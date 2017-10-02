محمد آل الشيخ يعلن اعتزاله الكتابة بعد أن تحققت جميع أمانيه.. ويكشف: لم يبق إلا أمنية واحدة!

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صحيفة المرصد: فاجأ الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” بتغريدة اعتزاله للكتابة.

وأكد “آل الشيخ” أن جميع أمانيه تحققت بسقوط الإخونج والسروريين، ولم يبق له أمنية إلا سقوط تنظيم الحمدين ليتقاعد ككاتب.

وكتب “آل الشيخ” في تغريدته: “بعد أن تحققت جميع أمنياتي وأهمها على الإطلاق سقوط الإخونج والسروريين -اكرمكم الله – لم يبق لي أمنية إلا سقوط تنظيم الحمدين وأتقاعد ككاتب.

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