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شاهد كيف أقنع الإخواني “عبد الله المحيسني” مراهق سعودي لتفجير نفسه في سوريا !

شاهد كيف أقنع الإخواني “عبد الله المحيسني” مراهق سعودي لتفجير نفسه في سوريا !
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المرصد 37 2٬729 1 ساعة

صحيفة المرصد : نشر برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي الإماراتية ، مقطع فيديو للمطلوب من المملكة العربية السعودية ، الإرهابي عبدالله محمد سليمان المحيسني ، الذي ذاع صيته بعد مشاركته في مؤتمر “علماء المسلمين” مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الدوحة .

وأظهر الفيديو المحيسني وهو يغرر بالشاب ويرسل رساله إلى أمه : ” حيا الله أم عبدالرحمن ، اسأل الله أن يحفظكم ، هنيئاً لكي أن يكون لهذا البطل عروساً في جنات النعيم ” بحسب اعتقاده” .

وأضاف المحيسني عبر الفيديو : ” وأيضاً زوجة أخونا يونس هنيئاً لكي أن يكون زوجك في انتظارك يوم القيامة ويدخلك جنات النعيم” ، “حسب اعتقاده” .

كما أكد البرنامج أن العلاقة بين قطر والمحيسني بدأت منذ تواجده بالدوحة لحضور مؤتمر “علماء المسلمين” ، لينضم بعدها لجبهة النصرة ، ثم تدعمه قطر بالأموال الوفيرة ليكون رجلها في سوريا وينفذ أجندتها ، وأشار البرنامج إلى أن هذا الدعم الوفير من الأموال ساعد المحيسني ليكون صاحب منصب قيادة في ميليشيات جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - هاشم
2017-10-02 23:59:52
للمعلوميه لن ينتهي الارهاب حتى يقام العدل والمساواه بين الشعوب كيف تريدون الارهاب ينتهي وسرائيل تقتل بالمسلمين ونسمي ماتقوم به عنف ودفاع فلسطين رهاب طبيعي القتل يولد قتل والسلام ينتج سلام
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36 - سنونو
2017-10-02 23:56:37
الإخوان المنافقين وقطيعهم الصحونج هم من غرر بشبابنا وقادوهم إلى المهالك في أماكن الصراع باستغلال صغر سنهم وجهلهم بالحياة عليهم لعنة الله
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35 - معلق 3333
2017-10-02 23:50:28
عقلية بعض ردود الأخونج هي ومن الذي تسبب في تأكل طبقة الأوزون والإحتباس احراري، يهرب من الموضوع ليدخل مواضيع أخرى ويشتت تفكير الإنسان، لايوجد من هو أخبث منهم.
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34 - هاشم
2017-10-02 23:49:05
من الذي قتل 50 واصاب 700 امريكي شخص امريكي نصراني لكن الملاحظ الاعلام الامريكي لم يوجه التهمه للدين النصراني او اليهودي لماذا الاعلام العربي يرتبط الارهاب بالدين الاسلامي هل العرب يهود
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33 - عيصو
2017-10-02 23:46:28
وليش حضرته المجاهد الهمام ما فجر نفسه ودخل الجنه عليه من الله ما يستحق شخص مشبوه وعميل خسيس
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32 - قطر تجمعهم ؟! وعلى الشر تدعمهم ؟!
2017-10-02 23:46:06
في قطر وجد الاخونجية وخوارجهم ملاذا يؤون له !!
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31 - المااااضي
2017-10-02 23:45:42
بلاش اللعن والشتم حتى لو متعودين عليه
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30 - هاشم
2017-10-02 23:44:33
المحيسني كان مرضي عليه من الاعلام في بدايه الثوره السوريه تغير المزاج الاعلامي واصبح مغضوب عليه وارهابي
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29 - هاشم
2017-10-02 23:42:39
لو كان المحيسني يهودي او نصراني او مجوسي حتى لو قتل ملايين المسلمين لن تظهره قنوات الاعلام ويسمو مايفعله بعنف ولاليس ارهابآ
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28 - خوارج أخوان سرور وقطب ؟!
2017-10-02 23:42:32
اخونجية خونة (( قطر جمعتهم ))
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27 - خوارج أخوان سرور وقطب ؟!
2017-10-02 23:40:48
ليس لهم تعريف الا خوارج اخوان هذا العصر على ملة سرور وقطب
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26 - هاشم
2017-10-02 23:40:17
واضح انه كان يعزي ام شخص قتيل بسوريا
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25 - الثقفي
2017-10-02 23:38:03
من اقنع الامريكي اللي اطلق النار وقتل 58 شخصا وانتحر ممكن نعرف 🤓
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24 - المااااضي
2017-10-02 23:37:22
سلاح الاخونج هو الحور العين..هذا الارهابي الاخونجي النافق فجر نفسه طمعآ بالحور العين..حياتهم تتمحور حول الجنس ..الحور والسبايا والتعدد وملك اليمين...الشهوة تحكمهم وتسير خطاهم.
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23 - الثقفي
2017-10-02 23:36:17
داعش والاخوان خوارج صناعة مجوسيه غربيه صهيونيه لقتل المسلمين وتدمير بلدانهم 😎
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22 - المااااضي
2017-10-02 23:31:47
هرلاء هم الاخونج الصحونج اللي نحاربهم..المصيبه فيه ناس معنا يدافعون عن هؤلاء الارهابيين .
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21 - ضايع
2017-10-02 23:30:57
مادام المحسني يبي يعطي القرعاوي الحور العين وراه مايفجر نفسه ونفتك من كرشته الله لايرحمه وحسبنا الله ونعم الوكيل عليك يالمحسني
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20 - الفارس
2017-10-02 23:30:21
طيب ليش مااخذ هوا هذا الشرف ليفوز بالحور. مثلته أمه. ثكل الام ورمل الزوجة ويتم الأطفال وقتل الأب لماذا لم يذهب هو
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19 - مواطن
2017-10-02 23:29:41
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18 - Ymni mahbob
2017-10-02 23:18:51
شكرًا دبي
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17 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-02 23:17:56
الحمد لله على اضهار الحقيقه
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16 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-02 23:15:34
لعنه الله على الدواعش في الداخل والخارج
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15 - أنا أنا
2017-10-02 23:14:59
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14 - Ymni mahbob
2017-10-02 23:14:27
تعليق مخالف
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13 - خوارج أخوان سرور وقطب ؟!
2017-10-02 23:14:20
لماذا الخارجي المحيسني الضال لم يبدأ بنفسه
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12 - ثامر الشبيب
2017-10-02 23:13:18
لعنهم الله ليوم الدين كيف يقرر في عقول الشباب ويزهق نفسه ونفس الاخرين لعنة الله عليهم كل ماهز الكلب ذيله لعنة الله عليهم كل ماهز الكلب ذيله
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11 - خوارج أخوان سرور وقطب ؟!
2017-10-02 23:13:07
خوارج مارقون من الدين كقوم عاد شر الخلق والخليقة كلاب أهل النار كما تم وصفهم في الحديث الشريف
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10 - خوارج أخوان سرور وقطب ؟!
2017-10-02 23:11:48
الاخونجية السرورية هم من سرقوا الصحوة وحرفوها عن مسارها واستغلوا الشباب للتغرير بهم وقودا لجهادهم الضال
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9 - ياليل ابولمبه
2017-10-02 23:10:50
ههههههههههههه لجهنم وتقول جنات النعيم ايات جنات نعيم وحور العين يالبقره الضاحكه الا حطب جهنم بنتظاركم يا حثالة البشريه
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8 - خوارج أخوان سرور وقطب ؟!
2017-10-02 23:09:23
نبت اخوان سرور اخرج لنا المحيسني الضال والشاب المغرر به !!
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7 - خوارج أخوان سرور وقطب ؟!
2017-10-02 23:08:12
خارجي من خوارج هذا العصر
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( عدد التعليقات 29,501 )
6 - برق _ الحرم
2017-10-02 23:03:15
((((((نريد ان نعرف كيف اقنعت داعش المجرم الامريكي الكبير...... البالغ من 64 عام ان ينتحر ؟؟؟؟؟ )))))
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( عدد التعليقات 29,501 )
5 - برق _ الحرم
2017-10-02 23:01:55
(((((((داعش الماسونية تقنع .......والغرب تقنع وروسيا تقنع .....وايران تقنع .....واليهود تقنع ......المهم القاتل والمقتول من العرب المسلمين )))))
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4 -
2017-10-02 22:55:53
وين الجنه ؟ ماهي إلا سراب
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3 - صواب
2017-10-02 22:54:59
بختصر عليكم كيف جندو الشباب .. اولا اسم الدوله الاسلاميه ثم من المغرر بهم مشايخ صدقو الفخ او الطعم ولحيه وثوب وجنز قصير ويحدث ...لين وثقو فيهم ثم جندوهم
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2 -
2017-10-02 22:53:04
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1 -
2017-10-02 22:52:30
قناة دبي.
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