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“شاهدتهما في تقرير تلفزيوني” .. الصدفة تقود سيدة لكشف خيانة زوجها مع صديقتها .. وهذا ما فعلته!
صحيفة المرصد: اكتشفت زوجة خيانة زوجها لها مع صديقتها بالصدفة بعد أن شاهدت لقطة عابرة لهما في تقرير تليفزيوني أذيع في الأردن.
وكانت إحدى القنوات الفضائية الأردنية، بثت تقرير تلفزيوني عرضت خلاله لقطات لمقهى في منطقة “الرابية” في العاصمة عمّان، وأثناء مشاهدة السيدة للتقرير رأت زوجها متواجداً في المقهى برفقة صديقتها.
وبحسب مجلة “لها” سألت الزوجة، صديقتها عن علاقتها بزوجها، فاعترفت بأنها على علاقة به، وأنه وعدها بالزواج منذ فترة طويلة، إلا أنه يماطل.
وذكرت المجلة أن السيدة رفعت قضية طلاق على زوجها، وقضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها.
التعليقات
10 - خيال2017-10-03 01:50:29
ترا الشرع حلل اربع , ؟
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9 -2017-10-03 01:31:42
حسبي الله عليه يبي يلعب ليش يتزوج الله لا يوفقه ولا يوفق صديقتها هاذي خرابة بيوت وعدوه ما تنعد صديقه
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8 -2017-10-03 00:58:49
تدور عند العلماني شرف 😴
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7 - عبد الرحمن2017-10-03 00:55:31
هذا نتائج الاختلاط والسفور ، لا حول ولا قوة إلا بالله .
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6 -2017-10-03 00:37:58
حنا بننتقل من علاقات برامج التواصل وبتصير موضة قديمه الى العلاقات المباشرة بعد دمج البانزين والنار ف كل مكان اصلا ذي الل زعلت نادرة الوضع صاير خميعا ههه وجاري خمعنا وكتلكتنا يعني كوكتيل
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( عدد التعليقات 29,253 )5 - قلم الحقيقه
مؤكد أنه سيماطل من الزواج بك لأنه يعتقد أنك مجرد بضاعة رخيصة اليوم المشوار عنده وغدآ لغيره وهذا هو الواقع والحقيقة.للأسف أن بعض الزوجات عندما تتأكد من أن زوجها صاحب علاقات نسونجي ترضى بواقعها معه.
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4 - ابوصالح سكري2017-10-03 00:29:31
مع الاسف انتي سبب الخيانة لزوجك بنت حلوة وجميلة وكثيرمرات هياط وضحك في صالة انتي وهي وهي كاشفة لابسة اجمل ملابس لعيون زوجك والمسكين لوحدة في المجلس كثيرمرات ولعب فية الشيطان وشبك معهاوهي مبصوطة وطسي
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3 - باب الشمال2017-10-03 00:15:38
والله حرمة كدعة....
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2 -2017-10-03 00:14:45
وتلقون زوجها مسوي رجل عليها ولا يطلعها ولا يعزمها وحابسها بالبيت وهو رايح يخون والعزومه ع حسابه،،قطع جنسكم اي والله
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1 -2017-10-03 00:13:34
الخيانه بعد من صديقتها المفروض تتركه لها وخل الصديق الي غدر في ينفعك، وتتزوج صديق زوجها هذي الحركه دمار شامل او تتزوج...
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بواسطة : خيال
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بواسطة : شباب الوطن
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