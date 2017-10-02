طالبات مدرسة ملصق ” توجد ريحة” يكشفن تفاصيل جديدة ..مفاجأة :مديرتنا مظلومة!

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن عدد من طالبات المدرسة الثانوية علقن على واقعة “وشمّ “روائحهن وكتابة ملصق ” توجد رائحة أو لا توجد رائحة ” على المريول، أنهن لم يخضعن للتفتيش من قبل مديرة المدرسة ولم يحدث إطلاقا إلصاق عبارات ” توجد رائحة ” أو ” لا توجد رائحة ” على مراييل الطالبات من قبل المديرة، وأوضحنّ أن مديرة المدرسة كانت تنصح الجميع بالحرص على النظافة الشخصية دون اتهام وتخصيص طالبات بحد ذاتهن، بالإضافة إلى أنها تتعامل بخصوصية مع مشاكل الطالبات وتستدعي أي طالبة لديها مشكلة إلى مكتبها للتحدث على إنفراد.

ووفقا لـ “عين اليوم” كشفت الطالبات أن قصة الملصق تعود إلى يوم الخميس، عندما ثارت شكوك طالبات إحدى فصول المدرسة من رائحة 4 طالبات في الفصل، وذهب الطالبات الأربعة إلى مكتب المديرة وطلبت إحداهن من المديرة أن تمنحها ورقة مكتوب عليها ” لا توجد رائحة ” لتنفي عن نفسها التهمة، وقامت المديرة بإعطاء الطالبة تلك الورقة بحسن نية ليتفاجأ بعدها طالبات المدرسة بما جرى تداوله في الصحف ومواقع التواصل.

يذكر أن مكتب التعليم شمال المدينة بدأ اليوم التحقيق في القضية حيث تواجدت مديرة المدرسة وأدلت بما لديها لدى لجنة التحقيق ومن المتوقع أن تواصل اللجنة أعمالها غدا في المدرسة وأخذ أقوال الطالبات وإفادتهن.