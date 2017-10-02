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الرئيسية / بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين
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المرصد 10 1٬141 2 ساعتين

صحيفة المرصد-واس:نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ, تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم بغسل الكعبة المشرفة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المسجد الحرام, معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

وفور وصول سموه, قام ومرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء.

عقب ذلك طاف سموه بالبيت العتيق, ثم أدى ركعتي الطواف.

شارك سمو أمير منطقة مكة المكرمة في غسل الكعبة المشرفة, صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل المستشار في الديوان الملكي, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد الخزيم, وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام ورؤساء الدوائر الحكومية وجمعٌ من المواطنين.

وبعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة, تسلم سموه هدية تذكارية من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - عادل الوحش
2017-10-02 15:47:38
ما شاء الله مشتاقيين يا مكه مشتاقين ياطواف بالكعبه مشتاقيين ياسعي بين الصفا والمروه
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9 - الهمداني
2017-10-02 14:48:43
عندي سؤال هل الكعبة مليسة من الداخل وشو نوع المادة المليسة بها؟
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( عدد التعليقات 29,462 )
8 - برق _ الحرم
2017-10-02 14:29:35
https://www.youtube.com/watch?v=AnNVDP22FYw
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-10-02 14:21:49
من المحظوظ اللي تحبينه ياعهود
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6 - Ksb
2017-10-02 14:19:13
👀
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5 - عــــــهــــــــــود
2017-10-02 14:18:05
تعليق (١) الإيمان ساطع من وجههم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-10-02 14:16:26
** يا 2 عهود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - عــــــهــــــــــود
2017-10-02 14:07:45
تعليق ( ١ ) ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 14:06:31
أحبك ❤️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - مـ
2017-10-02 13:59:34
شف الايمان والاشراق يشع من وجيههم السمحة الشاشة عندي زاد سطوعها
لا يعجبني(1) اعجبني(10)

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