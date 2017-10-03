منفذ الهجوم اعتنق الإسلام قبل أشهر.. رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن مجزرة لاس فيجاس .. وأمريكا تشكك
صحيفة المرصد – رويترز : أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن إطلاق النار في لاس فيجاس الذي قتل فيه أمريكي عمره 64 عاما ما لا يقل عن 58 شخصاً وأصاب 515 لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنه لا أدلة حتى الآن تربط المسلح بأي جماعة دولية متشددة.
ونقلت وكالة أعماق التابعه للتنظيم عنه قوله إن منفذ الهجوم ”اعتنق الإسلام قبل عدة أشهر“.
وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن الوكالات الأمنية تحقق في إعلان داعش المسؤولية عن الحادث.
وقالت أعماق ”منفذ هجوم لاس فيجاس هو جندي منتمي لداعش ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف“ في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش في الشرق الأوسط.
وأشار التنظيم في بيان لاحق إلى مهاجم لاس فيجاس باسم حركي هو ”أبو عبد البر الأمريكي“.
وقالت السلطات الأمريكية إن المسلح الذي كان يعيش في دار للمتقاعدين في ميسكيت بولاية نيفادا وكان مسلحا بأكثر من عشر بنادق فتح النار على مهرجان لموسيقى الريف في لاس فيجاس ليل الأحد من نافذة بالطابق الثاني والثلاثين.
وذكرت الشرطة أن الرجل اسمه ستيفن بادوك وأنه قتل نفسه قبل أن يدخل أفرادها غرفة الفندق التي أطلق منها النار.
وقال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية لرويترز إن اسم بادوك غير مدرج على أي من قوائم المشتبه بأنهم إرهابيون وإنه لا توجد أدلة تربطه بأي جماعة متشددة دولية.
وأفاد أحد المسؤولين بأن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن بادوك له تاريخ من المشكلات النفسية.
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التعليقات
هذه المدينة الجميلة .. مدينة المرح .. مدينة التسلية .. مدينة الاضواء .. مدينة السهر .. لا تستحق ماجرى لها .. ستنهض لاس فيجاس وسترمي الحزن خلفها .. عاشت أمريكا وعاشت ولاية نيفادا وعاشت لاس فيجاس
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لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض ايران واذنابها والصليبين روسيا الخبيثه وامريكا الصهيونية وعملاءها وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار وذل أمتنا
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عندما قالوا امريكي .. قلت يوجد خطأ .. لم نتعود على وجود ارهاب امريكي .. هم اهل محبة ووئام وموسيقى .. القتل العشوائي ليست ثقافة امريكية .. حفظ الله امريكا والامريكان .. تقبل القتلى شهداء وشافي المصابين
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لاشك عمل إجرامي لايرضاه دين ولا عقل ولكن لاحظوا : قبل أن يجف دم القتلى حتى تم إلصاق العمل بالإسلام سواء باعتراف داعش أو بعدمه .والعجيب أن أمريكا نفت صلة داعش وعليه فليس كل اعتراف من داعش يكون صحيحا
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داعش هذه اداة استخباريه تشوه الأسلام بكل الطرق حتى لويجي أنفجار في المرّيخ قالو نحن داعشااللي فجرنا..؟؟!! أماهذا الأمريكي اللي قتّل الناس فأكيد يمكن لعب (( قمار ))وخسر فأنتقم من الكل ...
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سواء كان التنظيم الاجرامي الارهابي المسمى داعش هو من قام بهذه الجريمه ام لآ فهي جريمه لاتقل مصيبه على الاسلام والمسلمين من جريمه ٢٠٠١/٩/١١على برجي نيويورك طالماالمنفذ له زعم بانه مسلم والشر ربما قادم
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كم قتلت امريكا واسرائيل وايران والانظمة العربية وكم قتل مايسمى داعش مافيه مقارنة ومع هذا نصفق للنظم وللغرب وننسى افعالهم مع حليفتهم ونهادن ايران وتستمر العلاقة معها لاغلب الدول العربية
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كل الجرايم اللي يرتكبونها يلصقونها بالمسلمين وهم أساس الإرهاب حريقه تحرقهم
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اللهم أمين//
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بلا خرابيط داعش جالسه تهايط لو مات قطو بالنظيم تبنت داعش العمليه منفذ الهجوم مريض نفسي وابوه من قبل كان مجرم ومريض نفسي قال قبل ما انتحر اقش كم واحد معي لجهنم وفتح شبك الفندق ولقي الصيد الوفير
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يشربون من نفس الكأس الذي اذاقوه للشعوب المظلومة ولعنه الله على كل من تعاطف مع الكلاب المسعورة و 🐷
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لعنة الله على داعش الارهابيه الاجراميه الدمويه شوهوا صورة الاسلام والحقوا الضرر بالمسلمين بكل مكان
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