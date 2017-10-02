صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»
صحيفة المرصد-واس:أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه بصدد تأسيس شركة “رؤى الحرم المكي”، الهادفة إلى تطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، والعمل كمحرك رئيس في تطوير منطقة المسجد الحرام، والنهوض بمستوى قطاع الضيافة وجودة الخدمات المقدمة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد الحرام وأداء شعائر الحج والعمرة، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار مكة المكرمة 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030م.
وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع الشركة على مساحة 854 ألف متر مربع تقع شمال المسجد الحرام، وتهدف إلى تطوير حوالي 115 مبنى تتسم بتصاميم عمرانية متنوعة تحاكي الطراز المكي وبطاقة استيعابية فندقية تقدر بحوالي 310 آلاف نزيل لليوم الواحد في حوالي 70 ألف غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى في توفير حوالي 9 آلاف وحدة سكنية، وما يقدر بحوالي 360 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بالإضافة إلى مساحات ستخصص للصلاة تتسع لأكثر من 400 ألف مصلٍ، علماً بأن أبعد نقطة في المشروع تبعد عن الكعبة المشرفة مسافة 1.430 مترا فقط.
وتخطط شركة “رؤى الحرم المكي” لرفع مستوى التطوير العمراني بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام ليصبح من أفضل نماذج التطوير العالمية، بالإضافة إلى إسهامها في توليد الوظائف وجذب الاستثمارات كجزء من خطة أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني، حيث يؤمل للمشروع أن يوفر فرص عمل تزيد عن 160 ألف وظيفة بحلول عام 2030م، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن إسهام مشاريع الشركة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 8 مليارات ريال سنوياً.
ويجري العمل على وضع حجر الأساس والبدء بأعمال تطوير البنية التحتية للمشروع خلال العام 2018م بإذن الله، بينما سيتم تشغيل المشروع عام 2024م.
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التعليقات
المفروض الحرم يصرف ع نفسه من عهد النبي واوقافه تصرف عليه لكن فهمني كيف تبون تطوير والتاشيره نار برا طيب افهم الزاير جاي معه لايقل عن 10الاف ريال بتصرف هنا هاذا افضل تسويق مو تشويه في بلده ع اساس يجي
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اللهم بارك لسلمان واحفظه للاسلام والمسلمين
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على الاقل وسعو الشوارع اللي فيه مدارسة بنيين وبنات كلها مدرستين و عمائر مستأجرة و حتى المركز الصحي مستأجر نريد توسعة حي الملاوي أو هدمه كامل و تعويض اهلة بشي مجزي ***
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شفت مقطع سراحه منضر مزري في منى القمامه متناثره في كل مكان الواحد يخجل ان يكون في منى وين عمال النصافه ؟
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تكفون ما مسؤلين حي الملاوي بجوار الحرم المسافة عشر دقائق مشي الى الحرم و هو اقرب حي اليه ما ادري ليش الحكومة متجاهلتة و لا فية أي تطور عندما تدخل الحي تشعر أنك دخلت حي من أحياءالقرون الوسطى ما يسير كذ
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شوارع مكه ضيقه
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ياليت تهتمون بالطرق في المنطقة المركزيه ... شارع ام القرى من أسوأ شوارع مكه المؤديه للحرم .. هناك أبراج فنادة مباني فخمه قرب الحرم الوصول اليها دونه خرط القتاد بسبب سوء الشوارع وضيقها .
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المفروض مترو يربط المساجد السبعه بالحرم المدني
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