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تعرف على أسباب إقالة رئيس الاتحاد أنمار الحائلي !
صحيفة المرصد : كشفت مصادر ، بإن الثنائي سلمان الصبياني وهاني الناهض قد تقدما بشكوى ضد إدارة نادي الاتحاد بتهمة التزوير في جدولة مستحقاتهم المالية، والتي تمت خلال معسكر الفريق الماضي في دولة الإمارات ، وفقاً لموقع “عين اليوم” .
وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت قراراً بإعفاء مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بسبب شبهة تزوير في الرخصة الآسيوية، وذلك بجانب العديد من القرارات الهامة والمؤثرة.
وقد تم تكليف حمد الصنيع كرئيساً لمجلس إدارة النادي بأمر من الهيئة، ليقوم بإدارة شؤون الاتحاد برفقة أعضاءه.
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التعليقات
7 -2017-10-03 01:35:44
جلد منفوخ
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6 - محب الاتحاد2017-10-03 01:31:03
ماذاقدم الناهض والصبياني للكره السعوديه حتي يقوم انمار بتزوير عقديهماونشالله اصحاب عقود الملايين ماذابيعمل فيهم ال اشيخ الاعبين الي لايجدون ابجديات الكره ويوقع معهم بالمليين والي ماحضروالي اسعوديه
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5 - سوالف ليل2017-10-03 01:30:42
السبب الحقيقي لإقالة هالأنمار هو إعتراضه على قرار الرئيس بعدم جلوسه هو وبقية الرؤساء في الملعب .. وهذا أغضبهم وضيع عليهم فرصة الأضواء والفلاشات وبالتالي ! ضياع فرصة إستغلال هذا المنصب لمصالحهم الشخصيه
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4 - محب الاتحاد2017-10-03 01:30:29
ماذاقدم الناهض والصبياني للكره السعوديه حتي يقوم انمار بتزوير عقديهماونشالله اصحاب عقود الملايين ماذابيعمل فيهم ال اشيخ الاعبين الي لايجدون ابجديات الكره ويوقع معهم بالمليين والي ماحضروالي اسعوديه
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3 - باسل2017-10-03 01:24:50
اتمنى يمرو على جميع الأندية ماهو بس الاتحاد راح يلقوا بلاوي دايما قوتهم بس على الإتحاد
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2 - ظامي اليل2017-10-03 01:20:37
يستاهل حمد الصنيع.من الكفاءت الشابه. خل .دم الاتحاد يتجدد.بدل المحنطين.اللي كانوا جاثمين على صدر النادي العريق.
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1 - بصراحه2017-10-03 01:14:10
حمد الصنيع ونعم لكن رئيس نادي عريق لااااااا قويه جداً على جمهو الإتحاد .
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آخر تعليق
بواسطة :
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بواسطة : خيال
ترا الشرع حلل اربع , ؟...
بواسطة : شباب الوطن
تعليق مخالف...
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