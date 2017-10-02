تنفيذ حكم القصاص في”معجب القحطاني”لقتله”عائض القحطاني”بإطلاق النار عليه بالقويعية

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة القويعية،فيما يلي نصه:

أقدم / معجب بن جبهان بن علي آل عاطف القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل / عائض بن مسفر بن عائض القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمه وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / معجب بن جبهان بن علي آل عاطف القحطاني – سعودي الجنسية – يوم الاثنين 12 / 1 / 1439هـ بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض .

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