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«فورد» تُهدي سعودية سيارة قيمتها 200 ألف..تعرف على السيارة وصاحبتها -صور

«فورد» تُهدي سعودية سيارة قيمتها 200 ألف..تعرف على السيارة وصاحبتها -صور
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المرصد 84 7٬317 4 ساعات

صحيفة المرصد -وكالات : ظهرت السيدة السعودية “سحر حسن نصيف” على قناة BBC عقب الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وذكرت أنها من شدة فرحتها ظلت تقفز وتصرخ فرحاً.

وقالت ناصيف عن سيارة أحلامها أنها تتمنى أن تشتري سيارة “موستنج مكشوفة”، باللونين الأسود ‏والأصفر‎.‎

وفاجأت شركة “فورد للسيارات” سيدة سعودية وأهدتها سيارة من نوع “موستنج” تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف ريال بعدما وصفتها بأنها سيارة أحلامها.

يذكر أن BBC نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما قالته ناصيف عن رغبتها في شراء السيارة، لتعلق شركة “فورد” فرع الشرق الأوسط على التغريدة مؤكدة أنها قررت منح ناصيف سيارة أحلامها مجاناً.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

84 - ظامي اليل
2017-10-02 10:53:32
ياالله حسن الخاتمه..بس.
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83 -
2017-10-02 10:36:50
تعليق مخالف
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82 - عبدالله
2017-10-02 10:25:02
تعليق مخالف
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81 - ًً....
2017-10-02 10:14:16
ااتعليق
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80 - نجاخان
2017-10-02 10:06:25
شاقووووووووووول هذا امر الله وليس امر فورد فورد مجرد منفذ
لا يعجبني(0) اعجبني(16)
79 - ماذا جرى
2017-10-02 09:52:57
العكس لم نسمع عنهم اي راي لماذا
لا يعجبني(0) اعجبني(17)
78 - نيدو
2017-10-02 09:50:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - أبو سحاااب
2017-10-02 09:50:08
اتحادية من صماصيم قلبها مسنيين جده وكبارهم أغلبهم اتحاديه .
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76 - م ه م
2017-10-02 09:49:57
سبحان الله يبون الشهرة ولا يبون الخير .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - أبو سحاااب
2017-10-02 09:47:41
الله يعطيها خيرها ويكفيها شرها .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
74 -
2017-10-02 09:47:34
نصيف اجل ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - أبو سحاااب
2017-10-02 09:45:00
لو كانت لفقيرة كان أنفع للطرفين لكن الله يصفح البعض عن الخير .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - عبد الله
2017-10-02 09:43:53
اللهم إننا نسالك يا الله حُسن الخاتمة .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
71 - ماذا جرى
2017-10-02 09:39:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - سامي
2017-10-02 09:38:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - ابراهيم
2017-10-02 09:31:03
دنيا حظوظ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - يوسف العنزي
2017-10-02 09:28:28
والله انه صحيح ياتعليق 65 أن فيه مصلحة للهديه بس مبقى بعمرها اكثر مافات ولأ عمار بيد الله سبحانه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
67 - كارثه
2017-10-02 09:26:44
نفسي بدباب سوزوكي اربع كفر. نشوف سوزوكي تهديني ولا تحرج عليا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - وهم الايام
2017-10-02 09:21:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - سلطان
2017-10-02 09:20:09
بنت ناصيف عائلة غنية الهدية وراها مصالح لا اكثر
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64 - يوسف العنزي
2017-10-02 09:19:04
انا اقول انها تقربا صاحب الوكالة ولا يمكن لها بعد يبغون يعملون دعايه لفورد ولا هي المفروض على مصلاها مبقي من العمر أكثر مافات يالله الجنه آمين يارب العالمين
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63 - دكتور الحب
2017-10-02 09:10:57
ماهذه **** لو انا من اصحاب الموستنج سابيع سيارتي حتما
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62 - عبد الله ؟؟؟
2017-10-02 09:05:38
**** في حالة هذه السيدة الحجاب نعمة ليغطي هذا الجمال
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61 -
2017-10-02 09:04:39
هذي **** كبيرة سن
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60 - العربي
2017-10-02 09:01:49
كابوس كابوس كابوس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 08:59:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 08:51:58
لو تطبع البلدان لن تستطيع تطبيع قلوبنا مع 🇮🇱 أبداً أبداً أبداً لن ننسى مادرسناه عن المحتل وطفل الحجارة لن ننسى صور محمد الدرة بنو ليبرال لن يخدعونا ويمحو كل ذاكرتنا 🇮🇱🔥🇮🇱🔥🔥🔥
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57 - عــــــهــــــــــود
2017-10-02 08:49:13
بتصير أشياء كثيرة في الأيام القادمة ولاتقولون محد نصحنا هذا انا أقولكم / انتبهوا على قلوبكم ***
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56 - عــــــهــــــــــود
2017-10-02 08:46:57
لو يعطونا الدنيا ومالا لاماتنسينا لالا 💎 بلادي ودمي كرمالا 💔 والله محد يقدر يمحي من الناس ان إسرائيل عدوة وتقتل الفلسطينيين وتحاصرهم وتقفل مسرى رسولنا والله محد يقدر يطبّع قلوبنا مع قلوب
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55 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 08:43:48
لو يعطوني سيارة مجاناً بابيعها وأتصدق بجزء وجزء أشتري فيه ذهب وجزء أسافر لأسبانيا 😂 والجزء الأخير اشتري فيه حلاااااوو 🍭🍬🍭🍬🍭🤣
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54 - ابو. بدر.
2017-10-02 08:41:59
بِسْم الله. يالله صباح خير. نزيت. وش هالجني اللي طلع. مبروك لسحر حسن. نصيف. قريبة صاحب الشركة.
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53 -
2017-10-02 08:40:24
العالم هنا *** 😂😂 الله يزيدكم
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52 - ياسر11
2017-10-02 08:39:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 08:38:26
ذي كبر جدتي بس جدتي وجهها سمح وهادي وأحلى منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 08:34:07
تشبة جدتي من الرضاعة بالشبة فقط /// بالله حسن الخاتمة
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49 - هدى
2017-10-02 08:33:32
يالله حسن الخاتمه با عساكي ما ترجعي
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48 - ابوسلطان
2017-10-02 08:30:14
يالله حسن الخاتمة 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-10-02 08:30:06
أيتها الأخوات نشوة الفرحة بالسواقة ستذهب ولها مابعدها من تراكم المسئوليات ***
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46 -
2017-10-02 08:29:56
بذكر الله تطمئن القلوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - 123456
2017-10-02 08:28:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - لقمان الحكيم
2017-10-02 08:27:10
ابك هذي كيف قدرت تنقز من الفرحه ماجاها الماخوذ هذه اللي يقاله انزلاقن غظروفي مدري لو جاتها ماي باخ بتنقز ثم تلصق بالسقف يادافع البلاا
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43 -
2017-10-02 08:27:04
هل الضمان الاجتماعي من ضمن برامجه سيارات للمستحقين ومن هي الفيئة شي غير متاكد منه ولكن المستحق يبحث عن هذا ويسأل من مصدره .. والله أعلم
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42 -
2017-10-02 08:25:15
ت 33 ابوعزام شنو الذكاء الخارق هذا عندك ماشاء الله عيني عليك بارده
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41 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 08:24:25
هذي عجيز ... ****
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40 - سعد
2017-10-02 08:24:08
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 703 )
39 - فهد
2017-10-02 08:23:19
روحها شبابية موستنق وحبتين.
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38 -
2017-10-02 08:22:41
اضبط صلاتك تضبط حياتك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
37 -
2017-10-02 08:21:33
هذي كيف قدرت تصفق وطير يالله حسن الخاتمه حتى الحجاب محرومه منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - المااااضي
2017-10-02 08:20:15
ماشاء الله...رزقها الله سيارة من حيث لاتحتسب. هذه السيدة قدوة طيبة لنساء بلادي ..الله يكثر من امثالك يارب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - بوعزام
2017-10-02 08:19:35
فيه خبر ان الارامل والمطلقات والمعسرين بيعطونهم سيارة مجان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 - الهاشمي
2017-10-02 08:17:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - بوعزام
2017-10-02 08:16:23
لو الشي هذا فيه خير لها مابدرت الشركة بهدائها سيارة لكن تصيد عصفورين بحجرة واحدة تشجيع على تدمير المرءة السعودية ودعلية لها
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32 - نجداوي
2017-10-02 08:15:55
يا حظ الورثه كأني شايفها في طاش ماطاش
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31 - ابومفتاح
2017-10-02 08:15:39
شوف سعادة اعداء الاسلام اهدوا سياره الى سعوديه ولو انها من حفظة كتاب الله لما حصلت على هديه من الشركه
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30 - نجداوي
2017-10-02 08:13:58
يا حظ الورثه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - ابو سليمان
2017-10-02 08:13:03
يارحمه خلاص المتشددين هؤلاء صفحه من الماضي وانطوت بلا رجعه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
28 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-02 08:10:53
رضا السعوديه غايه ادركها سلمان
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
27 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-02 08:07:48
الله ترزقني سياره امريكيه مثلها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
26 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-02 08:06:23
المتشدد الراديكالي عليه ان يرمي نفسه في البحر
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
25 - خلطبيطه
2017-10-02 08:05:32
تصرفها مخجل ورد فعل الشركة مؤسف ..... والجاي افظع ان لم نعد الى رشدنا ونعيد حساباتنا حتى لايحصل انفلات لانستطيع ربطه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
24 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-02 08:05:27
لا عزاء للمتشددين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
23 - مواطن سعودي✨✨
2017-10-02 08:02:13
يالله حسن الخاتمه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
22 - atht
2017-10-02 08:01:33
كيف؟؟؟ والله انكم تعبون الواحد نفسيا...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - حائل
2017-10-02 07:58:23
ما شاء الله الله يعطيك من خيرها ويكفيك شرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-10-02 07:57:20
دعاية لسيارات الفورد التي لم يقبل الناس على شراءها طبعا هذا حصل بالاتفاق مع صاحبة هذه القفزات والنطّات الشبابية الخبر يحتاج له الى تأمل يالربع
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
19 - حزم
2017-10-02 07:53:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - علكه
2017-10-02 07:53:04
انتي المفروض تركبي سيارة كيا هذه سيارة شبابية مو لائقة عليكي يا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - ام فهد
2017-10-02 07:48:38
يالله حسن الخاتمة اهديها لحفيدتك هذي سيارة شابات وانت خلاص راحت عليك يبغالك كرسيدا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 -
2017-10-02 07:48:04
9- تطير عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عادل الوحش
2017-10-02 07:47:54
مبروك ياناصيف رزقها سبحان الله وانا سيارة احلامي كيا بيكانتو او هيونداي اكسنت شدو حيلكم ياكيا وهيونداي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - المحقق كونن
2017-10-02 07:47:54
ههههههههههه والله جهل الحين قيادة المراءة هي الاهم في هذا البلد طيب والعطالة واليتاما والمساكين والسكن هذي كلها مشاكل لابد من حلها اولا قبل القيادة
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
13 -
2017-10-02 07:47:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -
2017-10-02 07:46:56
مبروووك والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها والموضوع ولاسم العائله دور لو وحدها غيرها محد طل في وجهها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
11 - شيخ مزيون
2017-10-02 07:44:29
انا انتظر الاكسبدشن الشكل الجديد 2018 هو سيارة احلامي . تكفى ياللي على بالي اهديني اياها . ما ابي بنتلي .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
10 - _
2017-10-02 07:44:28
فورد هههههه أخيس سيارة بالعالم
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
9 -
2017-10-02 07:43:38
هاذي المفروض يهدونها ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - تركي
2017-10-02 07:43:09
الله يحسن الخاتمه صلي واستغفري واركدي في بيتك مابقي من العمر شي
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
7 - أبو مصلفح الرياض
2017-10-02 07:40:41
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الهمداني
2017-10-02 07:40:31
الحين بيجن الرجعي المتخلف ويقول في نفسه ليش فورد ماتهديني انا وطبعا لانه حقود حسود بيطيح في هالحرمة وفي السيارة وفي الموضوع كله سب وشتم ويظهر سواد قلبه على شكل حروف وكلمات
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
5 -
2017-10-02 07:39:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - زائر
2017-10-02 07:34:47
شكل بيجي حظهن احسن من حظنا يا الرجال
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - زائر الصباح🌻
2017-10-02 07:33:30
الله يعطيك خيرها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,859 )
2 - بدور
2017-10-02 07:32:59
استغفر الله : استغفر الله: استغفر الله:
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
1 - زائر الصباح🌻
2017-10-02 07:31:44
مبروووك
لا يعجبني(4) اعجبني(4)

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كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

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