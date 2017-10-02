ولي العهد يوجه بعدم تشفير الدوري السعودي

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صحيفة المرصد: وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بإتاحة نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين مجاناً، وعدم تشفيره خدمة للمواطن السعودي، وذلك بحسب ما ذكر رئيس هيئة الرياضة في تصريح تلفزيوني مساء اليوم الاثنين.