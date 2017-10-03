أفريقي يقتحم شقة “امرأة عربية” في دبي ويغتصبها .. والطب الشرعي يفجر مفاجأة !
صحيفة المرصد : يواجه بائع من جنسية دولة أفريقية تهمة اقتحام شقة تقيم بها امرأة (43 عاماً – من جنسية دولة عربية) واغتصبها ثم سرقها بالإكراه، بعد أن هددها بعصا خشبية كانت بحوزته.
وأنكر المتهم أمام المحكمة، صباح أمس الأحد، التهم الموجه له، مشيراً إلى وجود علاقة تربطه بالمجني عليها وادعت عليه ذلك، بحسب ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم”.
وفي التفاصيل وبحسب ما أدلت به المجني عليها، بأنها كانت في شقتها وحضر إليها المتهم في نحو الساعة الثامنة مساء، وطرق الباب وسألها عن صديقتها وطلب رقم هاتفها، لكنها نهرته، فعاد مجدداً في نحو الساعة الواحدة صباحاً، وكسر باب الشقة، ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ، وهددها بقطعة من الخشب أحضرها من المطبخ، ثم مارس معها الجنس بالإكراه، ولم تتمكن من منعه بسبب قوته البدنية.
وكشف تقرير الطب الشرعي بأنه لم توجد آثار عنف أو استخدام قوة على جسد المجني عليها، لكن عُثر على آثار الحمض النووي للمتهم بها.
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التعليقات
ليس شماته يارب ولكن الامور كان في رايي تؤاط من المجني عليها وغظ الطرف وكما يقال الامثال العامه لأدخان بدون نار والله العالم وكفانا الله شر ماصابها والسلام0
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الجرائم في زمان ومكان وليس في الامارات ولكن الفرق ان في الامارت المذنب يعاقب وبقوة وبالعكس في تركيا او تونس مثلا
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الله يعافيهم ولا يبلانا يارب
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عهود وليه ماتقولين وقطر قطر اللي تمدحينها فيها تشييش اختلاط وفيها بارات وعري بالذات بقناة الجزيرة ووووو بلاوي وكذلك تركيا
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افريقي!!!يفعلون جرائم بالخليج وما يذكرون جنسيته كامواطنين الخليج!!!رغم بشاعة جريمته!
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هي وش تسوي في دبي تدرس او سياحة على كل يؤدبونه في دبي
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تبغوننا نخرج بدون محرم في السعوديه 😞😞😞😞😞
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ممكن كانت راجعه للشقه ولبسها مغري والرجال يمكن سكران . نصيحه للي تطلع برا البيت تتحشم في ملابسها ومحد راح يلاحقها او يتحرش او يتهجم عليها ، احمي نفسك بنفسك بعد الله
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خنفر الخال
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ياكثر مشاكلهم العربان 🤓
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الافارقه بدو بدبي شكل حقين جده ومكه راحوا هناك 😎
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هذي دبي اللي تبونا نصير مثلها 😞 😭 حسبي الله ونِعمَ الوكيل
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انبسط ياعم خرفان
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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