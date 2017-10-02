بالصور والفيديو: مقتل أكثر من 20 شخصا وجرح 100 على الأقل في إطلاق نار بـ لاس فيغاس
صحيفة المرصد-وكالات : قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب حوالي 100 آخرين في حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، وفقا لما أعلنته الشرطة المحلية.
وأكدت الشرطة مقتل شخص يشتبه بأنه مطلق النار وهو من سكان المدينة، فيما يجري البحث عن صديقته، فيما حذرت المواطنين من احتمال وجود حوادث إطلاق نار في مناطق متفرقة بلاس فيغاس. وأظهرت لقطات فيديو بثت على الإنترنت، صباح الاثنين، لحظة إطلاق النار في حفل غنائي بمدينة لاس فيغاس الأميركية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وبعد انطلاق الحفل بلحظات سمع صوت إطلاق نار من سلاح رشاش فتسبب في إيقاف الحفل وهروب عدد كبير من الحاضرين وسقوط بعضهم على الأرض، وبعد لحظات تجدد إطلاق النار كما سمع في الفيديو.
من جانبها، أكدت سلطات مطار ماكران بلاس فيغاس التقارير التي تحدثت عن تعليق الرحلات، بعد الاشتباه في وجود شخص مسلح في المنطقة.
وذكرت دانيتا كوهين، المتحدثة باسم المركز الطبي الجامعي، أن مستشفى لاس فيغاس استقبل “عدة أشخاص” مصابين بطلقات نارية.للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
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التعليقات
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الحين يحطوها في راس المسلمين اصلا هم مايصدقوا او يستغل داعش الفرصه ويعلن عن تبنيه العمليه ليثبت انه صامد للان
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يقول ناس امنين وهم في عقر السكر والعربدة والزنا والقمار ونحطاط قيم الاخلاق والإنسانية في هذا المكان .
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كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) الانفال
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ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (51)
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وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) الانفال
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بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48)
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سكارى
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عسي مايكون منتسبب للمسلمين الله يكون في عون أخواننا هناك
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هذه الجريمه اكيد ورآها حرما
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الصور اغلبها لبنات ****
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(((( عاجل .... منفذ الهجوم امريكي ١٠٠٪ ومن سكان المدينة ))))
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يارب يكون مجرد مجرم ولا يكون داعشي شوهوا ديننا
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الله لايردكم
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بصراحة بعض المعلقين**** الأمريكان انفسهم ماذكروا ديانته. والبعض يعلق ماتقول إلا إنه ***من أمريكية
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تروا ممكن اللي ورى هالفعل الامريكان انفسهم......بعض التقارير الاخيره اثبتت ان برجي التجارة العالميه امريكا هي اللتي اسقطتها..خلاص لاعاد يضحكون عالعالم....
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اكيد بتوع الحزب الايراني
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((((( عاجل .... الاحصائية حتى الان ......مقتل (٢٠) واصابة اكثر من (١٠٠) في الهجوم )))))
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من غير الدواعش يفعلها..هم من يكرهون الموسيقى والفرح والترفية..نعزي الشعب الامريكي الصديق في مصابهم.
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من اول من يتبادر الى ذهنك عن مشاهدة احداث هجوم كهذا ؟ الخبر لم يذكر جنسيه او ديانه الاشخاص بل تركوها للمنساقين وراءهم - انظروا الى الردود ـ
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قلنا لكم نحن في آخر الزمان الذي يكثر فيه القتل والهرج والمرج والفتن والقلاقل والحروب والغلا والبلا والربا والزنا والإنفلات
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الله اكبر ولله الحمد دقوا ما داقه المسلمين الابرياء بالقصف بالطائرات والصواريخ
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قاتل الله الارهابين والمناهج التي علمتهم ذلك الفن رسالة سلام والاسلاميين يحتاج لهم اعادة نظر
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ههههه بعد هذا خبر عاجل هذه المدينه كل دقيقه حاله قتل
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من هالخسيسس هالمجرم عدو الانسانية وش دينه ووش مذهبه هالخنزير هذا كاره وحاقد على البشر والناس هذا اكيد مجنون خبل مستحيل يكون عاقل والله شي يرفع الضغط ناس امنين يطلق عليهم نار هالكلب
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أمريكا عاد كلششش ولا أمريكا وقانون جاستا بيشتعل / والمبتعثين 150 ألف هناك
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حسبي الله ونعم الوكيل على المجرمين أين ماكانو
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