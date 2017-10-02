شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

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ترجمة صحيفة المرصد: ألقت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية الضوء على مظاهر احتفال الشيعة بذكرى عاشوراء، مؤكدة أن سفك الدم بالسيوف هي الشعيرة الأبرز في ذلك اليوم.

وبينت الصحيفة، أن آلاف الشيعة يحجون إلى مدينة “كربلاء” العراقية، ويتجمهروا حول ضريح الحسين لاحياء ذكرى وفاة حفيد النبي.

ولفتت الصحيفة إلى التأمينات الكبيرة للاحتفال، حيث أرسلت قوات الأمن 25 ألف من موظفيها لتأمين الضريح في مدينة كربلاء، بعدما سبق وهاجمهم تنظيم “داعش” خلال ممارسة طقوسهم في ذلك اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجاج ضريح الحسين من الشيعة الذين أتوا من إيران ولبنان واليونان وجنوب سيناء، رددوا الهتافات ضد الاستقلال الكردى بعد تصويت الاستفتاء فى شمالى العراق على هذه الخطوة، كما هتفوا ببعض الشعارات ضد الزعيم الكردستاني مسعود بارازاني.

وأكدت الصحيفة أن مظاهر احياء ذكرى وفاة الحسين في ذلك اليوم عند الشيعة يكون بشج رؤوسهم وأطفالهم بالسيوف، والشفرات المربوطة في السلاسل.

وأفادت الصحيفة بأن هذا اليوم يحمل أهمية خاصة لدى الشيعة، كإحياء ذكرى لاستشهاد الحسين في كربلاء في 680 م، معقبة: وعاشوراء تكون في العاشر من شهر محرم (الشهر الأول من التقويم القمري الإسلامي).

ورأت الصحيفة أن الشيعة يحاولون من خلال هذه الطقوس محاكاة معاناة الحسين، الذي قتله يزيد بن معاوية في عهد الدولة الأموية، وذلك من خلال قطع أجسادهم والسماح للدماء بالخروج منها.

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