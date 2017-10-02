تركي آل الشيخ يوجه بإنهاء تكليف إدارة نادي الاتحاد الحالية .. وتكليف “الصنيع” حتى نهاية الموسم

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صحيفة المرصد : قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد وتكليف الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم الحالي 1439-1438هـ على أن يقدم أعضاء مجلس إدارته خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

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