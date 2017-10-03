أفريقي يقتحم شقة “امرأة عربية” في دبي ويغتصبها .. والطب الشرعي يفجر مفاجأة !

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صحيفة المرصد : يواجه بائع من جنسية دولة أفريقية تهمة اقتحام شقة تقيم بها امرأة (43 عاماً – من جنسية دولة عربية) واغتصبها ثم سرقها بالإكراه، بعد أن هددها بعصا خشبية كانت بحوزته.

وأنكر المتهم أمام المحكمة، صباح أمس الأحد، التهم الموجه له، مشيراً إلى وجود علاقة تربطه بالمجني عليها وادعت عليه ذلك، بحسب ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم”.

وفي التفاصيل وبحسب ما أدلت به المجني عليها، بأنها كانت في شقتها وحضر إليها المتهم في نحو الساعة الثامنة مساء، وطرق الباب وسألها عن صديقتها وطلب رقم هاتفها، لكنها نهرته، فعاد مجدداً في نحو الساعة الواحدة صباحاً، وكسر باب الشقة، ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ، وهددها بقطعة من الخشب أحضرها من المطبخ، ثم مارس معها الجنس بالإكراه، ولم تتمكن من منعه بسبب قوته البدنية.

وكشف تقرير الطب الشرعي بأنه لم توجد آثار عنف أو استخدام قوة على جسد المجني عليها، لكن عُثر على آثار الحمض النووي للمتهم بها.

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