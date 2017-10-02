بعد 4 أيام من اختفائها …العثور على “فتاة المدينة” المتغيبة داخل الحرم!.. وشقيقها يروي التفاصيل
صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة عثرت على «فتاة المدينة» المفقودة منذ نحو4 أيام ,وأعلنت الجهات الأمنية أن الفتاة سلمت نفسها لقسم شرطة المنصور بمكة المكرمة فجر أمس الأول، وبالتواصل مع ذويها تم التأكد من إن شقيق الفتاة استلمها بالفعل.
وبحسب صحيفة “المدينة” قال شقيق الفتاة بأنها تعاني من اكتئاب وهو ما تسبب في رغبتها في الانتقال إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث قضت يومين داخل المسجد الحرام قبل العثور عليها من قبل الجهات الأمنية وتسليمها نفسها ومن ثم اصطحابها إلى المدينة المنورة .
وأضاف أنها لا تعاني من أي ظروف أخرى وتعيش حياة طبيعية جدًا بين ذويها بالمدينة المنورة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام ونعمل جميعًا على تقديم جميع سبل الراحة لها داخل منزل ذويها، والحمد لله الذي وفقنا للعثور عليها وعودتها مرة أخرى لمنزلها بالمدينة المنورة.
التعليقات
قريبا السفر بدون محرم وضرب كلام الزوج بالحايط هنيئاً لكم ياللبرالين
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14 /// الله يسعدك يارب وعساء صباحك دوم رررايق ...
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والله ماني حاط في ذمتي شيء بس السؤال اللي يفرض نفسه لماذا ما اخذت اخوها معها مادام حريص على توفير سبل الراحة لها ؟ ولماذا لم تخبراهلها بنيتها ؟ ولمذا لم تاخذ معها محرم ؟
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اللهم استر بناتنا واعراضنا وبنات المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والحشمه . اللهم من اراد بهن سوءاً فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره .
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يأخواني العلاقات الأخوية في البيوت معدومة الى حد ما هناك تجاهل اهمال من الكل ناحية الكل نفسي نفسي انانية قسوة غيرة اهانه سب مدت يد البنت تمرض لاتجد يد حانية تواسيها ولا قلب حنون يهتم فيها
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اللهم لك الحمد على سلامتها الله يحفظها ويحفظ بنات المسلمين اجمعين يارب
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الحمد لله على سلامتها. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه
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اشوف كل وحدة تتغيب ويحصلونها في الحرم ايش السالفة.
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الجمد لله على سلامتها
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شكرا لك على هذا التعليق الراقي ياراقي واسعد الله صباحك بكل خير مع التنويه تراني هلااالي يالعنيد هههههههه واعزك واحترمك لغيرتك على دينك وعلى اعراض المسلمين وهذا ماحببنا اليك
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الحمدلله الذي ردها لأهلها سالمه واسأل الله ان لا يرينا في غالي مكروه...
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الحمدلله . واتمنى من الله ان يحفظها ولا يرينا فيمن نحب مكروه . واتمنى من كل شخص يرغب في التعليق على عودتها . مخافة الله قبل كتابة تعليقه .
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كل شوي وحدة متغيبة وش السالفة أجل غدا إذا ساقت النساء وحدة هفتها نفسها تسافر من جدة للشرقية وتاخذ معها أبنائها بتقولون متغيبة
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الحمدلله على السلامة
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الله يروقها بزوج ثاني و يهدي سرها .
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الله يصبرها ويشفيها --- من شاء بعدك فليمت ..... فعليك كنت أحاذرُ كنت السواد لناظري ..... فعمى عليك الناظر ليت المنازل والديار ....... حفائر ومقابر إني وغيري لا محالة ....... حيث صرت لصائرُ
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طيب
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الله يستر علينا وعلى اعراض المسلمين وحمدا لله على سلامتها
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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الحمد لله سلامتها .. في الغالب يقولون ان الجن هو من يختطف الفتيات .. ولكنه هذه المرة براءة .. الامراض النفسية إذا لم تعالج في بدابتها تتحول الى امراض خطيرة .. والغالبية من الاهالي يخجلون من هذه الامور
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الله يشفيها ويحفظها ويفرج كربتها ويعوضها عن زوجها الميت بزوج صالح
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حمدآآآآآآآآآ لله على سلامتك والله يشافيك ويعافيك ويرد عليك صحتك وعافيتك . بحول الله وقوته ستتمكنين من شراء سيارة وتقودينها ونتمنى أنك موظفة لتستطيعين الاعتماد على نفسك في توفير متطلباتك واحتياجاتك.
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