بسبب bein سبورت .. الفيفا يغرم المنتخب السعودي 30 ألف ريال

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صحيفة المرصد : أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” عبر موقعه الرسمي على الإنترنت الاثنين، عقوبة مفروضة على المنتخب السعودي لكرة القدم على خلفية الأحداث التي وقعت ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 عقب اجتماع لجنة الانضباط.

وامتنع لاعبو المنتخبين السعودي والإماراتي من الظهور عبر قنوات beIN Sports القطرية المالكة لحقوق التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا بسب المقاطعة السعودية الإماراتية لدولة قطر على خلفية تعدياتها السياسية.

وقرّرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي (FIFA) تغريم الاتحاد السعودي 7500 فرنك سويسري – 30 ألف ريال سعودي – بالإضافة إلى إنذار ‏للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب سلوك الجماهير السعودية في مباراة اليابان التي أقيمت في الجوهرة ولم يتخذ فيها الاتحاد الدولي أي إجراء تأديبي آخر.

وأصبح المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد تغلبه على الياباني بنتيجة 1-0، في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال وتمكن فهد المولد من إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 .

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