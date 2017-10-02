“الإسكان”: إيقاف رسوم الأراضي بجميع المناطق تتم في هذه الحالة فقط!

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صحيفة المرصد: أكدت وزارة الإسكان أن المناطق التي تحقق التوازن سيتم إعفاؤها من الرسوم وذلك في جميع المناطق.

وبينت الوزارة، خلال ردود مندوبي وزارة الإسكان على استفسارات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان 1436/‏1437، أن شروط الإقراض بالصندوق العقاري يتم تحديثها كل فترة بما يتناسب مع حاجة المواطن.

وقالت الوزارة: إن برنامج الدعم السكني المقدم منها يعلق جميع المنافذ المؤدية للسوق السوداء، وأن الآلية المتبعة في البرنامج تجعل المتقدم هو المستفيد الأوحد من الدعم.

ونعتت “الإسكان” برنامج “إيجار” بالهام جدًا، وأن الوزارة تُمارس من خلاله صلاحياتها وحقوقها في متابعة كل ما يتعلق بالإسكان والمساكن لتفادي ضياع حقوق المالك في حال عدم سداد المستأجرين.