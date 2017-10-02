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الثقافية السعودية تبدأ بث الحفلات الغنائية .. وهذا موعد انطلاقها
صحيفة المرصد : تبدأ القناة الثقافية السعودية من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء بث الحفلات الغنائية .
ووفقاً لموقع العربية نت فإن بداية البث للحفلات الغنائية والانطلاقة سوف تكون بأغانٍ للمطربة المصرية الراحلة “أم كلثوم”.
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التعليقات
43 - فلتر22017-10-02 22:11:23
تعليق مخالف
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42 - ام خالد2017-10-02 22:11:11
يارب رحمتك يارب رحمتك يارب رحمتك يارب رحمتك
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41 - ابو فيصل2017-10-02 22:10:25
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم..استغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوة الا بالله.
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40 - حمد2017-10-02 22:08:37
تعليق مخالف
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39 - ابو محمد2017-10-02 22:07:45
اكثر المعلقين مثل دعاة الاخوان يحرمون علينا كل شي ويمارسوم مايحرمونه بالخارج
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38 - ميسون😢2017-10-02 22:05:16
عاصفة الفساد استقوت كالسيل الهادر . ارجعوا للقرى ارجعوا للاودية ارجعوا للشعاب ارجعوا للزراعة والرعي .. لئن نموت فقراء والله خير لنا من ترف نهايته جهنم ..يامسلم سلم .
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37 - محمد2017-10-02 22:05:11
ابشرو بالفقر والكوارث لم تشاهدوها من قبل ياحرام استغفرالله العظيم
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( عدد التعليقات 29,495 )36 - برق _ الحرم
(((((( اين الثقافة باتت على الثقافية ........ ومن ((علامات _المـَقْتِ.. إضاعةَ _الوقتِ))...... تسمر مع أم كلثوم في عصر السرعة... او حشو وقت القناة التي يصرف عليها اموال للتثقيف اقلبوها وثائقية))))
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35 - فراوله2017-10-02 22:04:14
لاحول ولا قوه الا بالله
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34 - العتيبي ١2017-10-02 22:04:12
من متى صارت القناة الثقافيه ؟؟ ماحدمتابعها .
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33 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-02 22:03:45
أنا عندي الثقافه أن يكون البنزين فل والرصيد في البنك عال العال والسياره كشخه والفله ملك هذي هي الشقافه أماالتثقيف والترفيه لا قيمه لهم عندي
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32 -2017-10-02 22:02:06
يارب ثبتنا على دينك واكفنا واكف بلادنا شر الفتن والمنكرات واحفظ بلاد الحرمين من كل سوء
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31 -2017-10-02 21:59:44
الله لايوفقهم
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30 - المسافر2017-10-02 21:58:36
التقدم والتطور يأتي في جميع المجالات الصناعيه والسياسيه والاقتصاديه والفنيه والثقافية والرياضيه.لايمكن ان تتطور في مجال على حساب اخر.يوم ان كان المسلمون في عز تطورهم كان هناك تطور في الفلسفه والغناء و
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29 -2017-10-02 21:58:18
ماحد ملزم بخرابيطهم
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28 - سعد2017-10-02 21:58:16
عدنا للحياة الطبيعية والبساطة والتفكير السليم والبعد عن التشدد .. جزاكم الله الف خير.
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27 - أبو معاذ2017-10-02 21:57:54
الله يستر علينا من الجاي
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26 - علي العمري2017-10-02 21:56:46
الحمد الله. خرجنا من الضلام الي النور والتقدم. مع شعوب العالم.
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25 -2017-10-02 21:56:40
قلنا ان السواقة بتجر معها كل شي يفترض ان مافيه علاقة
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24 - sma_abha2017-10-02 21:56:22
من فتح علينا هذا الباب ... فتن كقطع الليل المظلم
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23 - ابو محمد2017-10-02 21:54:59
اخ عبدالعزيز يمكن تكون صغير بالسن لكن عليك ان تعرف ان التلفزيون السعودي كان يخصص ايام بالاسبوع لعرض اغاني ام كلثوم وعبد الحليم والاطرش كان هذا قبل حادثة الحرم
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22 - مانع القحطاني2017-10-02 21:54:09
يتبع...الطياره لسه ما هبطت إلا كل الجوالات تدق منهم واحد جنبي جوالين شغاله في جيبه اين تثقيف هؤلاء؟ للأسف أن الانفتاح الذي نعيشه على شعب ثلاثة ارباعها متخلف بلا ثقافه فلذلك رضوا بالإنفتاح والفحش"تخلف"
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21 - العربي2017-10-02 21:54:08
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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20 - عبيد2017-10-02 21:53:10
نسئل الله العفو والعافيه والستر وعزلة الناس
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19 - سمير2017-10-02 21:52:59
اهم شي اغنية عودت عيني على رؤياك
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18 - المحمادي2017-10-02 21:51:42
اليابان بعد الحرب العالمية اتجهت ل الصناعة ومصر بعد الحرب اتجهت الى الغناء وشوفوووو الفرق بينهم
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17 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-02 21:50:44
وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتنَتَهُ فَـلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-02 21:50:32
أم كلسون .
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15 - مانع القحطاني2017-10-02 21:50:25
الثقافيه اسم على غير مسمى! أين تثقيف المجتمع؟ لم يكن تقدمنا بخروج نسائنا وتميع رجالنا وإنما بثقافة شعب. اليوم في الطياره يقول الرجاء إغلاق الاجهزه المحموله لأنه تؤثر على أنظمة الملاحة وربع الي في...
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14 - مواطن من ٢٠٣٠2017-10-02 21:49:24
خطوة صحيحه واللي عنده شي ثاني يقلب وجهه والقناة معه
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13 -2017-10-02 21:47:28
كفوووو
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12 - عبدالعزيز2017-10-02 21:47:13
هذي سخافه ومافيها اي تطور
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11 - فطوم2017-10-02 21:46:35
كملت . هذا اللي كان ناقصنا . مادحدر العرب الا الاغاني وش اخذنا منها الا تخدير والبعد عن ذكر الله
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10 - ننننننننننننننننننن2017-10-02 21:46:11
اسمها الثقافيه !!!!!! أين الثقافة في الغناء واصوات الاصنام؟؟؟؟ الثقافيه شذت عن مسماها الحقيقي منذ انطلاقتها البارده........... ام كلثوم اخر الليل؟؟ يارب سترك
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9 - نعم2017-10-02 21:43:37
حسبى الله ونعم الوكيل . تذكرو الدولة الاموية والعباسبة والفاطمية والعثمانية
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8 - زينب..2017-10-02 21:42:17
من كثر جماهير ذا القناة .! ماحد درى عنكم 😂
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7 - المحمادي2017-10-02 21:39:35
كل واحد محاسب ومن سن سنه سيئه علية الى يوم القيامة اللهم عليك بمن أراد افساد المسلمين
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6 - ابو تميم2017-10-02 21:39:19
الاعمال ترفع يوم الاثنين وها انتم سوف ترفع اعمالكم
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5 - 782017-10-02 21:37:51
تمام الله جيل الطيبين
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4 - ابو شيخة2017-10-02 21:36:09
الأغاني القديمة لها رن في القلب بعكس الأغاني الجديدة لا لحن ولا كلمات
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3 -2017-10-02 21:36:06
ليش ام بي سي ماتكفي ههههه
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( عدد التعليقات 29,495 )2 - برق _ الحرم
(((((( في عالم الفضائيات ...........ما احد دراء عنك ياللي في الظالم تعمز ....... تنقدت من ربك علام اسرار البرية ))))
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1 - ليبرالي2017-10-02 21:35:16
خطوه الى الامااااااااااام 🌷
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