188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

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صحيفة المرصد : أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 29.4 في المائة، استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 145.4 مليار ريال مقارنة بنحو 206.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لـ”الإقتصادية” فإن السوق العقارية تعرضت لخسائر فادحة وصلت نسبتها إلى 56.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) عند مستوى 333.2 مليار ريال، وسجلت السوق بذلك خسائر فادحة وصلت إلى 187.8 مليار ريال، وسجلت الخسارة الأكبر في هذا الجانب على حساب القطاع السكني، الذي كابد انخفاضا قياسيا لنفس الفترة بلغت نسبته 56.7 في المائة، أي بانخفاض بلغت قيمته 125.5 مليار ريال، فيما انخفض القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 55.7 في المائة، أي بانخفاض بلغت قيمته 62.3 مليار ريال.