“المرور”.. يكشف حقيقة “تدبيل” المخالفات بعد السماح للمرأة بالقيادة

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صحيفة المرصد: تزامنا مع القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة عاد الحديث مجدداً عن موضوع “تدبيل” المخالفات المرورية عبر مضاعفتها في حال عدم السداد خلال شهر.

وكان أحد السائقين وجه “اليوم” سؤالاَ للإدارة العامة للمرور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: “السلام عليكم.. معي لقطة ساهر متى تدبل المخالفات؟”.

وردت الإدارة العامة للمرور قائلة : “وعليكم السلام، لا يوجد تدبيل للمخالفات، لكن في حال عدم السداد لمدة شهر يتم اعتماد الحد الأعلى للمخالفة. شاكرين تواصلك”.