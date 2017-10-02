شاهد كيف أقنع الإخواني “عبد الله المحيسني” مراهق سعودي لتفجير نفسه في سوريا !

حجم الخط A A A المرصد 37 2٬729 1 ساعة

صحيفة المرصد : نشر برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي الإماراتية ، مقطع فيديو للمطلوب من المملكة العربية السعودية ، الإرهابي عبدالله محمد سليمان المحيسني ، الذي ذاع صيته بعد مشاركته في مؤتمر “علماء المسلمين” مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الدوحة .

وأظهر الفيديو المحيسني وهو يغرر بالشاب ويرسل رساله إلى أمه : ” حيا الله أم عبدالرحمن ، اسأل الله أن يحفظكم ، هنيئاً لكي أن يكون لهذا البطل عروساً في جنات النعيم ” بحسب اعتقاده” .

وأضاف المحيسني عبر الفيديو : ” وأيضاً زوجة أخونا يونس هنيئاً لكي أن يكون زوجك في انتظارك يوم القيامة ويدخلك جنات النعيم” ، “حسب اعتقاده” .

كما أكد البرنامج أن العلاقة بين قطر والمحيسني بدأت منذ تواجده بالدوحة لحضور مؤتمر “علماء المسلمين” ، لينضم بعدها لجبهة النصرة ، ثم تدعمه قطر بالأموال الوفيرة ليكون رجلها في سوريا وينفذ أجندتها ، وأشار البرنامج إلى أن هذا الدعم الوفير من الأموال ساعد المحيسني ليكون صاحب منصب قيادة في ميليشيات جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )