القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا حادث إطلاق النار بمدينة لاس فيغاس

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صحيفة المرصد-واس:بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس.

وقال الملك المفدى : علمنا بألم شديد بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة لاس فيغاس، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس.

وقال سمو ولي العهد : تلقيت ببالغ الألم نبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة لاس فيغاس، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، راجياً الشفاء العاجل للمصابين.

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