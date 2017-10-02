188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017
صحيفة المرصد : أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 29.4 في المائة، استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 145.4 مليار ريال مقارنة بنحو 206.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لـ”الإقتصادية” فإن السوق العقارية تعرضت لخسائر فادحة وصلت نسبتها إلى 56.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) عند مستوى 333.2 مليار ريال، وسجلت السوق بذلك خسائر فادحة وصلت إلى 187.8 مليار ريال، وسجلت الخسارة الأكبر في هذا الجانب على حساب القطاع السكني، الذي كابد انخفاضا قياسيا لنفس الفترة بلغت نسبته 56.7 في المائة، أي بانخفاض بلغت قيمته 125.5 مليار ريال، فيما انخفض القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 55.7 في المائة، أي بانخفاض بلغت قيمته 62.3 مليار ريال.
التعليقات
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على افترض نقص 50 بسعر القطعه عندها بتخسر في بالبناء 100 او 150 الف وانت وبك راس وفكر
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الوقت مناسب للبناء نصيحه رخص متر العظمه مع المواد من 340 وتحت وكيس الاسمنت ب 10 والتلييس ب 7 باقى بس حقين الجبسن بورد لاعبين على الخلق بطريقه حساب المتر
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انخفاض بنسبه البيع والشراء الكل ماسك سيولته واخر متمسك بسعره والسواد الاعظم من الطبقه الكادحه مايدرى يشرى ولا ينتظر
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صح عليكم يالربع لا احد يشتري خلي العقاريين وطمعهم عشان يرضخو لرغبة المواطنين ويتركوهم من الجشع والطمع المفرط
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وباقي ماشفتو شيء ... اعتقد اللي يشتري الان فيلا او شقه خسران .. العقار في تدهور كبير
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خسائر كبيره للعقارات خلال السنوات الماضيه وانشاءالله يعود الى حاله ويصحح للأعلى
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لسا مع الرسوم والضرايب الجايه وخروج عوائل الوافدين رح ينضرب سوق العقار اكثر واكثر
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نبغى سكن
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