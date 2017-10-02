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تركي آل الشيخ يوجه بإنهاء تكليف إدارة نادي الاتحاد الحالية .. وتكليف “الصنيع” حتى نهاية الموسم
صحيفة المرصد : قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد وتكليف الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم الحالي 1439-1438هـ على أن يقدم أعضاء مجلس إدارته خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
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التعليقات
6 - منقاش2017-10-02 23:56:22
ممتاز
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5 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-02 23:54:58
كفوووووووووو بقرار قووووي والقوووووووة اتي
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4 - رزقي على الله2017-10-02 23:50:11
كفو والله ونبي كذلك سحب البطولات المحلية اللتي اخذت بدون وجه حق ومحاسبه كل من دمر وزرع الإحباط في كثير من الأمور الرياضيه بين الجماهير ويحاول زرع الفتنه بين الانديه الله ينصرك ياكحيلان
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3 - فاهدد2017-10-02 23:49:20
الله يستر القرارات تتول وهذا ليس بصالح الرياضه السعوديه
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2 - كفايه2017-10-02 23:37:45
بصراحه وزير الرياضه تركي آل الشيخ .... بطططططل .... أنا بصراحه ... ولكن بعد قراراته الجريئه هذي أثبت أنه كفو ويستاهل المنصب ... كفاية ترزز وتميلح
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1 - رؤية وتحول2017-10-02 23:31:59
ههههههه بيض الله وجك ياتركي الشيخ ... عزالله بقرارك الشجاع هذا .. قدرت تغربل رئاسات الأنديه وعرفت من هواللي جاي يخدم الرياضه ... ومن هو اللي جاي يترزز ويصنع لنفسه هاله وأضواء لمصالحه الشخصيه
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بواسطة : انسلاخ أعمى
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