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عبده خال: مشايخ ووعاظ الظلام الذين امتدحوا القرارات الخاصة بالمرأة عليهم أن يخجلوا ويستغفروا لذنبهم!

عبده خال: مشايخ ووعاظ الظلام الذين امتدحوا القرارات الخاصة بالمرأة عليهم أن يخجلوا ويستغفروا لذنبهم!
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المرصد 133 3٬586 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي عبده خال أنه منذ تحرك الإسلاميين «الراديكاليين» والفنون تتعرض لخسائر إبداعية في جميع حقولها مشددًا على أن سياسة التحريم التي اعتمدها المشايخ والوعاظ تسببت في تراجع الأفكار والإبداع على مستوى العالم العربي.
وأوضح الكاتب في مقال له بعنوان: “استحوا واعتذروا” نشره بـ “عكاظ”، أنه حينما يحدث غض طرف لأي من أنواع الفنون، فإن الاشتراطات تكون حاضرة، وهي اشتراطات مقيدة، ومن تجاوز تلك الاشتراطات تم وصمه بما لا يليق، بدءا من مفردة فاسق إلى وضعه في قائمة أعداء الله ورسوله حتى تم تنفيذ القتل أو الشروع فيه كما حدث لفرج فودة وطعن نجيب محفوظ.ّ

وعاظ الظلام
وأضاف “خال”: كان المفكرون والكتاب يتلقون سهام مشايخ ووعاظ الظلام بتهم لا حصر لها تبدأ بفاسق مرورا بالديوث وصولا إلى الخيانة الوطنية والاتهام الأشنع أنهم أعداء الله ورسوله.
وأكد الكاتب أن هذه الاتهامات كانت تحدث بمناصرة فئات من المجتمع تبرعوا في توزيع التهم.
وأوضح الكاتب أنه مع تسارع الأنظمة والقوانين في حياتنا الاجتماعية، وذلك بعد جهاد متواصل من قبل كثير من المفكرين والكتاب والفنانين في مواجهة الظلاميين بأجندتهم السرية والعلنية، وفي تلك المعارك التنويرية، فقد المفكرون والكتاب الكثير من سمعتهم عند الرأي العام.
وسلط الكاتب الضوء على تغير آراء هؤلاء الوعاظ والمشايخ تجاه الكثير من الأمور الحياتية، فيما يخص المرأة تحديدا، قائلًا: وجدنا من كان يشتم الكُتاب الذين دعوا لقيادة المرأة للسيارة أو عمل المرأة أو ابتعاثها أو إدخالها إلى المناصب القيادية يمجدون ما وصلت إليه البلد.

استحوا واستغفروا
ونوه الكاتب إلى أن نفس هؤلاء الوعاظ والمشايخ كانوا سهاما تطلق في صدور وظهور الكتاب، موجهًا رسالة إليهم: عليهم أن يستحوا ويغطوا منكرهم، وبدلا من القول إن هذا القرار حكيم أو إن هذا القرار رشيد، عليهم أن يستحوا ويتذكروا ماذا فعلوا بالكتاب والمفكرين الذين خسروا سمعتهم مقابل أن يمهد للمجتمع السير في أرض معبدة.
ولفت “خال”: في الأيام الماضية ظهر مشايخ ووعاظ يمتدحون القرارات الخاصة بالمرأة، هؤلاء تحديدا عليهم الاستغفار لذنبهم حينما افتروا على الكتاب بكل أنواع الإفك.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: عليهم أن يخجلوا وإن لم يخجلوا عليهم بالاستغفار فيما فرطت به ألسنتهم في حق الكتاب والفنانين، مساءًلا: أقليل أن نطالب كل فرد في المجتمع هتك سمعتنا أن يعتذر لنا حتى ولو كان الاعتذار اعتذرا سريا فليس شرطا الجهر به.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 29,225 )
133 - قلم الحقيقه
2017-10-02 13:40:47
الفاصل والحكم بينكم وبين خال هو الوطن ونصرته وعدم خيانته والحكومة وتأييدها والوقوف خلفها.أين موقعكم يالأخونجية الأخوان من هذا الأمر وأين موقع عبده خال. هو في الثريا وأنتم في الثرى و الوحل . أأأأأأششش
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132 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-02 13:39:25
مع اني ما افهم لغة هذا الكاتب بس هذا زمن الليبراليين وهم مرفوضين من اغلب الناس هااانا😂😂😂 يحبوا المطاوعة لو ايش مايصير
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131 - إستشاري صح
2017-10-02 13:38:43
هذا الكاتب وأمثاله يريدون إثارة الفتن والبلبلة خرجوا ينتقدون نظامنا وأسلوب حياتنا الذي نشأت فيه الدولة ونجحت أيما نجاح وكأن وضعنا السابق متخلف أو مضطرب ... أما مناظرة أو إسكات للجميع لغلق الفتن.
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130 - ابو سلطان
2017-10-02 13:38:42
لم يقل احد بان قيادة المراءه حرام و لكن لسد الذرائع و الملك حفظه الله لم يقر شيء محرم و انت تدعو لمخالفت الاوامر و بعدين ما شفناك في السابق خالفت الانظة و دعوت النساء لقيادة السيارة
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( عدد التعليقات 29,225 )
129 - قلم الحقيقه
2017-10-02 13:37:35
اللي مثلكم يالأخونجية الأخوان اللي تهاجمون عبده خال كل لحية واحد فيكم يمرغها في الوحل والتراب ولايفتح فمه بكلمة واحدة.عاركم وارهابكم وخيانتكم لبلادكم وتآمركم على حكومتنا لازال ماثل للعيان خال يربيكم.
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128 - ابو الكواسر
2017-10-02 13:36:46
استر **** يا ابدو والله ان تقوله مسجل عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون
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127 - ابوفيصل
2017-10-02 13:36:10
تعمقت في ماكتبت ووجدت انه كلام صحيح من كان يحارب خروج النساء ويسب الكتاب بأبشع الكلام هم اليوم يمجدون سياقه النساء ولم يعلموا ان النساء وصلوا اعلاالمناصب والبحوث لهي شاهدواصبحت النساء تنافس على كل شي
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126 - -
2017-10-02 13:35:13
***الهدامه والذي يريد بثها بعض الابواق الخارجية داخل بلادنا الغاليه
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125 - إلى 104
2017-10-02 13:34:22
ترى الحماس الزائد من المهلكات .. الأنبياء عليهم السلام وهم من هم يستغفرون .
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124 - سعد
2017-10-02 13:33:55
أعوذ بالله من الخبث والخبائث
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( عدد التعليقات 29,225 )
123 - قلم الحقيقه
2017-10-02 13:33:43
الأخونجية الأخوان كل واحد منهم مثل شريفة النظام القطري.رغم الضربات المتتالية التي وجهتها الحكومة الرشيدة لدعاتهم وألقتهم في سجونها بسبب عمالتهم وخيانتهم لوطنهم الا أنهم يزعمون أن لحاهم لحى دين وفضيلة
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122 - محب آل البيت
2017-10-02 13:32:05
عبده كال يكره الدعاة والوعاظ والمشائخ ويعتبرهم متشددين وظلالميين
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121 - قلنا
2017-10-02 13:31:50
مابقى الا **** يتكلم في هموم المجتمع
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120 - مدري
2017-10-02 13:30:51
ت ٩٦ رويبضه ياقليم
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119 - المااااضي
2017-10-02 13:30:49
اغلب الوعاظ كانوا في السجون ...ثم ربى لحيه وقصر ثوبه ويطش العقال ويلبس السعه باليمين ..ويصبح داعيه
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( عدد التعليقات 29,225 )
118 - قلم الحقيقه
2017-10-02 13:30:39
الأخونجية الأخوان كل واحد منهم مثل شريفة النظام القطري.رغم الضربات المتتالية التي وجهتها الحكومة الرشيدة لدعاتهم وألقتهم في سجونها بسبب عمالتهم وخيانتهم لوطنهم الا أنهم يزعمون أن لحاهم لحى دين وفضيلة
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117 - ابوعلي990
2017-10-02 13:29:38
باسالك سؤال هل قيادتنا بدلت منهج التوحيد وديننا الاسلامي حتى تبداون بالهجوم انت وشاكلتك هجومكم غير مبرر انتم والله لاتريدون الخير والصلاح لامتنا بل تريدون تمييع الدين بل ضياعه
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116 - مدري
2017-10-02 13:29:00
من يقول ان هؤلاء الفساق لارادع لهم اقول صدقت ولكن يقول الله ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)
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115 - سعود
2017-10-02 13:28:45
انا اعتقد ت اللي حاط برقبته فوطه طالع من المسبح !!! اثر السالفه ايشارب اتيكيت
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114 - فيصل
2017-10-02 13:28:33
اسأل الله جلا في علاه ان ***
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( عدد التعليقات 11,511 )
113 - العنيد
2017-10-02 13:27:57
االمااااضي /// قلبه ااااااسود حااااقد على السنه وهل الاسلام والمسلمين .... احذرووووووو منه ....والدليل تعليقاته # ***
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112 - ودي اصدق
2017-10-02 13:27:54
المشائخ الي تتكلمون عنهم خلصو والموجودين يستاهلون ان عبد خال وغيره يتطاول عليهم لفتواهم المتناقظه الي سببت المشاكل بين الناس من اجل مصالحهم
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111 - المااااضي
2017-10-02 13:27:30
كان الوعاظ يؤلفون القصص الخرافيه لزيادة اتباعهم مثل ابنسامة الشهيد وكرامات **** الشجاع الاقرع وووو..الاخونج يكذبون
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110 - واحد
2017-10-02 13:27:25
تذكرت نوال السعداوي على طووووول
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109 - محمد
2017-10-02 13:26:59
اركب الهوى ياخال
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108 - ابوعلي990
2017-10-02 13:26:22
عيب عليك انت وامثالك هذا الهجوم الغير مبرر على ديننا ومشايخنا هم لم ياتوا بشي من عندهم بل من كتاب الله وسمنة نبيه لكن لكل طريقته
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107 - -
2017-10-02 13:25:47
الفكر العلماني** اجلكم الله فهو يفتقد للطهارة في كل شئ
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( عدد التعليقات 11,511 )
106 - العنيد
2017-10-02 13:25:44
ااالمااااضي // هذاا يحب الفتنه .****
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105 - ظامي اليل
2017-10-02 13:25:24
مابقى من العمر شيء ياعبده خال.
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104 - ابوعلي990
2017-10-02 13:24:53
*** كانوا ولازالوا شيوخنا ينورونا بالعلم وبما انزل الله في كتابه وسنة نبيه من يستغفر فهو انت وامثالك الذين دعو الامة الى البعد عن تعاليم الدين
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103 - لادا
2017-10-02 13:24:23
عبده خال .. وأنت المثقف الواعي ماكان يجدر بك البتة إلى أن تنزل إلى مستوى متعصبي مدرجات الملاعب .. الموضوع وقيمته الكبيرة أكبر في أن نقحمه ونحصره في دائرة انتصار تيار على تيار .
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102 - .[خالد].
2017-10-02 13:24:10
الفكر العلماني الليبرالي المستورد هو فكر فاسد سيء غيرصالح.ظاهره الكاذب عدل ومساواة وباطنه عذاب وخراب
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( عدد التعليقات 11,511 )
101 - العنيد
2017-10-02 13:23:59
االماااضي /// مسوي فاااااهم ام الشباب ... تعليقاتك باااخيه مثل وجهك ..
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100 - -
2017-10-02 13:23:44
93- *** والقيادة اعزها الله ادرى منك ولها الكلمة في ذلك
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99 - ام طارق
2017-10-02 13:23:28
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,511 )
98 - العنيد
2017-10-02 13:22:51
االماااضي // سكر فمك ... تعليقاتك مضحكه .. {{ ****}}
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97 - هسن
2017-10-02 13:22:24
ابدو كال اهسن واهد
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96 - المااااضي
2017-10-02 13:21:41
ماذا استفدنا من وعاظ الظلام غير تحريض شبابنا علينا يفجرون المساجد ويحاربن الامن ..والواعظ يرسل اولاده للابتعاث ويرسل شبابنا للهلاك ويروح يصيف في تركيا مع عائلته وبفلوس تبرعاتكم للاوقاف الوهميه
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95 - -
2017-10-02 13:21:21
حالهم كحال رائف بدوي ***********فلا بد من هيئة كبار العلماء من الجامهم للابد فكلمتهم عند ولاة الامر حفظهم الله مسموعه
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94 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-02 13:20:54
والله حرام تكون كاتب صحفي .
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93 - ابو شدا
2017-10-02 13:20:33
ويتذكروا ماذا فعلوا بالكتاب والمفكرين الذين خسروا سمعتهم مقابل أن يمهد للمجتمع السير في أرض معبدة(ومين قلك اليوم ولا بكره أحد معطيك قيمه)
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92 - kkkk
2017-10-02 13:20:30
اقول انقلع لا كثر الله امثالك يا****
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91 - ابوخليل والزمن
2017-10-02 13:20:06
يروحي ياعبدو خال وياروحي يامحمد عبدو
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90 - العابر///سيأتي على الناس سنوات خدّعات،
2017-10-02 13:19:37
يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال:
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89 - حمدان
2017-10-02 13:19:30
*****للنيل من اهل الاسلام
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88 - -
2017-10-02 13:19:17
تباً لهذا التنوير المظلم الذي ينادون به ومرحبا بنور الاسلام .
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87 - بنت بلادي
2017-10-02 13:18:00
شفيهم يتعدون ع المشايخ قول رايك
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86 - أبو فارس
2017-10-02 13:17:32
هذا زمنك وزمن من هم على شاكلتك ... غرد واتحفنا
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85 - .[خالد].
2017-10-02 13:16:26
لماذا اصبحو هؤلاء المنبوذين ينالو من مشائخنا الفضلاء بلا رادع ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
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84 - المااااضي
2017-10-02 13:16:25
رحم الله غازي القصيبي ..هذا العقل االذي شوهه المطاوعه بجهلهم...
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83 -
2017-10-02 13:16:22
تبيهم يعرضون ويطبق عليهم قانون****
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82 - عمر
2017-10-02 13:16:09
***. اعوذ بالله من شر ماخلق.
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81 - حلبه
2017-10-02 13:15:21
العلماني يحمل صفات قريبه جدا من المرأه
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80 - 2002
2017-10-02 13:15:17
آخر الزمان ينطق....... كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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79 -
2017-10-02 13:15:16
وجوه يومئذ عليها غبرة
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( عدد التعليقات 11,511 )
78 - العنيد
2017-10-02 13:15:10
صدقوني مارح يدمر بلدنا ويسلط علينا الا اعداء الخارج العملاء والليبراليين بكثرة حديثهم وفلسفتهم عن التطور والامور الخاصة بالشعب والدولة الله ...يسلط عليهم ...
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77 - .[خالد].
2017-10-02 13:14:41
من اللي طلعك من***
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76 - هام السحب
2017-10-02 13:14:38
انا نعتذر الى الله ان يكون في مجتمعنا واحدا مثلك والله
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75 - -
2017-10-02 13:13:54
نعم انه آخر هذا الزمان عندما يتحدث مثل هؤلاء عن امور الدين وهم لايعرفون نواقض الوضوء وما هي الطهاره
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74 - .
2017-10-02 13:13:06
*** من اين طلع يمكن من الدرجه الثامنه
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73 - القناص
2017-10-02 13:13:04
عبده روايتك فسوق نلت عليها جائزه البوكر وهذا أمر طبيعي بالنسبه لك ولكن عندما تقول كنت أحد اتباع جهيمان لن أصدقك ياخال لماذا لأنك كنت صغير وجسمك لايتحمل المهمه التى سوف تكلف بها في ذالك يعني فضيحه
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72 - .[خالد].
2017-10-02 13:12:33
روح روح اصلاً انت وأمثالگ مالكم قبول ومالگم گرت مابقا إلا انت وأشگالگ 😷 .. هذا اللي ناقص 👊😡👊
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71 - هام السحب
2017-10-02 13:12:22
اعوذ بالله **
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70 - ودي اصدق
2017-10-02 13:12:04
اختلف مع عبد خال في كل شي الا مقولته هذه والله انه صادق وإنا في ذمتهم بسبب تناقظ فتواهم المرتبطه بمصالحهم
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69 - -
2017-10-02 13:11:37
لابد من اعلامنا ان يقف لمثل هؤلاء بالمرصاد الا العلماء والمشائخ *********
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68 - خالد
2017-10-02 13:11:32
من يوم شفت الايشارب والله ياقعدت اضحك
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67 - عبادي الهلالي
2017-10-02 13:09:54
لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (29) الفرقان
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66 -
2017-10-02 13:09:33
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
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65 - عبادي الهلالي
2017-10-02 13:09:21
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) الفرقان
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64 - سعد الزهراني
2017-10-02 13:09:17
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
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63 - جنب الحيط
2017-10-02 13:08:36
أستاذي لا يمكن جعل الجميع سابقين لعصرهم و متنورين .
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62 - نواف بن شداد
2017-10-02 13:08:21
يب***. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين
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61 - عبادي الهلالي
2017-10-02 13:08:03
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) الفجر
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60 - القناص
2017-10-02 13:07:50
ياعبده كنت ذاهب الى الحرم منعتك أختك الكريمه اذاً كنت منهم والآن عليهم بصدق بالونة امس كبيره جداً ماتصدق اليوم تريد تعويضها عن تهكمات القراء أمس لبسك بلدي أمس واليوم غربي يعجنبنى جنتل خال
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59 - القناص
2017-10-02 13:07:48
ياعبده كنت ذاهب الى الحرم منعتك أختك الكريمه اذاً كنت منهم والآن عليهم بصدق بالونة امس كبيره جداً ماتصدق اليوم تريد تعويضها عن تهكمات القراء أمس لبسك بلدي أمس واليوم غربي يعجنبنى جنتل خال
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58 - -
2017-10-02 13:07:35
فكرتّه *** بالصمّان
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57 - سعد الزهراني
2017-10-02 13:07:18
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
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56 - لماذا
2017-10-02 13:07:11
لأن هذا بدأ ينطق فنحن في آخر الزمان
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( عدد التعليقات 1,216 )
55 - رعد الشمال
2017-10-02 13:07:01
هزلت مابقي إلا صاحب رواية فسوق ينصح الوعاظ والدعاة بالإستغفار
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54 - عبادي الهلالي
2017-10-02 13:06:57
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ (23) الفجر
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53 - -
2017-10-02 13:06:49
يمّه بسم الله ع قلبي خخخخخخخخخخخخخخخخخ
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52 - -
2017-10-02 13:06:15
اخوي عزالله اني مارتحت لك والحمد لله بانك لست جاري والا صارت العلوم علوم سبحان الله من حبه الله حبب اليه خلقه عاد افهما
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51 - البلوي
2017-10-02 13:05:54
المشايخ لم يحرموا قيادة المراءه والكل يعرف انها غير محرمه لكن العادات والتقاليد هي كانت العقبه بعدم قبادة المراءه ومن الواجب عليك عدم التحدث بهذه الطريقه عن رجال الدين وتاجيج الراي العام ضد العلماء
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50 - جنرال
2017-10-02 13:05:22
دعنا نصدق كلامك طيب لماذا لم نشاهد الابداع في اللبراليين وجدناهم اغبياء لا يعرفون يسوقون لتيارهم بل انهم بلداء يقولون ما يملا عليهم " الابداع هو في العلم الحديث المتطور مع التمسك بالدين فلا تعارض
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49 -
2017-10-02 13:05:03
ما اقول**** يا عبده خال
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48 - هجران
2017-10-02 13:04:26
حقيقة فكرته ايوب طارش سبحان الله الدم الاصيل يبين
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47 - صالح
2017-10-02 13:04:12
يا عبده خال المشايخ ينطلقون في حكمهم من اساس شرعي وليس وفق رغباتك فهذا دين وشرع وليست روايه عاطفيه
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46 - -
2017-10-02 13:03:50
قينان وعبيده خال يحاولون بالدعاة والمشائخ ان لايظهر لهم صوت بالاعلام حتى يمررون افكارهم الهدامة وتفكيك الاسر لطريق ***
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45 - حريم السلطان
2017-10-02 13:03:49
يحرمون ثم يشيدون !!! هل تغير الدين ؟؟؟
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44 - XYZ
2017-10-02 13:02:12
بعد افتضاح أمرهم بالخيانة ضد الوطن وقيادته وبعد كذبهم على الله ورسوله بما قالوه بالصوت والصورة حول نظرية المبايض ونظرية ربع عقل ونظرية الغدة في رأس المرأة فإنك تعطيهم قيمة عندما تطلب منهم إعتذار.
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43 - بابلو
2017-10-02 13:01:38
ياللي تنادي يا****
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42 -
2017-10-02 13:00:23
الخال لو حط له طاقية وشماغ على راسه مو احسن من هذه الربطه المخنوق بها رقبته ياشيخ طير انت وها الشخصيه
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41 - من الآخر
2017-10-02 13:00:15
في الصميم
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40 - سواق
2017-10-02 13:00:04
يشبه *** سبحان الله يخلق من الشبه 80
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39 -
2017-10-02 12:59:39
تعليق مخالف
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38 - نفسيه
2017-10-02 12:59:38
عبده خال انور السادات. هه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
37 - -
2017-10-02 12:59:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - يادنيا العجائب وش باقي ماظهر
2017-10-02 12:58:45
للأسف اصبح كل من هب ودب يقعد يتفلسف ويبي يشهر نفسه وتجده من النوع الفاشل الذي ليس له قبول ولا شيء
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
35 - متابع٣٦
2017-10-02 12:58:30
ماحد امتدحها بس انت عندك عقدة مسكين من ايام ماكنت تذم الهيئة ****ولله الحمد مجتمعنا مسلم ومتمسك بدينه
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34 - زائر
2017-10-02 12:58:21
سبحان الله يخلق من الشبه اربعين اذا شفت هذا الشخص كني شايف قلم الخنبقه جالس قدامي اعوذبالله من غضبه وعقابه
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33 - مياووووو
2017-10-02 12:55:29
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق ... اللهم سكنهم في مساكنهم ....
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
32 - أأأخرررر >> زززمن
2017-10-02 12:54:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - زائر
2017-10-02 12:54:36
اقسم بانك لاتمثل راي الشعب السعودي الحبيب ولو بنسبة 5%
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
30 - مرجوج ومصفوق
2017-10-02 12:54:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
29 - بسكات
2017-10-02 12:54:27
الرجال تغير شكله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 - ابن الوطن
2017-10-02 12:54:18
وش عنده هذا ***طالت وشمخت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - وطني الحبيب
2017-10-02 12:54:04
تفجير جماعي لجباه الاخونجيه ماهذا ياعبده خااااال
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
26 - الاشيقري
2017-10-02 12:53:49
ياشيخ ***لم أسمع بشيخ امتدحها ولكنهم أباحوها لأن الإسلام لم يحرمها وولي الأمر سمح بها وأقرها وطاعته واجبة ***ه وهم يؤيدون ما قام به ولي الأمر تقربا إلى الله بطاعته
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
25 -
2017-10-02 12:53:36
ياخي هاذا الي اسمه قلم الحقيقه ***
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24 - الزمان الشين
2017-10-02 12:53:27
اسال الله الواحد الاحد الفرد الصمد رافع السماء بلا عمد ان يرزقك يا عبده خال على قد نيتك قولوا امين يا قارين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
23 -
2017-10-02 12:52:51
مثل هذا واشكالهـ لايعجبهم العجب؟فمن تكون انت حتى تطالب المشائخ❗️****
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
22 - نواف بن شداد
2017-10-02 12:52:30
وبك أبدوه هذا مهوب بسيط أنا يااااء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - الخبر الصحيح
2017-10-02 12:52:24
ما شاء الله عليك يا خال فنان ومفتي وبتاع كله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-10-02 12:52:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - رعد المعيني
2017-10-02 12:51:52
كفو ياخاااال هؤلاء ****. نسأل الله النجاة يوم السؤال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - زائر
2017-10-02 12:51:29
سكنهم في مساكنهم يارب . واكفنا من شرورهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
17 - خاالد
2017-10-02 12:51:23
الايشارب عادة يرتديه طبقة التكنوقراط ... لكن ماهو لائق عليك ياخال😁
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - تفاح
2017-10-02 12:50:38
شي طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - وووووو
2017-10-02 12:49:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - الفاروق
2017-10-02 12:48:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - مشبب
2017-10-02 12:47:29
سبحان الله اصبح *** يتكلم عن الدعاة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - سعد
2017-10-02 12:47:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,225 )
11 - قلم الحقيقه
2017-10-02 12:47:14
انتهى عهد الأخونية في بلادنا من لحظة وضعوأيديهم في يد النظام القطري لتميم والحمدين وأيدوهم وناصروهم وناصرو سياساتهم ضد بلادنا وحكومتنا.لذلك نشاهد دولتنا تؤدبهم هذه الأيام بطريقتها الخاصة وتصيبهم بمقتل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
10 - المرتعد
2017-10-02 12:46:42
علامه خانق نفسه تخيل لي عبده خال وده *****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -
2017-10-02 12:44:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - طارق
2017-10-02 12:44:44
اللهم أسألك حسن الخاتمه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
7 -
2017-10-02 12:44:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - عيب عليك يا خال
2017-10-02 12:43:29
الا تفرق بين من يؤيد قرارات ملك الحزم من المشايخ وغيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,225 )
5 - قلم الحقيقه
2017-10-02 12:43:22
لالالالالالالالايهمك أمرهم ياخال كل واحد من هؤلاء تجار الدنيا والدين صورته مع لحيته وسجله الأسود بكامل تفاصيله عند ولاة أمرنا رعاهم الله.هؤلاء الذين نشاهدهم هذه الأيام **الدولة لايهشون ولاينشون.
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
4 - Saad
2017-10-02 12:42:38
خلك عن المشايخ وعطنا رأيك ووجهة نظرك في قطر وايران
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 16,048 )
3 - بيتر
2017-10-02 12:39:08
لو لبست كرفته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-02 12:38:42
الاخوانجيه لا ماراح يستغفرون لانهم عباد الريال القطري والريال التركي ومن يدري عباد الريال الايراني
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 16,048 )
1 - بيتر
2017-10-02 12:38:38
الايشارب حكايه 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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