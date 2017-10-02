السعودية تمدد شهر كامل لمغادرة المخالفين من هذه الجنسية

حجم الخط A A A المرصد 28 4٬517 2 ساعتين

صحيفة المرصد : وافقت السعودية على تمديد فترة مغادرة المخالفين الفلبينيين لمدة شهر آخر، بطلب من الحكومة الفلبينية؛ ما سيمكن نحو ستة آلاف متخلف فلبيني وفلبينية من مغادرة البلاد، بحسب صحيفة “مانيلا بوست”.

يُشار إلى أن المملكة حذرت من خلال المهلة المسموحة السابقة لحملة “وطن بلا مخالف”، كل الذين لا يحملون إقامة نظامية ولم يغادروا البلاد خلال فترة السماح، بأنه ستتم ملاحقتهم للقبض عليهم، ومن ثم تطبق عقوبات السجن والغرامة ما بين 15 إلى 100 ألف ريال إلى جانب الترحيل ببصمة “مرحّل”.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )