“شاهدتهما في تقرير تلفزيوني” .. الصدفة تقود سيدة لكشف خيانة زوجها مع صديقتها .. وهذا ما فعلته!

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صحيفة المرصد: اكتشفت زوجة خيانة زوجها لها مع صديقتها بالصدفة بعد أن شاهدت لقطة عابرة لهما في تقرير تليفزيوني أذيع في الأردن.

وكانت إحدى القنوات الفضائية الأردنية، بثت تقرير تلفزيوني عرضت خلاله لقطات لمقهى في منطقة “الرابية” في العاصمة عمّان، وأثناء مشاهدة السيدة للتقرير رأت زوجها متواجداً في المقهى برفقة صديقتها.

وبحسب مجلة “لها” سألت الزوجة، صديقتها عن علاقتها بزوجها، فاعترفت بأنها على علاقة به، وأنه وعدها بالزواج منذ فترة طويلة، إلا أنه يماطل.

وذكرت المجلة أن السيدة رفعت قضية طلاق على زوجها، وقضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها.