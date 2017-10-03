فضيحة جنسية تهز أركان حزب “العدالة والتنمية” المغربي الحاكم.. هذه تفاصيلها !

حجم الخط A A A المرصد 5 2٬478 4 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “الخبر” المغربية، بأن حزب العدالة والتنمية “البيجيدي” الحاكم يعيش على وقع فضيحة جنسية جديدة، يحاول قياديه منذ أيام تطويقها، وتتعلق بتورط مستشار جماعي، عن الحزب ذاته، في علاقة جنسية مع سيدة متزوجة وسرقة مبلغ مالي كبير.

وقالت الصحيفة إن الفضيحة دفعت عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، إلى استنفار أجهزة ” البيجيدي ” من أجل التحقيق في الملف، وعدم كشف فصوله وتسريب معطياته، إلى حين البت فيه.

وكشفت الصحيفة أن معطيات دقيقة، تشير إلى أن بطل الفضيحة يدعى ” ح ل ” وهو في الأربعينيات من عمره، وعضو مجلس جماعة “عامر الشمالية ” الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، مضيفة أنه تورط مع سيدة متزوجة، وتقطن في دوار أولاد بلعيد في المنطقة نفسها، في علاقة جنسية استمرت مدة طويلة، مستغلا غياب زوجها الذي يعمل خارج المغرب.

وأوضحت الصحيفة، أن الفضيحة تفجرت لما تقدم زوج السيدة بشكوى إلى الجهات المعنية، بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يتهم فيها شريكة حياته بالخيانة الزوجية وسرقة مبلغ مالي قدره 75 ألف درهم، وهو ما دفع عناصر الشرطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بمنطقة عامر الشمالية إلى فتح تحقيق وإجراء بحث تمهيدي في القضية بأمر من وكيل الملك.