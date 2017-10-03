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فضيحة جنسية تهز أركان حزب “العدالة والتنمية” المغربي الحاكم.. هذه تفاصيلها !

فضيحة جنسية تهز أركان حزب “العدالة والتنمية” المغربي الحاكم.. هذه تفاصيلها !
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المرصد 5 2٬478 4 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “الخبر” المغربية، بأن حزب العدالة والتنمية “البيجيدي” الحاكم يعيش على وقع فضيحة جنسية جديدة، يحاول قياديه منذ أيام تطويقها، وتتعلق بتورط مستشار جماعي، عن الحزب ذاته، في علاقة جنسية مع سيدة متزوجة وسرقة مبلغ مالي كبير.

وقالت الصحيفة إن الفضيحة دفعت عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، إلى استنفار أجهزة ” البيجيدي ” من أجل التحقيق في الملف، وعدم كشف فصوله وتسريب معطياته، إلى حين البت فيه.

وكشفت الصحيفة أن معطيات دقيقة، تشير إلى أن بطل الفضيحة يدعى ” ح ل ” وهو في الأربعينيات من عمره، وعضو مجلس جماعة “عامر الشمالية ” الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، مضيفة أنه تورط مع سيدة متزوجة، وتقطن في دوار أولاد بلعيد في المنطقة نفسها، في علاقة جنسية استمرت مدة طويلة، مستغلا غياب زوجها الذي يعمل خارج المغرب.

وأوضحت الصحيفة، أن الفضيحة تفجرت لما تقدم زوج السيدة بشكوى إلى الجهات المعنية، بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يتهم فيها شريكة حياته بالخيانة الزوجية وسرقة مبلغ مالي قدره 75 ألف درهم، وهو ما دفع عناصر الشرطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بمنطقة عامر الشمالية إلى فتح تحقيق وإجراء بحث تمهيدي في القضية بأمر من وكيل الملك.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 -
2017-10-03 05:58:36
حزب اخوانجي فارط منحل وسخ مراكز الشرطه مليانه قضايا جنسيه مع اطفال
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4 - فهد12
2017-10-03 05:34:08
حزب العدالة والتنمية يعني تبع الخلافة الاخونجية وطبعا نتوقع اي عمل اجرامي او لا اخلاقي من هذه الجماعة فهم لا دين لهم ولا اخلاق
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3 -
2017-10-03 04:55:45
حتى اذا بلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك علي وعلى .. الايه لاحول ولاقوة الا بالله هذا بالا40 كيف كان ب30 و25 وكان العمر عنده شي بسيط الا يعلم ان الله يرى هل مات فيه الخوف من الله
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2 -
2017-10-03 02:01:36
يعني غريبة بالمغرب ويراد ان نكون مغرب آخرلكن ماذا عن اصحاب القصور والنفوذ والقنوات المحرضة على الفضيلة من عشرات السنين وماذا عن شباب السفريات وحقات الابتزاز والشذوذ والمقاطع والسواقين الخ اليست فضيحة
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1 -
2017-10-03 01:56:41
العدالة والتنمية يعني حزب الاخوان المسلمين!!!!!
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