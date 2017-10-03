الرئيسية / شاهد .. لحظة وفاة عامل وهو يتحدث مع زبائن في مطعم بالدمام
شاهد .. لحظة وفاة عامل وهو يتحدث مع زبائن في مطعم بالدمام
صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة عامل داخل مطعم بالدمام .
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، العامل وهو يتقدم لمائدة طعام يجلس عليها عدد من الأشخاص لكي يأخذ طلباتهم ، وفجأة يسقط مغشياً عليه فيسرعوا إليه ليحاولوا إفاقته ولكنهم اكتشفوا أنه توفي .
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
10 - المتيم2017-10-03 05:20:44
قلم الحقيقه انتبه لا يجيك يومك وانت ميت على***ارجع الى ربك مابقى من عمرك بقايا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - هنطش2017-10-03 04:31:19
نحن نعرف أن الموت مصير أي كاين حي مهما طالت سلامته /لكن أظن بعض معظم القلوب فيها قساوة عقوق أكل حرام كذب نفاق نميمة تملق و تسلق والإأبري نفسي لكن الله يصلح حالنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 04:29:24
شفت باليوتيوب لمذيعين وغيرهم ماتو فجأة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 04:28:24
اللي مايصلي صل قبل تموت فجأة ومايفيد الندم عند طلعت الروح"فيه عذاب القبر والنار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-03 04:26:31
💔 موت الفجأة يكثر بآخر الزمان""يارب أقبض روحنا وانت راض عنا😿
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - عقول الناس2017-10-03 03:42:02
كفو وميه كفو شباب الوطن لكم البيضاء في مكان كفو الشباب الصالح الي يدافع عن الوطن في الحد الجنوبي والي يخدم الحرمين الشريفين والي في كل ميدان مع كذا يتعرض للقذف من فروخ الصحوه على انه يعتدي ع أعراض ال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
4 - مراقب2017-10-03 03:39:11
الله يرحمه ويسعد عيال السعودية النشاما الي يساعدون في كل موقف الي يربدون الخواج يصورونهم انهم عاله وانهم يعتدون على أعراض الناس وانهم غير جديرين بالحترم وانهم بس وارى النساء مين ادلج المجتمع السعو
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - سعيدان2017-10-03 03:37:15
كثر موت الفجاه من علامات الساعه والله اعلم تزودو فان خير الزاد التقوى
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - سعود2017-10-03 03:04:50
الله يرحمه ... انشهد أن ردة فعلهم سريعه وانهم ذيابه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - قمر.2017-10-03 03:02:16
الله يرحمه ويحسن اللهم خاتمتنا ويرضى علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : كوكو
تعليق مخالف...
بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية
هذه المدينة الجميلة .. مدينة المرح .. مدينة التسلية .. مدينة الاضواء .. مدينة ال...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
منفذ الهجوم اعتنق الإسلام قبل أشهر.. رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن مجزرة لاس فيجاس .. وأمريكا تشككرويترز 13 1٬205 3 ساعات
فضيحة جنسية تهز أركان حزب “العدالة والتنمية” المغربي الحاكم.. هذه تفاصيلها !المرصد 5 2٬481 4 ساعات
“شاهدتهما في تقرير تلفزيوني” .. الصدفة تقود سيدة لكشف خيانة زوجها مع صديقتها .. وهذا ما فعلته!المرصد 11 5٬497 6 ساعات
ميليشيا الحوثي تختطف الصحفي كامل الخوداني .. وهذا ما فعلوه بزوجته و ابنتهالمرصد 6 2٬216 6 ساعات
المرصد الرياضي
النصر يعلن عن مدربه الجديد … وهذه نبذة عن مسيرته الكروية!المرصد 10 964 2 ساعتين
تعرف على أسباب إقالة رئيس الاتحاد أنمار الحائلي !المرصد 14 4٬015 5 ساعات
ولي العهد يوجه بعدم تشفير الدوري السعوديالمرصد 48 2٬610 7 ساعات
تركي آل الشيخ يوجه بإنهاء تكليف إدارة نادي الاتحاد الحالية .. وتكليف “الصنيع” حتى نهاية الموسمالمرصد 13 2٬339 7 ساعات
اخبار فنية
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!المرصد 45 12٬536 يوم واحد
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !المرصد 10 3٬797 يومين
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجومالمرصد 33 6٬824 3 أيام
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !المرصد 54 14٬717 3 أيام
اخبار منوعة
بقبعة مكتوب عليها “حيوان” .. شاهد : “ريهانا” وحبيبها السعودي “حسن” في عشاء رومانسي !المرصد 21 1٬871 2 ساعتين
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديوالمرصد 34 7٬198 يوم واحد
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صورالمرصد 18 6٬107 يومين
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!المرصد 44 14٬990 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة وفاة عامل وهو يتحدث مع زبائن في مطعم بالدمامالمرصد 10 3٬343 3 ساعات
شاهد كيف أقنع الإخواني “عبد الله المحيسني” مراهق سعودي لتفجير نفسه في سوريا !المرصد 114 5٬577 7 ساعات
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياضالمرصد 181 10٬021 يوم واحد
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!المرصد 18 9٬546 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على 5 من فحول الشعراء العميان عند العرب!المرصد 12 3٬154 8 ساعات
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 21 1٬892 4 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬955 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬948 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورةالمرصد 34 25٬357 يومين
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬631 6 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬377 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 8٬023 أسبوعين
اخبار اقتصادية
بمساحة 50 ألف متر مربع وإطلالة مميزة .. طرح أكبر «مزاد عقاري» من نوعه في مكة !المرصد 1 322 25 دقيقة
بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادمالمرصد 81 9٬238 11 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»واس 11 2٬947 19 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة بصدد إطلاق شركة «رؤى المدينة»واس 3 1٬735 19 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفينالمرصد 11 2٬315 16 ساعة
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنيةواس 6 4٬502 5 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬340 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬346 أسبوع واحد
الاخيرة
وزارة الخارجية السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة في البحرينواس 9 1٬662 7 ساعات
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالحالمرصد 39 6٬473 يومين
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويوركالمرصد 23 3٬599 يومين
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيليةالمرصد 46 7٬553 يومين
كاريكاتير