رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا
حجم الخط A A A
أ ف ب 36 3٬272 2 ساعتين

صحيفة المرصد-أ ف ب:حددت الشرطة الأميركية هوية منفذ مذبحة لاس فيغاس، اليوم الاثنين، التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 200 شخصاً,قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وقالت الشرط إن مطلق النار قتل على أيدي رجال الشرطة وهو ستيفين بادورك (64 عاما) من سكان المدينة.

وقال جوزيف لومباردو قائد شرطة لاس فيجاس، في إفادة صحفية، إن المشتبه به أميركي من سكان لاس فيجاس وشن الهجوم بمفرده لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به وإنها صديقة مطلق النار وعرفتها باسم ماريلو دانلي.

ونفى لومباردو تقارير عن إطلاق نار في أماكن أخرى بالمنطقة. ويعتقد أن هناك بعض الضحايا من أفراد الشرطة الذين كانوا خارج نوبة عملهم.

وقال شهود على مواقع التواصل الاجتماعي إن إطلاق النار وقع في آخر ليلة من مهرجان (روت 91 هارفست) لموسيقى الريف الذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره الآلاف.

وذكرت وسائل إعلام أميركية من بينها “فوكس نيوز” أن مغني موسيقى الريف الأميركي جيسون ألدين كان يغني على المسرح في حوالي الساعة 10:45 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي عندما وقع إطلاق النار لكنه لم يصب.

وفي رسالة على انستغرام، قال الموسيقي إنه هو وفرقته كلهم بخير، مضيفا أن “هذه الأمسية كانت تتجاوز الرعب” وأن صلواته موجهة لكل الذين كانوا يحضرون حفلته.

ولم تكشف الشرطة معلومات تشير إلى الدافع وراء إطلاق النار ولم تكشف عن هوية المشتبه به.

وتسبب إطلاق النار بتدافع كبير وحالة ذعر في صفوف جمهور الحفلة وفي مدينة نيفادا المعروفة بكازينوهاتها وفنادقها الفخمة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 -
2017-10-02 15:55:59
اليس هذا ارهاب يا امريكا الارهاب لقد اصابك الحول اتجاه المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - شايب عُري
2017-10-02 15:46:20
أهيب .... ماهو بسهل هالشايب ؟؟ طحن 250 شخص في 10 دقايق ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - مخمخه
2017-10-02 15:44:50
وين المصفق اللي طوالي دعمروا على المسلمين وقالوا شوهوا صورتنا ؟؟؟ هيا عطونا تعليقاتكم على هاالإرهابي الأمريكي ؟؟؟ أتحداكم ... وأتحدى أي قناة أو مسؤول عربي يقول عليه إرهابي ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - قراقوش / معاصر الاحداث
2017-10-02 15:38:13
لو ماقتلوا مرتكب المذبحه وطلع القاتل مجهول لتهموا المسلمين بأنهم هم من قام بهذه المجزره.ولكن نحمد الله أن القاتل من بني جلدتهم وعلى كل حال لن يطلقوا عليه إرهابي فكلمة ارهابي لا يطلقونها إلا على المسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - زائر
2017-10-02 15:36:39
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
31 - السكب
2017-10-02 15:34:47
لاتستغرب يطلعون ويقولون انه أسلم قبل أسبوع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - ازدواجية المعايير
2017-10-02 15:31:42
لا أحد يصف حادثة لاس فيغاس بالعمل الارهابي مع ان الضحايا بالعشرات، لأن القاتل ليس مسلماً، ولو كان مسلماً لوصفوه بالإرهابي حتى لو قتل عصفورا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - لو كان القاتل مسلما
2017-10-02 15:27:07
لرأيت الاعلام الدولي وزعماء الغرب والشرق يتسارعون بالتنديد لما يسمونه بالارهاب الاسلامي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-02 15:15:45
الأمريكان إرهابيين حتى وهم في وطنهم.السلطات الأمريكية وجيوشها من عصر التأريخ وهم يعتدون على شعوب الأرض ويقتلونهم ويغتالون الرؤساء ويتجسسون عليهم فسحقا ومحقا لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
27 - زائر من الكواكب
2017-10-02 15:11:58
بصالح قطر بعد التوقيع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - المر
2017-10-02 15:11:36
خمسون قتيل وعشرات الجرحي هذا ليس ارهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
25 - M. john
2017-10-02 15:11:29
ام الخبائث من مسكرات ومخدرات تجعل من الانسان لا يعي ما يفعل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - هاشم
2017-10-02 15:05:23
هاذا دليل ان الارهاب ليس له وطن ولا دين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
23 - زينب..
2017-10-02 15:04:35
لو جمعوا عدد ضحايا الطعن في اوروبا لم يصل لهذا العدد الهائل من القتلى 50 قتيل ! هذا هو الاعلام الغربي المنافق يركز على جرائم من يدعون الاسلام ويحقروا جرائم مواطنيهم وكانها جرائم عاديه عارضه !
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
22 - زينب..
2017-10-02 14:58:39
طبعا لن يطلقوا عليه لقب ارهابي لانه منهم !
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
21 - آدم
2017-10-02 14:57:58
استغرب من الي يتشمت في مصايب الناس وقتلهم ترى الناس الي ماتوا ما لهم ذنب
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
20 - غازي بن شبيب
2017-10-02 14:57:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-10-02 14:56:33
يقولون عن المسلم إرهابي وهم أهل الإرهاب جعل كل أمريكا تحترق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 - بلادي بلادي منار الهدى
2017-10-02 14:56:21
ان شاء الله تتعض هيئة الترفيه وتضغط فرامل ولا تتهور عموما الحمد لله انه ما طلع ورى الحادث اي مسلم بل طلع منهم وفيهم وهذا العمل اجرامي اي كان سببه او مرتكبه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-02 14:55:48
لايفرح بدماء الابرياء إلا الدواعش ومن يؤمن بفكرهم ومبادئهم .. قريبا سنرقص طربا على انغام الموسيقى الصاخبة احتفالا بالقضاء على منبع افكاركم .. تبا لكم .. إذا لم تجدوا من تقتلونه .. تقتلون امهاتكم
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,462 )
16 - برق _ الحرم
2017-10-02 14:54:31
((((((عــــــــــــــــــاجل ............. تحطم طائرة واختفاء أخرى ........ في احدى القواعد الامريكية ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-10-02 14:53:55
حفلات واختلاط وسكر هذي هي النتيجة نسأل الله العافية والسلامة الحمدلله على نعمة الاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -
2017-10-02 14:52:02
ان شاء الله يكون المجرم الفاعل منهم وفيهم ويكفي الله اخواننا المسلمين في امريكا شرهم وشر انتقامهم منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-02 14:51:35
مجرم غير مفسد..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - دبوس
2017-10-02 14:47:34
عساهم باذا الحال واردى
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-02 14:46:58
بكل مجتمع مجرمين وسفله, مهما كان لونه وعرقه ودينه, وأمريكا حفظها الله لن تتأثر بمثل هذه الأعمال الاجرامية فالحفلات ستستمر وأضواء لاس فيجاس الملونه ستنير اكثر ونواديها لن تقفل ابوابها, حفظ الله أمريكا
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
10 - عبدالله الحربي
2017-10-02 14:46:58
لو مسلم وواحد سمعه يقول الله اكبر كان تم تصنيفه عمل ارهابي. الان واحد من ديانتهم ارتكب مجزره! ماراح يقولوا ارهاب ولا ينسبوها لدين! مجرد جريمه اطلاق نار وقتل! تصنيفهم للارهاب غريب! كل الجرايم ارهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - لبرالي متحرر
2017-10-02 14:46:53
تسلم يديه هذا البطل الامريكي المسيحي الذي يحارب المنكرات والمعاصي في المراقص والبارات ..
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
8 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 14:41:41
الحين يطلع لك قلم ابو زيد الهلالي ويقول هذا اخوانجججججججي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 14:39:09
الحين يطلع لك قلم ابو زيد الهلالي ويقول هذا اخوانجججججججي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - محمد
2017-10-02 14:39:06
عليه العنه من خوارج امريكا عدو الحياة أعوذ بالله من كل عمل يغضب الله وبش استفاد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - نفسيه
2017-10-02 14:38:52
ارهابي امريكي مسيحي متطرف خسيس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 -
2017-10-02 14:36:24
زين ماطلع مسلم لو انه مسلم اول من يفرح انه مسلم تيار المفسدين عندنا .. وطالبو بمزيد من الانفتاح
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
3 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 14:35:04
كنت معهم بس الله سلم وستر .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - علي الشهري
2017-10-02 14:33:35
الحمد لله ان مهو عمل ارهابي وما راح ضحيته الا خمسين وميت مصاب لو مسلم واطلق النار بس عمل ارهابي وتعلنها العربيه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 29,462 )
1 - برق _ الحرم
2017-10-02 14:32:31
(((((( منهم فيهم .............والشر لم يخطيهم ..... وفي كل خطوة عذاب بقدر خطاويهم .... فأعلموهم واعوانهم ان يعودون قبل ان يتحقق عظيم _الوعيد )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الصدق ينقال

دليل على أن زعماء الأديان يستخدمون الدين لتطويع الشعوب وفرمتت عقولهم حتى يصبحوا...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

اعوذ بالله شرك بالله وضرب انفسهم وأطفالهم وشوهو صورة الإسلام واما المعمم مايلطم...
بواسطة : المااااضي

شوفوا تعليق 71 ابو شدا ...هذا المعلق يسوي نفسه يدافع عن الاسلام ..وفي تعليقه على...
بواسطة : عبيد

الحين أنا ايقنت ان رحال شيعي للنخاع سؤال لك يارحااال هل ال البيت بعد مقتل الحسين...
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

توجيه المعركة نحو صعدة
232 1
mm

محمد الساعد

عند الحديث عن قانون التحرش.. لا بد من المرور على العنصرية !
153 2
mm

فهد الأحمري

لهذا رفضت قيادة المرأة للسيارة
191 1
mm

قينان الغامدي

الـ DNA آخر خيار لمنح الجنسية: إذا فوجئوا نخوا
248 0
mm

د. محمد العوين

ليس بدعاً سبق قيادتنا إلى المستقبل!
84 0
mm

كوثر الأربش

إن لم تكوني « نسويةً أكلتكِ النسويات»
147 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه ؟
264 0
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
356 6
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
219 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
140 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
600 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
455 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
455 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
414 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
972 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
704 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
153 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
377 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
676 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
621 0
الاخبار الدولية
شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

 المرصد 54 1٬088 56 دقيقة
أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

 أ ف ب 36 3٬272 2 ساعتين
بالصور والفيديو: مقتل أكثر من 50 شخصاً وجرح 200 على الأقل في إطلاق نار بـ لاس فيغاس

بالصور والفيديو: مقتل أكثر من 50 شخصاً وجرح 200 على الأقل في إطلاق نار بـ لاس فيغاس

 المرصد 33 4٬678 6 ساعات
صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

 المرصد 47 19٬380 12 ساعة
المرصد الرياضي
تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟

تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟

 المرصد 29 6٬903 3 ساعات
رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

 المرصد 38 4٬026 15 ساعة
من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

 المرصد 15 10٬764 20 ساعة
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 30 3٬380 يومين
اخبار فنية
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

 المرصد 43 9٬939 11 ساعة
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 10 3٬757 يومين
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 33 6٬766 يومين
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 54 14٬607 يومين
اخبار منوعة
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

 المرصد 31 5٬930 10 ساعات
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

 المرصد 18 5٬964 يوم واحد
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 44 14٬933 يومين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 16 6٬453 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

 المرصد 178 9٬373 20 ساعة
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

 المرصد 18 9٬332 يوم واحد
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 188 9٬388 يومين
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 17 6٬146 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬886 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬940 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬931 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬296 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 34 25٬181 يومين
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬597 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬373 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 8٬000 أسبوعين
اخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»

صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»

 واس 10 2٬154 5 ساعات
صندوق الاستثمارات العامة بصدد إطلاق شركة «رؤى المدينة»

صندوق الاستثمارات العامة بصدد إطلاق شركة «رؤى المدينة»

 واس 3 1٬251 5 ساعات
188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

 المرصد 19 1٬983 7 ساعات
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬700 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

 المرصد 10 1٬140 2 ساعتين
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬495 4 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬321 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬342 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

 المرصد 28 6٬285 يوم واحد
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 23 3٬568 يوم واحد
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 46 7٬527 يومين
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 39 4٬331 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 119 2٬279 6 ساعات