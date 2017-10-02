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ميليشيا الحوثي تختطف الصحفي كامل الخوداني .. وهذا ما فعلوه بزوجته و ابنته
صحيفة المرصد : اختطفت ميليشيا الحوثي مساء اليوم الصحفي كامل الخوداني بعد اقتحام منزله والاعتداء على أسرته واطلاق الرصاص الحي على ابنته الكبرى واصابتها بإصابة بليغه نقلت على إثرها إلى العناية المركزة.
وقال شهود عيان وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” أن عمليات الاقتحام رافقها إطلاق نار كثيف ،أعقبه اعتداء على أفراد أسرة الخوداني قبل اختطافه إلى مكان مجهول “.
كما اعتدت الميليشيا على زوجة الخوداني في تصرف يعكس همجية الجماعة التي لا تمت للأخلاق بصلة.
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التعليقات
3 - سعد التميمي2017-10-03 00:48:18
حسبي الله ونعم الوكيل ع مطي ايران
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2 - منقاش2017-10-02 23:57:30
الحوثة همج بكل معنى الكلمة .. لا بارك الله فيهم وعجل بنهايتهم
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1 -2017-10-02 23:54:54
الله ينصرهم على الحوثي واعوانه من العفافيش واكيد كثير من الشعب اليمني بيصير لهم مثل ماصار لهم لنهم سكتو ورضيو بأن الحوثي يحكمهن
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بواسطة :
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بواسطة : خيال
ترا الشرع حلل اربع , ؟...
بواسطة : شباب الوطن
تعليق مخالف...
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