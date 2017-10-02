الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
89 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-02 13:38:28
(7) ٧بقرات٧عجاف٧سنبلات/ الأعضاء التي تلامس السجود٧"القمر يمر بسبع مراحل "الوان الطيف الرئيسية ٧عدد قارات الأرض ٧وعدد المحيطات ٧وعدد أيام الأسبوع ٧ "والذين يظلهم الله بظله ٧ "الطواف ٧ والسعي ٧⚘
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88 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-02 13:31:39
يكرمو السامعين" الريحه" تقال للشيء الغير طيب و"الرائحة" تقال للشيء الطيب والله اعلم تصحيح للي اسمها عهود
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87 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-02 13:26:04
مشروعات 😂 فيه واحد صحح بأنها مشاريع "ليس فقط فيه صيغة الكتابه بل حتى البعض تجده كبير ومايعرف الإملاء كان معي بصفي طالبات مايعرفن يملن !!!
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86 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-02 13:22:14
ههههههه اليوم مالي نفس اعلق لكن سأحاول مدري مزاج ملل 🤕
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( عدد التعليقات 16,048 )85 - بيتر
تعليمنا مشغل الطالب بمناخ قارى وشعر وادب لايقدم ولا ياخر يتخرج شاعر هايم يكتب لمطرب او يغرد خواطر او يعلم جيل يطلع مثله
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84 -2017-10-02 12:54:10
يسأل عليك اللي من الناس يغليك يسأل ويرسل مايبي غيـر ردّك سلام والخافق من الشوق يطريك مشتاق لك ليت الرساله تشـدّك
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( عدد التعليقات 16,048 )83 - بيتر
مانبى طلاب المتوسط لو ناخذ خريجى الجامعات ونضخهم بمصنع مثلا سيارات ثلاث سنوات فى اليابان والمانيا اعتقد خمس سنوات وننتج ماهو محاكى وقد نتفوق يلزمنا خطه
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82 -2017-10-02 12:48:11
أنا اللي كل مافكرت بالنسيان تجيني الذكريات وتلغي الفكره🥀
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( عدد التعليقات 16,048 )81 - بيتر
تعليمنا للاسف تركيزه على علوم نصها لاتخدم الانتاجيه وتطوير مايملكه الفرد من مقومات تجعله يحاكى العالم
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80 -2017-10-02 12:42:12
🕊 عـلـّم فـراغـكـ .. لا يجي ب انشغـالي ,, ما جيت أكمل .. في حياتـكـ فرااغـات ,!
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79 -2017-10-02 12:40:36
الحب مشاعر و ليس مظاهر، فاليوم نرى بعض البشر يتظاهرون بالحب و لكنهم في الحقيقة في صراع مع الخداع و والكذب😈
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78 -2017-10-02 12:38:45
الذين حاولوا هدمك مِراراً يتعبهم كونك ما زلت تقاوم ولم تسقط بعد😌
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( عدد التعليقات 16,048 )77 - بيتر
تقد ترى فلسفتى جهل لكن تظل لكل شخص فلسفه ✋️
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( عدد التعليقات 16,048 )76 - بيتر
فى الحضارات القديمه التعليم طرد اكثر العلماء مثل انشتاين الله يقطع ابليسه ولا كان هناك علماء العجله مربعه وقامت اعتقد سبب قيام الحضارات العمل من اجل الحياه تشغيل الفكر بما يامن لهم الحياه فلسفه
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( عدد التعليقات 16,048 )75 - بيتر
في الحضارات القديمه مافيه لا معلم ولا تعليم 🏃
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74 - المُزن2017-10-02 11:57:10
🍃🍁يتبع..ولكي تسقط القدوات عليك بالعلماء أطعن فيهم وقلل من شأنهم وشكك فيهم حتى لا يسمع ولايقتدي بهم أحد!! أليس مانقرأه في التواصل حرب شعواء من أعداء الأمة ضد علماؤنا!!؟؟؟ 🍁🍃
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73 - المُزن2017-10-02 11:52:46
🍃🍁يتبع.. وإذا أردت أن تهدم التعليم ! عليك بالمعلم لاتجعل له أهمية في المجتمع !والتقليل من مكانته حتى يحتقره طلابه!! أليس هذا مانراه الآن في كتابات البعض من شن حملات ضد المعلم والتشكيك في قدراته🍁🍃
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72 - المُزن2017-10-02 11:48:55
🍃🍁ومساؤكم سعادة..وجزاك الله خير بيتر على الدعوات حفظ الله أمهاتنا ورحم من مات منهم وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى .🍁🍃
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( عدد التعليقات 16,048 )71 - بيتر
الهديه عسكريم 🍦👅ايسكريم
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70 - زائر2017-10-02 11:46:19
النقاب لا يعرف قيمته إلا اثنان فقط . رجل يغار ..وامرأة ذات وقار .
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69 - المُزن2017-10-02 11:46:11
🍃🍁قيل:إذا أردت أن تهدم حضارة ، عليك بثلاث وسائل 1-هدم الأسرة 2-هدم التعليم 3-أسقاط القدوة.1-هدم الأسرة وذلك بتغيير دور الأم بجعلها تخجل من وصفها بربة منزل وهذا مايسعى اليه أعداء الاسلام . 🍁🍃
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( عدد التعليقات 16,048 )68 - بيتر
ماعرفت الخطه مشاكس ماعلي من الحب اهم شى السعاده هى راح تسعى تثبت ان فيه توافق ب الابراج وانا هنا كسبان الحب يجى بعدين
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67 - القناص2017-10-02 11:41:44
تغيرنا أنا قليل عَديدُنا فقلت لها أن الكرام قليلُ وماقل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعُلى وكهولُ وما ضدرنا أن قليل وجارنا عزيزٌ وجار الأكثرين ذليلٌ
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66 -2017-10-02 11:41:22
✍️ كلما غرد طير حسبته صوتك وكلما هب نسيم أعتقدت أنه همسك وكلما تفتح زهر أيقنت بأنه عطرك
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65 -2017-10-02 11:38:45
وللقهوة حگايات ... نگهتها ذگريات ... وحنين لأناس ... معهم گنا... وگانوا لذّة الحياة ☕️🍂
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( عدد التعليقات 6,564 )64 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
56 - بيتر لاتزعل مشاكس بالزفه هى الى بتسوق ومانبى غرب يشوفون خشته المعذره 👱🏽♀️// هههههههه😂😂😂😜.. ما يهم اللي يسوق... الأهم الهديه سياره تكون لك... 😂😂😂😁😁
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63 -2017-10-02 11:35:18
التغيير مؤلم احياناً عندما تتغير قلوبهم التي لم نظن يوماً أنها ستتغير وعندما تتغير نظرتنا لـ أشخاص اعتقدنا انهم لن يتكرروا 💔
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62 - إلى من رسم الكاريكاتير رقم 82017-10-02 11:34:55
ليست (مشروعات الطائف الجديد) .. بل المفترض أن تكتب ( مشاريع الطائف الجديدة) ... أسفي على اللغة العربية.
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( عدد التعليقات 16,048 )61 - بيتر
مشاكس 👍🎩
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( عدد التعليقات 6,564 )60 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بيتر كم مهر الملح... وهل كان الاتفاق على الزواج عن حب... اخاف يا بيتر زواجك مصلحة عشان الفلوس والهديه سياره جديده... ع العموم بارك الله لكما وعليكما 🌹😂😂
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59 - القناص2017-10-02 11:34:11
المزح والقلوب الصافيه النظيفه قل ان تجدها اليوم ذكر أبن الجوزي في اخبار الظراف أن الشعبيى كان يوماً واقفاً مع إمرأه يكلمها فجاء رجل فقال أيكما الشعبي فأشار الشعبى الى المرأه وقال هذا
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( عدد التعليقات 16,048 )58 - بيتر
يرزقنى *
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57 -2017-10-02 11:33:42
⛱المواقف فقط كفيلة بإظهار معادن الأشخاص .. كفيلة بتغيير نظرتك إتجاههم، لنستنتج فيما بعد أن المظهر ليس كل شيء
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( عدد التعليقات 16,048 )56 - بيتر
لاتزعل مشاكس بالزفه هى الى بتسوق ومانبى غرب يشوفون خشته المعذره 👱🏽♀️
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( عدد التعليقات 16,048 )55 - بيتر
الوالده حب كبير اليوم متصله على الفجر تقول داق على تكذب وده تسولف معى ما اجملها من كذبه الله يرزقى بره
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( عدد التعليقات 6,564 )54 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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53 - القناص2017-10-02 11:29:36
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا الفاضله المزن
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( عدد التعليقات 6,564 )52 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بيتر نبارك لك.. 😜😂😂🌹 متى خطبت مدري تزوجت الملح... افاااا عليك اخي بيتر... ما عطيتنا دعوه ولا علمتنا... 😜😂😂🌹انا زعلان منك
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( عدد التعليقات 16,048 )51 - بيتر
وعليكم السلام المزن واسعدالله مساك وشفى الله والدتك هو الشافى المعافى واذا مرضت فهو يشفين
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50 - القناص2017-10-02 11:26:38
إذا وعدت فٍ بوعدك قالت العرب وعد بلا وفاء عداوه بلا سبب وقال عوف الكلبي آفة المراءه خلف الوعد لا تقطع وعداً لاتستطيع أن تفي به
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( عدد التعليقات 16,048 )49 - بيتر
42 بعد لو تشوف خطى اثر دجاجه وطيه حبر لاخط لا املاء الشكوى لله
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( عدد التعليقات 6,564 )48 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
41 - القناص اهلا اخوي مشاكس الله يسعدك نرافقها ولا اقول نصادقها أحسن// اهلين اخي القناص ويسعدك... الصداقه ممكن تسحب عليك... بس رافقها على حسب ادرس المزاج وتوكل على الله... هن عصب الحياه 😂😂😂🌹
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47 - المُزن2017-10-02 11:25:00
🍃🍁السلام عليكم ورحمة الله طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والسعادة ...🍁🍃
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( عدد التعليقات 16,048 )46 - بيتر
🍦😂هديه الملح لى 🍦👅
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( عدد التعليقات 6,564 )45 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
منت سهل يا بيتر.. حتى النقاط تلاحظ عليها 😜 عندك أخطاء املائيه بالكوم... بس بصراحه ملاحظاتك في القراءه دقيقه... 😂😂😂😜
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( عدد التعليقات 6,564 )44 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
فمن برأيك سوف ينتصر على الآخر؟ بالعناد لا أحد ينتصر... ولكن إذا اتحد كل منهما مع الآخر انتصرا وكان النصر مؤزراً لأن القوة في الاتحاد.... والهزيمة في العناد....
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( عدد التعليقات 16,048 )43 - بيتر
والله حتى غير الاسبانيه فيهم خير نسحبه لاتزعل الزيزفون وحتى عروسى الملح مادرى وش جنسيته
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( عدد التعليقات 6,564 )42 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
ولا زال الجـدل قائمـا ً. .. ولا زالت الفتنة نائمـة... وسيبقى الحوار مستمرا ً. .. طــالــمــا أن ... الـسـؤال ذكـــرا ً. .. والإجـابـة أنـثــى
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41 - القناص2017-10-02 11:19:22
اهلا اخوي مشاكس الله يسعدك نرافقها ولا اقول نصادقها أحسن
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( عدد التعليقات 6,564 )40 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها ولكنني على ثقة بأن الدنيا أنثى... فقالت له وأنا على يقين بأن القلب ذكرا
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( عدد التعليقات 6,564 )39 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
34 - بيتر 28 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼ قـال لهـا لا بـل السـعـادة أنـثـى ... فقالت له ريما ولـك الحـب ذكـرا/ هه الله يقطع شيطانك.. ملاحظه دقيقه ما انتبهت لها.. ربما وليس ريما.. الحين تجي ريما تصدق😂تصحيح ربما
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( عدد التعليقات 16,048 )38 - بيتر
32 - القناص 2017-10-02 11:10:17 يابيتر يقولون أن الحضارة إمرأه وش عاد بقي لنا صحيح تستاهل الاسبانيه خاصه
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( عدد التعليقات 6,564 )37 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
32 - القناص يابيتر يقولون أن الحضارة إمرأه وش عاد بقي لنا// ههه اللي بقى لنا نرافق الحضاره😂😂😜
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( عدد التعليقات 6,564 )36 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها وأنا أعترف بأن التضحية أنثـى... فقالت له وأنا أقر بأن الصفـح ذكـرا
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( عدد التعليقات 6,564 )35 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قـال لهـا لا بـل السـعـادة أنـثـى ... فقالت له ربمـا ولـك الحـب ذكـرا
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( عدد التعليقات 16,048 )34 - بيتر
28 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼ 2017-10-02 11:03:56 قـال لهـا لا بـل السـعـادة أنـثـى ... فقالت له ريما ولـك الحـب ذكـرا
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( عدد التعليقات 6,564 )33 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
27 - بيتر مشاكس مالك علينا نحن الذكور اجحفت بحقنا// هههه ما اجحفت... انا أدافع 😜😂😂 بس هو حوار بين ذكر وأنثى... كل واحد يبي ينتصر لنفسه... بس لا تستعجل لحظات ويتفقوا 🌹😂😂
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32 - القناص2017-10-02 11:10:17
يابيتر يقولون أن الحضارة إمرأه وش عاد بقي لنا
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( عدد التعليقات 6,564 )31 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
25 - القناص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي// و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. اهلين اخي القناص.. وصباحك ورد بأنواعه🌹🌷.. وكل لحظه وانت رايق 😜😂😂
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30 - القناص2017-10-02 11:06:15
القلب اذا لامسه الحب أصبح شاعراً وربما فيلسوفاً يبحث عن كلمات تلامس المشاعر يخفيها بكلمات لن يفهمها أحد إلا المُعني بها وكأنها رساله مشفرة
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( عدد التعليقات 6,564 )29 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
24 - بيتر ✋️🌹السلام عليكم ورحمه الله وبركاته./ و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. صبحك الله بالخير والرضا أخي بيتر... كيفك مع الصباح مروووق 🌹😂😂😜
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( عدد التعليقات 6,564 )28 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قـال لهـا لا بـل السـعـادة أنـثـى ... فقالت له ربمـا ولـك الحـب ذكـرا
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( عدد التعليقات 16,048 )27 - بيتر
مشاكس مالك علينا نحن الذكور اجحفت بحقنا
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( عدد التعليقات 6,564 )26 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها يبدو أنك محقة فالطبيعة أنثـى... فقالت له وأنت قد أصبت فالجمال ذكـراً
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25 - القناص2017-10-02 11:02:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي
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( عدد التعليقات 16,048 )24 - بيتر
✋️🌹السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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( عدد التعليقات 6,564 )23 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
تنحنح ثم أخذ كأس الماء... فشربه كله دفعة واحـده... أما هـي فخافـت عنـد إمساكه بالكأس مما جعلها ابتسمت ما أن رأته يشرب... وعندما رآها تبتسم لـه قال لها يبدو...
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( عدد التعليقات 6,564 )22 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قـال لهـا أنـا تعلمـت أن البشاعـة أنثـى... فقالـت لـه وأنـا أدركـت أن القبـح ذكـرا
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( عدد التعليقات 6,564 )21 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قـال لهـا أنـا أظـن أن الجريمـة أنثـى... فقالـت لـه وأنـا أجـزم أن الإثـم ذكـرا
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( عدد التعليقات 6,564 )20 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها هناك من أكّد لـي أن الحماقـة أنثـى... فقالت له وهنا من أثبت لي أن الغباء ذكـرا
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( عدد التعليقات 6,564 )19 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها ولكنهم يقولون أن الخديعـة أنثـى.. فقالت له بل هن يقلـن أن الكـذب ذكـرا ً..
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( عدد التعليقات 6,564 )18 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
ت 12.. 15...اللهم آمين
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( عدد التعليقات 6,564 )17 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
فأخذ نفسـا ً عميقـا .....ً وهو مغمض عينيه ثم عاد ونظر إليها بصمت لـلــحــظــات وبـعـد ذلـــك .. قال لها سمعت أحدهم يقول أن الخيانة أنثى .. فقالت له ورأيت أحدهم يكتب أن الغدر ذكرا ..
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( عدد التعليقات 6,564 )16 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها هل تعلميـن أن العلـم ذكـرا ً؟؟ فقالت له إنني أعرف أن المعرفة أنثـى!
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15 -2017-10-02 10:52:55
اللهّم افتح لصدورنا أبواب الانشراح، واملأ قلوبنا سعةَ السماء بِمَا رحُبت🖤🥀.
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( عدد التعليقات 6,564 )14 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها هل تعلميـن أن العلـم ذكـرا ً؟؟ فقالت له إنني أعرف أن المعرفة أنثـى!
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( عدد التعليقات 6,564 )13 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها ألا يعجبـك أن الشِعـر ذكـرا ً؟؟ فقالت له وأعجبني أكثر أن المشاعر أنثى
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12 -2017-10-02 10:51:15
أسأل الله أن لا يحرمني ولا يحرمكم من سبع : رزقه.. وتوفيقه.. ورحمته.. ومغفرته.. ورضوانه.. وجنته وصحبة نبيه ﷺ 🙏
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( عدد التعليقات 6,564 )11 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قـال لهـا أوليـس الكـرم ذكــرا ً ؟؟ فقالت له نعم ولكـن الكرامـة أنثـى
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( عدد التعليقات 6,564 )10 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قال لها ألم تدركي بأن النـور ذكـرا ً ؟؟ فقالت له بل أدركت أن الشمس أنثـى
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( عدد التعليقات 6,564 )9 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
حوار بين ذكر وأنثى...... قال لها ألا تلاحظين أن الكـون ذكـراً ؟؟ فقالت له بلى لاحظت أن الكينونة أنثى
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8 -2017-10-02 10:49:11
🎀 ربي نسألك هدُوء آلنـفس وطمأنينة القلب وإنشَـرآح آلصدر ربي نسألك توفيقاً يرآفق خطآنا وحيآةً مليئة بكل مايرضيك
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7 - @.(خالد)[email protected]2017-10-02 10:47:27
تركت حبك يوم شفتك تكبرت.وأنا بحبك غاطس لين راسي.حطيتني فوق اللغم ثم فجرت.وأعلنت عصيانك علي بحماسي
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6 - @.(خالد)[email protected]2017-10-02 10:43:40
تركت حبك يوم شفتك تكبرت.وأنا بحبك غاطس لين راسي.حطيتني فوق اللغم ثم فجرت.وأعلنت عصيانك علي بحماسي
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( عدد التعليقات 6,564 )5 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... صباح الورد أحبتي أينما كنتم.... الحضور والغيااااب... المشاركين والصامتين والمتابعين... 🌹🌹 يوم جميل بإذن الله.
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4 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-02 10:34:01
آمين . ضايق صدري الأخبار هالأيام ماش 💔 ماعاد ودي افتح المرصد .. مافيه شي يسعد الا T بس . أستودعكم الله يمكن ادخل المساء .
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3 -2017-10-02 10:33:34
اخواني🌹اخواتي.. ابتعدوا عن السب والشتم والغيبه والنميمه.. ابتعدوا عن الهمز واللمز وسوء الظن .. ابتعدوا عن التجريح والنقد الجارح .. ابتعدوا عن الاساءة للاخرين بعبارات لا تليق.. كونوا اخوة في الله🌹
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2 -2017-10-02 10:30:54
اخواني🌹اخواتي.. اكتبوا ما تشاؤون .. عبّروا عن مشاعركم .. عبّروا عن أرآءكم .. عبّروا عن خواطركم .. فضفضوا عن مشاعركم .. اكتبوا المفيد من خواطر وشعر ومعلومه ونصيحه .. لكن بأدب واحترام بدون سب وشتم 🌹
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1 -2017-10-02 10:26:39
﴿ الم نشرح لك صدرك ﴾ ٰ اللهم بعُمق هذه الأيه اشرح صدوُرنا و ارح قلوبنا و ازل همومنا إنّك على كلّ شيء قدير .. صباح_الخير🍃
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تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟المرصد 13 3٬084 1 ساعة
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بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهدافالمرصد 30 3٬380 يومين
اخبار فنية
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بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صورالمرصد 18 5٬859 23 ساعة
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شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!المرصد 16 6٬424 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياضالمرصد 178 9٬068 17 ساعة
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!المرصد 18 9٬238 يوم واحد
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اخبار ثقافية
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علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬935 أسبوع واحد
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شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالحالمرصد 24 6٬159 22 ساعة
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