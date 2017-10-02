من داخل الأكاديمية البحرية المصرية.. شاهد:” سارة آل سعود ” أول قبطان بحري في المملكة!

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صحيفة المرصد: نشر عدد من طلبة الكلية البحرية في مصر، مقطع فيديو وهم يحتفلون باليوم البحري العالمي، من داخل الأكاديمية البحرية، بمشاركة طلبة من جميع الجنسيات.

ويظهر المقطع الذي صورته إحدى الطالبات عدد من الطلبة من مختلف الجنسيات -“كينيا، اليمن، السعودية”-، وكانت من بينهم الطالبة السعودية ” سارة آل سعود ” ، التي تعد أول قبطان بحري في المملكة.