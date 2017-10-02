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من داخل الأكاديمية البحرية المصرية.. شاهد:” سارة آل سعود ” أول قبطان بحري في المملكة!
صحيفة المرصد: نشر عدد من طلبة الكلية البحرية في مصر، مقطع فيديو وهم يحتفلون باليوم البحري العالمي، من داخل الأكاديمية البحرية، بمشاركة طلبة من جميع الجنسيات.
ويظهر المقطع الذي صورته إحدى الطالبات عدد من الطلبة من مختلف الجنسيات -“كينيا، اليمن، السعودية”-، وكانت من بينهم الطالبة السعودية ” سارة آل سعود ” ، التي تعد أول قبطان بحري في المملكة.
التعليقات
87 - المااااضي2017-10-02 16:02:57
شوفوا تعليق 71 ابو شدا ...هذا المعلق يسوي نفسه يدافع عن الاسلام ..وفي تعليقه على هذا الموضوع يغازل البنات .. هم كذا الاخونج ..تقية في تقية
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86 -2017-10-02 16:01:37
سيتم التواصل مع رحال اذا تشجع 😂 للوقوف على تجربه نجاح اناثية بالزج زج الدفة دفة القوة المحركة للعناصر ذات التأثير المتبادل والمنفعه المشتركة والله من وراء القصد
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85 -2017-10-02 15:58:11
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84 - ابو حمد2017-10-02 15:56:19
زوجوني ساره تكفوووووووون
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83 -2017-10-02 15:51:59
وين تلبيه احتياج المطلقة والارمله واليتيمة والمستأجرة والفقيرة وحل مشاكلهن فورا مثل اللي تبي تسوق وترقص
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82 -2017-10-02 15:48:38
ماهي جديدة عليهن
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81 - دنياعجب2017-10-02 15:47:02
سبحان الله عرفتهامن ****
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80 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-02 15:46:23
أسبوع أسود جدا وخانق على ؟!!!!!!!!!!
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79 - صبحي2017-10-02 15:46:22
الاكاديمية غير معترف فيها والاميرة مالقت الامصر تدرس فيها اشك في ذلك.
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78 - عادل الوحش2017-10-02 15:46:20
الله يقويكي يا ساره
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77 - ابو محمد2017-10-02 15:40:45
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن"
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76 -2017-10-02 15:39:09
القبطان نامق ...
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75 - violety2017-10-02 15:35:29
على ميناء الحديدة الان ,, لاجل اعادته الشرعية واثبات ان المراة السعودية قادرة على القوة والتحمل
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74 -2017-10-02 15:34:21
اسبوع اسود على التيار الظلامي 😂😂
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73 - ولي امر2017-10-02 15:31:26
اللهم عليك بايران ومن اعانها من الروافض والفاسقين واصلح امة محمد بالعوده لشرعك الكريم امين
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72 - احمد الزهراني2017-10-02 15:30:05
نبارك لسمو الأميرة الكابتن سارة وكنت أتمنى أن يكون في السعودية أكاديمية بحرية حكومية وخاصة لاسيما أننا نملك موانئ في الغرب والشرق .
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71 - ابو شدا2017-10-02 15:27:17
والله البنات مزز💔💕
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70 -2017-10-02 15:26:32
الحياة حلوة وجميلة لاتحرم نفس الحياة الجميلة غ=عيش اللحظات الجملية فربما لاتعود ابتسم للناس من حول الناس طيبون سامح وتسامح مع من يختلف معك ابتسامتك هي مفتاح سعادتك لاتغضب ولاتحزن بل فرفش وأضحك للدنيا
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( عدد التعليقات 8,999 )69 - الرحااال
لايمكن وصف شعور القله الذين يعارضون ويكرهون كل خير للنساء..بصراحه لو انا مكانهم..ما افتح اي موقع..او اي شي..حتى التلفزيون والراديو غفلها..مساكين مايدرون وين يلقونها..الله معاكم 💚
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68 - ابو صالح - الرياض2017-10-02 15:22:42
بشاره جميل اقتحام المراه السعوديه المجال البحري تكون قبطانه كابتن ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
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67 - المااااضي2017-10-02 15:18:39
مبروك لصاحبة السمو الملكي الاميرة ساره آل سعود.. ابغى اشوف اي اخونجي يفتح فمه ..تلطم بلحيتك وأصمت
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66 - مطبل2017-10-02 15:17:41
هل يوجد ***عند القبطان
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65 - المااااضي2017-10-02 15:14:11
رؤوس الاخونج تطبخ من الغيظ والحقد 😅😂
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64 - مع حبي2017-10-02 15:11:27
أخواني الزوّار : عبّروا عن أرآئكم بأدب وإحترام
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63 - المااااضي2017-10-02 15:10:17
هعههههه الصفعات تتوالى على بني اخونج....ههههه اسبوع دامي وقاسي😅
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62 - ابو سعد .....2017-10-02 15:10:08
لو انشغلنا بإصلاح عيوبنا وتركنا غيرنا لتقدمنا مسافات طويلة ولقطعنا شوطاً كبيراً لكن انشغلنا بغيرنا والله المستعان وإذا من باب الامر بالمعروف فليس هاكذا التوجيه ادام الله علنا أمننا.
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61 -2017-10-02 15:07:42
رحال تغار على بناتك هههههههههههههههه
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60 - -واحد صفر2017-10-02 15:07:28
مبروك ياساره
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59 -2017-10-02 15:07:09
يامركب الهند يابو دقلين
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( عدد التعليقات 29,239 )58 - قلم الحقيقه
الله يحفظكم جميعآآآآآآآ ودامت احتفالاتكم وأفراحكم فوق أرض مصر العرب مصر القائد العظيم الملهم البطل عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رعاه وحفظه ونصره الله.عقول ناضجة لاأخونجي ولااخونجية.قطــع.
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57 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-02 15:06:56
حطت السعوديه في الأخير ليه يا***؟
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56 - ابوسلطان2017-10-02 15:02:28
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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55 - يامركب الهند يابو دقلين2017-10-02 15:02:22
ابي اركب معها ونبحر
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( عدد التعليقات 29,239 )54 - قلم الحقيقه
الله يحفظكم جميعآآآآآآآ ودامت احتفالاتكم وأفراحكم فوق أرض مصر العرب مصر القائد العظيم الملهم البطل عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رعاه وحفظه ونصره الله.عقول ناضجة لاأخونجي ولااخونجية.قطــع.
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53 - يامركب الهند يابو دقلين2017-10-02 15:01:16
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52 -2017-10-02 15:00:16
خجول مهي مثل المصريه
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51 -2017-10-02 14:59:50
وش الموضوع بالضبط
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50 - سواق سفينه2017-10-02 14:59:44
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49 - ررر2017-10-02 14:59:04
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48 - سواق سفينه2017-10-02 14:58:03
**** متواضعه والله ***
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47 - ولوو2017-10-02 14:57:37
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( عدد التعليقات 8,999 )46 - الرحااال
شابات الوطن..اصبحوا اكثر علما وتطورا..الله اعطاهم ع حسن نواياهم..انكم فخر الوطن ..وكل الشعب السعودي يساندكم..ويقول..الى الامام وبالتوفيق 💚
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45 - سواق سفينه2017-10-02 14:55:42
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44 - ليست اول قبطان بحري2017-10-02 14:53:17
انا شغال بالمينا ، وشغلي كله مع كباتن ويوجد كثير من الكباتن السعوديين ممكن اول قبطانة ( بنت) سعودية لكن كرجال يوجد الكثير
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43 - سواق سفينه2017-10-02 14:53:11
اللي يدرس مع هذي النماذج والنخبه لازم يكون متواضع ****
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42 -2017-10-02 14:51:52
30 وش حضرتها
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41 - ليبرالي يحب العلمانية2017-10-02 14:51:27
المراة السعودية تقتحم كل المجالات .. هذه اخبار جميلة تسر كل محب للوطن وللشعب السعودي والحكومة الرشيدة .. اللهم اكثر من هذه الاخبار التي تجلط المتخلفين اعداء الوطن
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40 -2017-10-02 14:50:25
تصلح
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39 -2017-10-02 14:49:48
المصري وغيره ماخذ ****
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38 - زائر2017-10-02 14:48:39
ت١٦ 👉 ذكر يكتب بأسم عهود
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37 -2017-10-02 14:47:43
رحال بناتك حليوات***
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36 -2017-10-02 14:47:19
والله ونعم **
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35 - ابو محمد المالكي2017-10-02 14:46:38
الف مبروك للمراه السعوديه 🌷
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34 - ولي امر2017-10-02 14:44:17
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33 - Noura2017-10-02 14:44:04
انها متواضعه اكثر
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32 -2017-10-02 14:43:53
قال تعالى ( لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ) اللهم ثبتنا على طاعتك وعلى الاقتداء بسنة رسولك
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31 - غريب2017-10-02 14:43:17
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30 - عواطف2017-10-02 14:42:00
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29 - زائر2017-10-02 14:41:50
بالتوفيق لها
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28 - عابر2017-10-02 14:40:59
ت16 من يكتب بأسم عهود ، ***
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27 - فهد2017-10-02 14:40:43
ونعم يا ساره ال سعود منها للأعلى ..💞
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( عدد التعليقات 8,999 )26 - الرحااال
ما اكثر الحساد..الذي تمنى اخته او زوجته ان تكون في محلها..ادعوا لها بالتوفيق..وادعوا ل شابات الوطن ان يصبحوا مثلها في العلم 💚
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25 -2017-10-02 14:39:59
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24 - فطوم2017-10-02 14:39:42
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23 - ليبرالي2017-10-02 14:39:10
خطوه الى الامااااااام ،، وهذه بداية خير السماح للمراه السعوديه ان تكون قبطان بحري ،، والبشاير تهلل كل شويه هذا الاسبوع المبارك للمراه السعوديه
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22 -2017-10-02 14:38:54
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21 - Noura2017-10-02 14:34:26
أحسن شي ***
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20 -2017-10-02 14:34:10
رحال ماتقول ان الحجاب له مقاييس عندك ***
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19 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-02 14:31:03
عقبالي ... ادعولي ياجماعة .
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18 - ابو جمل2017-10-02 14:30:46
مبروك هدا هو التقدم العلمي و الصناعي ههههههه
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17 -2017-10-02 14:30:32
5 - الهمداني****
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16 - بندر2017-10-02 14:29:35
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15 - يمكن امها وافدة2017-10-02 14:29:32
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14 -2017-10-02 14:29:05
انا عندي عيال اكد عليهم. المهم متى مبارات النصر والهلال. كذا احسن صح ولا لا. هه
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13 - زائر المرصد2017-10-02 14:28:51
ساره آل سعود المعنى الحقيقي للجمال والاناقة والفخامة والثقافة حقاً انها مثال رائع ومشرف للفتاة السعودية الجميلة اتمنى لها ولكل السعوديات كل التوفيق دائما وابداً
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12 -2017-10-02 14:28:36
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11 - بباي2017-10-02 14:28:21
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10 - الهمداني2017-10-02 14:28:01
الدراسة في الجامعات المصرية صعبة
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9 - sar-al-sa2017-10-02 14:26:48
الصين الشعبيه تجرب اول طائره ركاب هذا العام وستدخل الخدمه العام القادم ان طال بها عمر ونحن نعمل لهريج اول قبطان بحري لكن هل هو هذا العام لنكون متساوين في الجده؟
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8 - مهازل الزمان2017-10-02 14:26:33
فيها خفه
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7 - مشاري2017-10-02 14:26:13
ونعم بك يا أميرة ، انت مضرب مثل لبنات السعودية ، وفقك الله
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( عدد التعليقات 8,999 )6 - الرحااال
ماشاءالله..الله يحفظها..علم وأدب وجمال..اذكروا الله..ان شاءالله تكون قدوة ل شابات الوطن..حتى يستلمون زمان القياده في مواقع ومناصب كثيره 💚
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5 - الجوكر2017-10-02 14:24:46
البنت مزه
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4 - بباي2017-10-02 14:24:01
القبطان الأول و الأخير
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3 -2017-10-02 14:22:04
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2 - تفتفه2017-10-02 14:21:05
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1 - الاخضر2017-10-02 14:16:16
نسأل الله لها التوفيق والسداد.
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