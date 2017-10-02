رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء
حجم الخط A A A
المرصد 54 1٬088 56 دقيقة

ترجمة صحيفة المرصد: ألقت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية الضوء على مظاهر احتفال الشيعة بذكرى عاشوراء، مؤكدة أن سفك الدم بالسيوف هي الشعيرة الأبرز في ذلك اليوم.

وبينت الصحيفة، أن آلاف الشيعة يحجون إلى مدينة “كربلاء” العراقية، ويتجمهروا حول ضريح الحسين لاحياء ذكرى وفاة حفيد النبي.

ولفتت الصحيفة إلى التأمينات الكبيرة للاحتفال، حيث أرسلت قوات الأمن 25 ألف من موظفيها لتأمين الضريح في مدينة كربلاء، بعدما سبق وهاجمهم تنظيم “داعش” خلال ممارسة طقوسهم في ذلك اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجاج ضريح الحسين من الشيعة الذين أتوا من إيران ولبنان واليونان وجنوب سيناء، رددوا الهتافات ضد الاستقلال الكردى بعد تصويت الاستفتاء فى شمالى العراق على هذه الخطوة، كما هتفوا ببعض الشعارات ضد الزعيم الكردستاني مسعود بارازاني.

وأكدت الصحيفة أن مظاهر احياء ذكرى وفاة الحسين في ذلك اليوم عند الشيعة يكون بشج رؤوسهم وأطفالهم بالسيوف، والشفرات المربوطة في السلاسل.

وأفادت الصحيفة بأن هذا اليوم يحمل أهمية خاصة لدى الشيعة، كإحياء ذكرى لاستشهاد الحسين في كربلاء في 680 م، معقبة: وعاشوراء تكون في العاشر من شهر محرم (الشهر الأول من التقويم القمري الإسلامي).

ورأت الصحيفة أن الشيعة يحاولون من خلال هذه الطقوس محاكاة معاناة الحسين، الذي قتله يزيد بن معاوية في عهد الدولة الأموية، وذلك من خلال قطع أجسادهم والسماح للدماء بالخروج منها.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا


  

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

54 - الصدق ينقال
2017-10-02 16:03:27
دليل على أن زعماء الأديان يستخدمون الدين لتطويع الشعوب وفرمتت عقولهم حتى يصبحوا أتباعاً لهم كالقطعان يسيرون خلفهم دون تفكير، فهؤلاء هم ضحايا رجال الدين المعممين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-02 16:02:59
اعوذ بالله شرك بالله وضرب انفسهم وأطفالهم وشوهو صورة الإسلام واما المعمم مايلطم ولاتسيل دمائه!!!وهذا يثبت ان المعممين يكذبون عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - عبيد
2017-10-02 16:02:47
الحين أنا ايقنت ان رحال شيعي للنخاع سؤال لك يارحااال هل ال البيت بعد مقتل الحسين رضي الله عنه يفعلون هكذا بضرب السيوف وتعليق السلاسل ام إنهاء عادة لدى المسيحين اخذها شاه ايران وابتدعها بكتبهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 -
2017-10-02 16:01:12
الرحال حاول أن يدافع عنهم وعن تصرفاتهم ولكنه خر صريعا بأقلام أهل السنة الكرام فكانت الردود عليه تتوالى كاالصاعقة فعض ذيله وانحاش لجهه غير معلومه خخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - عبيد
2017-10-02 15:59:39
يارحاااال هل كان اهل الحسين رضى عنه بعد مقتلة يضربون أنفسهم بالسيوف والخناجر ويعذبون أنفسهم كما يفعل شيعتكم انت تعلم ان فعلهم منكر وبدل تنكر الشي أخذت فعل شنيع لسني وقمت بالمقارنه لشخص يحمل طفل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - شلحاااااااااااط
2017-10-02 15:59:08
لا والمصيبة الكبرى يطالبون بظم الحرمين الشرفين تحت تصرفهم وبدعهم وضلالهم وظلامهم الله لايقدرها معصي انتم لستم اهل لها ///حفظ الله لنا خادم الحرمين /الشريفين //اللهم لك الحمد ولك الشكر ع نعمة العقل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,999 )
48 - الرحااال
2017-10-02 15:58:51
كيف تذكر اسم الحسين عليه السلام واسم يزيد كأنهم سواسيه..جميع الكتب من جميع الاطياف تعلم من هو ذلك يزيد..لعنة الله ع الظالم والظالمين الى يوم الدين 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - محمد
2017-10-02 15:58:24
لعنه الله على المجوس و ليبرالية والعلمانية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - عبيد
2017-10-02 15:56:54
اخ رحاااال اهذا هو دين اهل البيت هل اهل يفعلون هكذا بأجسادهم هل الله امرهم يأخي استحي على شكلك تشوف المنكر والبدع أمامك وتجيب مثل ينقض فعل الشيعة هذا يدل على مقدار كرهكم لأهل السنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - المااااضي
2017-10-02 15:56:31
يذكرني منظر الدماء بمنظر ختان الاطفال والحجامة ...لافرق بين اراقة الدماء في كل المذاهب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,999 )
44 - الرحااال
2017-10-02 15:56:19
حتى الكذب في الروايات والاحاديث مافكيتونا منها..والله حتى الغرب عندهم قصة استشهاد الحسين ومن معه من آل بيت كامله..الحسين يبايع يزيد ؟ هل تساوي النور بالظلام..كيف ل آل محمد عليهم السلام ان يبايعون ؟ 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-02 15:52:37
الرحال هؤلاء شيعة فرس مجوس مشركين😏😏
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
42 - مجرة التبانة
2017-10-02 15:52:28
لعنة الله عليهم لايوجد في الاسلام هذا الجرم...أين منظمات حقوق الانسان العالمية القذرة عن هذا وخاصة مايفعل بالطفولة؟! عالم قذر منافق لايجرؤ على الشيعة المجرمين لكن يجرؤ على أهل الاسلام الصحيح.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 8,999 )
41 - الرحااال
2017-10-02 15:52:05
تصدقون انكم كسرتوا خاطري..مابقى لكم موضوع تعلقون عليه الا هذا..باقي المواضيع تصبحون كالنعامه امام الأسد..خذوا راحتكم فديتكم..فضفضوا 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,220 )
40 - رعد الشمال
2017-10-02 15:51:11
أجداد هؤلاء هم من قتل الحسين دعوه لينصروه ثم غدروا به وتركوه ليواجه مصيره المحتوم رضي الله عنه ولعن الله قاتله ومن تسبب في قتله لعنةتحل عليهم ليوم الدين ويفعله هؤلاء لنصرة للحسين ماهو إلا عقابا لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-02 15:51:09
المجوس عباد النار ماهذا 😂😂😂😂😂😊
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
38 - جنوبي
2017-10-02 15:50:17
طقوس مجوسيه لا صله لها بالإسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,999 )
37 - الرحااال
2017-10-02 15:49:55
هؤلاء خرافه..وهؤلاء ايضا خرافه..من يحرف الأحاديث ويكذب ع رسول اليشر انه يسبي وانه يقول تحرق بيوت من يصلي فيها ويحلل نحر البشر اعظم خرافه واكثر بشاعه 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - البلوي
2017-10-02 15:48:47
لوكان ذلك عند اهل السنه لقالو هذا ارهاب وتطرف واين حقوق الانسان لكن الغرب ينقلوهذه الاحتفالات ويشيدوبها ومعجبين بما يحدث من تلك الافعال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - البلوي
2017-10-02 15:47:56
لوكان ذلك عند اهل السنه لقالو هذا ارهاب وتطرف واين حقوق الانسان لكن الغرب ينقلوهذه الاحتفالات ويشيدوبها ومعجبين بما يحدث من تلك الافعال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,999 )
34 - الرحااال
2017-10-02 15:47:54
هذا ماسك ولده..افضل من كان في المسجد وعمره تعدى الستين ويقوم بالتحرش بطفل لم يتعدى الثامنه..شتان مابين ذلك الفعل اللوطي..وبين مايفعله هذا بأبنه 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
33 - شيعي محب لوطنه
2017-10-02 15:47:17
الأخونجية ما صدقو انفسهم بهذا الخبر صحيفة الديلي ميل من الصحف المخترقة من نظام الحمدين وعزمي يا فرحة ما تمت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,220 )
32 - رعد الشمال
2017-10-02 15:47:16
عندما حوصر الحسين رضي الله عنه بعد تخلي أجداد هؤلاء الروافض اللذين يطبرون اليوم عنه طلب من ابن زياد أما أن يعود للمدينة أو يؤخذ ليزيد ليبايعه ولكن عدو الله ابن زياد لم يجبه لمطلبه فمات شهيدا مظلوما
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 -
2017-10-02 15:46:33
الرحال هههههه يريد أن يلمع صورتهم ويدخل بمواضيع أخرى لتشتيت المتابع الكريم عن أفعال هؤلاء البهائم بحق أنفسهم والذي لم ينزل بها الله من سلطان اقولا حاول أن تعقم عقولهم من الخرافات
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - الهمداني
2017-10-02 15:46:32
عادي فلكلور عقائدي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,999 )
29 - الرحااال
2017-10-02 15:46:05
اهم شي نقوله وخاصه مع هذه الايام..المرأه السعوديه اصبحت نائبة رئيس البلديه..تعمل في كل المجالات..اوقفوا وغفلوا ذلك الجهاز..المرأه تقود الطائرات،واعظم شي تحقق وفرح له كل الشعب السعودي هو سياقة النساء💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
28 - فيصل .................
2017-10-02 15:43:10
داعش انتهى من العراق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - خاالد
2017-10-02 15:42:21
قبح الله هذه الوجيه المشركه بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - زينب..
2017-10-02 15:42:15
الصورة ال 34 ياشينه من دين آباء واجداد!! مسكين هالطفل حتى الاب متقزز .الله لايبلانا والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا عليهم تفضيلا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,220 )
25 - رعد الشمال
2017-10-02 15:41:19
هذا هو دين المجوس الذي جاء به الخميني عليه لعنة الله ومن تبعه ليوم الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - المااااضي
2017-10-02 15:40:09
الاخونج والمجوس وجهين لعمله واحدة...وكلاهما خارج دائرة الاسلام..الاخونجي خائن غير مسلم مثل المجوسي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 -
2017-10-02 15:39:33
لو مسلمين حقا كان تبرع بالدم لممسلمين بدل ما ينزف على الفاظي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 -
2017-10-02 15:38:51
11. هؤلاء ربعك بالملايين وهذه خرافاتهم أما أهل السنة يجب أن لاتقارنهم بهؤلاء البهائم حتى لو شذ أحد من أهل السنة تجدهم ع عدد الأصابع وندعو لهم بالهداية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - لي صاحبن كنت احبه
2017-10-02 15:36:45
فقر دم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,999 )
20 - الرحااال
2017-10-02 15:36:43
مجرد تخيل فقط..حفيد رسول الأمه..يقطع رأسه..الخيول تدوس ع جثته حتى تتساوى مع التراب..منظر يحز في كل مؤمن يحب الله ورسوله و آل محمد جميعا..لعن الله من قام بقتله ومن كان قائدا للجيش الى يوم القيامه 💚
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
19 - شيعي محب لوطنه
2017-10-02 15:36:31
الملاحظ على الأخونجية ينشرون افعال السيخ في دول شرق اسيا وينسبونها للشيعه بشكل عام وهذا ما يريده الغرب تفتيت الاوطان العربية باختلاق المشاكل بين السنة والشيعة وساعدهم في ذالك الأخونجية الدواعش
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 -
2017-10-02 15:36:06
كما قال الاستاذ يوسف علاونه بهايم عندهم هستيريا اللي بالعقليات هذي هل ممكن ان يقيموا دول ! و تفتح معهم علاقات دوليه وتعقد معاهم اتفاقيات ومعاهدات !
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - المااااضي
2017-10-02 15:35:44
والله حرام الاطفال يلعبون فيهم بهذه الخرافات...خرافات الشيعة والاخونج تحوم حول أراقة الدماء وقتل الابرياء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - زائر
2017-10-02 15:34:53
مقصدهم يبون يشوهون الاسلام . والاسلام برئي منهم وليس له صلة بأفعالهم . والغرب لا يعرف سني وشيعي ك اف ر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 8,999 )
15 - الرحااال
2017-10-02 15:33:54
لايختلف اثنان من انقى المسلمين..ان اعظم قتل في الاسلام وبطريقه وحشيه ومن نسل افضل الانبياء والرسل..وهو قتل ابو عبدالله الحسين بن علي بن ابي طالب عليه وعلى اباه وامه وجده الصلاة والسلام 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - دحمي
2017-10-02 15:32:46
ههههههههه نحمد الله ونشكره على العقل والنعمة وكمال الدين ولك الشكر والمغفرة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 -
2017-10-02 15:32:17
8. هؤلاء ربعك بلا تقية بلا هم الاخواني دينه الإسلام حتى ولو اختلفنا معه ولكن هؤلاء لادين لهم بهائم لابسه عمائم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 -
2017-10-02 15:31:27
8. هؤلاء ربعك بلا تقية بلا هم الاخواني دينه الإسلام حتى ولو اختلفنا معه ولكن هؤلاء لادين لهم بهائم لابسه عمائم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 8,999 )
11 - الرحااال
2017-10-02 15:30:43
لم يضروا احدا..بل يضرون انفسهم..افضل بكثير من قام بقتل ونحر البشر بالتقرب الى الله..لانتخلف عليه ان مايقومون به بشع..لكن الأبشع عندما ترى شخصا يقول مسلم وينحر شخصا آخر لأنه ليس من طائفته 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
10 -
2017-10-02 15:27:49
الحمد لله على نعمة العقل والإسلام.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-02 15:27:17
مبروك الإسم الجديد..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - شيعي محب لوطنه
2017-10-02 15:26:08
هذا الفعل الشنيع ننكره جملة وتفصيلا ولا يمت للإنسانيه الشيعة كما عرفانهم قديما وحديثا لا يقدمون على هذه الافعال الشريرة الاخونجية ينشرون غسيل العجم المجوس الصحف الغربيه عامة والبريطانية مخترقة الاخونج
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - عمر الفاروق رضي الله عنه
2017-10-02 15:25:52
بعد هذا الالم والتعب بينحسبون على المسلمين وكنك يابو زيد ماغزيت ولا وصلت رسالة الشيعه للعالم (الدم الاحمر) . لازم تصدعون بدينكم عن المسلمين.. الى متى .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - ابو طارق
2017-10-02 15:20:01
بهايم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - سعودي جداً
2017-10-02 15:19:43
الحمدلله الذي عافانا من ما ابتلاهم به
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 -
2017-10-02 15:17:40
قارنوا بين مكانهم وبين مكان المسلمين في مكه .دهمائهم سواد كسواد قلوبهم .والمسلمون بمكه كالملائكة بيضاء نقيه كنقاء قلوبهم الصافيه من الاحقاد والثارات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابوخليل والزمن
2017-10-02 15:16:09
المشكلة انهم محسوبين على مليار ومتين مسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 -
2017-10-02 15:14:44
ما اوسخ اتباع الاعور الدجال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - سعد
2017-10-02 15:10:20
عليهم بالعافيه وكلن حر بدينه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الصدق ينقال

دليل على أن زعماء الأديان يستخدمون الدين لتطويع الشعوب وفرمتت عقولهم حتى يصبحوا...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

اعوذ بالله شرك بالله وضرب انفسهم وأطفالهم وشوهو صورة الإسلام واما المعمم مايلطم...
بواسطة : المااااضي

شوفوا تعليق 71 ابو شدا ...هذا المعلق يسوي نفسه يدافع عن الاسلام ..وفي تعليقه على...
بواسطة : عبيد

الحين أنا ايقنت ان رحال شيعي للنخاع سؤال لك يارحااال هل ال البيت بعد مقتل الحسين...
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

توجيه المعركة نحو صعدة
232 1
mm

محمد الساعد

عند الحديث عن قانون التحرش.. لا بد من المرور على العنصرية !
153 2
mm

فهد الأحمري

لهذا رفضت قيادة المرأة للسيارة
191 1
mm

قينان الغامدي

الـ DNA آخر خيار لمنح الجنسية: إذا فوجئوا نخوا
248 0
mm

د. محمد العوين

ليس بدعاً سبق قيادتنا إلى المستقبل!
84 0
mm

كوثر الأربش

إن لم تكوني « نسويةً أكلتكِ النسويات»
147 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه ؟
264 0
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
356 6
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
219 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
140 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
600 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
455 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
455 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
414 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
972 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
704 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
153 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
377 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
676 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
621 0
الاخبار الدولية
شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

 المرصد 54 1٬088 56 دقيقة
أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

 أ ف ب 36 3٬274 2 ساعتين
بالصور والفيديو: مقتل أكثر من 50 شخصاً وجرح 200 على الأقل في إطلاق نار بـ لاس فيغاس

بالصور والفيديو: مقتل أكثر من 50 شخصاً وجرح 200 على الأقل في إطلاق نار بـ لاس فيغاس

 المرصد 33 4٬678 6 ساعات
صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

 المرصد 47 19٬383 12 ساعة
المرصد الرياضي
تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟

تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟

 المرصد 29 6٬904 3 ساعات
رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

 المرصد 38 4٬026 15 ساعة
من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

 المرصد 15 10٬764 20 ساعة
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 30 3٬380 يومين
اخبار فنية
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

 المرصد 43 9٬939 11 ساعة
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 10 3٬757 يومين
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 33 6٬766 يومين
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 54 14٬607 يومين
اخبار منوعة
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

 المرصد 31 5٬930 10 ساعات
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

 المرصد 18 5٬964 يوم واحد
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 44 14٬933 يومين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 16 6٬453 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

 المرصد 178 9٬373 20 ساعة
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

 المرصد 18 9٬332 يوم واحد
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 188 9٬388 يومين
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 17 6٬146 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬886 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬940 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬931 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬296 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 34 25٬181 يومين
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬597 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬373 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 8٬000 أسبوعين
اخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»

صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»

 واس 10 2٬154 5 ساعات
صندوق الاستثمارات العامة بصدد إطلاق شركة «رؤى المدينة»

صندوق الاستثمارات العامة بصدد إطلاق شركة «رؤى المدينة»

 واس 3 1٬251 5 ساعات
188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

 المرصد 19 1٬983 7 ساعات
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬700 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

 المرصد 10 1٬140 2 ساعتين
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬495 4 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬321 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬342 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

 المرصد 28 6٬285 يوم واحد
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 23 3٬568 يوم واحد
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 46 7٬527 يومين
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 39 4٬331 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 119 2٬279 6 ساعات