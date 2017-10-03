شاهد .. لحظة وفاة عامل وهو يتحدث مع زبائن في مطعم بالدمام

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة عامل داخل مطعم بالدمام .

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، العامل وهو يتقدم لمائدة طعام يجلس عليها عدد من الأشخاص لكي يأخذ طلباتهم ، وفجأة يسقط مغشياً عليه فيسرعوا إليه ليحاولوا إفاقته ولكنهم اكتشفوا أنه توفي .

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