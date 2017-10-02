أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

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صحيفة المرصد-أ ف ب:حددت الشرطة الأميركية هوية منفذ مذبحة لاس فيغاس، اليوم الاثنين، التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 200 شخصاً,قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وقالت الشرط إن مطلق النار قتل على أيدي رجال الشرطة وهو ستيفين بادورك (64 عاما) من سكان المدينة.

وقال جوزيف لومباردو قائد شرطة لاس فيجاس، في إفادة صحفية، إن المشتبه به أميركي من سكان لاس فيجاس وشن الهجوم بمفرده لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به وإنها صديقة مطلق النار وعرفتها باسم ماريلو دانلي.

ونفى لومباردو تقارير عن إطلاق نار في أماكن أخرى بالمنطقة. ويعتقد أن هناك بعض الضحايا من أفراد الشرطة الذين كانوا خارج نوبة عملهم.

وقال شهود على مواقع التواصل الاجتماعي إن إطلاق النار وقع في آخر ليلة من مهرجان (روت 91 هارفست) لموسيقى الريف الذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره الآلاف.

وذكرت وسائل إعلام أميركية من بينها “فوكس نيوز” أن مغني موسيقى الريف الأميركي جيسون ألدين كان يغني على المسرح في حوالي الساعة 10:45 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي عندما وقع إطلاق النار لكنه لم يصب.

وفي رسالة على انستغرام، قال الموسيقي إنه هو وفرقته كلهم بخير، مضيفا أن “هذه الأمسية كانت تتجاوز الرعب” وأن صلواته موجهة لكل الذين كانوا يحضرون حفلته.

ولم تكشف الشرطة معلومات تشير إلى الدافع وراء إطلاق النار ولم تكشف عن هوية المشتبه به.

وتسبب إطلاق النار بتدافع كبير وحالة ذعر في صفوف جمهور الحفلة وفي مدينة نيفادا المعروفة بكازينوهاتها وفنادقها الفخمة.

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