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بالصور:خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

بالصور:خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي
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واس 3 899 3 ساعات

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل سموه لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وسفير الإمارات لدى المملكة محمد سعيد الظاهري.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-02 18:16:02
كل اماراتي بفعله غير يا هلا بالامارات دوله وشعب في بلدهم الثاني الامارات وملكنا يستقبل اخوانه
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( عدد التعليقات 704 )
2 - فهد
2017-10-02 17:05:54
حفظ الله مليكنا من كل مكروه وباذن الله سنسمع قرارات تعيد ابتسامة الشعب.
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( عدد التعليقات 29,247 )
1 - قلم الحقيقه
2017-10-02 15:48:42
مرحبآآآآآآآآآ بك مليار سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان وزير داخلية دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ونائب ؤئيس مجلس وزرائها الموقر حفظك الله ورعاك في وطنك الثاني المملكة العربية السعودية.
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آخر تعليق
بواسطة : رحمه ⭐⭐⭐

كل اماراتي بفعله غير يا هلا بالامارات دوله وشعب في بلدهم الثاني الامارات وملكنا...
بواسطة : Hero

الله يزيدهم غباء...
بواسطة : رحمه ⭐⭐⭐

السعوديه بلد الامنيات المحققه طارده لكل فكر متشدد خبيث...
بواسطة : زائر من الكَوَاكِبٌ

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