تعرف على أسباب إقالة رئيس الاتحاد أنمار الحائلي !

حجم الخط A A A المرصد 7 1٬229 45 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر ، بإن الثنائي سلمان الصبياني وهاني الناهض قد تقدما بشكوى ضد إدارة نادي الاتحاد بتهمة التزوير في جدولة مستحقاتهم المالية، والتي تمت خلال معسكر الفريق الماضي في دولة الإمارات ، وفقاً لموقع “عين اليوم” .

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أصدرت قراراً بإعفاء مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بسبب شبهة تزوير في الرخصة الآسيوية، وذلك بجانب العديد من القرارات الهامة والمؤثرة.

وقد تم تكليف حمد الصنيع كرئيساً لمجلس إدارة النادي بأمر من الهيئة، ليقوم بإدارة شؤون الاتحاد برفقة أعضاءه.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )