بالصور.. هذا ما حدث لشاب مصري ارتدى النقاب لمقابلة حبيبته في غياب أسرتها

حجم الخط A A A المرصد 38 3٬343 2 ساعتين

صحيفة المرصد : لجأ شاب مصري لـ ارتداء نقاب نسائي وذهب به لمنزل حبيبته لمقابلتها، فكشفه الأهالي وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للأمن.

وتلقى الجهات الأمنية في محافظة الشرقية بمصر بلاغا يفيد باحتجاز عدد كبير من أهالي قرية سوادة أبو شلبي ، لشاب تم ضبطه مرتدياً نقاباً نسائياً محاولاً التسلل إلى منزل أحد الأهالي لـ مقابلة حبيبته في غياب أسرتها ، وفقاً لموقع العربية نت .

وكشف الأهالي الشاب من طريقة سيره وحذائه الرجالي فاستوقفوه ونزعوا عنه النقاب ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح، وطافوا به بعض شوارع القرية لفضحه.

وتبين أن الشاب ويدعى “أحمد. ع. م” 22 عامًا، يحب فتاة من القرية ورفض والدها خطبتها له أكثر من مرة، وعقب عودته من إجازة بعمله خارج مصر، أراد زيارتها فارتدى النقاب وتوجه لمنزلها على أنه صديقة لها ليتمكن من رؤيتها في غياب أسرتها، ولكن اكتشف الجيران أمره.

وتم القبض على الشاب، لحين عرضه على الجهات المختصة.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )