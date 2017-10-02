شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء
ترجمة صحيفة المرصد: ألقت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية الضوء على مظاهر احتفال الشيعة بذكرى عاشوراء، مؤكدة أن سفك الدم بالسيوف هي الشعيرة الأبرز في ذلك اليوم.
وبينت الصحيفة، أن آلاف الشيعة يحجون إلى مدينة “كربلاء” العراقية، ويتجمهروا حول ضريح الحسين لاحياء ذكرى وفاة حفيد النبي.
ولفتت الصحيفة إلى التأمينات الكبيرة للاحتفال، حيث أرسلت قوات الأمن 25 ألف من موظفيها لتأمين الضريح في مدينة كربلاء، بعدما سبق وهاجمهم تنظيم “داعش” خلال ممارسة طقوسهم في ذلك اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن حجاج ضريح الحسين من الشيعة الذين أتوا من إيران ولبنان واليونان وجنوب سيناء، رددوا الهتافات ضد الاستقلال الكردى بعد تصويت الاستفتاء فى شمالى العراق على هذه الخطوة، كما هتفوا ببعض الشعارات ضد الزعيم الكردستاني مسعود بارازاني.
وأكدت الصحيفة أن مظاهر احياء ذكرى وفاة الحسين في ذلك اليوم عند الشيعة يكون بشج رؤوسهم وأطفالهم بالسيوف، والشفرات المربوطة في السلاسل.
وأفادت الصحيفة بأن هذا اليوم يحمل أهمية خاصة لدى الشيعة، كإحياء ذكرى لاستشهاد الحسين في كربلاء في 680 م، معقبة: وعاشوراء تكون في العاشر من شهر محرم (الشهر الأول من التقويم القمري الإسلامي).
ورأت الصحيفة أن الشيعة يحاولون من خلال هذه الطقوس محاكاة معاناة الحسين، الذي قتله يزيد بن معاوية في عهد الدولة الأموية، وذلك من خلال قطع أجسادهم والسماح للدماء بالخروج منها.
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التعليقات
دليل على أن زعماء الأديان يستخدمون الدين لتطويع الشعوب وفرمتت عقولهم حتى يصبحوا أتباعاً لهم كالقطعان يسيرون خلفهم دون تفكير، فهؤلاء هم ضحايا رجال الدين المعممين
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اعوذ بالله شرك بالله وضرب انفسهم وأطفالهم وشوهو صورة الإسلام واما المعمم مايلطم ولاتسيل دمائه!!!وهذا يثبت ان المعممين يكذبون عليكم
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الحين أنا ايقنت ان رحال شيعي للنخاع سؤال لك يارحااال هل ال البيت بعد مقتل الحسين رضي الله عنه يفعلون هكذا بضرب السيوف وتعليق السلاسل ام إنهاء عادة لدى المسيحين اخذها شاه ايران وابتدعها بكتبهم
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الرحال حاول أن يدافع عنهم وعن تصرفاتهم ولكنه خر صريعا بأقلام أهل السنة الكرام فكانت الردود عليه تتوالى كاالصاعقة فعض ذيله وانحاش لجهه غير معلومه خخخخ
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يارحاااال هل كان اهل الحسين رضى عنه بعد مقتلة يضربون أنفسهم بالسيوف والخناجر ويعذبون أنفسهم كما يفعل شيعتكم انت تعلم ان فعلهم منكر وبدل تنكر الشي أخذت فعل شنيع لسني وقمت بالمقارنه لشخص يحمل طفل
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لا والمصيبة الكبرى يطالبون بظم الحرمين الشرفين تحت تصرفهم وبدعهم وضلالهم وظلامهم الله لايقدرها معصي انتم لستم اهل لها ///حفظ الله لنا خادم الحرمين /الشريفين //اللهم لك الحمد ولك الشكر ع نعمة العقل
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كيف تذكر اسم الحسين عليه السلام واسم يزيد كأنهم سواسيه..جميع الكتب من جميع الاطياف تعلم من هو ذلك يزيد..لعنة الله ع الظالم والظالمين الى يوم الدين 💚
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لعنه الله على المجوس و ليبرالية والعلمانية
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اخ رحاااال اهذا هو دين اهل البيت هل اهل يفعلون هكذا بأجسادهم هل الله امرهم يأخي استحي على شكلك تشوف المنكر والبدع أمامك وتجيب مثل ينقض فعل الشيعة هذا يدل على مقدار كرهكم لأهل السنه
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يذكرني منظر الدماء بمنظر ختان الاطفال والحجامة ...لافرق بين اراقة الدماء في كل المذاهب
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حتى الكذب في الروايات والاحاديث مافكيتونا منها..والله حتى الغرب عندهم قصة استشهاد الحسين ومن معه من آل بيت كامله..الحسين يبايع يزيد ؟ هل تساوي النور بالظلام..كيف ل آل محمد عليهم السلام ان يبايعون ؟ 💚
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الرحال هؤلاء شيعة فرس مجوس مشركين😏😏
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لعنة الله عليهم لايوجد في الاسلام هذا الجرم...أين منظمات حقوق الانسان العالمية القذرة عن هذا وخاصة مايفعل بالطفولة؟! عالم قذر منافق لايجرؤ على الشيعة المجرمين لكن يجرؤ على أهل الاسلام الصحيح.
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تصدقون انكم كسرتوا خاطري..مابقى لكم موضوع تعلقون عليه الا هذا..باقي المواضيع تصبحون كالنعامه امام الأسد..خذوا راحتكم فديتكم..فضفضوا 💚
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أجداد هؤلاء هم من قتل الحسين دعوه لينصروه ثم غدروا به وتركوه ليواجه مصيره المحتوم رضي الله عنه ولعن الله قاتله ومن تسبب في قتله لعنةتحل عليهم ليوم الدين ويفعله هؤلاء لنصرة للحسين ماهو إلا عقابا لهم
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المجوس عباد النار ماهذا 😂😂😂😂😂😊
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طقوس مجوسيه لا صله لها بالإسلام
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هؤلاء خرافه..وهؤلاء ايضا خرافه..من يحرف الأحاديث ويكذب ع رسول اليشر انه يسبي وانه يقول تحرق بيوت من يصلي فيها ويحلل نحر البشر اعظم خرافه واكثر بشاعه 💚
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لوكان ذلك عند اهل السنه لقالو هذا ارهاب وتطرف واين حقوق الانسان لكن الغرب ينقلوهذه الاحتفالات ويشيدوبها ومعجبين بما يحدث من تلك الافعال
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لوكان ذلك عند اهل السنه لقالو هذا ارهاب وتطرف واين حقوق الانسان لكن الغرب ينقلوهذه الاحتفالات ويشيدوبها ومعجبين بما يحدث من تلك الافعال
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هذا ماسك ولده..افضل من كان في المسجد وعمره تعدى الستين ويقوم بالتحرش بطفل لم يتعدى الثامنه..شتان مابين ذلك الفعل اللوطي..وبين مايفعله هذا بأبنه 💚
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الأخونجية ما صدقو انفسهم بهذا الخبر صحيفة الديلي ميل من الصحف المخترقة من نظام الحمدين وعزمي يا فرحة ما تمت
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عندما حوصر الحسين رضي الله عنه بعد تخلي أجداد هؤلاء الروافض اللذين يطبرون اليوم عنه طلب من ابن زياد أما أن يعود للمدينة أو يؤخذ ليزيد ليبايعه ولكن عدو الله ابن زياد لم يجبه لمطلبه فمات شهيدا مظلوما
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الرحال هههههه يريد أن يلمع صورتهم ويدخل بمواضيع أخرى لتشتيت المتابع الكريم عن أفعال هؤلاء البهائم بحق أنفسهم والذي لم ينزل بها الله من سلطان اقولا حاول أن تعقم عقولهم من الخرافات
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عادي فلكلور عقائدي
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اهم شي نقوله وخاصه مع هذه الايام..المرأه السعوديه اصبحت نائبة رئيس البلديه..تعمل في كل المجالات..اوقفوا وغفلوا ذلك الجهاز..المرأه تقود الطائرات،واعظم شي تحقق وفرح له كل الشعب السعودي هو سياقة النساء💚
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داعش انتهى من العراق
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قبح الله هذه الوجيه المشركه بالله
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الصورة ال 34 ياشينه من دين آباء واجداد!! مسكين هالطفل حتى الاب متقزز .الله لايبلانا والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا عليهم تفضيلا.
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هذا هو دين المجوس الذي جاء به الخميني عليه لعنة الله ومن تبعه ليوم الدين
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الاخونج والمجوس وجهين لعمله واحدة...وكلاهما خارج دائرة الاسلام..الاخونجي خائن غير مسلم مثل المجوسي
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لو مسلمين حقا كان تبرع بالدم لممسلمين بدل ما ينزف على الفاظي
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11. هؤلاء ربعك بالملايين وهذه خرافاتهم أما أهل السنة يجب أن لاتقارنهم بهؤلاء البهائم حتى لو شذ أحد من أهل السنة تجدهم ع عدد الأصابع وندعو لهم بالهداية
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فقر دم
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مجرد تخيل فقط..حفيد رسول الأمه..يقطع رأسه..الخيول تدوس ع جثته حتى تتساوى مع التراب..منظر يحز في كل مؤمن يحب الله ورسوله و آل محمد جميعا..لعن الله من قام بقتله ومن كان قائدا للجيش الى يوم القيامه 💚
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الملاحظ على الأخونجية ينشرون افعال السيخ في دول شرق اسيا وينسبونها للشيعه بشكل عام وهذا ما يريده الغرب تفتيت الاوطان العربية باختلاق المشاكل بين السنة والشيعة وساعدهم في ذالك الأخونجية الدواعش
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كما قال الاستاذ يوسف علاونه بهايم عندهم هستيريا اللي بالعقليات هذي هل ممكن ان يقيموا دول ! و تفتح معهم علاقات دوليه وتعقد معاهم اتفاقيات ومعاهدات !
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والله حرام الاطفال يلعبون فيهم بهذه الخرافات...خرافات الشيعة والاخونج تحوم حول أراقة الدماء وقتل الابرياء
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مقصدهم يبون يشوهون الاسلام . والاسلام برئي منهم وليس له صلة بأفعالهم . والغرب لا يعرف سني وشيعي ك اف ر
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لايختلف اثنان من انقى المسلمين..ان اعظم قتل في الاسلام وبطريقه وحشيه ومن نسل افضل الانبياء والرسل..وهو قتل ابو عبدالله الحسين بن علي بن ابي طالب عليه وعلى اباه وامه وجده الصلاة والسلام 💚
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ههههههههه نحمد الله ونشكره على العقل والنعمة وكمال الدين ولك الشكر والمغفرة
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8. هؤلاء ربعك بلا تقية بلا هم الاخواني دينه الإسلام حتى ولو اختلفنا معه ولكن هؤلاء لادين لهم بهائم لابسه عمائم
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8. هؤلاء ربعك بلا تقية بلا هم الاخواني دينه الإسلام حتى ولو اختلفنا معه ولكن هؤلاء لادين لهم بهائم لابسه عمائم
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لم يضروا احدا..بل يضرون انفسهم..افضل بكثير من قام بقتل ونحر البشر بالتقرب الى الله..لانتخلف عليه ان مايقومون به بشع..لكن الأبشع عندما ترى شخصا يقول مسلم وينحر شخصا آخر لأنه ليس من طائفته 💚
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الحمد لله على نعمة العقل والإسلام.
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مبروك الإسم الجديد..
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هذا الفعل الشنيع ننكره جملة وتفصيلا ولا يمت للإنسانيه الشيعة كما عرفانهم قديما وحديثا لا يقدمون على هذه الافعال الشريرة الاخونجية ينشرون غسيل العجم المجوس الصحف الغربيه عامة والبريطانية مخترقة الاخونج
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بعد هذا الالم والتعب بينحسبون على المسلمين وكنك يابو زيد ماغزيت ولا وصلت رسالة الشيعه للعالم (الدم الاحمر) . لازم تصدعون بدينكم عن المسلمين.. الى متى .
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بهايم
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الحمدلله الذي عافانا من ما ابتلاهم به
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قارنوا بين مكانهم وبين مكان المسلمين في مكه .دهمائهم سواد كسواد قلوبهم .والمسلمون بمكه كالملائكة بيضاء نقيه كنقاء قلوبهم الصافيه من الاحقاد والثارات
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المشكلة انهم محسوبين على مليار ومتين مسلم
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ما اوسخ اتباع الاعور الدجال
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عليهم بالعافيه وكلن حر بدينه
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