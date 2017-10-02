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طالبات مدرسة ملصق ” توجد ريحة” يكشفن تفاصيل جديدة ..مفاجأة :مديرتنا مظلومة!

طالبات مدرسة ملصق ” توجد ريحة” يكشفن تفاصيل جديدة ..مفاجأة :مديرتنا مظلومة!
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المرصد 55 4٬974 3 ساعات

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن عدد من طالبات المدرسة الثانوية علقن على واقعة “وشمّ “روائحهن وكتابة ملصق ” توجد رائحة أو لا توجد رائحة ” على المريول، أنهن لم يخضعن للتفتيش من قبل مديرة المدرسة ولم يحدث إطلاقا إلصاق عبارات ” توجد رائحة ” أو ” لا توجد رائحة ” على مراييل الطالبات من قبل المديرة، وأوضحنّ أن مديرة المدرسة كانت تنصح الجميع بالحرص على النظافة الشخصية دون اتهام وتخصيص طالبات بحد ذاتهن، بالإضافة إلى أنها تتعامل بخصوصية مع مشاكل الطالبات وتستدعي أي طالبة لديها مشكلة إلى مكتبها للتحدث على إنفراد.

ووفقا لـ “عين اليوم” كشفت الطالبات أن قصة الملصق تعود إلى يوم الخميس، عندما ثارت شكوك طالبات إحدى فصول المدرسة من رائحة 4 طالبات في الفصل، وذهب الطالبات الأربعة إلى مكتب المديرة وطلبت إحداهن من المديرة أن تمنحها ورقة مكتوب عليها ” لا توجد رائحة ” لتنفي عن نفسها التهمة، وقامت المديرة بإعطاء الطالبة تلك الورقة بحسن نية ليتفاجأ بعدها طالبات المدرسة بما جرى تداوله في الصحف ومواقع التواصل.

يذكر أن مكتب التعليم شمال المدينة بدأ اليوم التحقيق في القضية حيث تواجدت مديرة المدرسة وأدلت بما لديها لدى لجنة التحقيق ومن المتوقع أن تواصل اللجنة أعمالها غدا في المدرسة وأخذ أقوال الطالبات وإفادتهن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 - القناص
2017-10-02 10:57:54
قريبه جداً من قصه الخناشير لماذا تكتب وتوقع المسأله اقل بكثير مماتكتب وتهين الطالبات أمام زميلاتهن بأمكانها حلها بطريقه تربويه تحترم مشاعر الطالبات دون الكتابه والتوقيع المعتمد بالريحه او عدمها
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54 - بدرساري
2017-10-02 10:57:54
قلم ***صدقني أنت متواجد في المكان الغلط لأن لديك لوثه عقليه أخوانجيه نتمنى أن تتشافى منها لنقرأ لك ردرو طبيعيه فَلَو كان الموضوع عن الفضاء أو البحار والمحيطات لربطة بالأخونجيه وهذي ثقافة المظلوميه
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( عدد التعليقات 29,213 )
53 - قلم الحقيقه
2017-10-02 10:56:58
ياخوفي أن تكون هناك مديرة مدرسة أو جامعة من صاحبات الفكر الأخونجي الظلامي أم قفازات سود قد طردت طالبة أو طالبات من جامعتهم أو مدرستهم بسبب تعطرهم واعتنائهم بنظافتهم الشخصية.أو تقول لاحداهم لمن تتعطرين
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( عدد التعليقات 29,213 )
52 - قلم الحقيقه
2017-10-02 10:53:45
فالطالبة لن تكون طول عمرها حبيسة أسوار مدرستها أو جامعتها طول حياتها وانما لابد لها أن تغادرها يوم ما وكأنها تغادر سجن معتقلة فيه لا مقر تعليم لها.للأسف لازال الفكر الظلامي المتأخر هو السائد والمسيطر.
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51 - المااااضي
2017-10-02 10:49:54
الاخونجيات مايتعطرون ...يقولون ان العطر حرام على النساء ..فطبيعي تطلع ريحتهم...اما الاخونجي يتحمم بدهن العود والريحان (ريحة مطاوعه) ومع ذلك مروح😷
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50 - زهراني الباحه
2017-10-02 10:46:27
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 29,213 )
49 - قلم الحقيقه
2017-10-02 10:38:06
ثقافة الشك والريبة التي تحاصر كل طالبة تعتني بنظافتها وشكلها الخارجي يجب أن تنتهي وتختفي وتموت للأبد وعليه اقصاء جميع من يحمل مثل هذا الفكر العفن والنظرة السوداء الظلامية تجاه الطالبات هنا بدابة الحل.
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( عدد التعليقات 29,213 )
48 - قلم الحقيقه
2017-10-02 10:28:38
فاعتناء الطالبة بنظافتها الشخصية العامة وبشكلها الخارجي من المحرمات القطعية لدى ادارت مدارسهم.فكيف يكون هناك رافد وطاقة تشجيع لهم قوية على نظافتهم الشخصية وخروجهم بمظهر لائق طالما كل شيء محرم وممنوع
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( عدد التعليقات 29,213 )
47 - قلم الحقيقه
2017-10-02 10:20:25
فهؤلاء الأخونجية بشقيهم الرجالي والنسائي كل شيء عندهم محرم داخل مدارسهم وعلى الصعيد النسائي أكثر تشددآ وتحريمآ على مستوى نظافة البنت أو الطالبة نفسها.اذا اعتنت بنفسها على صعيدها الشخصي اتهموها بالتمرد
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46 - المر
2017-10-02 10:18:28
المرشده هي تتولي التوجيه والمواضيع اللي تخص بالسلوك للطالبات وفيه وكيله يعني
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45 - قلم الحقيقه
2017-10-02 10:15:17
رغم أنها قضية مقززة وقذرة للغاية لكن المسؤولية الأولى في كل ماحصل ليس على صعيد هذه المدرسة ومديرتهم وطالباتها فقط وانما على صعيد غالبية مدارس تعليم البنات على سياسة التشدد للأخونج والأخونجيات المتخلفة
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44 - المر
2017-10-02 10:15:06
الهاشتاق صار مشكله يوصل الترند خاصه اذا الموضوع عام
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43 - $$
2017-10-02 10:06:31
كان لقبهم في السابق الشكاؤون البكاؤون وسوف نضيف لهم الان لقب جديد الشمامين شمامين الروائح 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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42 - العويد
2017-10-02 09:55:55
اللجان مافيها خير لو فيها خير ماجت على ريحة ، المديرة لم يصدر منها شي يستدعي كل هالضجة ع الموضوع ،،، الارتقاء بالعقول في بعض المسائل مطلب ملح وليس للزينة
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41 - م ه م
2017-10-02 09:47:41
حيله للنجاة من العقاب والله اعلم.
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40 - عادل الوحش
2017-10-02 09:47:04
شوفو الطالبه الخسيسه ويش هالتفكير الاجرامي في بعض الناس تتابع اكشن كثير هههههههههههههههههه لو انا من المديره ترفع قضيه عالطالبه النصابه التي تريد تأليب الرأي العام عليها
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39 -
2017-10-02 09:38:13
بقول حاجه وحدة واجري على الله الله يقطع الترند حق السعودية
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38 -
2017-10-02 09:38:12
ت 33 ام فهد ،، ابدا مالك فضل على احد ،، اذا صار تدرسين الناس مجانا او احد يدرس في مدرسة ابوك او احد يدرس على حسابك كذا يكون لك فضل اما غير كذا فلا مالك فضل انتي تدرسين براتب عالي
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37 - الموظف
2017-10-02 09:35:10
يمكن بعض المعلمات تتنسه يعني حامل في اول الشهور وتكره بعض الروائح يمكن اقول ليس معقول الطالبه كل يوم بتجي المدرسه غير نظيفه
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36 - ابومحمد
2017-10-02 09:32:18
تعليق مخالف
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35 - المواطن
2017-10-02 09:31:58
راحت عليك هذه المرة يا قينان !
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34 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 09:29:10
اخوكم شلحاااااااااااط ماغير يدربي دميجتة مايدري وش السالفة ///////////////////////////////////////لزوم يالربع تبلغوا الشيخ شلحاااااااااااط بالسالفة ؟؟؟
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33 - ام فهد
2017-10-02 09:23:20
تعليق ٢٥ الفضل لله ثم للمعلم والمعلمة ياجاهل يا رجيجيج حتى ال سعود يعترفون بفضل المعلم والمعلمة عليهم اماانك رجيجيج من علمك انت البسه والا -- اكيد كان المعلم يكفخك من بلادتك علشان كذا حاقد عليه
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32 - مستفهم
2017-10-02 09:21:23
رائحة زقاير لف ولا معسل فخفخينا.
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31 - المطيع
2017-10-02 09:20:03
قبح الله وجه من حارب دين الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ومن تجرأ على ذلك فهو زنديق منافق معلوم النفاق محارب لشرع الله اللهم أنت حسبنا فيه وكفى
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30 - حاتم
2017-10-02 09:15:20
يعملوا من الحبه قبه اذا فيه بنات قليلات رائحتهم غير مقبوله فمن حق المديره ان تنبههم على ذلك والاستسود الفوضى
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29 - ام فهد
2017-10-02 09:14:41
طرد فورامن المدرسة لو ثبت عليهنامااولياءالامورطالبوابرد اعتباربناتكن من البنات اللي سووا فيهن هذه الحركة طالبوا بتعويض مالي وان يفعل بهن مافُعِل في بناتكن ويبحثن عن مدرسة أخرى وهكذا تتأدب الطالبات
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28 - المر
2017-10-02 09:13:40
جاها عجز واعتزلت التدريس تقول بنتي جات للمدرسه معها ملف سنه سادس مادرست خلاص انت تظلم فيه من يحكم الكون وينصف المظلوم
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27 - مدمن
2017-10-02 09:12:52
انا عاطل ومستعد اذا يتوفر وظيفة شمام بقدم عليها
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26 - المر
2017-10-02 09:10:42
العام عندي بنت خامس تشكي من معلمه دين يوميا كتبت ورقه للمرشده تنقلها فصل ثاني مانقلتها تقول اكتب السبب بنتي لا ماتكتب قالت ادعي عليها كذا ليله في الوتر ادعي عليها شهور وتقول بنتي طاحت وتكسرت
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25 -
2017-10-02 09:10:32
تعليق 10 فهد . الفضل لله ثم ال سعود حكامنا . اما انتم فلا لكم اي فضل على المجتمع تدرسون الناس بفلوس ورواتب عااااليه . قال فضل قال
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24 - محمدين
2017-10-02 09:07:35
اصبح المعلم والمعلمه ( علامه من علامات يوم القيامه)قديما كنانحترم المعلم وتجدنا متفوقين بكل شئ الان يتم زراعه الحقد تجاه المعلمين والمعلمات من اولياء الامورواختلاق الاكاذيب (قليلامن الاحترام لهم)
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23 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-02 09:07:28
هو قصده أن السروال إنقرض
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22 -
2017-10-02 09:06:20
اتقوا الظلم ياناس اتقوا الظلم .. ظلمتوا المديرة وسبيتوها وحكمتوا عليها ظلم
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21 -
2017-10-02 09:04:33
الكلام هذا مايدخل العقل شوفوا الموضوع بالظبط إيش هو..!!
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20 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-02 09:04:19
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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19 -
2017-10-02 09:02:48
2. عليك من الله ماتستحق. الله لايوفقك لادنيا ولا اخره.
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18 - sar-al-sa
2017-10-02 09:02:01
ربما كان احتيال تنصلي لتفادي الجرم بعد انكشافه ولا ينطلي على من يستعمل عقله لانه من غير المألوف ان تطلب طالبه او مدرسه من المديره شهاده عدم ريحه!!!!ثم انها غير مختصه بمثله ولايحق لها ذلك
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17 - ابوصالح سكري
2017-10-02 09:00:44
حركات قديمة حتى يتم نقل وابعاد المديرة نفس حركات بعض لاعبي الاندية لضغط علا ريس النادي لقالة المدرب واخرضحية المدرب الوطني سامي الجابراقالة من نادي الشباب والمصيبة الادارة لم تكشف سرالخيانة من الاعبين
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16 - المر
2017-10-02 08:59:24
يمكن منهج جديد بيضيفوه ترقيع ماتتنرقع
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15 - صالح
2017-10-02 08:58:47
وذكر اعلاه ،، وقامت المديره باعطاء الطالبه تلك الورقه ،، يعني الموضوع صحيح
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14 - مشبب شبيب شيبوب
2017-10-02 08:58:29
حسبي الله على كل من يحارب المعلمين والمعلمات وأن يجعل كيده في نحره
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13 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 08:57:54
ايه أحس اني ماقتنعت . تصريفه ممكن ... لكن الله وحده أعلم
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12 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 08:57:05
الله اعلم - لكن كيف قائدة تعطي ورقة بكل سهولة بتوقيعها لقصة ماتدري مين أطرافها ووش سببها. المفترض تنادي البنات وتعرف حكايتهن ثم توجههن بالطرق السليمة وليس بورقة وتوقيع وكلام ركيك حتى خطأ لغوياً .ريحة!
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11 - المر
2017-10-02 08:56:41
اللي اشتكي قال جات بنتي باكيه والورقه موجوده علي مريولها اللجنه تعرف الموضوع كله وليش يظلمك ولي امر البنت ترا الاجتهاد يخطي ويصيب هم صغار دون الثمانيه عشر يحتاجون رحمه
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10 - فهد12
2017-10-02 08:53:35
ما اقسى الظلم على المجتهد للاسف نسبة كبيرة من المجتمع تتجاهل فظل المعلم والمعلمه حتى زرعوا ذلك في الاجيال . سبق وقلت لا تتعجلوا بكيل الانتقادات اللاذعة حتى نسمع الطرف الاخر
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9 - لقمان الحكيم
2017-10-02 08:53:35
ههههههههههههه اقرب مخرج لتصريف السيول
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8 - مدمن
2017-10-02 08:52:51
ودي اصدق بس قوية شوي , فيه هناك نظام ولوائح مالها حق تكتب تلك الورقة وتعلق على الطالبة مهما كان المبرر.
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7 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-02 08:52:02
خايفه عليهن
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6 - ابو فهد
2017-10-02 08:47:46
نعوذ بالله من الظلم /// الواجب معاقبة من سعى لظلم المديرة .
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5 -
2017-10-02 08:47:00
كيد النساء وبعد ما ساقوا اوجعوا روسنا 😂😂😂😂😂
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4 - المااااضي
2017-10-02 08:45:45
كثرة قطع الملابس مع الحر 😷
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3 - عايد
2017-10-02 08:45:04
وطلبت إحداهن من المديرة أن تمنحها ورقة مكتوب عليها ” لا توجد رائحة ” لتنفي عن نفسها التهمة، وقامت المديرة بإعطاء الطالبة تلك الورقة ) هذا إعتراف بأن الموضوع صحيح كيف تعطيهن ورقه دون معرفة الموضوع
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2 - المااااضي
2017-10-02 08:41:37
خلونا واقعيين ..ترى النقاب مع الحجاب والعباية يطلع رائحة كريهة لأنه يكتم مع العرق والتنفس وحجب الشمس....مثل الرجال اللي يلبسون فروه وشماغ ويتلثم تطلع ريحته..اجوائنا الحاره لاتنفع للنقاب وكثرة الملابس.
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1 - محمدين
2017-10-02 08:39:06
اصلا لايمكن انسانه متعلمه مثقفه ان يصدر منها مثل ذلك العمليه كلها حقد تجاه مربيه فاضله
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مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

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188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

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لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

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ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

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تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

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بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

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بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

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شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

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شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

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ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

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