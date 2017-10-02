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هكذا انتهى نقاش بين موظفين بـ “الواتساب” عن “عنصرية الزواج” في حائل
صحيفة المرصد : تسبب نقاش حاد حول “عنصرية الزواج” داخل قروب “واتساب” خاص بالعمل، بتوقيف موظفان حكوميان بمدينة حائل، بعد تطور النقاش لخلاف دفع أحدهما لإشهار السلاح على الآخر.
وأوضح مصدر أمني بمنطقة حائل وفقاً لموقع “عين اليوم” أن شرطة حائل أوقفت الشخصين اللذين يعملان في جهة حكومية بعدما دار بينهما نقاش حاد داخل قروب العمل في “الواتساب” قبل أن يتطور إلى خلاف، مبينا أن أحدهما غضب وطلب مقابلة الآخر على رغم أنهما كانا في فترة العمل الرسمي، قبل أن يشهر السلاح عليه دون إطلاق نار أو وقوع إصابات، مشيرا الى أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، وجرى إيقافهما في مركز شرطة العزيزية تمهيدا لمحاكمتهما.
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التعليقات
78 - مواطن غيور2017-10-02 22:13:59
الهمداني سوري والدليل شومعني وبطيخ
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77 - الهمداني2017-10-02 22:09:31
76 - عبدالله,,, الهمداني. واضح انك يمني وجاي تتفلسف يا بطيخه {{اصل العرب}}
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76 - عبدالله2017-10-02 22:06:44
الهمداني. واضح انك يمني وجاي تتفلسف يا بطيخه
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75 - الهمداني2017-10-02 22:01:28
72 - عبدالله,,,,,,****
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74 - خالد2017-10-02 22:01:17
الله نسأل أن يلطف بحال المسلمين في كل مكان والله إنا نحن الآن في زمن فتن كقطع الليل المظلم الله يثبتنا على طاعته حتى نلقى وجهه الكريم.
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73 - الهمداني2017-10-02 22:00:38
الظاهر ان معرفي سرق الهمداني لا يعترف بشي البته ولا يتعنصر لشي البته والهمداني لا يعترف بالخرفات اما بالنسبة للزواج لا يهم عندي قبلية او بطيخية المهم تكون جميلة وصغيرة في السن واذا حصل غنية كويس ,في؟؟
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72 - عبدالله2017-10-02 21:57:09
تعليق 66 الهمداني. رد قبل عن اسألتي والمذهب الإسماعيلي نشاء بالهند ثم انتقل لليمن مما أجبر اهل اليمن لطردهم الى مناطق حدودية وجاوبني عن صك الفكاك حقكم ههههه
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71 - مواطن غيور2017-10-02 21:56:43
تعليق ٥٣ الهمداني المعروف ان الهمداني يمني كيف تقول شومعنى ياهمداني بعدين القبليه انتسبلها اشرف الخلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهذا يغني عن كل الكلام فهمتوا
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70 - Smile2017-10-02 21:56:34
عنصرية المناطق أشد خطرا واحتقار الآخرين خصوصا في نجد فلاترمون القبائل بالعنصرية رمتني بدائها وانسلت
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69 - عبدالله2017-10-02 21:52:30
تعليق 62 خالد والله ياهناك قصص حزينه ومأساويه ومؤلمه لكل زواج ليس فيه تكافؤ نسب ولذلك اتفق معظم علماء الإسلام قديمآ وحديثآ بكراهيه هذا الزواج لكثرة شرورة ومفاسدة
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68 - ابو محمد2017-10-02 21:49:53
هههههههه شر البلية مايضحك .. اعداء الامس اصبحوا مؤيدين لقلم الحقية اليوم,, ولا تعليق الى الان ضده ؟!
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67 - عبدالله2017-10-02 21:49:47
تعليق 62خالد بيكون بالنار واللي حصل لها انها تأمرت على شقيقها وتعاونت بمن ستتزوجه بالتغرير والكذب وخداع شقيقها معه وعندما انكشف خداعها وتغريرها به معه بشهود أنه صانع وليس قبيلي انتحر لم يتحمل
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66 - الهمداني2017-10-02 21:49:41
63 - عبدالله,, الهمداني الإسماعيلي ممكن تكتب عن مذهبك حتى نعرف عقليتك الله بالخير
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( عدد التعليقات 29,252 )65 - قلم الحقيقه
متى ما أصبح أي رجل يحترم زوجته ويعتبرها معه شريكة عمر وحياة ويثق بها وهي في المقابل تجد فيه كل شهامة ونخوة الرجال وأصالتهم هذه الانسانة لحظتها تتمنى الموت على فراقه والبعد عنه.لأنها تعتبره جنة دنياها.
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( عدد التعليقات 11,516 )64 - العنيد
ههههههههههههه اليوم لا يعوض عندنا نحن المسلمين فنصومه وعند اليهود قاتلهم الله فلا يأكلون اللحم وعند الشيعة فيبكون ويلطمون ويطبرون ويفعلون خزعبلات ما انزل الله بها من سلطان
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63 - عبدالله2017-10-02 21:38:02
الهمداني الإسماعيلي ممكن تكتب عن مذهبك حتى نعرف عقليتك الله بالخير
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62 - خالد2017-10-02 21:37:15
طيب يا اخ عبد الله وهذا الي انتحر عشان اخته وين بيكون في الآخرة؟
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61 - عبدالله2017-10-02 21:36:21
تعليق 51 الهمداني الإسماعيلي زواج القريب ومن نفس القبيله أو قبيله عربيه اصيله حفاظ على الاصاله وعلى العادات والتقاليد الطيبه
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60 - عبدالله2017-10-02 21:33:28
الهمداني واضح انك اسماعيلي
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59 - عانس بإختياري2017-10-02 21:33:18
بلا زواج بلا هم بلا وجع راس العنوسة نعمة ورحمة وراحة نفسية اهم شي الوظيفة وتقودين سيارتك وتخدمين نفسك وتعتمدين على نفسك بدل ماتكوني تحت رحمة زوج لا يفهمك ولا يحترمك ولا يقدرك
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58 - عبدالله2017-10-02 21:32:20
تعليق 47 خذ العلم الحديث النبوي الشريف اللي ذكرته لا ينطبق على من كذب ودلس وأخفى نسبه الحقيقي وادعى نسبآ غير نسبه فسيد البشر عليه الصلاة والسلام كفرة وتلغنه الملا ئكه والناس وبالنار فعواقب الكذب شنيعه
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57 - راكاااان2017-10-02 21:31:39
الى 39 - ناصر والله ونا اخوك عقولنا السلبيه والعرب بصفه عامه استعمالهم للتكنولوجيا استعمال سيئ يهدم ولايبني فالتكنولوجيا بريئه من تلك التصرفات الهمجيه التويتر صبح منصة سب وقذف والوتس تجسس وقذاره ؟؟؟
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56 - ابو محمد2017-10-02 21:31:03
من اراد ان يشاهد العنصرية المناطقية عليه ان يذهب لمقبرة النسيم ويشاهد الرصيف الواقع على القسم المطل على حي النسيم والرصيف الواقع جهة حي السلام هذه عينة فقط
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( عدد التعليقات 11,516 )55 - العنيد
الله المستعان على هذا المرض والجهل الاسلام قال بوضوح ان كل بني البشر يرجعون لادم وان ادم عليه السلام مخلوق من تراب وقال ايضا انه لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لابيض على اسودالابالتقوى
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54 - المرواني2017-10-02 21:29:47
من ترضون دينه وخلق فزوجوه الدين اهم شي والخلق في هذه الامور والله العظيم لا قبيلة ولا مال ولا لون ولا عرق
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53 - الهمداني2017-10-02 21:29:44
عبدالله متجمس ههههههههه طيب ياعبدالله ممكن تعرف لنا شو معنى قبيلة لغويا
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52 - عبدالله2017-10-02 21:29:38
هناك نتائج مأساويه ومصائب لزواج عدم تكافؤ النسب تصل للقتل واخرها قبل سنه انتحر شقيق الزوجه وهو من زوج أخته أن زوجها كذب ودلس وأخفى نسبه الحقيقي. وادعى نسبآ ليس له وظهر ذلك بشهود أنه لا ينتمي للقبيله
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51 - الهمداني2017-10-02 21:27:21
اثبت العلم بالدليل ان بعض زواج الاقارب غير صحي وينتج عنه ثمار ليست ناضجة يعني عقول الله بالخير لهذا السيد عبدالله عقله الله بالخير
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( عدد التعليقات 29,252 )50 - قلم الحقيقه
مايعرفون هذه اللغة لامع بنات عمهم ولا مع غيرهم . هاتي عيالي ماتشوفينهم ولا بحلمك . أنتي عالق لستي بطالق يرميها خلف أبواب سكنه وقلبه رمية الكلب.تجلس المسكينة تندب حظها تعالي ياقبيلتي حلي مشكلتي.دوريهم.
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49 - عبدالله2017-10-02 21:25:25
تعليق 34 يامحروم من قبيله الناس مؤتمنه على إنسابها ..والعرق دساس فلا بد من نقاء الدم العربي القبيلي الاصيل بعدم المصاهرة بغير القبيلي
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48 - الصريح جدا2017-10-02 21:24:54
تناقض غريب بمجتمعنا عندنا ياخذون هنديه او مصريه او اجنبيه ويعتبرونها عادي بس بنت بلده يقعد يدور على الاصل والفصل طيب هالهنديه او غيرها بنت حسب ونسب يعني ؟؟؟؟
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47 - خذ العلم2017-10-02 21:24:38
قال رسولنا الكريم من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا تكن فتنه في الأرض وفساد كبير ما قال نسبه ، البنات كثروا يا جماعة الخير والعادات والتقاليد الي ما تراعي الدين وحقوق المرأة المسلمة فهي ظلم .
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46 - زائره2017-10-02 21:23:00
ناقصين عقل ودين
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( عدد التعليقات 29,252 )45 - قلم الحقيقه
هذا هو الواقع لماذا يحاول البعض دفن رأسه في الرمال.لم يقل هذه ابنة عمي من لحمي ودمي أولادها عندي أو عندها الحال من بعضه اذا أرادت العيش معي لها عيوني سكن واذا أرادت البعد أتمنى لها كل توفيق.
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44 - ابو محمد2017-10-02 21:22:22
تعليق 32 ابو عمر ,,,,,,,,,, ماهو ذنبي اذا انت (.....*** )
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43 - هتيمي صليبي2017-10-02 21:21:29
المفروض لأحد يتدخل القبائل لها الحريه بتزويج من يريدون ويرفضون من لايريدون يعتبر شأن قبلي
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42 - عبدالله2017-10-02 21:20:48
تعليق 36 شكلك محروم وحافظ ولا تنمتي لقبيله عربيه اصيله
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41 - ناصر2017-10-02 21:20:28
من طلع علينا هالوتس آب والتويتر وغيرهم ماعاد صرنا بخير سلبياتهم أكثر من ايجابياتهم ؟؟
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40 - عبدالله2017-10-02 21:19:35
بالسنوات الأخيرة تطاول الغير قبيلي بالزواج بالقبيليه واكثرهم يلجاء للكذب بنسبه وغيرها
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39 - مع زاتك2017-10-02 21:19:08
عطني الدليل.أن القبيلي مايتزوج خضرية.أو العكس.لاتراوغ
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38 - قول2017-10-02 21:18:22
هذة الأفعال من العنصريه البغيضه الرجال خطب و سئلتو عن اصاله و فصله و قبلتو به و زوجتوه و أنجبو الاطفال و بعد خمس سنوات أصبحتوا رجال موضوع لابد من تدخل الدوله خلاص قبلتو به وزوجتوه الموضوع منتهي
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( عدد التعليقات 29,252 )37 - قلم الحقيقه
هل هناك أقرب من بنت العم لابن عمهاوكلاهما من قبيلة عريقة.تجده لايصون ودها ولايحترمها ويعاملها كأمة ذليلة عنده وعندما يحصل انفصال بينهما يأخذ أطفالها منها وتجد معه مرالأيام وسوادها.ماذا أفادتها قبيلتها
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36 - نعم2017-10-02 21:15:02
لتختفي القبلية لم ينتج منها سوى الهمجية
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35 - خاالد2017-10-02 21:14:17
تخلف وجاهليه وعصبيه قبليه ... لاكثر الله من أمثالك
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34 - التكافؤ بالنسب2017-10-02 21:14:08
ليس من الدين بشيئ سوى اقتباس من الجاهلية و التخلف
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33 - بالمختصر المفيد2017-10-02 21:10:16
نضن ما فيه اشهار سلاح ولا غيره . هذي أمور يتم الترتيب لها لسلخ مجتمعنا القبلي عن بعض العادات الحميدة . شعبنا يتكون من قبائل كبيرة معروفة وليست مثل باقي دول الخليج يتم صهرهم في بعض وضياع عادات القبائل
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32 - ابوعمر2017-10-02 21:10:05
15 - ابو محمد 2017-10-02 20:51:56 هذه عادات وتقاليد متعارف عليها قبليا ُُُُُ×××× اقول***
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31 - الهمداني2017-10-02 21:09:38
الرجال بذاته لا بمن هو جده وعمه الرجال اللي يقدر يعيش بنتكم ويستر عليها زوجوه فالنساء لا تورث نسب يكفيكم بناتكم مايتزوجون غير بعد سن الــ 30 ومن معدد ونصفهم عوانس فاتهم القطار بسبب رجعيتكم وتخلفكم
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30 - عبدالله2017-10-02 21:09:28
عرض علي أن اتزوج معلمه بيضاء بكر جميله غير قبيليه زواج مسيار فأعتذرت فلا أريد لها مشاكل ولا أريد أن يسخر ويستهزاء بأخوتي وأبناء عمومتي ويحقرون وينفر منهم وهي اضرار اجتماعيه ونفسيه
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( عدد التعليقات 29,252 )29 - قلم الحقيقه
والله من قلة العقل عند الاثنين.الزواج شراكة عمر ورضى الطرفين كل منهم عن الآخر والقبول به.الزواج ود واحترام وتقدير يشرفني أن أتزوج من انسانة أجد عندها كل حب واخلاص وتقديرعلى أن تشاهدني بقبيلتها وجهلها.
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28 - سعيد2017-10-02 21:07:51
يهايطون ويقتلون وفالاخير يشحتون من الشعب الديه وعيال قبيله قال .. الخلا
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27 - عبدالله2017-10-02 21:06:43
تعليق 21ذاتك ارجع للإحاديث النبويه الشريفه التي تحرم الكذب بالنسب قبل تتفلسف وهذة عادات وتقاليد لا تخالف الدين وسأل المفتي ابن باز رحمه الله عنها وهو غير قبيلي فرد ليس فيها شئ مخالف
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26 - عبدالله2017-10-02 21:03:19
للأسف الكثيرين يكذبون بنسبهم عند الخطبه يعتبرون ذلك مهارة وشطارة والكثير منهم يكتشف كذبه بنسبه ويطرد إلا السذج لا يكتشف كذبه بنسبه إلا بعد الزواج وهناك احاديث نبويه شريفه تحرم الكذب بالنسب بالكافر الخ
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25 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-02 21:02:32
القروب مسكون احسن خروج
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24 - اذا البنت و ولي امرها2017-10-02 21:00:19
موافقين الباقي بأي حق يعترضون سوى التخلف والجهل👊
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23 - عبدالله2017-10-02 20:59:46
العاقل لا يتزوج إلا بمن تكافئه نسب لا يكذب لكي يتزوج بذات نسب وسيد البشر عليه الصلاة والسلام قال من ادعى الى غير ابيه أو انتمى لغير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين والناس اجمعين الخ
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22 - عبدالله2017-10-02 20:59:46
العاقل لا يتزوج إلا بمن تكافئه نسب لا يكذب لكي يتزوج بذات نسب وسيد البشر عليه الصلاة والسلام قال من ادعى الى غير ابيه أو انتمى لغير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين والناس اجمعين الخ
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21 - مع زاتك2017-10-02 20:59:17
إلى الأخ أبو محمد 15.عطنا الدليل من القرآن أو السنه لما تقوله
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20 - الهمداني2017-10-02 20:57:50
يبدو ان ثقافة الحقد والكراهية وصلت بتركيز عالي لحائل
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19 - عجبكم ام لاء2017-10-02 20:56:56
عنصرية بكل المقايس!
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18 - عنصرية الزواج2017-10-02 20:56:05
تخلف وغالباً تحدث بتدخل المتطفلين من بعض القبايل نتيجة العنجهية و التخلف والتكابر على المجتمع انهم افضل من غيرهم لذا يجب ان يكون هناك يعاقب عليه القانون ضد العنصرية والتخلف الجهلي
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17 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-02 20:55:35
تعليق مخالف
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16 - جبال سدير2017-10-02 20:54:55
السبب الاول بالعنصريه هم مشائخنا هداهم اللهو
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15 - ابو محمد2017-10-02 20:51:56
هذه عادات وتقاليد متعارف عليها قبليا ليست عنصرية قبلية قما تقولون....هناك العنصرية المناطقية وهي اشد خطر لكن للاسف لم يتطرق اليها احد..!!
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14 - عبدالله2017-10-02 20:50:50
ليست هناك عنصريه بالزواج (كلن يأخذ من ثوبه ) ولماذا لم يطلق الاعلام الغربي عنصريه على المورمن وهي طائفه مسيحيه صغيرة بالولايات المتحدة الامريكيه تمنع زواج بناتها لغير المورمن !!
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13 - هذا ماحصل2017-10-02 20:50:19
قبل يومين كدليل ان التخلف والجهل حالهما حال الاخونج والسرورية خطر على المجتمع
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12 - زائره2017-10-02 20:49:29
الرجال ناقصين عقل
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11 - دجاج2017-10-02 20:49:18
اجل تشهر سلاح من صنع الغرب 👎
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( عدد التعليقات 16,059 )10 - بيتر
المعلقين يقولون عنصريه وماعنصريه وضحو هل الخلاف بسبب العنصريه !!
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9 - &2017-10-02 20:47:43
العز يوم والمذله سنين وقفة رجل واحد
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( عدد التعليقات 16,059 )8 - بيتر
بنظرى السلاح لايشهر الا دون عرض مع من لاتستطيع دفعهم اما سوى ذلك جبن والله لايبلانا ويحدما عليه
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7 - يجب ان تكون2017-10-02 20:44:23
تجريم ويعاقب عليها القانون بالتفرقة العرقية👊
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6 - تكافؤ النسب2017-10-02 20:43:40
عنصرية تخلفيه👊
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( عدد التعليقات 16,059 )5 - بيتر
الله يصلح ويهدى البعض مايثمن والبعض مايمزح معه الناس صايره كبريت النفوس شانت ومن الحبن ان يستخدم الشخص السلاح السكين او النارى لك ذراع ان احتديت السلاح بيد الوغد يجمنه العتاهى ماهى مرجله راى شخصى
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4 - .[خالد].2017-10-02 20:42:07
كل واحد ياخذ من ثوبه .. وبعض الناس يناظر فوق ويبي ياخذ من برا وتارك بنات ونساء جماعته عوانس عازبات
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3 - كلمة حق2017-10-02 20:41:49
لاحول ولاقوة الا بالله
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2 - زائر2017-10-02 20:40:33
وبكراسماسره الدم والجاهيات يقولك الديه 50مليون اعتقو وقبته وتكسبون اجره بسبب السفاهة والطيش والاجرام
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1 - .[خالد].2017-10-02 20:40:28
كل واحد ياخذ من ثوبه .. وبعض الناس يناظر فوق ويبي ياخذ من برا وتارك بنات ونساء جماعته عوانس عازبات
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