رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادم

بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادم

بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادم
حجم الخط A A A
المرصد 26 3٬156 1 ساعة

صحيفة المرصد : أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان عن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي حيث قامت الإمارات وقطر برفع أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنة بالشهر الماضي.

ووفقا لموقع “أرقام” حافظت عمان على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي حيث إنه السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، بينما قامت برفع سعر البنزين الممتاز والديزل.

وبالنظر لأسعار شهر أكتوبر 2017 المعلنة حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.

من جانب آخر ينتظر أن تقوم “السعودية” بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة المقبلة دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار.

وأعلنت المملكة في وقت سابق بأنها ستعوض المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود عن التغييرات التي ستجريها على أسعار الطاقة وذلك عبر برنامج حساب المواطن الذي ينتظر الإعلان عن تفاصيله قريباً.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - كوكا
2017-10-02 20:19:09
نعم إرفعوا سعر الوقود .. ولكن ابتعدوا عن فرض الرسوم او رفع اسعار الكهرباء والماء .. هناك فقراء وهناك بطالة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - إن شاء الله ينقلب السحر على الساحر
2017-10-02 20:18:34
دول الخليج ترفع الوقود وترفع معه الرواتب . أما ترفع الوقود وتخفض الرواتب مصيبة!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - كوكا
2017-10-02 20:17:20
تاخير رفع اسعار الوقود لا يمكن أبداً تفسيره الا ان هناك أشخاص مستفيدين من التهريب !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - كوكا
2017-10-02 20:15:55
الواجب سرعة رفع اسعار الوقود في السعودية لمنع تهريبه الى الدول المجاورة والى السفن الدولية. هناك عصابات استطاعت كسب مليارات بسبب فرق الاسعار .. التهريب تسبب برفع الاستهلاك الداخلي بشكل مخيف.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - باب الشمال
2017-10-02 20:15:33
والله حنا رواتبنا من ثلاثة آلاف وحولها مو مثل الخليج اقل راتب عندهم خمسة عشر ألف عزاللة دجينا دجة جدي..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-10-02 20:11:35
كدا حنشحت يااخوانا ماينفعش كدا والله كل شوي زياده زياده مشكله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الرأي
2017-10-02 20:09:08
الحكمة العقل ماعاد المواطن قادر على تكاليف العيش لابد من العقلاء مناقشة هذة القرارات نحن اكبر دولة مصدرة تعتبر هذي ميزة لنا في انخفاض الاسعار مشتقات البترول مرتبطة بالغذاء النقل سوف ترتفع الي اين نذهب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ياسر
2017-10-02 20:00:30
ماألوم التجار اذا رفعو الاسعار ضيقوا عليهم من كل جهة ضرائب ورسوم ومابيأكلها الا المواطن
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
18 - جابر
2017-10-02 19:54:54
اتمنى حذف مسمى قطر من جميع اخباركم حتى ترحل المافيا المسيطرة على الحكم في الدوحة ويعود الحق لأهلة .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
17 - زرهان
2017-10-02 19:45:12
السعر بالنسبة لدخل يعتبر أعلى سعر فى هذة الدول
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
16 - ولوو
2017-10-02 19:43:43
دائما أصحاب الفكر السقيم هم من يعتقدون ان بتجويع الشعب تتم به صلاح أمور الدول ونسوا ان الإجرام والمصائب والأمراض والتخلف والمخدرات.الخ تجدها تجتمع وتتكاثر بين الشعوب الفقيرة. بالعلم والرخاء نزدهر
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
15 - الهمداني
2017-10-02 19:42:44
دول الخليج من بيوتهم الى اعمالهم لا يزيد عن ثلاثة كيلو متر اما السعودي بين عمل الفرد ومنزله سفر بالنسبة للخليجي
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
14 - ابجديات حرف
2017-10-02 19:40:30
امبارحه ونيت واليوم حاون وحاوزع الونات في كل حته .... لو وطنك اسقاك سم قول له ياااطيب سمك لو بعد يشويك هم قل له إبشر لايهمك
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
13 - وووووو
2017-10-02 19:38:35
رفعوه هي خربانه خربانه احنا اصلا متعودين على الفقر ما يهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - شاهي
2017-10-02 19:34:41
يعني التونة بيرتفع سعرها ..الله يعين .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - يا رب عفوك
2017-10-02 19:31:04
حسبنا الله و نعم الوكيل.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
10 - بلادي بلادي منار الهدى
2017-10-02 19:30:22
قل والله صادق احلف الله السعوديه الاقل ابببب صدقت بس برضو احنا الأكثر انتاجا للبترول والاقل رواتبا ودخلا قاعدين تسوقونها علينا حسبي الله ونعم الوكيل الظلم سبب انهيار الدول والمال عندنا حكرا على فئة
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
9 - نواف بن شداد
2017-10-02 19:30:21
ودنا تراقب الحكومة الأسعار تجارنا على أدنى خبر بيرفعوها بحجة مصاريف النقل والضحية المواطن فياليت يصرف حساب المواطن بمبالغ طيبه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - ابو ابراهيم
2017-10-02 19:28:13
الشعب السعودي باذن الله ماراح يتاثر فهم اغناء واحوالهم طيبه جدا بفضل الله ثم فضل ال سعود حكامنا حفظهم الله
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
7 - جبال سدير
2017-10-02 19:25:24
طيب جيبو كشف لمقارنة الرواتب ونسبة تملك السكن في كل دولة عشان الناس تدعي لكم عندما تشوف ان حالنا افضل منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
6 - لقمان الحكيم
2017-10-02 19:21:37
معادله صعبه ماقدرت افهمها كيف ان الدول المصدره للنفط كدول الخليج اسعار المحروقات فيها اضعاف اضعاف الدول المستورده احاول افهمها ماجات معي
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
5 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-02 19:20:42
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ولوو
2017-10-02 19:17:37
🐫🐪 نرجع نربي ابل
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
3 - ولوو
2017-10-02 19:16:40
خافوا الله في عباد الله
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
2 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-02 19:14:37
بدون لوحات 🚴
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - الهاشمي
2017-10-02 19:12:15
( اللهم من شق على امتي بشيء فشقق عليه ) صدق النبي عليه الصلاة والسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(17)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : كوكا

نعم إرفعوا سعر الوقود .. ولكن ابتعدوا عن فرض الرسوم او رفع اسعار الكهرباء والماء...
بواسطة : ضايع

اتمنى على حكومتنا الرشيده تشجع على العفو بزياده مده السجن على القاتل بحيث لا تقل...
بواسطة : إن شاء الله ينقلب السحر على الساحر

دول الخليج ترفع الوقود وترفع معه الرواتب . أما ترفع الوقود وتخفض الرواتب مصيبة!!...
بواسطة : القناص

رحم الله وطن بلا مخالف ياأخي اقسم بالله في البطحاء صور واحد من الأخوه سوق خضار و...
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

توجيه المعركة نحو صعدة
266 1
mm

محمد الساعد

عند الحديث عن قانون التحرش.. لا بد من المرور على العنصرية !
177 2
mm

فهد الأحمري

لهذا رفضت قيادة المرأة للسيارة
216 1
mm

قينان الغامدي

الـ DNA آخر خيار لمنح الجنسية: إذا فوجئوا نخوا
288 0
mm

د. محمد العوين

ليس بدعاً سبق قيادتنا إلى المستقبل!
92 0
mm

كوثر الأربش

إن لم تكوني « نسويةً أكلتكِ النسويات»
166 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الرجل الذي لا تستطيع المرأة نسيانه ؟
278 0
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
371 6
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
229 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
146 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
612 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
462 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
462 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
421 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
980 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
710 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
158 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
377 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
682 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
627 0
الاخبار الدولية
شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

شاهد .. صحيفة “ديلي ميل” تعرض صورا دموية لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

 المرصد 190 3٬671 5 ساعات
أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

أول صورة لمرتكب مذبحة لاس فيغاس التي سقط فيها أكثر من 50 قتيلا

 أ ف ب 66 7٬378 6 ساعات
بالصور والفيديو: مقتل أكثر من 50 شخصاً وجرح 200 على الأقل في إطلاق نار بـ لاس فيغاس

بالصور والفيديو: مقتل أكثر من 50 شخصاً وجرح 200 على الأقل في إطلاق نار بـ لاس فيغاس

 المرصد 40 5٬500 10 ساعات
صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

 المرصد 47 20٬932 16 ساعة
المرصد الرياضي
بسبب bein سبورت .. الفيفا يغرم المنتخب السعودي 30 ألف ريال

بسبب bein سبورت .. الفيفا يغرم المنتخب السعودي 30 ألف ريال

 المرصد 10 1٬917 1 ساعة
تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟

تعرف على السبب وراء إعفاء “عبدالعزيز التويجري” رئيس نادي الرائد من منصبه؟

 المرصد 38 9٬472 8 ساعات
رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

 المرصد 39 4٬154 19 ساعة
من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

 المرصد 15 10٬991 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!

 المرصد 43 10٬982 15 ساعة
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 10 3٬776 يومين
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 33 6٬792 3 أيام
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 54 14٬649 3 أيام
اخبار منوعة
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديو

 المرصد 34 6٬471 14 ساعة
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

 المرصد 18 6٬063 يوم واحد
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 44 14٬955 يومين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 16 6٬470 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

 المرصد 180 9٬728 24 ساعة
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

 المرصد 18 9٬457 يوم واحد
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 188 9٬407 يومين
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 17 6٬181 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬889 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬952 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬938 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬306 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 34 25٬262 يومين
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬615 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬375 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 8٬011 أسبوعين
اخبار اقتصادية
بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادم

بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادم

 المرصد 26 3٬156 1 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»

صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»

 واس 11 2٬546 9 ساعات
صندوق الاستثمارات العامة بصدد إطلاق شركة «رؤى المدينة»

صندوق الاستثمارات العامة بصدد إطلاق شركة «رؤى المدينة»

 واس 3 1٬487 9 ساعات
188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

188 مليار ريال خسائر صفقات العقار خلال 9 أشهر من 2017

 المرصد 22 2٬215 11 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

 المرصد 11 1٬722 6 ساعات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬499 4 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬333 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬344 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

 المرصد 36 6٬398 يوم واحد
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 23 3٬583 يوم واحد
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 46 7٬536 يومين
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 39 4٬343 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 141 2٬732 10 ساعات