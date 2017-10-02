تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟
صحيفة المرصدCNN:قررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية إعفاء عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد من منصبه كرئيس للنادي وتعيين عبدالرحمن بن حمود العتيبي بمنصب رئيس النادي حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان التويجري قد اعترض على قرار عدم وجود رئيس النادي بدكة البدلاء، قائلاً إن هناك دوراً مهماً لرئيس النادي غير دفع الأموال فقط، الأمر الذي دفع بعض المغردين الى أن يقولوا إن هذا الأمر وراء إقالته، علماً أن البيان الصادر من هيئة الرياضة لم يتطرق لسبب الإعفاء.
قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم السماح لرؤوساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء، جاء انطلاقا من سعيه لتوفير أعلى مستويات الاتنظيم في مسابقاته، وحرصاً منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة، بحسب ما ذكر في بيان.
وعلى تويتر، برز وسم بعنوان كلنا عبدالعزيز التويجري تناول فيه النشطاء هذا الموضوع، حيث تساءل العديد من المغردين عن السبب الحقيقي للاعفاء، واذا ما كانت تصريحاته الأخيرة تستدعي اقالته، فيما أيّد آخرون قرار الاعفاء، وكذلك الأمر بالنسبة لقرار عدم جلوس رئيس النادي على دكة البدلاء، وفيما يلي بعض التعليقات.
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رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للرياضة يقرر إنهاء تكليف رئيس الرائد عبدالعزيز التويجري، وتكليف نائبه عبدالرحمن العتيبي بمهام الرئيس pic.twitter.com/eGdl36sah2
— هيئة الرياضة (@gsaksa) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
عبدالعزيز التويجري لم يفرض رأيه على أحد ولم يعترض على القرار كل ما في الأمر كان يقول رأيه ! #كلنا_عبدالعزيز_التويجري #الرائد pic.twitter.com/tQCsazgU0h
— عبدالله المسلَّم ツ (@AAM96_) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
صراحه التويجري قمه الاخلاق والي سواة التركي شغل اطفال #كلنا_عبدالعزيز_التويجري
— عبدالعزيز بن عبدالله (@AbdulazizABD) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧
الإعفاء والإقصاء بسبب طرح رأي في المجال الرياضي وليس عدم تنفيذ أمرٍ ما ، هو مرحلة تكرّه الشارع الرياضي في الرياضة.#كلنا_عبدالعزيز_التويجري pic.twitter.com/DPUojtvx3S
— Fisal Al Shekh 🇸🇦 (@paulberni) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧
هل يتلطف علينا رئيس #الهيئة_العامة_للرياضة ويعطيناً سبباً واضحاً ومقنعاً لانهاء تكليف رئيس #الرائد #كلنا_عبدالعزيز_التويجري
— علي عبدالله السعيد (@Takahnanbs) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧
#كلنا_عبدالعزيز_التويجري
اضرب بيد من حديد ي ال الشيخ فرياضتنا يبغالها نظافة بس
— فواز( النصر عز و فخر (@fawazALansari1) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧
قرار عدم الجلوس جميل وتشكر عليه الرئاسه
اما قرار الاقاله فنابع من حقد دفين داخل شخص جاهل .
— 🦌 ᴿ² (@600l0) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
السبب بسيط جدا نحن نعيش الان في زمن حرية الرأي وانا متأكد ان هذا الامر جدا صحيح . لا تكونوا صدقتم نحن الان في زمن اقدح من رأسك وما راح احد يحاسبك والله ما حصل للتويجري ظلم لكن راح تجد من يطبل للقرار
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لو الي مصرح رئيس نادي اخر من العاصمه والله ثم والله مايقدر يعفيه ولايفكر
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اتمنى من الاخ التويجري الاستفسار من الفيفا هل يحق لرئيس جهاز حكومي التدخل بهذه الطريقه واعفاء رئيس نادي رياضي تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي هو تحت مظلة الفيفا الذي يرفض التدخل الحكومي
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إختلاف الأراء لا يفسد للود قضية ولكن رئيس الهيئة العامة للرياضة لايحب احد يناقشه في كلامه كما ظهر في فديو سابق له وهذه مشكله سوف تعاني الكره السعوديه منها فيما بعد
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ماله حق يقيله لايوجد سبب لاقالته هذا فرد عضلات ينم على ان في نفسه شي على التويجري / بعدين نادي الرائد تحت مظلت الاتحاد السعودي الذي هو تحت مظلت الفيفا الذي يرفض نظامه التدخل الحكومي في الرياضه
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تستاهل وش اللي خلاك تنقز وتكلم عن القرار .... يعني انه بريداوي وامون عليه . شف وداك ورى الشمس .
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أتحداه يتخذ قرار مثل كذا مع فيصل بن تركي والا نواف بن سعد
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يسمع بقوة فيصل بن فهد زمان وقال بأسوي مثله، قال رؤيته ولم يقل لن أمتثل للقرار، وال الشيخ ماصدق الفرصة، أساسا هذا شغل الإتحاد والمفروض العيئة ماتتدخل، الحين الهيئة في كل شي تدخلت، أجل وش مهمة الإتحاد؟
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تصفية حسابات اعتقد حيث لا بد من ذكر الأسباب
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ال الشيخ شخصية قوية فذه ماعنده ميول وتعاطف وفتح الابواب والمجاملات اتوقع والله اعلم ان تنافس الكورة السعودية العالمية بجهود هذا الرجل
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احد المعلقين صدق وقالها باختصار اقالته هي شغل اطفال لا يليق برياضتنا مثل هذي التصرفات الصبيانية انتقدتني خلاص اعفيك ! ليش الاندية ملك خاص لك ...
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بينحرمون من الترزز قدام الكميرات التلفزيونيه ... عشان كذا أحتجوا وزعلو .... لأن أهدافهم من رئاسة الأنديه هي مايجنونها من مكاسب من خلال ظهوره الإعلامي المتكرر .. مين كان يعرف البلوي وأنمار وحق الأهلي
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اذا كان هذا السبب يستاهل الابعاد
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