الرئيسية / محمد آل الشيخ يعلن اعتزاله الكتابة بعد أن تحققت جميع أمانيه.. ويكشف: لم يبق إلا أمنية واحدة!
محمد آل الشيخ يعلن اعتزاله الكتابة بعد أن تحققت جميع أمانيه.. ويكشف: لم يبق إلا أمنية واحدة!
صحيفة المرصد: فاجأ الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” بتغريدة اعتزاله للكتابة.
وأكد “آل الشيخ” أن جميع أمانيه تحققت بسقوط الإخونج والسروريين، ولم يبق له أمنية إلا سقوط تنظيم الحمدين ليتقاعد ككاتب.
وكتب “آل الشيخ” في تغريدته: “بعد أن تحققت جميع أمنياتي وأهمها على الإطلاق سقوط الإخونج والسروريين -اكرمكم الله – لم يبق لي أمنية إلا سقوط تنظيم الحمدين وأتقاعد ككاتب.
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بعد ان تحققت جميع امنياتي وأهمها على الإطلاق سقوط الاخونج والسروريين -اكرمكم الله – لم يبق لي أمنية الا سقوط #تنظيم_الحمدين وأتقاعد ككاتب..
— محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
59 - رحمه ⭐⭐⭐2017-10-02 18:12:57
السعوديه بلد الامنيات المحققه طارده لكل فكر متشدد خبيث
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58 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-02 18:10:28
يا لطيف
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57 - مانختلف2017-10-02 18:09:53
مامن كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ماكتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيئ يسرك في القيامة ان تراه
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56 -2017-10-02 18:09:40
ستجد كل ما كتبت في صحائف أعمالك ياابن الشيخ فمعظم ما كنت تكتبه تريد به *** .
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( عدد التعليقات 9,017 )55 - الرحااال
بصراحه..خساره للقراء..المفروض لايوجد اعتزال لا من دراسة الطب ولا من دراسة الدين ولا ايضا من الكتابه..وخاصه مع زمنا هذا..زمن العزوف عن القراءه..لهذا تجد منهم لايعلم شيئا..قرأ الخبر في سطر واحد وصدقه 💚
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54 - مهتم..2017-10-02 18:01:26
يعني ما تقاعد!!
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53 - عيدالرحمن2017-10-02 18:00:22
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52 - بلادي بلادي منار الهدى2017-10-02 17:59:34
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51 - بلادي بلادي منار الهدى2017-10-02 17:57:20
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50 - مع احترامي لشخصة2017-10-02 17:55:20
والله انا لست من متابعينه
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49 -2017-10-02 17:52:19
يامسكين يامن ظننت انك حققت كل شي ظننت انك فزت في هذه الدنيا تظن انك انتصرت وانك قوي يامن تظن انك غني وتظن انك شجاع وانك وانك الدنيا زائله والفوز بالاخره لاتغتر فانا الى ربك لمنقلبون سنموت هذا الحق
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48 -2017-10-02 17:50:25
حسبي الله عليكم****
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47 -2017-10-02 17:48:38
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )يااااارب غفرانك لي قصرت في حقك ظلمت نفسي كثيرا اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اني صغير مسكين ان لم تغفر لي اكون من الظالمين ربي رحمتك ارجو اغفر لي
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46 -2017-10-02 17:47:41
الملايين سيشهدون على ماكتبت ان خيرا فخير وان شرا فشر
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45 - الفارس2017-10-02 17:46:46
قلها بصراحة تم إيقافك وهذا احلا خبر في هذا الْيَوْمَ
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44 -2017-10-02 17:45:51
ايها الناس الدنيا وكل ماترون بها ستزول فلا يحزن قلبك وتاكد انك ميت وانهم ميتون لكن الفوز لمن في دار الحق انظرو لاباءكم واجدادكم والاقوام كلهم اين ذهبو ماذا نفعهم انظرو للاغنيا اين رحلو الى اين
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43 -2017-10-02 17:44:54
من يريد ان يعرف شخصية قلم الحقيقة الذي يكتب هنا فانه صاحب الصورة
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42 - الفارس2017-10-02 17:44:54
أخيرآ كذا تستريح وتريحنا والله مليناك
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41 -2017-10-02 17:43:42
توقفت ام استمررت فكل ماحطته يداك مسجل ومسطر ( إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون ) .. ( وكل صغير وكبير مستطر ) ..( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) افعل ماشئت فوالله ستلاقيه
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40 -2017-10-02 17:43:17
هذه الدنيا ومابها من افراح ووواحزان ستنتهي طوبا لمن جعل همه الاخر كل شي من نعيم قلبك لايحمل غلا احد قولك سلاما راحة ليس بعدها راحه جزاء لصبرك وجزاء لألتزامك بحقوق الله وحدوده لم تتعداها لاجل رضا الله
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39 - هام السحب2017-10-02 17:42:29
عند الله ستقرأ ماخطته يدك من حق اولاطل ونحن خصومك امام الله في كل كلمه كتبتها
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38 -2017-10-02 17:40:45
كل ماكتبته وقلته وفعلته مسجل عند الله رقيب عتيد اعتزلت ام لم تعتزل كل ماكان في سبيل دينك يسجل لك وكل ماكان ضد سيسجل عليك لما تظنون ان الدنيا هي فقط هل نسيتم الاخره الحياه ليست في هذه الدنيا الزائفه
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37 - أخيراً2017-10-02 17:40:30
الحمد لله
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36 - ام ايلين2017-10-02 17:33:20
كل نفس بما كسبت رهينه
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35 -2017-10-02 17:30:41
مثل تقاعد فريده شوقي هنا تروح وتقول ماني راجعه وترجع اما انت فمجرد اداه وتعرف راي الاغلبيه فيك
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34 - حبروك2017-10-02 17:30:21
لازم نسوي لك حفل اعتزال ويحضره **ويكون فريقك نجوم الصحافة قينان وعبده خال والأحمري وبن بخيت والسريحي ..وفي المقابل نجوم العالم ترامب وبوتين وبشار والسيسي وعلي صالح وحفتر..
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33 - زائره2017-10-02 17:29:48
الحمد لله تحققت الأمنيات وانتصر الحق على الباطل إن الباطل كان زهوقا
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32 -2017-10-02 17:29:24
للعلم هذا هو قلم الحقيقة
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31 -2017-10-02 17:28:45
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30 -2017-10-02 17:26:47
والله اني فرحت بس خاب ظني
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29 - أبو سحاااب2017-10-02 17:25:51
التربة الصالحة تثمر ثمرا صالحا .
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28 - استحوا2017-10-02 17:25:16
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27 - معيض يركض بين الزهور2017-10-02 17:24:21
سقوط مدوي للاخوان والسروريون
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26 - قاهر الصمت2017-10-02 17:19:57
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25 - فرجك يارب2017-10-02 17:17:13
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24 - شعبولاه2017-10-02 17:13:53
كذاب كذاب مهما تقول وتقول كذاذ كذاب
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23 - الحزم2017-10-02 17:12:55
خذ عبده خال معك شايفينه هذه الايام قام يهذري انشهد انه الكبر ***
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22 - مواطن2017-10-02 17:12:11
عموما ماقصرت لك تقدير على جهودك بكره رايح يشتكيك وزير خارجيه بلده خطر في الامم المتحده ويقول انك إرهابي.
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21 - جون كنيدي اليعربي2017-10-02 17:11:35
اعتزالك خساره للصحافة وللمجتمع. امثالك لا نرضى أن يعتزل
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20 - الحزم2017-10-02 17:10:39
عملت من نفسك وانت بنظر الجميع ولاشي تنسخ من الكتب وتلصق وتعمل نفسك كاتب تقاعد واجلس علم اهلك السواقه وريح الناس من ***
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19 -2017-10-02 17:08:45
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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18 - الفاروق2017-10-02 17:08:35
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17 - عسير الهول2017-10-02 17:05:48
أصلاً محد دراء عنك قعدت ولاتقاعدت. كل كتابتك ستسأل عنها يوم لاينفع لآمال ولا بنون
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16 - منصور 662017-10-02 17:04:38
خذ حظه من الدنيا باقي حظك با الأخيره عند ملك الملوك الواحد الفهر لا نسب والا جماعه والا مال يااسود يا ابيض لا ينفعك احد
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15 -2017-10-02 17:01:27
ابركها ساعه بغض النظر عن الاخونجيه وشلتهم بس فرقاك بسوي احتفالات عقبال قلم الخنبقه وخال و طقتكم
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14 - عبيد2017-10-02 17:00:51
***ان شالله
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13 - حنشل2017-10-02 17:00:18
***ماذا استفاد المجتمع من كتاباتك ، اذهب غير مأسوفٍ عليك.
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12 - 1242017-10-02 17:00:13
باقي الاجانب والمتسترين عليهم من اهل التجارة بالدين الذين يتاجرون بالمساجد ومكبرات الصوت التي يكابرون بها وتيطاولون بلاصوات من اجل حفنة من المال
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11 -2017-10-02 16:58:24
على بالي المغفره و حُسن الخاتمه
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10 - منصف2017-10-02 16:57:38
خبر سعيد .. بس ما تصبر كرم الله من يقرأ
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9 - اللغة2017-10-02 16:56:51
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8 - اللغة2017-10-02 16:56:24
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7 - المسافر2017-10-02 16:56:08
خوفي انك تعتزل قريب***
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6 - اللغة2017-10-02 16:54:27
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5 - وووووو2017-10-02 16:53:22
********
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4 - اللغة2017-10-02 16:53:10
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3 - Noura2017-10-02 16:51:52
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2 - حامد2017-10-02 16:51:04
الدنيا دواره
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-02 16:48:03
باقي شيء يادكتور 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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آخر تعليق
بواسطة : Hero
الله يزيدهم غباء...
بواسطة : رحمه ⭐⭐⭐
السعوديه بلد الامنيات المحققه طارده لكل فكر متشدد خبيث...
بواسطة : زائر من الكَوَاكِبٌ
يا لطيف...
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