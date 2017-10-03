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تعرف على أسباب إقالة رئيس الاتحاد أنمار الحائلي !

تعرف على أسباب إقالة رئيس الاتحاد أنمار الحائلي !
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المرصد 7 1٬229 45 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر ، بإن الثنائي سلمان الصبياني وهاني الناهض قد تقدما بشكوى ضد إدارة نادي الاتحاد بتهمة التزوير في جدولة مستحقاتهم المالية، والتي تمت خلال معسكر الفريق الماضي في دولة الإمارات ، وفقاً لموقع “عين اليوم” .

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت قراراً بإعفاء مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بسبب شبهة تزوير في الرخصة الآسيوية، وذلك بجانب العديد من القرارات الهامة والمؤثرة.

وقد تم تكليف حمد الصنيع كرئيساً لمجلس إدارة النادي بأمر من الهيئة، ليقوم بإدارة شؤون الاتحاد برفقة أعضاءه.

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التعليقات


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7 -
2017-10-03 01:35:44
جلد منفوخ
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6 - محب الاتحاد
2017-10-03 01:31:03
ماذاقدم الناهض والصبياني للكره السعوديه حتي يقوم انمار بتزوير عقديهماونشالله اصحاب عقود الملايين ماذابيعمل فيهم ال اشيخ الاعبين الي لايجدون ابجديات الكره ويوقع معهم بالمليين والي ماحضروالي اسعوديه
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5 - سوالف ليل
2017-10-03 01:30:42
السبب الحقيقي لإقالة هالأنمار هو إعتراضه على قرار الرئيس بعدم جلوسه هو وبقية الرؤساء في الملعب .. وهذا أغضبهم وضيع عليهم فرصة الأضواء والفلاشات وبالتالي ! ضياع فرصة إستغلال هذا المنصب لمصالحهم الشخصيه
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4 - محب الاتحاد
2017-10-03 01:30:29
ماذاقدم الناهض والصبياني للكره السعوديه حتي يقوم انمار بتزوير عقديهماونشالله اصحاب عقود الملايين ماذابيعمل فيهم ال اشيخ الاعبين الي لايجدون ابجديات الكره ويوقع معهم بالمليين والي ماحضروالي اسعوديه
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3 - باسل
2017-10-03 01:24:50
اتمنى يمرو على جميع الأندية ماهو بس الاتحاد راح يلقوا بلاوي دايما قوتهم بس على الإتحاد
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2 - ظامي اليل
2017-10-03 01:20:37
يستاهل حمد الصنيع.من الكفاءت الشابه. خل .دم الاتحاد يتجدد.بدل المحنطين.اللي كانوا جاثمين على صدر النادي العريق.
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1 - بصراحه
2017-10-03 01:14:10
حمد الصنيع ونعم لكن رئيس نادي عريق لااااااا قويه جداً على جمهو الإتحاد .
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