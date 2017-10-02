النقيدان: يكشف عن التحدي الأكبر الذي يواجه المسلمين … وهذه هي الضربة الكبرى للمملكة !
صحيفة المرصد: رأى الكاتب السعودي “منصور النقيدان” أن خنق المملكة لتنظيم الإخوان الإرهابي قد يكون بداية حقبة جديدة مشرقة للعالم الإسلامي وأقلياته المهاجرة مضيفاً أن المملكة تقود العالم السني لضرب السلفية التكفيرية، وسحق الجهادية الداعشية والقاعدية، لتخطو بثقة كبيرة نحو المستقبل.
تحصين الفكر
وقال الكاتب في مقال له منشور في “صحيفة الاتحاد الإماراتية ” بعنوان ” العالم السني والسلفية”عقدت يوم الجمعة الماضي في لوس أنجلوس بأميركا حلقة شبابية ناقشت سبل تحصين الفكر، شارك فيها طلبة سعوديون وإماراتيون، ارتكزت على طرق محاصرة الفكر المتطرف، وبذور الأفكار الإرهابية.
وتابع: “تعقد هذه المناسبة في سياق تحولات كبيرة تشهدها منطقة الخليج، وفي المقام الأول المملكة العربية السعودية التي تكاد التطورات فيها في الشهور الأربعة الأخيرة تستأثر بالنصيب الأكبر من العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. المملكة هي مهد السلفية في العالم الإسلامي، وهي قلبه وزعيمة إسلامه السني وحاضنة الحرمين الشريفين. وهي اليوم تقود العالم السني لضرب السلفية التكفيرية، وسحق الجهادية الداعشية والقاعدية، لتخطو بثقة كبيرة نحو المستقبل”.
الضربة الكبرى للمملكة
وأضاف كانت السعودية بعد قرابة ثلاث سنوات من إعلانها الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، قد ضربت قبل أسابيع قليلة ضربتها الكبرى التي استهدفت تنظيم الإخوان الإرهابي والسرورية في الداخل والتحقيق مع قياداتهم، وبالتوازي مع خلو الساحة من الأصوات المنكرة من المعارضين الملتحين، اتخذ ملك السعودية قرارات إصلاحية تاريخية مثلت انتصاراً كبيراً للمرأة وحقوقها. هذه المقدمة مهمة لما سيلي من المقالة القصيرة.
فقد بدأ أمس الأحد سريان منع النقاب في النمسا، تماشياً مع حظره في أكثر من دولة أوروبية بما فيها فرنسا وبلجيكا، وإضافة إلى حظر النقاب فإن النمسا قد جعلت من أهداف حملتها ضد التطرف مكافحة (التفسير السلفي للقرآن). حسب ما يراه أعداد متزايدة من المفكرين والباحثين، فإن البيئة السلفية هي محضن مثالي للفكر المتطرف، حتى ولو لم يكن عنيفاً.
الإسلام يعامي أزمة في كل العالم
وأشار الكاتب في مقاله إلى أن رولاند فرويدنستاين نائب مدير مركز «مارتينز» في بروكسل، يرى في ورقة ألقاها في مؤتمر عن تنظيم الإخوان الإرهابي والفاشية في بروكسل 14 من سبتمبر الماضي أن «الإسلام يعاني اليوم من أزمة في كل العالم. حيث يعد الصراع السني الشيعي المتزايد في العنف صراعاً داخلياً، ولكن في نفس الوقت يحقق الأصوليون مكاسب كبيرة في ظل غياب حركة إصلاح عالمية مرئيّة». ويؤكد في ورقته الدعوة إلى سجال عقلاني ومفتوح بين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، «وهذا يشمل حق انتقاد أنماط تمثل الإسلام والتجربة الدينية، ولكن هنا تكمن الصعوبة: إذا كان هناك انطباع سائد بوجود صراع للحضارات بين المسلمين من جهة والمسيحيين واليهود من جهة أخرى، يصعب تحقيق حركة إصلاح داخل الإسلام» كما يقول فرويدنستاين.
التفسير السلفي للقراّن
وقال الكاتب “ستبقى مسألة حصار التفسير السلفي للقرآن ولسنوات قادمة ذات خطورة كبيرة، فهي تمس في الصميم إيمان ملايين من المسلمين حول العالم، بمن فيهم كثير ممن يعيشون في العالم الغربي. وكنت قد ذكرت في مقالة سابقة أن الحركية الإسلامية بكل ألوانها لا تنتعش إلا في سحابة من السلفيات. غير أن التحدي الذي ستواجهه النمسا وغيرها نابع من عدم إدراك أن كل أنماط التدين التقليدي الشعبي بما فيه الصوفي الذي يمكن التعويل عليه في محاصرة الإسلام السياسي تستند إلى عقائد السلف الصالح وتعاليمهم”.
وتابع أي إن السلفيات التي انتعشت في القرون الثلاثة الماضية، سواء السلفية الوهابية، أو السلفية العلمية/ الألبانية، أو السلفية الجهادية و، و، كلها تمتاح من جذر أكبر يشمل الإسلام السني بعامة أي ما يمكن وصفه ب«سلفية السلف الصالح». السلفية هي النسغ الذي يشكل عقائد أهل السنة، الذين يمثلون غالبية المسلمين في العالم. وهنا التحدي الذي يواجه المسلمين عموماً.
وأضاف أن ما يجري اليوم ومستقبلاً في السعودية، قد يساعد المسلمين السنة/ السلف على أن يكتشفوا في سلفيتهم ما يمكنه أن يتواءم مع العالم بكل تنوعه. المفرح أن خنق المملكة لتنظيم الإخوان الإرهابي قد يكون بداية حقبة جديدة مشرقة للعالم الإسلامي وأقلياته المهاجرة.
التعليقات
الصراخ على قدر الألم، إذا كان هناك أشخاص خالفوا توجههم المفسد تم تصنيفهم وتخوينهم لا حول ولا قوة الا بالله.
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طيب لا تصيح علينا وش نسوي لك الانظمة ماعليها خوف والغرب خلفها لا تقلق لن يحكم الاسلام قريبا
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21 - انسلاخ أعمى ،،، الإصلاح ليس تغيير الدين والثوابت// ومن الخائن الذي أوهمك بتغير ثوابت الدين ؟!
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خلص يابن الحلال ***
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21 - انسلاخ أعمى ،،، الإصلاح ليس تغيير الدين والثوابت//ولعلك تميز بين انسلاخ الاعمى والبصير ؟!
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عاش الجو له فترة وابلشنا خلص ولا تزعل مافيه جهاد ولا مجاهدة ومنهجك الليبرالي بيدخلك الجنة المجال مفتوح قدامك خذ راحتك حتى يأتيك اليقين يتسبب بالكتابة يسترزق مثل غيره
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21 - انسلاخ أعمى ،،، الإصلاح ليس تغيير الدين والثوابت// اذا عرفت تفرق بين الثوابت والمتغيرات في الشريعة لك حق تكلم في البطالة والاسكان والصحة
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والله ان التوجه للعلمانية في كل العالم الاسلامي هو الحل الوحيد المتوافر في هذا العصر..مواكبة الغرب المتقدم مطلوب حتى لاتتسع الهوه بيننا وبينهم..اذا لم نلحق العالم..لن ينتظرنا وستتضاعف المسافة بيننا وب
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أخطر ما كان يواجه المسلمين السنة هو الانحراف الذي قادة الاخوان وخوارجهم والحمدلله بانت خفاياهم
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ادلجة الفكر يستهدف فئة المراهقين والنشئ ليظمنو اجيالا تخلو من اي معتقدات وما تلك الاسماء صحويين وسروريين وسلفيين واخوان انما هي اسماء سميتموها ويسعى الغرب لادلجة المجتمع الاسلامي ليكون بلا هويه
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تصحيح (من التلميح .....)
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أهل السنة والجماعة بخير مادام الاخونجية وخوارجهم انكشف سترهم
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ليس لدينا كتاب لديهم أقتراحات وحلول أو نصائح أو ارشادات يرونها تفيد عامة الشعب
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كن التلميح الى التصريح .. بانت الخوافي .. ووش بقى ما ظهر .. ربنا انا براء منهم ومما يقولون
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الإصلاح ليس تغيير الدين والثوابت إنما هو حل مشاكل البطالة والإسكان وتطوير نظام الصحة في الوطن .
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انعم واكرم ندوة عقدت في لوس أنجلس !!!!!!!!!!!
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بس ما تطرقت لمحاربة التشيع!!كل شي واضح الشمس ما تتغطى بغربال،دور كل اب اللحين تضاعف وعلى كل رب أسرة زرع القيم ومبادئ الدين اللي تربيناعليها في ابنائكم وتأكدو ان كلمة الله هي العليا ولابد ان تزول الغمه
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مع احترامي لجميع القراء ان هذا ****
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مرة يقولون اخوانجية ومرة سرورية والآن يقولون سلفية هناك أمور نعلمها جيدا هو تغيير ثقافة هذا المجتمع المسلم إلى العلمانية والانفتاح الأعمى دون النظر إلى العواقب الوخيمة.
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العالم الإسلامى يعاني أزمة وللأسف بسبب بعض من ينتمون إلى الإسلام لإنهم لم يسيرو على نهج رسولنا وصحابته الكرام ومن بعدهم الذين نشروالإسلام بالرحمة للعالمين والدليل ان الكنائس وغيرهالم تهدم وبقيت لزمننا
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الله اكبر عليك يالنقيدان هالحين دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب السلفية التي تربينا عليها وقامت عليها الدولة شيء مخيف يجب التخلص منه الله اكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً
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ان الله يعلم مافي الصدور يا هذا . هل تقصد فعلا مكافحة الارهاب ام محاربة الاسلام . والله ان دين الله باق حتى قيام القيامه شئت ام ابيت . كلكم بني ليبرال والاخوان والروافض وجهان لعمله واحده .
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سينتصر الإسلام السني المعتدل غصب عن كل ناعق وأما أبيبراليين هذا وقتكن افرح لكم شوي الباطل باطل ولن يدوم
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حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يريد تمييع الدين ويضرب على وتر الارهاب وكان الاسلام هو الارهاب ولم يعلم هذا الكويتب ان اللي يسويه الغرب في العالم الان وقبل هو الارهاب بعينه . هذا هو الحرب على الالسلام .
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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أأأهاااا .. اي كذا مفهوووم :)
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على اي مله يبغونا مثل هذا وعبده خال سلفية ولا اخوانية ولا جهادية ولا درزية ولا شيعية انا مين ..؟ وانتم مين ..؟ انا مسلم ايش .. ؟ ماهو نوعي من المسلمين ..؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
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اليوم غزة تتنفس الصعداء بأفول كابوس الإخوان وتسلم السلطة الفلسطينية شؤونها وبهذا أصبح الإخوان والسروريين والصحويين ومن في حكمهم في مزبلة التاريخ. الحمد لله زالت الغمة واندحرأهل الظلام وخابوا.
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ايش هذا …؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على وين احنا رايحين …؟ الاصوات المنكرة من الملتحين …!!! عجبي يشيد بالنمسا انها منعت الحجاب ….! والله لن يقف مثل هؤلاء حتى يفتح عندنا نادي للعراة ..!
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أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
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ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ*ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
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إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ *طَعَامُ الأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ *كَغَلْيِ الْحَمِيمِ * خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ
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حملتها ضد التطرف مكافحة (التفسير السلفي للقرآن).<والمفروض التفسير الامريكي والفاتيكاني للقران
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