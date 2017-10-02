تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟

حجم الخط A A A المرصد 13 3٬072 1 ساعة

صحيفة المرصدCNN:قررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية إعفاء عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد من منصبه كرئيس للنادي وتعيين عبدالرحمن بن حمود العتيبي بمنصب رئيس النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان التويجري قد اعترض على قرار عدم وجود رئيس النادي بدكة البدلاء، قائلاً إن هناك دوراً مهماً لرئيس النادي غير دفع الأموال فقط، الأمر الذي دفع بعض المغردين الى أن يقولوا إن هذا الأمر وراء إقالته، علماً أن البيان الصادر من هيئة الرياضة لم يتطرق لسبب الإعفاء.

قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم السماح لرؤوساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء، جاء انطلاقا من سعيه لتوفير أعلى مستويات الاتنظيم في مسابقاته، وحرصاً منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة، بحسب ما ذكر في بيان.

وعلى تويتر، برز وسم بعنوان كلنا عبدالعزيز التويجري تناول فيه النشطاء هذا الموضوع، حيث تساءل العديد من المغردين عن السبب الحقيقي للاعفاء، واذا ما كانت تصريحاته الأخيرة تستدعي اقالته، فيما أيّد آخرون قرار الاعفاء، وكذلك الأمر بالنسبة لقرار عدم جلوس رئيس النادي على دكة البدلاء، وفيما يلي بعض التعليقات.

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رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للرياضة يقرر إنهاء تكليف رئيس الرائد عبدالعزيز التويجري، وتكليف نائبه عبدالرحمن العتيبي بمهام الرئيس pic.twitter.com/eGdl36sah2 — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١ أكتوبر، ٢٠١٧

عبدالعزيز التويجري لم يفرض رأيه على أحد ولم يعترض على القرار كل ما في الأمر كان يقول رأيه ! #كلنا_عبدالعزيز_التويجري #الرائد pic.twitter.com/tQCsazgU0h — عبدالله المسلَّم ツ (@AAM96_) ١ أكتوبر، ٢٠١٧

صراحه التويجري قمه الاخلاق والي سواة التركي شغل اطفال #كلنا_عبدالعزيز_التويجري — عبدالعزيز بن عبدالله (@AbdulazizABD) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

الإعفاء والإقصاء بسبب طرح رأي في المجال الرياضي وليس عدم تنفيذ أمرٍ ما ، هو مرحلة تكرّه الشارع الرياضي في الرياضة.#كلنا_عبدالعزيز_التويجري pic.twitter.com/DPUojtvx3S — Fisal Al Shekh 🇸🇦 (@paulberni) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#كلنا_عبدالعزيز_التويجري

اضرب بيد من حديد ي ال الشيخ فرياضتنا يبغالها نظافة بس — فواز( النصر عز و فخر (@fawazALansari1) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧