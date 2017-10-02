الرئيسية / «فورد» تُهدي سعودية سيارة قيمتها 200 ألف..تعرف على السيارة وصاحبتها -صور
«فورد» تُهدي سعودية سيارة قيمتها 200 ألف..تعرف على السيارة وصاحبتها -صور
صحيفة المرصد -وكالات : ظهرت السيدة السعودية “سحر حسن نصيف” على قناة BBC عقب الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وذكرت أنها من شدة فرحتها ظلت تقفز وتصرخ فرحاً.
وقالت ناصيف عن سيارة أحلامها أنها تتمنى أن تشتري سيارة “موستنج مكشوفة”، باللونين الأسود والأصفر.
وفاجأت شركة “فورد للسيارات” سيدة سعودية وأهدتها سيارة من نوع “موستنج” تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف ريال بعدما وصفتها بأنها سيارة أحلامها.
يذكر أن BBC نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما قالته ناصيف عن رغبتها في شراء السيارة، لتعلق شركة “فورد” فرع الشرق الأوسط على التغريدة مؤكدة أنها قررت منح ناصيف سيارة أحلامها مجاناً.
التعليقات
84 - ظامي اليل2017-10-02 10:53:32
ياالله حسن الخاتمه..بس.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 -2017-10-02 10:36:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - عبدالله2017-10-02 10:25:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - ًً....2017-10-02 10:14:16
ااتعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - نجاخان2017-10-02 10:06:25
شاقووووووووووول هذا امر الله وليس امر فورد فورد مجرد منفذ
لا يعجبني(0) اعجبني(16)
79 - ماذا جرى2017-10-02 09:52:57
العكس لم نسمع عنهم اي راي لماذا
لا يعجبني(0) اعجبني(17)
78 - نيدو2017-10-02 09:50:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - أبو سحاااب2017-10-02 09:50:08
اتحادية من صماصيم قلبها مسنيين جده وكبارهم أغلبهم اتحاديه .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
76 - م ه م2017-10-02 09:49:57
سبحان الله يبون الشهرة ولا يبون الخير .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - أبو سحاااب2017-10-02 09:47:41
الله يعطيها خيرها ويكفيها شرها .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
74 -2017-10-02 09:47:34
نصيف اجل ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - أبو سحاااب2017-10-02 09:45:00
لو كانت لفقيرة كان أنفع للطرفين لكن الله يصفح البعض عن الخير .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - عبد الله2017-10-02 09:43:53
اللهم إننا نسالك يا الله حُسن الخاتمة .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
71 - ماذا جرى2017-10-02 09:39:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - سامي2017-10-02 09:38:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - ابراهيم2017-10-02 09:31:03
دنيا حظوظ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - يوسف العنزي2017-10-02 09:28:28
والله انه صحيح ياتعليق 65 أن فيه مصلحة للهديه بس مبقى بعمرها اكثر مافات ولأ عمار بيد الله سبحانه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
67 - كارثه2017-10-02 09:26:44
نفسي بدباب سوزوكي اربع كفر. نشوف سوزوكي تهديني ولا تحرج عليا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - وهم الايام2017-10-02 09:21:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - سلطان2017-10-02 09:20:09
بنت ناصيف عائلة غنية الهدية وراها مصالح لا اكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - يوسف العنزي2017-10-02 09:19:04
انا اقول انها تقربا صاحب الوكالة ولا يمكن لها بعد يبغون يعملون دعايه لفورد ولا هي المفروض على مصلاها مبقي من العمر أكثر مافات يالله الجنه آمين يارب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - دكتور الحب2017-10-02 09:10:57
ماهذه **** لو انا من اصحاب الموستنج سابيع سيارتي حتما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - عبد الله ؟؟؟2017-10-02 09:05:38
**** في حالة هذه السيدة الحجاب نعمة ليغطي هذا الجمال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 -2017-10-02 09:04:39
هذي **** كبيرة سن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - العربي2017-10-02 09:01:49
كابوس كابوس كابوس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - شلحاااااااااااط2017-10-02 08:59:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-02 08:51:58
لو تطبع البلدان لن تستطيع تطبيع قلوبنا مع 🇮🇱 أبداً أبداً أبداً لن ننسى مادرسناه عن المحتل وطفل الحجارة لن ننسى صور محمد الدرة بنو ليبرال لن يخدعونا ويمحو كل ذاكرتنا 🇮🇱🔥🇮🇱🔥🔥🔥
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
57 - عــــــهــــــــــود2017-10-02 08:49:13
بتصير أشياء كثيرة في الأيام القادمة ولاتقولون محد نصحنا هذا انا أقولكم / انتبهوا على قلوبكم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - عــــــهــــــــــود2017-10-02 08:46:57
لو يعطونا الدنيا ومالا لاماتنسينا لالا 💎 بلادي ودمي كرمالا 💔 والله محد يقدر يمحي من الناس ان إسرائيل عدوة وتقتل الفلسطينيين وتحاصرهم وتقفل مسرى رسولنا والله محد يقدر يطبّع قلوبنا مع قلوب
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
55 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-02 08:43:48
لو يعطوني سيارة مجاناً بابيعها وأتصدق بجزء وجزء أشتري فيه ذهب وجزء أسافر لأسبانيا 😂 والجزء الأخير اشتري فيه حلاااااوو 🍭🍬🍭🍬🍭🤣
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
54 - ابو. بدر.2017-10-02 08:41:59
بِسْم الله. يالله صباح خير. نزيت. وش هالجني اللي طلع. مبروك لسحر حسن. نصيف. قريبة صاحب الشركة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 -2017-10-02 08:40:24
العالم هنا *** 😂😂 الله يزيدكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - ياسر112017-10-02 08:39:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-02 08:38:26
ذي كبر جدتي بس جدتي وجهها سمح وهادي وأحلى منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - شلحاااااااااااط2017-10-02 08:34:07
تشبة جدتي من الرضاعة بالشبة فقط /// بالله حسن الخاتمة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
49 - هدى2017-10-02 08:33:32
يالله حسن الخاتمه با عساكي ما ترجعي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - ابوسلطان2017-10-02 08:30:14
يالله حسن الخاتمة 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -2017-10-02 08:30:06
أيتها الأخوات نشوة الفرحة بالسواقة ستذهب ولها مابعدها من تراكم المسئوليات ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 -2017-10-02 08:29:56
بذكر الله تطمئن القلوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - 1234562017-10-02 08:28:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - لقمان الحكيم2017-10-02 08:27:10
ابك هذي كيف قدرت تنقز من الفرحه ماجاها الماخوذ هذه اللي يقاله انزلاقن غظروفي مدري لو جاتها ماي باخ بتنقز ثم تلصق بالسقف يادافع البلاا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 -2017-10-02 08:27:04
هل الضمان الاجتماعي من ضمن برامجه سيارات للمستحقين ومن هي الفيئة شي غير متاكد منه ولكن المستحق يبحث عن هذا ويسأل من مصدره .. والله أعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 -2017-10-02 08:25:15
ت 33 ابوعزام شنو الذكاء الخارق هذا عندك ماشاء الله عيني عليك بارده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - شلحاااااااااااط2017-10-02 08:24:25
هذي عجيز ... ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - سعد2017-10-02 08:24:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 703 )39 - فهد
روحها شبابية موستنق وحبتين.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
38 -2017-10-02 08:22:41
اضبط صلاتك تضبط حياتك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
37 -2017-10-02 08:21:33
هذي كيف قدرت تصفق وطير يالله حسن الخاتمه حتى الحجاب محرومه منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - المااااضي2017-10-02 08:20:15
ماشاء الله...رزقها الله سيارة من حيث لاتحتسب. هذه السيدة قدوة طيبة لنساء بلادي ..الله يكثر من امثالك يارب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - بوعزام2017-10-02 08:19:35
فيه خبر ان الارامل والمطلقات والمعسرين بيعطونهم سيارة مجان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 - الهاشمي2017-10-02 08:17:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - بوعزام2017-10-02 08:16:23
لو الشي هذا فيه خير لها مابدرت الشركة بهدائها سيارة لكن تصيد عصفورين بحجرة واحدة تشجيع على تدمير المرءة السعودية ودعلية لها
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
32 - نجداوي2017-10-02 08:15:55
يا حظ الورثه كأني شايفها في طاش ماطاش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ابومفتاح2017-10-02 08:15:39
شوف سعادة اعداء الاسلام اهدوا سياره الى سعوديه ولو انها من حفظة كتاب الله لما حصلت على هديه من الشركه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
30 - نجداوي2017-10-02 08:13:58
يا حظ الورثه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - ابو سليمان2017-10-02 08:13:03
يارحمه خلاص المتشددين هؤلاء صفحه من الماضي وانطوت بلا رجعه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
28 - رحمه ⭐⭐⭐2017-10-02 08:10:53
رضا السعوديه غايه ادركها سلمان
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
27 - رحمه ⭐⭐⭐2017-10-02 08:07:48
الله ترزقني سياره امريكيه مثلها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
26 - رحمه ⭐⭐⭐2017-10-02 08:06:23
المتشدد الراديكالي عليه ان يرمي نفسه في البحر
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
25 - خلطبيطه2017-10-02 08:05:32
تصرفها مخجل ورد فعل الشركة مؤسف ..... والجاي افظع ان لم نعد الى رشدنا ونعيد حساباتنا حتى لايحصل انفلات لانستطيع ربطه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
24 - رحمه ⭐⭐⭐2017-10-02 08:05:27
لا عزاء للمتشددين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
23 - مواطن سعودي✨✨2017-10-02 08:02:13
يالله حسن الخاتمه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
22 - atht2017-10-02 08:01:33
كيف؟؟؟ والله انكم تعبون الواحد نفسيا...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - حائل2017-10-02 07:58:23
ما شاء الله الله يعطيك من خيرها ويكفيك شرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -2017-10-02 07:57:20
دعاية لسيارات الفورد التي لم يقبل الناس على شراءها طبعا هذا حصل بالاتفاق مع صاحبة هذه القفزات والنطّات الشبابية الخبر يحتاج له الى تأمل يالربع
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
19 - حزم2017-10-02 07:53:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - علكه2017-10-02 07:53:04
انتي المفروض تركبي سيارة كيا هذه سيارة شبابية مو لائقة عليكي يا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - ام فهد2017-10-02 07:48:38
يالله حسن الخاتمة اهديها لحفيدتك هذي سيارة شابات وانت خلاص راحت عليك يبغالك كرسيدا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 -2017-10-02 07:48:04
9- تطير عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عادل الوحش2017-10-02 07:47:54
مبروك ياناصيف رزقها سبحان الله وانا سيارة احلامي كيا بيكانتو او هيونداي اكسنت شدو حيلكم ياكيا وهيونداي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - المحقق كونن2017-10-02 07:47:54
ههههههههههه والله جهل الحين قيادة المراءة هي الاهم في هذا البلد طيب والعطالة واليتاما والمساكين والسكن هذي كلها مشاكل لابد من حلها اولا قبل القيادة
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
13 -2017-10-02 07:47:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-10-02 07:46:56
مبروووك والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها والموضوع ولاسم العائله دور لو وحدها غيرها محد طل في وجهها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
11 - شيخ مزيون2017-10-02 07:44:29
انا انتظر الاكسبدشن الشكل الجديد 2018 هو سيارة احلامي . تكفى ياللي على بالي اهديني اياها . ما ابي بنتلي .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
10 - _2017-10-02 07:44:28
فورد هههههه أخيس سيارة بالعالم
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
9 -2017-10-02 07:43:38
هاذي المفروض يهدونها ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - تركي2017-10-02 07:43:09
الله يحسن الخاتمه صلي واستغفري واركدي في بيتك مابقي من العمر شي
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
7 - أبو مصلفح الرياض2017-10-02 07:40:41
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الهمداني2017-10-02 07:40:31
الحين بيجن الرجعي المتخلف ويقول في نفسه ليش فورد ماتهديني انا وطبعا لانه حقود حسود بيطيح في هالحرمة وفي السيارة وفي الموضوع كله سب وشتم ويظهر سواد قلبه على شكل حروف وكلمات
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
5 -2017-10-02 07:39:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - زائر2017-10-02 07:34:47
شكل بيجي حظهن احسن من حظنا يا الرجال
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - زائر الصباح🌻2017-10-02 07:33:30
الله يعطيك خيرها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,859 )2 - بدور
استغفر الله : استغفر الله: استغفر الله:
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
1 - زائر الصباح🌻2017-10-02 07:31:44
مبروووك
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قـال لهـا لا بـل السـعـادة أنـثـى ... فقالت له ربمـا ولـك الحـب ذكـرا...
بواسطة : بيتر
مشاكس مالك علينا نحن الذكور اجحفت بحقنا...
بواسطة : الحياة حلوة.
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بالفيديو والصور:مقتل اثنين وإصابة 24 شخص بإطلاق نار في حفل موسيقي بلاس فيغاس الأمريكيةالمرصد 4 560 31 دقيقة
صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورةالمرصد 41 14٬725 7 ساعات
فورين بوليسي: دسائس “القصر” ربما تحسم نهاية أزمة قطر مع جيرانها !المرصد 19 7٬462 12 ساعة
هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله – صورةالمرصد 13 3٬088 17 ساعة
المرصد الرياضي
رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاءالمرصد 33 3٬478 10 ساعات
من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديوالمرصد 15 9٬943 15 ساعة
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهدافالمرصد 30 3٬373 يومين
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعةالمرصد 26 13٬646 يومين
اخبار فنية
شاهد:ثروته تُقدّر بـ27 مليون دولار ..هذا هو منزل جورج وسوف الفخمالمرصد 7 620 16 دقيقة
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!المرصد 37 6٬978 6 ساعات
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !المرصد 9 3٬715 يومين
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجومالمرصد 33 6٬695 يومين
اخبار منوعة
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديوالمرصد 26 4٬019 5 ساعات
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صورالمرصد 18 5٬711 20 ساعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!المرصد 42 14٬862 يومين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!المرصد 16 6٬396 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياضالمرصد 177 8٬636 15 ساعة
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!المرصد 18 9٬110 23 ساعة
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرمالمرصد 188 9٬297 يوم واحد
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرمالمرصد 17 6٬003 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 21 1٬864 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬918 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬908 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديوالمرصد 37 5٬279 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورةالمرصد 34 24٬980 يوم واحد
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬549 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬368 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬977 أسبوعين
اخبار اقتصادية
188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017المرصد 9 982 2 ساعتين
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟روسيا اليوم 10 3٬686 3 أيام
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئةالمرصد 12 1٬829 4 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعامالمرصد 15 3٬991 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنيةواس 6 4٬468 4 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬300 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬337 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬761 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالحالمرصد 24 5٬978 19 ساعة
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويوركالمرصد 23 3٬509 يوم واحد
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيليةالمرصد 45 7٬503 يومين
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العربالمرصد 39 4٬311 يومين
كاريكاتير