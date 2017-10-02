عبده خال: مشايخ ووعاظ الظلام الذين امتدحوا القرارات الخاصة بالمرأة عليهم أن يخجلوا ويستغفروا لذنبهم!
صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي عبده خال أنه منذ تحرك الإسلاميين «الراديكاليين» والفنون تتعرض لخسائر إبداعية في جميع حقولها مشددًا على أن سياسة التحريم التي اعتمدها المشايخ والوعاظ تسببت في تراجع الأفكار والإبداع على مستوى العالم العربي.
وأوضح الكاتب في مقال له بعنوان: “استحوا واعتذروا” نشره بـ “عكاظ”، أنه حينما يحدث غض طرف لأي من أنواع الفنون، فإن الاشتراطات تكون حاضرة، وهي اشتراطات مقيدة، ومن تجاوز تلك الاشتراطات تم وصمه بما لا يليق، بدءا من مفردة فاسق إلى وضعه في قائمة أعداء الله ورسوله حتى تم تنفيذ القتل أو الشروع فيه كما حدث لفرج فودة وطعن نجيب محفوظ.ّ
وعاظ الظلام
وأضاف “خال”: كان المفكرون والكتاب يتلقون سهام مشايخ ووعاظ الظلام بتهم لا حصر لها تبدأ بفاسق مرورا بالديوث وصولا إلى الخيانة الوطنية والاتهام الأشنع أنهم أعداء الله ورسوله.
وأكد الكاتب أن هذه الاتهامات كانت تحدث بمناصرة فئات من المجتمع تبرعوا في توزيع التهم.
وأوضح الكاتب أنه مع تسارع الأنظمة والقوانين في حياتنا الاجتماعية، وذلك بعد جهاد متواصل من قبل كثير من المفكرين والكتاب والفنانين في مواجهة الظلاميين بأجندتهم السرية والعلنية، وفي تلك المعارك التنويرية، فقد المفكرون والكتاب الكثير من سمعتهم عند الرأي العام.
وسلط الكاتب الضوء على تغير آراء هؤلاء الوعاظ والمشايخ تجاه الكثير من الأمور الحياتية، فيما يخص المرأة تحديدا، قائلًا: وجدنا من كان يشتم الكُتاب الذين دعوا لقيادة المرأة للسيارة أو عمل المرأة أو ابتعاثها أو إدخالها إلى المناصب القيادية يمجدون ما وصلت إليه البلد.
استحوا واستغفروا
ونوه الكاتب إلى أن نفس هؤلاء الوعاظ والمشايخ كانوا سهاما تطلق في صدور وظهور الكتاب، موجهًا رسالة إليهم: عليهم أن يستحوا ويغطوا منكرهم، وبدلا من القول إن هذا القرار حكيم أو إن هذا القرار رشيد، عليهم أن يستحوا ويتذكروا ماذا فعلوا بالكتاب والمفكرين الذين خسروا سمعتهم مقابل أن يمهد للمجتمع السير في أرض معبدة.
ولفت “خال”: في الأيام الماضية ظهر مشايخ ووعاظ يمتدحون القرارات الخاصة بالمرأة، هؤلاء تحديدا عليهم الاستغفار لذنبهم حينما افتروا على الكتاب بكل أنواع الإفك.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: عليهم أن يخجلوا وإن لم يخجلوا عليهم بالاستغفار فيما فرطت به ألسنتهم في حق الكتاب والفنانين، مساءًلا: أقليل أن نطالب كل فرد في المجتمع هتك سمعتنا أن يعتذر لنا حتى ولو كان الاعتذار اعتذرا سريا فليس شرطا الجهر به.
التعليقات
الفاصل والحكم بينكم وبين خال هو الوطن ونصرته وعدم خيانته والحكومة وتأييدها والوقوف خلفها.أين موقعكم يالأخونجية الأخوان من هذا الأمر وأين موقع عبده خال. هو في الثريا وأنتم في الثرى و الوحل . أأأأأأششش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مع اني ما افهم لغة هذا الكاتب بس هذا زمن الليبراليين وهم مرفوضين من اغلب الناس هااانا😂😂😂 يحبوا المطاوعة لو ايش مايصير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الكاتب وأمثاله يريدون إثارة الفتن والبلبلة خرجوا ينتقدون نظامنا وأسلوب حياتنا الذي نشأت فيه الدولة ونجحت أيما نجاح وكأن وضعنا السابق متخلف أو مضطرب ... أما مناظرة أو إسكات للجميع لغلق الفتن.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لم يقل احد بان قيادة المراءه حرام و لكن لسد الذرائع و الملك حفظه الله لم يقر شيء محرم و انت تدعو لمخالفت الاوامر و بعدين ما شفناك في السابق خالفت الانظة و دعوت النساء لقيادة السيارة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللي مثلكم يالأخونجية الأخوان اللي تهاجمون عبده خال كل لحية واحد فيكم يمرغها في الوحل والتراب ولايفتح فمه بكلمة واحدة.عاركم وارهابكم وخيانتكم لبلادكم وتآمركم على حكومتنا لازال ماثل للعيان خال يربيكم.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
استر **** يا ابدو والله ان تقوله مسجل عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعمقت في ماكتبت ووجدت انه كلام صحيح من كان يحارب خروج النساء ويسب الكتاب بأبشع الكلام هم اليوم يمجدون سياقه النساء ولم يعلموا ان النساء وصلوا اعلاالمناصب والبحوث لهي شاهدواصبحت النساء تنافس على كل شي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***الهدامه والذي يريد بثها بعض الابواق الخارجية داخل بلادنا الغاليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ترى الحماس الزائد من المهلكات .. الأنبياء عليهم السلام وهم من هم يستغفرون .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أعوذ بالله من الخبث والخبائث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأخونجية الأخوان كل واحد منهم مثل شريفة النظام القطري.رغم الضربات المتتالية التي وجهتها الحكومة الرشيدة لدعاتهم وألقتهم في سجونها بسبب عمالتهم وخيانتهم لوطنهم الا أنهم يزعمون أن لحاهم لحى دين وفضيلة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
عبده كال يكره الدعاة والوعاظ والمشائخ ويعتبرهم متشددين وظلالميين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مابقى الا **** يتكلم في هموم المجتمع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت ٩٦ رويبضه ياقليم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اغلب الوعاظ كانوا في السجون ...ثم ربى لحيه وقصر ثوبه ويطش العقال ويلبس السعه باليمين ..ويصبح داعيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأخونجية الأخوان كل واحد منهم مثل شريفة النظام القطري.رغم الضربات المتتالية التي وجهتها الحكومة الرشيدة لدعاتهم وألقتهم في سجونها بسبب عمالتهم وخيانتهم لوطنهم الا أنهم يزعمون أن لحاهم لحى دين وفضيلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
باسالك سؤال هل قيادتنا بدلت منهج التوحيد وديننا الاسلامي حتى تبداون بالهجوم انت وشاكلتك هجومكم غير مبرر انتم والله لاتريدون الخير والصلاح لامتنا بل تريدون تمييع الدين بل ضياعه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
من يقول ان هؤلاء الفساق لارادع لهم اقول صدقت ولكن يقول الله ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انا اعتقد ت اللي حاط برقبته فوطه طالع من المسبح !!! اثر السالفه ايشارب اتيكيت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اسأل الله جلا في علاه ان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
االمااااضي /// قلبه ااااااسود حااااقد على السنه وهل الاسلام والمسلمين .... احذرووووووو منه ....والدليل تعليقاته # ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المشائخ الي تتكلمون عنهم خلصو والموجودين يستاهلون ان عبد خال وغيره يتطاول عليهم لفتواهم المتناقظه الي سببت المشاكل بين الناس من اجل مصالحهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كان الوعاظ يؤلفون القصص الخرافيه لزيادة اتباعهم مثل ابنسامة الشهيد وكرامات **** الشجاع الاقرع وووو..الاخونج يكذبون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تذكرت نوال السعداوي على طووووول
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اركب الهوى ياخال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عيب عليك انت وامثالك هذا الهجوم الغير مبرر على ديننا ومشايخنا هم لم ياتوا بشي من عندهم بل من كتاب الله وسمنة نبيه لكن لكل طريقته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الفكر العلماني** اجلكم الله فهو يفتقد للطهارة في كل شئ
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ااالمااااضي // هذاا يحب الفتنه .****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مابقى من العمر شيء ياعبده خال.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** كانوا ولازالوا شيوخنا ينورونا بالعلم وبما انزل الله في كتابه وسنة نبيه من يستغفر فهو انت وامثالك الذين دعو الامة الى البعد عن تعاليم الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عبده خال .. وأنت المثقف الواعي ماكان يجدر بك البتة إلى أن تنزل إلى مستوى متعصبي مدرجات الملاعب .. الموضوع وقيمته الكبيرة أكبر في أن نقحمه ونحصره في دائرة انتصار تيار على تيار .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الفكر العلماني الليبرالي المستورد هو فكر فاسد سيء غيرصالح.ظاهره الكاذب عدل ومساواة وباطنه عذاب وخراب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
االماااضي /// مسوي فاااااهم ام الشباب ... تعليقاتك باااخيه مثل وجهك ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
93- *** والقيادة اعزها الله ادرى منك ولها الكلمة في ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
االماااضي // سكر فمك ... تعليقاتك مضحكه .. {{ ****}}
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابدو كال اهسن واهد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ماذا استفدنا من وعاظ الظلام غير تحريض شبابنا علينا يفجرون المساجد ويحاربن الامن ..والواعظ يرسل اولاده للابتعاث ويرسل شبابنا للهلاك ويروح يصيف في تركيا مع عائلته وبفلوس تبرعاتكم للاوقاف الوهميه
لا يعجبني(14) اعجبني(0)
حالهم كحال رائف بدوي ***********فلا بد من هيئة كبار العلماء من الجامهم للابد فكلمتهم عند ولاة الامر حفظهم الله مسموعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله حرام تكون كاتب صحفي .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ويتذكروا ماذا فعلوا بالكتاب والمفكرين الذين خسروا سمعتهم مقابل أن يمهد للمجتمع السير في أرض معبدة(ومين قلك اليوم ولا بكره أحد معطيك قيمه)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اقول انقلع لا كثر الله امثالك يا****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يروحي ياعبدو خال وياروحي يامحمد عبدو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال:
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
*****للنيل من اهل الاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تباً لهذا التنوير المظلم الذي ينادون به ومرحبا بنور الاسلام .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
شفيهم يتعدون ع المشايخ قول رايك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا زمنك وزمن من هم على شاكلتك ... غرد واتحفنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لماذا اصبحو هؤلاء المنبوذين ينالو من مشائخنا الفضلاء بلا رادع ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
رحم الله غازي القصيبي ..هذا العقل االذي شوهه المطاوعه بجهلهم...
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
تبيهم يعرضون ويطبق عليهم قانون****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***. اعوذ بالله من شر ماخلق.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
العلماني يحمل صفات قريبه جدا من المرأه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
آخر الزمان ينطق....... كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
وجوه يومئذ عليها غبرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
صدقوني مارح يدمر بلدنا ويسلط علينا الا اعداء الخارج العملاء والليبراليين بكثرة حديثهم وفلسفتهم عن التطور والامور الخاصة بالشعب والدولة الله ...يسلط عليهم ...
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
من اللي طلعك من***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا نعتذر الى الله ان يكون في مجتمعنا واحدا مثلك والله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نعم انه آخر هذا الزمان عندما يتحدث مثل هؤلاء عن امور الدين وهم لايعرفون نواقض الوضوء وما هي الطهاره
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
*** من اين طلع يمكن من الدرجه الثامنه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
عبده روايتك فسوق نلت عليها جائزه البوكر وهذا أمر طبيعي بالنسبه لك ولكن عندما تقول كنت أحد اتباع جهيمان لن أصدقك ياخال لماذا لأنك كنت صغير وجسمك لايتحمل المهمه التى سوف تكلف بها في ذالك يعني فضيحه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
روح روح اصلاً انت وأمثالگ مالكم قبول ومالگم گرت مابقا إلا انت وأشگالگ 😷 .. هذا اللي ناقص 👊😡👊
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
اعوذ بالله **
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اختلف مع عبد خال في كل شي الا مقولته هذه والله انه صادق وإنا في ذمتهم بسبب تناقظ فتواهم المرتبطه بمصالحهم
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
لابد من اعلامنا ان يقف لمثل هؤلاء بالمرصاد الا العلماء والمشائخ *********
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
من يوم شفت الايشارب والله ياقعدت اضحك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (29) الفرقان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) الفرقان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
أستاذي لا يمكن جعل الجميع سابقين لعصرهم و متنورين .
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
يب***. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) الفجر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياعبده كنت ذاهب الى الحرم منعتك أختك الكريمه اذاً كنت منهم والآن عليهم بصدق بالونة امس كبيره جداً ماتصدق اليوم تريد تعويضها عن تهكمات القراء أمس لبسك بلدي أمس واليوم غربي يعجنبنى جنتل خال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ياعبده كنت ذاهب الى الحرم منعتك أختك الكريمه اذاً كنت منهم والآن عليهم بصدق بالونة امس كبيره جداً ماتصدق اليوم تريد تعويضها عن تهكمات القراء أمس لبسك بلدي أمس واليوم غربي يعجنبنى جنتل خال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
فكرتّه *** بالصمّان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
لأن هذا بدأ ينطق فنحن في آخر الزمان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هزلت مابقي إلا صاحب رواية فسوق ينصح الوعاظ والدعاة بالإستغفار
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ (23) الفجر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمّه بسم الله ع قلبي خخخخخخخخخخخخخخخخخ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اخوي عزالله اني مارتحت لك والحمد لله بانك لست جاري والا صارت العلوم علوم سبحان الله من حبه الله حبب اليه خلقه عاد افهما
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
المشايخ لم يحرموا قيادة المراءه والكل يعرف انها غير محرمه لكن العادات والتقاليد هي كانت العقبه بعدم قبادة المراءه ومن الواجب عليك عدم التحدث بهذه الطريقه عن رجال الدين وتاجيج الراي العام ضد العلماء
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
دعنا نصدق كلامك طيب لماذا لم نشاهد الابداع في اللبراليين وجدناهم اغبياء لا يعرفون يسوقون لتيارهم بل انهم بلداء يقولون ما يملا عليهم " الابداع هو في العلم الحديث المتطور مع التمسك بالدين فلا تعارض
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ما اقول**** يا عبده خال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حقيقة فكرته ايوب طارش سبحان الله الدم الاصيل يبين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
يا عبده خال المشايخ ينطلقون في حكمهم من اساس شرعي وليس وفق رغباتك فهذا دين وشرع وليست روايه عاطفيه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
قينان وعبيده خال يحاولون بالدعاة والمشائخ ان لايظهر لهم صوت بالاعلام حتى يمررون افكارهم الهدامة وتفكيك الاسر لطريق ***
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
يحرمون ثم يشيدون !!! هل تغير الدين ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
بعد افتضاح أمرهم بالخيانة ضد الوطن وقيادته وبعد كذبهم على الله ورسوله بما قالوه بالصوت والصورة حول نظرية المبايض ونظرية ربع عقل ونظرية الغدة في رأس المرأة فإنك تعطيهم قيمة عندما تطلب منهم إعتذار.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
ياللي تنادي يا****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الخال لو حط له طاقية وشماغ على راسه مو احسن من هذه الربطه المخنوق بها رقبته ياشيخ طير انت وها الشخصيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
في الصميم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يشبه *** سبحان الله يخلق من الشبه 80
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عبده خال انور السادات. هه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
للأسف اصبح كل من هب ودب يقعد يتفلسف ويبي يشهر نفسه وتجده من النوع الفاشل الذي ليس له قبول ولا شيء
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ماحد امتدحها بس انت عندك عقدة مسكين من ايام ماكنت تذم الهيئة ****ولله الحمد مجتمعنا مسلم ومتمسك بدينه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
سبحان الله يخلق من الشبه اربعين اذا شفت هذا الشخص كني شايف قلم الخنبقه جالس قدامي اعوذبالله من غضبه وعقابه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق ... اللهم سكنهم في مساكنهم ....
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقسم بانك لاتمثل راي الشعب السعودي الحبيب ولو بنسبة 5%
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الرجال تغير شكله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وش عنده هذا ***طالت وشمخت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تفجير جماعي لجباه الاخونجيه ماهذا ياعبده خااااال
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
ياشيخ ***لم أسمع بشيخ امتدحها ولكنهم أباحوها لأن الإسلام لم يحرمها وولي الأمر سمح بها وأقرها وطاعته واجبة ***ه وهم يؤيدون ما قام به ولي الأمر تقربا إلى الله بطاعته
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ياخي هاذا الي اسمه قلم الحقيقه ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اسال الله الواحد الاحد الفرد الصمد رافع السماء بلا عمد ان يرزقك يا عبده خال على قد نيتك قولوا امين يا قارين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
مثل هذا واشكالهـ لايعجبهم العجب؟فمن تكون انت حتى تطالب المشائخ❗️****
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
وبك أبدوه هذا مهوب بسيط أنا يااااء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ما شاء الله عليك يا خال فنان ومفتي وبتاع كله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كفو ياخاااال هؤلاء ****. نسأل الله النجاة يوم السؤال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سكنهم في مساكنهم يارب . واكفنا من شرورهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الايشارب عادة يرتديه طبقة التكنوقراط ... لكن ماهو لائق عليك ياخال😁
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
شي طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سبحان الله اصبح *** يتكلم عن الدعاة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انتهى عهد الأخونية في بلادنا من لحظة وضعوأيديهم في يد النظام القطري لتميم والحمدين وأيدوهم وناصروهم وناصرو سياساتهم ضد بلادنا وحكومتنا.لذلك نشاهد دولتنا تؤدبهم هذه الأيام بطريقتها الخاصة وتصيبهم بمقتل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
علامه خانق نفسه تخيل لي عبده خال وده *****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهم أسألك حسن الخاتمه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الا تفرق بين من يؤيد قرارات ملك الحزم من المشايخ وغيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لالالالالالالالايهمك أمرهم ياخال كل واحد من هؤلاء تجار الدنيا والدين صورته مع لحيته وسجله الأسود بكامل تفاصيله عند ولاة أمرنا رعاهم الله.هؤلاء الذين نشاهدهم هذه الأيام **الدولة لايهشون ولاينشون.
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
خلك عن المشايخ وعطنا رأيك ووجهة نظرك في قطر وايران
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لو لبست كرفته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الاخوانجيه لا ماراح يستغفرون لانهم عباد الريال القطري والريال التركي ومن يدري عباد الريال الايراني
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
الايشارب حكايه 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق