هكذا انتهى نقاش بين موظفين بـ “الواتساب” عن “عنصرية الزواج” في حائل

حجم الخط A A A المرصد 78 4٬262 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تسبب نقاش حاد حول “عنصرية الزواج” داخل قروب “واتساب” خاص بالعمل، بتوقيف موظفان حكوميان بمدينة حائل، بعد تطور النقاش لخلاف دفع أحدهما لإشهار السلاح على الآخر.

وأوضح مصدر أمني بمنطقة حائل وفقاً لموقع “عين اليوم” أن شرطة حائل أوقفت الشخصين اللذين يعملان في جهة حكومية بعدما دار بينهما نقاش حاد داخل قروب العمل في “الواتساب” قبل أن يتطور إلى خلاف، مبينا أن أحدهما غضب وطلب مقابلة الآخر على رغم أنهما كانا في فترة العمل الرسمي، قبل أن يشهر السلاح عليه دون إطلاق نار أو وقوع إصابات، مشيرا الى أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، وجرى إيقافهما في مركز شرطة العزيزية تمهيدا لمحاكمتهما.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )