 - مزاجي كذا
2017-10-02 07:03:25
كل شوي وحدة متغيبة وش السالفة أجل غدا إذا ساقت النساء وحدة هفتها نفسها تسافر من جدة للشرقية وتاخذ معها أبنائها بتقولون متغيبة
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10 - الهمداني
2017-10-02 06:57:29
الحمدلله على السلامة
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9 - أفريقي
2017-10-02 06:56:10
**************
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8 - فهد
2017-10-02 06:47:14
الله يروقها بزوج ثاني و يهدي سرها .
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7 - انـــــــــــا
2017-10-02 06:46:14
الله يصبرها ويشفيها --- من شاء بعدك فليمت ..... فعليك كنت أحاذرُ كنت السواد لناظري ..... فعمى عليك الناظر ليت المنازل والديار ....... حفائر ومقابر إني وغيري لا محالة ....... حيث صرت لصائرُ
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6 - فهد12
2017-10-02 06:43:26
طيب
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5 - محمدين
2017-10-02 06:42:54
الله يستر علينا وعلى اعراض المسلمين وحمدا لله على سلامتها
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-02 06:42:49
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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3 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-02 06:41:10
الحمد لله سلامتها .. في الغالب يقولون ان الجن هو من يختطف الفتيات .. ولكنه هذه المرة براءة .. الامراض النفسية إذا لم تعالج في بدابتها تتحول الى امراض خطيرة .. والغالبية من الاهالي يخجلون من هذه الامور
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2 - النذير
2017-10-02 06:38:22
الله يشفيها ويحفظها ويفرج كربتها ويعوضها عن زوجها الميت بزوج صالح
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( عدد التعليقات 29,200 )
1 - قلم الحقيقه
2017-10-02 06:37:57
حمدآآآآآآآآآ لله على سلامتك والله يشافيك ويعافيك ويرد عليك صحتك وعافيتك . بحول الله وقوته ستتمكنين من شراء سيارة وتقودينها ونتمنى أنك موظفة لتستطيعين الاعتماد على نفسك في توفير متطلباتك واحتياجاتك.
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