بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادم

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صحيفة المرصد : أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان عن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي حيث قامت الإمارات وقطر برفع أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنة بالشهر الماضي.

ووفقا لموقع “أرقام” حافظت عمان على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي حيث إنه السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، بينما قامت برفع سعر البنزين الممتاز والديزل.

وبالنظر لأسعار شهر أكتوبر 2017 المعلنة حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.

من جانب آخر ينتظر أن تقوم “السعودية” بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة المقبلة دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار.

وأعلنت المملكة في وقت سابق بأنها ستعوض المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود عن التغييرات التي ستجريها على أسعار الطاقة وذلك عبر برنامج حساب المواطن الذي ينتظر الإعلان عن تفاصيله قريباً.

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