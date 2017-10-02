بالصور.. هذا ما حدث لشاب مصري ارتدى النقاب لمقابلة حبيبته في غياب أسرتها
صحيفة المرصد : لجأ شاب مصري لـ ارتداء نقاب نسائي وذهب به لمنزل حبيبته لمقابلتها، فكشفه الأهالي وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للأمن.
وتلقى الجهات الأمنية في محافظة الشرقية بمصر بلاغا يفيد باحتجاز عدد كبير من أهالي قرية سوادة أبو شلبي ، لشاب تم ضبطه مرتدياً نقاباً نسائياً محاولاً التسلل إلى منزل أحد الأهالي لـ مقابلة حبيبته في غياب أسرتها ، وفقاً لموقع العربية نت .
وكشف الأهالي الشاب من طريقة سيره وحذائه الرجالي فاستوقفوه ونزعوا عنه النقاب ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح، وطافوا به بعض شوارع القرية لفضحه.
وتبين أن الشاب ويدعى “أحمد. ع. م” 22 عامًا، يحب فتاة من القرية ورفض والدها خطبتها له أكثر من مرة، وعقب عودته من إجازة بعمله خارج مصر، أراد زيارتها فارتدى النقاب وتوجه لمنزلها على أنه صديقة لها ليتمكن من رؤيتها في غياب أسرتها، ولكن اكتشف الجيران أمره.
وتم القبض على الشاب، لحين عرضه على الجهات المختصة.
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التعليقات
المشكله أنا طويل القامه كراعيني طوال ولا أعرف أمشي مشي البنات إذا مشيت اهابد مهابد وانكشف على طول ما باليد حيله واش السوات انصحوني كيف اقدر أشوف حبي 💘⚘🌷
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الخيره فيما اختاره الله
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بدت الزفرات والنهفات قبل السواقة والملهم صعيدي متنكر 🤣😂
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آه ياالحب. والحمدلله على كل حال
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من دخل في غيبوبة الحب طول ما صحى. والله ان تصحى عقول المجنن وهو ما صحي. حسبي الله على من فرقونا وحسبي على حظي الردي كانه اشقاني
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١٥ 😂 حافظني 🌷
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يالله لا تفضحنا شوف آخرتها وطافوبه بعض الشوارع لفضحه كله على شان يقابل حبيبته اش ذي الوقاحه يعني تبغى تأخذها بالغصب ياهو استحي عزالله تزوجت مبروك ياعريس لا تنسى تدعينا للزواج على شان نفرح معاك ونصفقلك
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آآآآه
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الحب الأعمى وما يفعل
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تعاهدنا على حبً عفيف وصادق الأشواق وتفارقنا على دمع العيون اللي بلا سبه
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حسبي الله عليهم جعلهم مايطيحون لنا في مذله الله لا يوفقهم وين الستر ؟
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الحب يذل
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الحين صارت كل جريمه ترتكب وراها نقاب لاحول ولاقوة الابالله . اتخيل يجي يوم عندنا اي وحده مغطيه وجهها او لابسه نقاب غرامه او عقوبه مثل اوربا . لطفك بنا يارب
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حرااام وجهه يقطع القلب
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يقولون ليلا باالعراق مريضة ------- الى ليتني كنت الطبيب المداوياء \ هذا الشاب متيم بحب هذة الفتاة وسافر لااجلها وعاد لااجلها فلا تلومو المحب مهما فعل ولنا في تاريخنا العربي الكثير من قصص العشق والهيام
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نبينا عليه الصلاة والسلام قال لم ارى للمتحابين غير الزواج " لأنه صعب اطفاء نار الحب سبحان الله كأن نبينا عارف انه حتصل مصايب من وراء الرفض مثل هذا الشاب ضاقت حيلته وفكر بالحرام وبعضهم ينتحر
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يقولون ليلا باالعراق مريضة ------- الى ليتني كنت الطبيب المداوياء \ هذا الشاب متيم بحب هذة الفتاة وسافر لااجلها وعاد لااجلها فلا تلومو المحب مهما فعل ولنا في تاريخنا العربي الكثير من قصص العشق والهيام
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الشاب عمره 22 يعني البنت كم عمرها ؟ اتوقع عمرها 16 او18 ماكملت دراستها لذلك والدها رافض تزويجها والشاب مستعجل على الزواج
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ت2 ههههههههههه ف نص الجبهة
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ومن الحب ماقتل
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مسلسلات الليبراليين عوايدهم وتربيتهم
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عمره 22 سنه هل هذا الشاب موظف وقادر على تحمل مسؤولية بيت وأسرة وتربية ابناء هل هذا الشاب قد الزواج والمسؤولية او لا
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يكسر الخاطر
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لا تنشغل بالجوال وانت تسوق خطر على حياتك الله يحفظك
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منهم لله ، هم مالهم ومالك ده حب ويئطع الحب وسنينه
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كل مفسدة تليها مفسدة أكبر منها -- تمهد لها وتزينها
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(لا تعذل المشتاق في اشواقه .. حتى يكون حشاك في احشائه. إن القتيل مضرجاً بدموعه .. مثل القتيل مضرجاً بدمائه). اللهم انا نسألك العفو والعافية والستر والسلامة من كل شر.
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مصر نادر الغشوة فيها واوضاعهم مفتوحة الا يمكن في قريه ابو سواده واتوقع مانعينهم عن بعض لانهم يعرفون بعض
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بالغالب مصر مفتوحة فتح كل شي فيها مهوي ذولا وين عايشين بمصر ماقريت لاني اسوق
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أشم رائحة حرب على النقاب
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وش بلا الدنيا تفرق ما تلم 🤝 كل يوماً تآخذ وتمحئ حبيب💔
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مثل تكافؤ النسب عند بعض الناس
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يبدو ان تكافؤ النسب منع اتمام الخطبة
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ت 2 ههههههههههههههههههههاي
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لازم قصاص
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2 //// ههههههههههههههه الله يسعدك وين ماتكون ...
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مامر قلم الكوفيرة كان سوت له مكياج يلخم اهل الحي مع انها مرهقة بعد التطبير بس لجل دفع الخمس تسوي المستحيل
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حرام كان زوجوه
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