ميليشيا الحوثي تختطف الصحفي كامل الخوداني .. وهذا ما فعلوه بزوجته و ابنته

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صحيفة المرصد : اختطفت ميليشيا الحوثي مساء اليوم الصحفي كامل الخوداني بعد اقتحام منزله والاعتداء على أسرته واطلاق الرصاص الحي على ابنته الكبرى واصابتها بإصابة بليغه نقلت على إثرها إلى العناية المركزة.

وقال شهود عيان وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” أن عمليات الاقتحام رافقها إطلاق نار كثيف ،أعقبه اعتداء على أفراد أسرة الخوداني قبل اختطافه إلى مكان مجهول “.

كما اعتدت الميليشيا على زوجة الخوداني في تصرف يعكس همجية الجماعة التي لا تمت للأخلاق بصلة.

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