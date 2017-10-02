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السعودية تمدد شهر كامل لمغادرة المخالفين من هذه الجنسية
صحيفة المرصد : وافقت السعودية على تمديد فترة مغادرة المخالفين الفلبينيين لمدة شهر آخر، بطلب من الحكومة الفلبينية؛ ما سيمكن نحو ستة آلاف متخلف فلبيني وفلبينية من مغادرة البلاد، بحسب صحيفة “مانيلا بوست”.
يُشار إلى أن المملكة حذرت من خلال المهلة المسموحة السابقة لحملة “وطن بلا مخالف”، كل الذين لا يحملون إقامة نظامية ولم يغادروا البلاد خلال فترة السماح، بأنه ستتم ملاحقتهم للقبض عليهم، ومن ثم تطبق عقوبات السجن والغرامة ما بين 15 إلى 100 ألف ريال إلى جانب الترحيل ببصمة “مرحّل”.
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التعليقات
28 - إحصائي2017-10-02 23:54:35
خذوا العلم / 2 مليون باكستاني 2 مليون هندي 2 مليون بنقالي 2 مليون مصري 2 مليون سوداني 2 مليون برماوي 2 مليون اندنوسي 2 مليون فلبيني 4 مليون يمني 2 مليون أفريقي 500 ألأف فلسطيني وقولوا 5 مليون الباقي
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27 - غليل هقنا2017-10-02 23:49:47
لعلم القراء عددالفلبينيين 850 ألف فلبيني هذا كلام السفيرالفلبيني عام 1422 الآن يمكن تعدوا المليون ونصف الشاهد في الموضع أنني هنا أذكر لكم عدد جاليه واحدومنظبطه ولاعندهم تخلف أوتسلل شوفوا البقيه وأحسبو
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26 - سعود2017-10-02 23:49:45
يا ترى ...كيف ستكون الحياه في مملكتنا بدون اجانب ...سعاده ام تعاسه ..
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25 -2017-10-02 23:43:27
وطن بلا مخالف
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24 - ريم2017-10-02 23:31:28
الفلبيينيين مشاكلهم قليل مقارنه باليمنيين
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23 - مريبض المريبض2017-10-02 23:18:16
تعليق رقم 10 تجيب أرقام من رأسك الله يهديك الإشاعات وتهويل الأمور مايجوز لاشرعآ ولاعرفآ مين تبي تقنع والا مين يصدقك ان البلد فيها 70 مليون وافد يارجل خاف ربك وبلاشي تهويل الامور وتصدر الإشاعات
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22 - غليل هقنا2017-10-02 23:17:28
مالقيتو إلا الفلبينيين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالرغم من أنهم أفضل الوافدين إلتزاماً بضوابط التوافد للبلد .. ليه ماتشوفون الأفارقه والبرماويه والفلس والمصاريه والسوادنه والباكستان والبنقاله واليمنه اللي بالملايين
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( عدد التعليقات 2,242 )21 - ابونواف...
وطن بلا مخالف مع الحملة الإعلامية المركزه كانا نعتقد أنهُ عند بدايتها ستنتشر النقاط التفتيشية والفرق الأمنية بكثافة لظبط المخالفين والمتخلفين ولكن حقيقة كل شي كالسابق بالعكس كثرو وتكاثرو وسيتكاثرون
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20 - نوني&2017-10-02 22:54:15
تعالو شوفو جدة صارت ملاذ للمخالفين من جميع الجنسيات
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19 - ع الشمري2017-10-02 22:51:30
منطقة حائل وشمالها حتى الوصول لمحافظة رفحاء يوجد أعداد كبيره من المتخلفين من الجنسيه الأثيوبيه وينكم عنهم.
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18 - عثمان2017-10-02 22:41:14
تعليق مخالف
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17 - جبال سدير2017-10-02 22:38:07
اغلب المتخلفين الفلبينين من النساء الهاربات من كفلائهن ويعملن كوفيرات متنقلات بين المنازل ومصورات حفلات وزواجات نسائية وبتوطئ مع سائقي الليموزين الباكستانية الذين يقومون بنقلهن ودخلهن يصل 7000ري يوميا
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16 - سليمان2017-10-02 22:33:50
ابو العز الدمشقي ابو خنبوقة الايراني
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15 - رطب2017-10-02 22:28:47
الصيني مثل المصري وارخص
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14 - بدر2017-10-02 22:27:55
يازين القونين مطاطه عندنا كل شوي يمددون لهم والعمال مأمنين يقولون مافيه خوف سعوديه مافيه يمسك انا والله انهم صادقين هالعمال علشان كذا يسرحون ويمرحون ويشتغلون وكلهم متخلفين ولاهمهم شيء فاين الخلل ياترى
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13 - ابو العز الدمشقي2017-10-02 22:27:15
ت5/الناس تتكلم عن فلبينية وإنت ماسك في السورية؟ عندك في السعودية 5مليون سوري وإنت الله يستر عليك . السوري كان يجيكم عشان يقعد 5 سنوات ويعفى من الجندية وأغلب الشباب جوكم عشان كدة مو لسواد عيونكم ؟؟
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12 - يناس خافوا الله في البلد2017-10-02 22:25:01
الرياض لحالها فيها 10 مليون وافد بعضهم عوائل متخلفهم مضى عليها سنوات عجاف . حرام والله اللي يحصل في بلدنا حرام . شباب عاطل وفقر وضرائب وخدمات غالية . وانتوا تاركين البلد للوافدين بعضهم متخلف له سنين
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11 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-10-02 22:24:18
سمعنا بوطن بلا مخالف .. ولكن نرى عكس مانسمع .. المجهولين متواجدين وبأعداد كبيرة في الجبال والسهول والأودية في الجنوب .. ياليت نرى حملات على أرض الواقع . ويعطوننا نحن المواطنين المشاركة في ملاحقتهم ..
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10 - الله المستعان (الفلبين 6 الاف2017-10-02 22:20:44
البنقلاديشية 5 مليون والهنود 7 مليون والباكستانية 6 مليون واليمنيين 6 مليون والسوريين 5 مليون هذولا 29 مليون وباقي الجنسيات تقريبا 12 مليون . يعني اقسم بالله ان بلدنا فيها يمكن 70 مليون مع عوائلهم ؟؟؟
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9 - -2017-10-02 22:16:18
للأمانة الفلبيني نادراً مايخونك
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8 - نيقااااا نفااااادي2017-10-02 22:14:39
تعليق مخالف
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7 -2017-10-02 22:14:15
اضبط صلاتك تضبط حياتك
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6 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-02 22:08:13
عاشوااا😗😗😗😗😗
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5 - سليمان2017-10-02 22:06:52
سنة الاف فلبيني وهم احسن جنسية بالعمل مققابل حمسة مليون سوري وستة مليون يمني واربعةمليون بنجلاديشي وغيرهم موجودين بالمملكة واكثرهم متخلفين نظاما
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4 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-02 22:06:40
عاشوا....أفضل شعب محبوب هااانا😙😙😙😙
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3 - Smile2017-10-02 22:06:32
نبغاهم كلهم يغادرون السوري والمصري والفلس والزيدي وووووو لانريد همج ومتخلفين
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( عدد التعليقات 29,501 )2 - برق _ الحرم
(((((( عقبال تمديد تاريخ تطبيق الضريبة المضافة واسعار الوقود للمواطنيين )))))
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1 -2017-10-02 22:05:10
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : انسلاخ أعمى
الصراخ على قدر الألم، إذا كان هناك أشخاص خالفوا توجههم المفسد تم تصنيفهم وتخوينه...
بواسطة : فيصل
تعليق مخالف...
بواسطة : السحيمي
***شعب يستاهل الوفاء من قادتهم شعب يستاهل كل شي...
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