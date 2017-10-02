بسبب bein سبورت .. الفيفا يغرم المنتخب السعودي 30 ألف ريال
صحيفة المرصد : أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” عبر موقعه الرسمي على الإنترنت الاثنين، عقوبة مفروضة على المنتخب السعودي لكرة القدم على خلفية الأحداث التي وقعت ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 عقب اجتماع لجنة الانضباط.
وامتنع لاعبو المنتخبين السعودي والإماراتي من الظهور عبر قنوات beIN Sports القطرية المالكة لحقوق التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا بسب المقاطعة السعودية الإماراتية لدولة قطر على خلفية تعدياتها السياسية.
وقرّرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي (FIFA) تغريم الاتحاد السعودي 7500 فرنك سويسري – 30 ألف ريال سعودي – بالإضافة إلى إنذار للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب سلوك الجماهير السعودية في مباراة اليابان التي أقيمت في الجوهرة ولم يتخذ فيها الاتحاد الدولي أي إجراء تأديبي آخر.
وأصبح المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد تغلبه على الياباني بنتيجة 1-0، في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال وتمكن فهد المولد من إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 .
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التعليقات
beIN Sports قيمتهم ثلاثين الف ما يسوون عند الفيفا شيء
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المهم انا تأهلنا لروسيا رغما عن انف تميم وابوه
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نقولها ونعيدها لاتدخلون شعبان في رمضان المبلغ لاشيئ ولكن الكسب المعنوي اكثر من الكسب المالي اتركوا الرياضه والشباب بعيدآعن السياسه والمهاترات صحيح لانقر تصرفات الجرذان الخونه ولكن اتركوا الشباب
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الرز القديم بتاع دويلة الارهاب الغقريه اشتغل
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30000 فقط .. اعتبروها لا شيء مقابل التنفيس عن رفضنا للقناة القطرية .. لو الاشتراك في القناة القطرية مجانا ما اشتركت جعلهم بالخسارة والافلاس .. بالفعل عين وشين هذه القناة القطرية
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بعد كذا اقترح على لاعبي المنتخب الا يرفضوا المقابلة على ان تكون الإجابه على كل سؤال (لا ادري ). ( لا أعلم )، ( ما عندي فكره )، ( ما عندي خلفيه )، ( الله أعلم )
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احسن كنت اتمنى شطبه من الفيفا نهائيا
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الله يستر من القادم ,, الفيفا لديها انظمه قوية الحذر واجب
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