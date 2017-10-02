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“راعي إبل” يكشف قصته مع ناقته.. وهذا سر طول عمره ونشاط ذاكرته بعد 120 عامًا!

“راعي إبل” يكشف قصته مع ناقته.. وهذا سر طول عمره ونشاط ذاكرته بعد 120 عامًا!
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المرصد 13 2٬421 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشف المواطن “خنيفر الأستاء الذيابي” من قرية “الصلصلة”، خيبر، شمال المدينة المنورة ويعمل كراعي إبل، عن السر وراء طول عمره ونشاط ذاكرته رغم تجاوزه الـ120 عاماً- حسب كلام كبار العائلة، ويروي قصته مع حنين الإبل.

ووفقًا لـ”سبق”، يقول خنيفر الذيابي: “لا يوجد سر في طول العمر لأن الأعمار بيد الله، وأذكر أن عمتي -رحمها الله- أكبر مني بكثير، وتوفيت قبل ١٨ سنة، وكانت ذاكرتها لم تتغير حتى وفاتها”.

وعن نظامه الغذائي، يقول: “كان طعامنا في الماضي حليب الإبل والتمر، وإلى الآن لا أشرب إلا حليب الإبل وآكل التمر، وهي من الوجبات الرئيسية يومياً عندي، ناصحًا الشباب هذه الأيام بأداء وحب الصلاة على وقتها، والمشي في الصحراء لأنها تريح النفس، متمنيًا منهم المواظبة على الأكل في البيت لنظافته وفائدته، وترك “عيشة” المطاعم التي تضر جسم الإنسان”.

ويضيف خنيفر الذيابي: “بايعتُ جميع ملوك السعودية ابتداء بالملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله في عمره”.

ويوضح “الذيابي” أأنه لم يعمل في حياتي في أي عمل رسمي؛ لأن عائلتنا تمتلك عدد كبير من الإبل، وينام مبكراً، ويستيقظ قبل صلاة الفجر، ويصلي حتى يؤذن لصلاة الفجر، ويقضي يومه كله بين أهله ومع الإبل غالباً.

وتابع: “برغم أن رعي الإبل والجمال صعب ومتعب؛ لكن صاحبها يجد المتعة برعيها؛ فالإبل تتمتع بذاكرة قوية تستطيع معرفة الأماكن التي تربت بها منذ نشأتها، وتشتاق لديارها ومراعيها؛ مثل الإنسان وحنينه إلى وطنه، وكثير من الإبل إذا نقلت من مكانها تشعر بالشوق لموطنها، ولا ترعى لتنبيه صاحبها أنها تريد العودة إلى ديارها، وأذكر قصصاً كثيرة عن حنين الإبل؛ منها أننا بِعنا ناقة بعمان بالأردن، وبعد عام تقريباً رجعت لموطنها عندنا بالحجاز”.

 

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - أم الغاليين❤👬
2017-10-02 13:16:03
تعليق برطم ناقه أكيد الاعمار بيد الله لاكن ايش فائدة طول العمر وانت مكهل بالامراض مايقصده هو طول العمر بصحه جيده من غير سكر وضغط وقلب
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12 - مشاكل
2017-10-02 13:12:46
شباب اليوم عايشين علي الكنتاكي و معسل تفاحتيين. يعني. كل سنه ونت طيب
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11 - خالد
2017-10-02 12:28:09
راح فيها الشايب دامة صور وقال عمري 120
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10 -
2017-10-02 12:16:50
صحيح ان الانسان المدني يعيش وسط جو ملوث وضوضاء سيارات وبنزين وازدحامات ..الخ وهذا ماله يد فيها او انه يوقفها ﻷنه هذا طبيعة الحياه المدنية لكن اضعف الايمان اترك اكل المطاعم واكل في بيتك ونام بكير
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9 -
2017-10-02 12:14:30
الفرق بين الانسان الريفي والمدني ان الذي يعيش في الريف بيئته اكثر صحة من المدني الذي يعيش وسط جو كله مرض وغذاء غير صحي والاكثار من المطاعم والوجبات السريعة والنوم غير المنتظ المبكر احسن شي ترك المطاعم
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8 -
2017-10-02 12:11:32
ملخص ما في الخبر كله يستفاد منه نصائح عدة وهي النوم المبكر والاستيقاض مبكر والاكل الصحي الطبيعي والابتعاد عن المطاعم والمشي بالصحراء وهواها الطلق ورمالها التي تجلب الصحة بلا شك اي ان البيئة لها دور
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7 -
2017-10-02 12:05:33
هذا بالكثييييييييييييير عمره 90 سنه ....
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6 - الغامدي
2017-10-02 11:38:41
اللهم ادم عليه الصحه واحسن خاتمته
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5 - برطم ناقه
2017-10-02 11:28:27
طول العمر أو قصره بيد المولى عز وجل ........... بلا حليب بلا تمر بلا صحراء
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4 - Noura
2017-10-02 11:18:40
شكله مو كبير مره زي م قالو ، أعطيه ٨٥ سنه أو ٩٠ بالكثير ، لكن البعض يحب المبالغه
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3 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-02 11:14:11
بلغ صاحب الإسم الأحمر يسلك طريقه
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2 - بعتو ناقه في الاردن
2017-10-02 11:13:50
وبعد سنه رجعت لديارها في الحجاز .بصراحه كبيره مررهو والله لو عندها مغناطيس
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1 - لغب ..
2017-10-02 11:10:59
ماشاءالله تبارك الله الله يعطيك الصحه والعافيه ويحسن لك الخاتمه
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