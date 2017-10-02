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“المرور”.. يكشف حقيقة “تدبيل” المخالفات بعد السماح للمرأة بالقيادة
صحيفة المرصد: تزامنا مع القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة عاد الحديث مجدداً عن موضوع “تدبيل” المخالفات المرورية عبر مضاعفتها في حال عدم السداد خلال شهر.
وكان أحد السائقين وجه “اليوم” سؤالاَ للإدارة العامة للمرور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: “السلام عليكم.. معي لقطة ساهر متى تدبل المخالفات؟”.
وردت الإدارة العامة للمرور قائلة : “وعليكم السلام، لا يوجد تدبيل للمخالفات، لكن في حال عدم السداد لمدة شهر يتم اعتماد الحد الأعلى للمخالفة. شاكرين تواصلك”.
وعليكم السلام، لا يوجد تدبيل للمخالفات، لكن في حال عدم السداد لمدة شهر يتم اعتماد الحد الأعلى للمخالفة. شاكرين تواصلك
— #المرور_السعودي (@eMoroor) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
17 - عبدالله2017-10-02 22:12:43
انا لله وانا اليه راجعون لكم الحين اسبوع وانتو تتكلمون فى نفس الموضوع خلاص غثيتونا
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16 -2017-10-02 22:00:27
يعني اذا ماعندك فلوس تسدد ترتفع المخالفه
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15 -2017-10-02 21:56:50
ان كانت تعطى مخالفة الاحد المرتفع في النظام حسب نوع وحالة المخالفة في الحال. فليس من حقكم رفع المبلغ عشان مامعه فلوس يسدد فهل اللي مامعه فلوس تعتبر مخالفة .. لاحول ولاقوة الابالله .. والله أعلم
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14 - المتيم2017-10-02 21:39:03
يعني شنو الحد الاقصى لا تضحكون علينا ماهو الى هالدرجه حنا اغبياء.صدق حنا شعب مخرفن بس هم نفهم يعني قول تدبيله انما اختلف المسمى فقط بس المعنى واحد اذا كانت 300 وصارت 500 شنو تسميها يابطل
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13 - هههههههه2017-10-02 21:37:56
هذه إللى مرور مهلوس يقول لايوجد تدبيل بعدها يقول نطبق نظام حد الأعلى هههههههههه
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12 - هههههههه2017-10-02 21:37:32
هذه إللى مرور مهلوس يقول لايوجد تدبيل بعدها يقول نطبق نظام حد الأعلى هههههههههه
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11 - هههههههه2017-10-02 21:37:19
هذه إللى مرور مهلوس يقول لايوجد تدبيل بعدها يقول نطبق نظام حد الأعلى هههههههههه
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10 -2017-10-02 21:36:18
اضبط صلاتك تضبط حياتك
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9 -2017-10-02 21:30:53
بالهجه العامية اسمها تدبيل وقد يحتاج المرور فهم ماذا يقصد ومعرفة حديث الناس بالهجة العامية او العكس الناس تحتاج فهم اللغة الرسمية لكن السؤوال لماذا المرأة الان ان قادت السيارة لا تخالف لان مافيه رخصة
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8 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-02 21:28:16
المفروض الي يمر سنتين وماعليه مخالفات يعطونه BMW أعلى فئه 2018
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7 - _2017-10-02 21:16:38
انشاالله مايسقون النساء
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6 - نوااااااف2017-10-02 21:15:48
التدبيل موجود لحد الآن ما الغوه بالعكس زادت المخالفات
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5 - احمد12017-10-02 21:00:52
قررت مااطلع من البيت ارتاح واريح
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4 - عمران2017-10-02 20:59:39
تعليق مخالف
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3 - حمزه2017-10-02 20:56:48
(( حسبنا الله ونعم الوكيل ))
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2 - ذي الاسألة2017-10-02 20:32:52
مثل قبلتها في نهار رمضان!
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( عدد التعليقات 29,495 )1 - برق _ الحرم
((((((( ولماذا المرور لايكشف عن مخالفات قيادة النساء للسيارات قبل موعد التطبيق وفق الامر السامي ؟؟؟؟؟؟ )))))
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