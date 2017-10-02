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الجوازات: فرض غرامة 100 ألف ريال على الوافدين.. في هذه الحالة!

الجوازات: فرض غرامة 100 ألف ريال على الوافدين.. في هذه الحالة!
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المرصد 22 3٬099 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أعلنت المديرية العامة للجوازات تطبيق عدة عقوبات على الوافدين المخالفين المتأخرين عن المغادرة بعد إنهاء إجراءات سفرهم وانتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم .
وكتبت المديرية “اليوم “عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الوافد المخالف المتأخر عن المغادرة بعد إنهاء إجراءات سفره وانتهت مدة التأشيرة الممنوحة له سيتم إيقاف سجله وتطبق بحقه العقوبات والرسوم والغرامات المترتبة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحوّل بصمته إلى “مرحّل”.وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأشارت المديرية إلى أنه يضاف إلى عقوبتي السجن والترحيل غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، في حال تم تطبيق العقوبة للمرة الثالثة، حيث تكون في المرة الأولى 15 ألف ريال، وفي المرة الثانية 25 ألف ريال.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 -
2017-10-02 22:08:58
***يختلف عن ارض الواقع
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21 -
2017-10-02 22:06:27
بعد القبض عليه المرة الاولى ليش ماسفرتوه
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20 -
2017-10-02 22:03:50
أستغفرالله وأتوب اليه
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19 -
2017-10-02 21:50:32
بعض الناس يعلق قبل يقرالموضوع ........المرة الأولى 15 ألف..وفي المرة الثانية 25 ألف ريال...والمـــــــره الثالثــــــه 100 الــــف ((المية الف في المره الثالثه))
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18 - لقمان الحكيم
2017-10-02 21:32:38
هههههههه من جدكم انتم الحين وافد جاي يترزق الله او جاين تهريب تبون تقنعوني انه بيدفع غرامه مية الف ياناس قولو كلام يدش العقل والله لو تعصرونه عصر ماطلع هلله ايش ذالكلام ولو قعد بالسجن مبسوط اكل ومرعى
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17 -
2017-10-02 21:27:49
طيب وقفو الاستقدام حتى يتم تصحيح اوضاع الموجدين هنا
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16 - او قفوا الاستقدام اوقفو فيز الزيارة اللي بهذلة البلد
2017-10-02 21:21:56
انتو جالسين تهددون وتتوعدون اقسم بالله شباب صغار من بنقلادش والهند ممكن في ال 21 وال 22 جالسين يتدفقون على بلدنا بفيزة زيارة وبفيزة حرة يدخلون يبحثون عن عمل ويتخلفون . بعضهم يأتي للسرقة ويهرب
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15 - تعليق 13
2017-10-02 21:14:52
اكيد لو توقف قلبك اكيد بتفارق الحياة وسيتم دفنك وترتاح الأرض منك
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14 - ابعترف
2017-10-02 21:02:30
المملكه كلها مليانه من العماله المخالفه والسبب استهتار وتكاسل من الموظفين وتحرك الواسطه وتحرك العنصريه والخدمات المجانيه والمصالح الخاصه وضعف شخصية المراقب والمسؤل كلهم يخافون الكبير يخاف من الصغير
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13 - الهمداني
2017-10-02 21:01:47
من وين للوافد 100 الف يرحم والديكم خفوا شوي عن الوافد والله لو يقزع انت توقف الحياة وتجف المياة وتتعطل المراكب السايرة
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12 - ابعترف
2017-10-02 20:59:27
يجب القضاء اولا على سوء الانتاجيه وتكاسل بعض طاقم لجان الحملات وكذلك تعسفهم وايضا متابعتهم والقضاء على الواسطه والرشوه والمصالح الخاصه والمحسوبيات وتطبيق النظام فعلا كما نص عليه اللائحه ونرتاح
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11 - ابعترف
2017-10-02 20:53:20
ابدا هذا الحمله لم تتابع الا اعلاميا ولم تفعل في الواقع وتحتاج الى حزم وعزم العماله المخالفين زادو ويجب معاقبة المواطن قبل الاجنبي لانه هو المستقدم وهو المتستر وهو الذي يقبض من العامل كل نهاية شهر
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10 - ابعترف
2017-10-02 20:51:08
الحقيقه تقال ان موضوع العماله المخالفه فقط اعلام والدليل ان الاشارات مليانه عماله تبيع ماء وكذلك جميع المواقف القريبه للداوئر الحكوميه والاسواق مليانه عماله ولكن للاسف الشق اوسع من الرقعه
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9 - ابعترف
2017-10-02 20:48:26
كلااااام بدون تطبيق الجوازات عند بابها عماله تغسل سيارات يعملون لصالحهم وكذلك المرور وكذلك المحكمه الجزئيه وكذلك امانة مدينة الرياض وايضا مواقف المعيقيليه وحي الوزارات مليان تحس انك في دكاوماجاهم احد
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8 -
2017-10-02 20:32:48
حملة وطن بﻻ مخالف وين املهتوهم وانتهت المهله وﻻمددتوها او بداء القبض على المخالفين
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7 - ياليل ابولمبه
2017-10-02 20:22:30
هههههههههههههه وش تاخذ الريح من البلاط 100 الف غرامه والله لو جلس 100 عام بالسجن مادفعها بلاش مبالغه عندما يعرف ان الغرامه في حدود 5 الاف يعلم ان الأمر جدي ولكن 100 الف قويه شويه
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6 - القناص
2017-10-02 20:18:34
رحم الله وطن بلا مخالف ياأخي اقسم بالله في البطحاء صور واحد من الأخوه سوق خضار وفواكه ميأت العمال في الشارع كأنك في دوله آسويه وين الجهات الرقابيه لابد يكون هناك جهه معينه لترحيل وتطبيق الغرمات
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5 - وووووو
2017-10-02 20:11:15
ههههههه مخالفات وغرامات وضرائب ليه ما تصير مكافآت
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4 - بري
2017-10-02 20:08:03
اسمحوا لي .. بس لا يوجد جدية في تطبيق مثل هذا القرارات خصوصاً مع المقيمين.
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( عدد التعليقات 2,241 )
3 - ابونواف...
2017-10-02 20:02:14
طيب لو المخالف لم يدفع الغرامة المترتبة وهو قد حول امواله قبل المغادرة
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2 -
2017-10-02 19:57:36
يجيب انشاء نظام كالخدمه الوطنية لبعض المسجونيين في أمور الحق العام والمفحطين وقياس على ذلك يخدم به القطاعات الحكومية سواء الجيش أو الشرطة أو غيره
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1 -
2017-10-02 19:54:50
يجب إعادة النظر في بعض المخالفات مثل المخالفات المرورية تم تضخيمها لاتساوي راتب شهر لمواطن أو نصف راتب مو كل شي فلوس فالبعض لا يهمه سواء ريال أو مليون يجيب تنويع المخالفات
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