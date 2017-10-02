بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادم
صحيفة المرصد : أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان عن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي حيث قامت الإمارات وقطر برفع أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنة بالشهر الماضي.
ووفقا لموقع “أرقام” حافظت عمان على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي حيث إنه السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، بينما قامت برفع سعر البنزين الممتاز والديزل.
وبالنظر لأسعار شهر أكتوبر 2017 المعلنة حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.
من جانب آخر ينتظر أن تقوم “السعودية” بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة المقبلة دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار.
وأعلنت المملكة في وقت سابق بأنها ستعوض المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود عن التغييرات التي ستجريها على أسعار الطاقة وذلك عبر برنامج حساب المواطن الذي ينتظر الإعلان عن تفاصيله قريباً.
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التعليقات
نعم إرفعوا سعر الوقود .. ولكن ابتعدوا عن فرض الرسوم او رفع اسعار الكهرباء والماء .. هناك فقراء وهناك بطالة.
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دول الخليج ترفع الوقود وترفع معه الرواتب . أما ترفع الوقود وتخفض الرواتب مصيبة!!
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تاخير رفع اسعار الوقود لا يمكن أبداً تفسيره الا ان هناك أشخاص مستفيدين من التهريب !!!
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الواجب سرعة رفع اسعار الوقود في السعودية لمنع تهريبه الى الدول المجاورة والى السفن الدولية. هناك عصابات استطاعت كسب مليارات بسبب فرق الاسعار .. التهريب تسبب برفع الاستهلاك الداخلي بشكل مخيف.
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والله حنا رواتبنا من ثلاثة آلاف وحولها مو مثل الخليج اقل راتب عندهم خمسة عشر ألف عزاللة دجينا دجة جدي..
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كدا حنشحت يااخوانا ماينفعش كدا والله كل شوي زياده زياده مشكله
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الحكمة العقل ماعاد المواطن قادر على تكاليف العيش لابد من العقلاء مناقشة هذة القرارات نحن اكبر دولة مصدرة تعتبر هذي ميزة لنا في انخفاض الاسعار مشتقات البترول مرتبطة بالغذاء النقل سوف ترتفع الي اين نذهب
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ماألوم التجار اذا رفعو الاسعار ضيقوا عليهم من كل جهة ضرائب ورسوم ومابيأكلها الا المواطن
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اتمنى حذف مسمى قطر من جميع اخباركم حتى ترحل المافيا المسيطرة على الحكم في الدوحة ويعود الحق لأهلة .
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السعر بالنسبة لدخل يعتبر أعلى سعر فى هذة الدول
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دائما أصحاب الفكر السقيم هم من يعتقدون ان بتجويع الشعب تتم به صلاح أمور الدول ونسوا ان الإجرام والمصائب والأمراض والتخلف والمخدرات.الخ تجدها تجتمع وتتكاثر بين الشعوب الفقيرة. بالعلم والرخاء نزدهر
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دول الخليج من بيوتهم الى اعمالهم لا يزيد عن ثلاثة كيلو متر اما السعودي بين عمل الفرد ومنزله سفر بالنسبة للخليجي
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امبارحه ونيت واليوم حاون وحاوزع الونات في كل حته .... لو وطنك اسقاك سم قول له ياااطيب سمك لو بعد يشويك هم قل له إبشر لايهمك
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رفعوه هي خربانه خربانه احنا اصلا متعودين على الفقر ما يهم
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يعني التونة بيرتفع سعرها ..الله يعين .
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حسبنا الله و نعم الوكيل.
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قل والله صادق احلف الله السعوديه الاقل ابببب صدقت بس برضو احنا الأكثر انتاجا للبترول والاقل رواتبا ودخلا قاعدين تسوقونها علينا حسبي الله ونعم الوكيل الظلم سبب انهيار الدول والمال عندنا حكرا على فئة
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ودنا تراقب الحكومة الأسعار تجارنا على أدنى خبر بيرفعوها بحجة مصاريف النقل والضحية المواطن فياليت يصرف حساب المواطن بمبالغ طيبه
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الشعب السعودي باذن الله ماراح يتاثر فهم اغناء واحوالهم طيبه جدا بفضل الله ثم فضل ال سعود حكامنا حفظهم الله
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طيب جيبو كشف لمقارنة الرواتب ونسبة تملك السكن في كل دولة عشان الناس تدعي لكم عندما تشوف ان حالنا افضل منهم
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معادله صعبه ماقدرت افهمها كيف ان الدول المصدره للنفط كدول الخليج اسعار المحروقات فيها اضعاف اضعاف الدول المستورده احاول افهمها ماجات معي
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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🐫🐪 نرجع نربي ابل
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خافوا الله في عباد الله
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بدون لوحات 🚴
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( اللهم من شق على امتي بشيء فشقق عليه ) صدق النبي عليه الصلاة والسلام
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