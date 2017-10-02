أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا
صحيفة المرصد-أ ف ب:حددت الشرطة الأميركية هوية منفذ مذبحة لاس فيغاس، اليوم الاثنين، التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 200 شخصاً,قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
وقالت الشرط إن مطلق النار قتل على أيدي رجال الشرطة وهو ستيفين بادورك (64 عاما) من سكان المدينة.
وقال جوزيف لومباردو قائد شرطة لاس فيجاس، في إفادة صحفية، إن المشتبه به أميركي من سكان لاس فيجاس وشن الهجوم بمفرده لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به وإنها صديقة مطلق النار وعرفتها باسم ماريلو دانلي.
ونفى لومباردو تقارير عن إطلاق نار في أماكن أخرى بالمنطقة. ويعتقد أن هناك بعض الضحايا من أفراد الشرطة الذين كانوا خارج نوبة عملهم.
وقال شهود على مواقع التواصل الاجتماعي إن إطلاق النار وقع في آخر ليلة من مهرجان (روت 91 هارفست) لموسيقى الريف الذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره الآلاف.
وذكرت وسائل إعلام أميركية من بينها “فوكس نيوز” أن مغني موسيقى الريف الأميركي جيسون ألدين كان يغني على المسرح في حوالي الساعة 10:45 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي عندما وقع إطلاق النار لكنه لم يصب.
وفي رسالة على انستغرام، قال الموسيقي إنه هو وفرقته كلهم بخير، مضيفا أن “هذه الأمسية كانت تتجاوز الرعب” وأن صلواته موجهة لكل الذين كانوا يحضرون حفلته.
ولم تكشف الشرطة معلومات تشير إلى الدافع وراء إطلاق النار ولم تكشف عن هوية المشتبه به.
وتسبب إطلاق النار بتدافع كبير وحالة ذعر في صفوف جمهور الحفلة وفي مدينة نيفادا المعروفة بكازينوهاتها وفنادقها الفخمة.
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التعليقات
اليس هذا ارهاب يا امريكا الارهاب لقد اصابك الحول اتجاه المسلمين
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أهيب .... ماهو بسهل هالشايب ؟؟ طحن 250 شخص في 10 دقايق ...
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وين المصفق اللي طوالي دعمروا على المسلمين وقالوا شوهوا صورتنا ؟؟؟ هيا عطونا تعليقاتكم على هاالإرهابي الأمريكي ؟؟؟ أتحداكم ... وأتحدى أي قناة أو مسؤول عربي يقول عليه إرهابي ؟؟؟
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لو ماقتلوا مرتكب المذبحه وطلع القاتل مجهول لتهموا المسلمين بأنهم هم من قام بهذه المجزره.ولكن نحمد الله أن القاتل من بني جلدتهم وعلى كل حال لن يطلقوا عليه إرهابي فكلمة ارهابي لا يطلقونها إلا على المسلم
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اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين
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لاتستغرب يطلعون ويقولون انه أسلم قبل أسبوع
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لا أحد يصف حادثة لاس فيغاس بالعمل الارهابي مع ان الضحايا بالعشرات، لأن القاتل ليس مسلماً، ولو كان مسلماً لوصفوه بالإرهابي حتى لو قتل عصفورا
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لرأيت الاعلام الدولي وزعماء الغرب والشرق يتسارعون بالتنديد لما يسمونه بالارهاب الاسلامي
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الأمريكان إرهابيين حتى وهم في وطنهم.السلطات الأمريكية وجيوشها من عصر التأريخ وهم يعتدون على شعوب الأرض ويقتلونهم ويغتالون الرؤساء ويتجسسون عليهم فسحقا ومحقا لهم
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بصالح قطر بعد التوقيع
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خمسون قتيل وعشرات الجرحي هذا ليس ارهاب
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ام الخبائث من مسكرات ومخدرات تجعل من الانسان لا يعي ما يفعل
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هاذا دليل ان الارهاب ليس له وطن ولا دين
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لو جمعوا عدد ضحايا الطعن في اوروبا لم يصل لهذا العدد الهائل من القتلى 50 قتيل ! هذا هو الاعلام الغربي المنافق يركز على جرائم من يدعون الاسلام ويحقروا جرائم مواطنيهم وكانها جرائم عاديه عارضه !
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طبعا لن يطلقوا عليه لقب ارهابي لانه منهم !
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استغرب من الي يتشمت في مصايب الناس وقتلهم ترى الناس الي ماتوا ما لهم ذنب
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تعليق مخالف
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يقولون عن المسلم إرهابي وهم أهل الإرهاب جعل كل أمريكا تحترق
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ان شاء الله تتعض هيئة الترفيه وتضغط فرامل ولا تتهور عموما الحمد لله انه ما طلع ورى الحادث اي مسلم بل طلع منهم وفيهم وهذا العمل اجرامي اي كان سببه او مرتكبه
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لايفرح بدماء الابرياء إلا الدواعش ومن يؤمن بفكرهم ومبادئهم .. قريبا سنرقص طربا على انغام الموسيقى الصاخبة احتفالا بالقضاء على منبع افكاركم .. تبا لكم .. إذا لم تجدوا من تقتلونه .. تقتلون امهاتكم
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((((((عــــــــــــــــــاجل ............. تحطم طائرة واختفاء أخرى ........ في احدى القواعد الامريكية ))))))
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حفلات واختلاط وسكر هذي هي النتيجة نسأل الله العافية والسلامة الحمدلله على نعمة الاسلام
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ان شاء الله يكون المجرم الفاعل منهم وفيهم ويكفي الله اخواننا المسلمين في امريكا شرهم وشر انتقامهم منهم
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مجرم غير مفسد..
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عساهم باذا الحال واردى
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بكل مجتمع مجرمين وسفله, مهما كان لونه وعرقه ودينه, وأمريكا حفظها الله لن تتأثر بمثل هذه الأعمال الاجرامية فالحفلات ستستمر وأضواء لاس فيجاس الملونه ستنير اكثر ونواديها لن تقفل ابوابها, حفظ الله أمريكا
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لو مسلم وواحد سمعه يقول الله اكبر كان تم تصنيفه عمل ارهابي. الان واحد من ديانتهم ارتكب مجزره! ماراح يقولوا ارهاب ولا ينسبوها لدين! مجرد جريمه اطلاق نار وقتل! تصنيفهم للارهاب غريب! كل الجرايم ارهاب
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تسلم يديه هذا البطل الامريكي المسيحي الذي يحارب المنكرات والمعاصي في المراقص والبارات ..
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الحين يطلع لك قلم ابو زيد الهلالي ويقول هذا اخوانجججججججي
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الحين يطلع لك قلم ابو زيد الهلالي ويقول هذا اخوانجججججججي
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عليه العنه من خوارج امريكا عدو الحياة أعوذ بالله من كل عمل يغضب الله وبش استفاد
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ارهابي امريكي مسيحي متطرف خسيس
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زين ماطلع مسلم لو انه مسلم اول من يفرح انه مسلم تيار المفسدين عندنا .. وطالبو بمزيد من الانفتاح
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كنت معهم بس الله سلم وستر .
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الحمد لله ان مهو عمل ارهابي وما راح ضحيته الا خمسين وميت مصاب لو مسلم واطلق النار بس عمل ارهابي وتعلنها العربيه
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(((((( منهم فيهم .............والشر لم يخطيهم ..... وفي كل خطوة عذاب بقدر خطاويهم .... فأعلموهم واعوانهم ان يعودون قبل ان يتحقق عظيم _الوعيد )))))
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