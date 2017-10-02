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“الإسكان”: إيقاف رسوم الأراضي بجميع المناطق تتم في هذه الحالة فقط!
صحيفة المرصد: أكدت وزارة الإسكان أن المناطق التي تحقق التوازن سيتم إعفاؤها من الرسوم وذلك في جميع المناطق.
وبينت الوزارة، خلال ردود مندوبي وزارة الإسكان على استفسارات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان 1436/1437، أن شروط الإقراض بالصندوق العقاري يتم تحديثها كل فترة بما يتناسب مع حاجة المواطن.
وقالت الوزارة: إن برنامج الدعم السكني المقدم منها يعلق جميع المنافذ المؤدية للسوق السوداء، وأن الآلية المتبعة في البرنامج تجعل المتقدم هو المستفيد الأوحد من الدعم.
ونعتت “الإسكان” برنامج “إيجار” بالهام جدًا، وأن الوزارة تُمارس من خلاله صلاحياتها وحقوقها في متابعة كل ما يتعلق بالإسكان والمساكن لتفادي ضياع حقوق المالك في حال عدم سداد المستأجرين.
التعليقات
14 - السهم2017-10-02 13:36:55
اقل ما يقال تلاعب بالقرارات التي في صالح المواطن الرسوم تعني انخفاض قيمة الاراضي وهذا في صالح المواطن
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13 - ابو شدا2017-10-02 13:14:34
تمهيداً للغاء.
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12 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-10-02 13:06:27
ضحكتاني 😂😂😂😜
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11 - بابلو2017-10-02 13:02:52
تعليق مخالف
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10 - sar-al-sa2017-10-02 12:30:34
وما المقصود بالمناطق التي تحقق التولزن؟ اهي السكنى في القرى والارياف وما في حكمهما ام هي حارات معينه في المدن ومن يقرر ذلك ومتى؟
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9 - دكتور الحب2017-10-02 12:24:20
والله اضبطو المستاجرين اللاعبين وسيزيد الاستثمار في العقار...وستنخفض الايجارات
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8 - ابو عرب2017-10-02 12:20:37
اعطوني مستفيد واحد فقط من الذي استفاد من وزارة الإسكان لا يوجد احد
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7 - خاالد2017-10-02 12:14:36
الوزير ووزارته في صف العقاريين .... يعني لاتحلمون بالسكن
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6 - حلم الوطن2017-10-02 12:09:04
تعليق مخالف
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5 - خاالد2017-10-02 12:04:21
تلاعب وتسويف ومماطله وللأسف لااحد ينصف هذا المواطن ا****
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4 - الرابغي2017-10-02 11:59:29
الجماعه كل مالهم يتراحعون قلنالكم من اول اصحاب الاراضي والهوامير مشكلتهم مشكله ( القوه لله )
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3 - حلم الوطن2017-10-02 11:57:21
زرت أكثرمن ٢٠ دوله حول العالم ولم ارى كارثه فيما يخص الإسكان مثل عندنا الغو وزارة الإسكان وأعيدوا لنا البنك العقاري وأسرعوا علينا بالقروض والله أبرك خبر لو نسمعه من ملك الحزم وامير العزم (نرجوكم)
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2 - حلم الوطن2017-10-02 11:53:16
تعقيياً على اعفاء كافة المناطق اذاماحققت توازن من الرسوم أقول القرارات المتعجله اللغيرمدروسه قدتكون كارثيه أوقدتزيدالطين بله أنتم امام مشكله والاعتراف فضيله والمواطن وانا منهم نريد منزل لانريدقرارات
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1 -2017-10-02 11:49:18
نسمع جعجعة ولا نرى طحنا اقسم بالله ياوزارة الاسكان ان السكوت من الماص وترى جميع المواطنين اقل واحد عندة قصر وفلة وشقة وخيمة شوفوا الدول الفقيرة واعطوهم سكن واكسبوا اجرهم
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بواسطة : قلم الحقيقه
الفاصل والحكم بينكم وبين خال هو الوطن ونصرته وعدم خيانته والحكومة وتأييدها والوق...
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