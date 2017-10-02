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الرئيسية / محمد آل الشيخ يعلن اعتزاله الكتابة بعد أن تحققت جميع أمانيه.. ويكشف: لم يبق إلا أمنية واحدة!

محمد آل الشيخ يعلن اعتزاله الكتابة بعد أن تحققت جميع أمانيه.. ويكشف: لم يبق إلا أمنية واحدة!

محمد آل الشيخ يعلن اعتزاله الكتابة بعد أن تحققت جميع أمانيه.. ويكشف: لم يبق إلا أمنية واحدة!
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المرصد 59 2٬640 2 ساعتين

صحيفة المرصد: فاجأ الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” بتغريدة اعتزاله للكتابة.
وأكد “آل الشيخ” أن جميع أمانيه تحققت بسقوط الإخونج والسروريين، ولم يبق له أمنية إلا سقوط تنظيم الحمدين ليتقاعد ككاتب.
وكتب “آل الشيخ” في تغريدته: “بعد أن تحققت جميع أمنياتي وأهمها على الإطلاق سقوط الإخونج والسروريين -اكرمكم الله – لم يبق لي أمنية إلا سقوط تنظيم الحمدين وأتقاعد ككاتب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

59 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-02 18:12:57
السعوديه بلد الامنيات المحققه طارده لكل فكر متشدد خبيث
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58 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-02 18:10:28
يا لطيف
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57 - مانختلف
2017-10-02 18:09:53
مامن كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ماكتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيئ يسرك في القيامة ان تراه
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56 -
2017-10-02 18:09:40
ستجد كل ما كتبت في صحائف أعمالك ياابن الشيخ فمعظم ما كنت تكتبه تريد به *** .
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( عدد التعليقات 9,017 )
55 - الرحااال
2017-10-02 18:01:58
بصراحه..خساره للقراء..المفروض لايوجد اعتزال لا من دراسة الطب ولا من دراسة الدين ولا ايضا من الكتابه..وخاصه مع زمنا هذا..زمن العزوف عن القراءه..لهذا تجد منهم لايعلم شيئا..قرأ الخبر في سطر واحد وصدقه 💚
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54 - مهتم..
2017-10-02 18:01:26
يعني ما تقاعد!!
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53 - عيدالرحمن
2017-10-02 18:00:22
تعليق مخالف
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52 - بلادي بلادي منار الهدى
2017-10-02 17:59:34
تعليق مخالف
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51 - بلادي بلادي منار الهدى
2017-10-02 17:57:20
تعليق مخالف
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50 - مع احترامي لشخصة
2017-10-02 17:55:20
والله انا لست من متابعينه
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49 -
2017-10-02 17:52:19
يامسكين يامن ظننت انك حققت كل شي ظننت انك فزت في هذه الدنيا تظن انك انتصرت وانك قوي يامن تظن انك غني وتظن انك شجاع وانك وانك الدنيا زائله والفوز بالاخره لاتغتر فانا الى ربك لمنقلبون سنموت هذا الحق
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48 -
2017-10-02 17:50:25
حسبي الله عليكم****
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47 -
2017-10-02 17:48:38
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )يااااارب غفرانك لي قصرت في حقك ظلمت نفسي كثيرا اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اني صغير مسكين ان لم تغفر لي اكون من الظالمين ربي رحمتك ارجو اغفر لي
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46 -
2017-10-02 17:47:41
الملايين سيشهدون على ماكتبت ان خيرا فخير وان شرا فشر
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45 - الفارس
2017-10-02 17:46:46
قلها بصراحة تم إيقافك وهذا احلا خبر في هذا الْيَوْمَ
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44 -
2017-10-02 17:45:51
ايها الناس الدنيا وكل ماترون بها ستزول فلا يحزن قلبك وتاكد انك ميت وانهم ميتون لكن الفوز لمن في دار الحق انظرو لاباءكم واجدادكم والاقوام كلهم اين ذهبو ماذا نفعهم انظرو للاغنيا اين رحلو الى اين
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43 -
2017-10-02 17:44:54
من يريد ان يعرف شخصية قلم الحقيقة الذي يكتب هنا فانه صاحب الصورة
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42 - الفارس
2017-10-02 17:44:54
أخيرآ كذا تستريح وتريحنا والله مليناك
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41 -
2017-10-02 17:43:42
توقفت ام استمررت فكل ماحطته يداك مسجل ومسطر ( إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون ) .. ( وكل صغير وكبير مستطر ) ..( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) افعل ماشئت فوالله ستلاقيه
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40 -
2017-10-02 17:43:17
هذه الدنيا ومابها من افراح ووواحزان ستنتهي طوبا لمن جعل همه الاخر كل شي من نعيم قلبك لايحمل غلا احد قولك سلاما راحة ليس بعدها راحه جزاء لصبرك وجزاء لألتزامك بحقوق الله وحدوده لم تتعداها لاجل رضا الله
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39 - هام السحب
2017-10-02 17:42:29
عند الله ستقرأ ماخطته يدك من حق اولاطل ونحن خصومك امام الله في كل كلمه كتبتها
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38 -
2017-10-02 17:40:45
كل ماكتبته وقلته وفعلته مسجل عند الله رقيب عتيد اعتزلت ام لم تعتزل كل ماكان في سبيل دينك يسجل لك وكل ماكان ضد سيسجل عليك لما تظنون ان الدنيا هي فقط هل نسيتم الاخره الحياه ليست في هذه الدنيا الزائفه
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37 - أخيراً
2017-10-02 17:40:30
الحمد لله
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36 - ام ايلين
2017-10-02 17:33:20
كل نفس بما كسبت رهينه
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35 -
2017-10-02 17:30:41
مثل تقاعد فريده شوقي هنا تروح وتقول ماني راجعه وترجع اما انت فمجرد اداه وتعرف راي الاغلبيه فيك
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
34 - حبروك
2017-10-02 17:30:21
لازم نسوي لك حفل اعتزال ويحضره **ويكون فريقك نجوم الصحافة قينان وعبده خال والأحمري وبن بخيت والسريحي ..وفي المقابل نجوم العالم ترامب وبوتين وبشار والسيسي وعلي صالح وحفتر..
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
33 - زائره
2017-10-02 17:29:48
الحمد لله تحققت الأمنيات وانتصر الحق على الباطل إن الباطل كان زهوقا
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
32 -
2017-10-02 17:29:24
للعلم هذا هو قلم الحقيقة
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
31 -
2017-10-02 17:28:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 -
2017-10-02 17:26:47
والله اني فرحت بس خاب ظني
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
29 - أبو سحاااب
2017-10-02 17:25:51
التربة الصالحة تثمر ثمرا صالحا .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - استحوا
2017-10-02 17:25:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - معيض يركض بين الزهور
2017-10-02 17:24:21
سقوط مدوي للاخوان والسروريون
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
26 - قاهر الصمت
2017-10-02 17:19:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - فرجك يارب
2017-10-02 17:17:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - شعبولاه
2017-10-02 17:13:53
كذاب كذاب مهما تقول وتقول كذاذ كذاب
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
23 - الحزم
2017-10-02 17:12:55
خذ عبده خال معك شايفينه هذه الايام قام يهذري انشهد انه الكبر ***
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
22 - مواطن
2017-10-02 17:12:11
عموما ماقصرت لك تقدير على جهودك بكره رايح يشتكيك وزير خارجيه بلده خطر في الامم المتحده ويقول انك إرهابي.
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
21 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-02 17:11:35
اعتزالك خساره للصحافة وللمجتمع. امثالك لا نرضى أن يعتزل
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
20 - الحزم
2017-10-02 17:10:39
عملت من نفسك وانت بنظر الجميع ولاشي تنسخ من الكتب وتلصق وتعمل نفسك كاتب تقاعد واجلس علم اهلك السواقه وريح الناس من ***
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
19 -
2017-10-02 17:08:45
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
18 - الفاروق
2017-10-02 17:08:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - عسير الهول
2017-10-02 17:05:48
أصلاً محد دراء عنك قعدت ولاتقاعدت. كل كتابتك ستسأل عنها يوم لاينفع لآمال ولا بنون
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
16 - منصور 66
2017-10-02 17:04:38
خذ حظه من الدنيا باقي حظك با الأخيره عند ملك الملوك الواحد الفهر لا نسب والا جماعه والا مال يااسود يا ابيض لا ينفعك احد
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
15 -
2017-10-02 17:01:27
ابركها ساعه بغض النظر عن الاخونجيه وشلتهم بس فرقاك بسوي احتفالات عقبال قلم الخنبقه وخال و طقتكم
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
14 - عبيد
2017-10-02 17:00:51
***ان شالله
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
13 - حنشل
2017-10-02 17:00:18
***ماذا استفاد المجتمع من كتاباتك ، اذهب غير مأسوفٍ عليك.
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
12 - 124
2017-10-02 17:00:13
باقي الاجانب والمتسترين عليهم من اهل التجارة بالدين الذين يتاجرون بالمساجد ومكبرات الصوت التي يكابرون بها وتيطاولون بلاصوات من اجل حفنة من المال
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
11 -
2017-10-02 16:58:24
على بالي المغفره و حُسن الخاتمه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
10 - منصف
2017-10-02 16:57:38
خبر سعيد .. بس ما تصبر كرم الله من يقرأ
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
9 - اللغة
2017-10-02 16:56:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - اللغة
2017-10-02 16:56:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - المسافر
2017-10-02 16:56:08
خوفي انك تعتزل قريب***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - اللغة
2017-10-02 16:54:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - وووووو
2017-10-02 16:53:22
********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - اللغة
2017-10-02 16:53:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - Noura
2017-10-02 16:51:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - حامد
2017-10-02 16:51:04
الدنيا دواره
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-02 16:48:03
باقي شيء يادكتور 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)

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آخر تعليق
بواسطة : رحمه ⭐⭐⭐

كل اماراتي بفعله غير يا هلا بالامارات دوله وشعب في بلدهم الثاني الامارات وملكنا...
بواسطة : Hero

الله يزيدهم غباء...
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