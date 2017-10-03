منفذ الهجوم اعتنق الإسلام قبل أشهر.. رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن مجزرة لاس فيجاس .. وأمريكا تشكك

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صحيفة المرصد – رويترز : أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن إطلاق النار في لاس فيجاس الذي قتل فيه أمريكي عمره 64 عاما ما لا يقل عن 58 شخصاً وأصاب 515 لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنه لا أدلة حتى الآن تربط المسلح بأي جماعة دولية متشددة.

ونقلت وكالة أعماق التابعه للتنظيم عنه قوله إن منفذ الهجوم ”اعتنق الإسلام قبل عدة أشهر“.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن الوكالات الأمنية تحقق في إعلان داعش المسؤولية عن الحادث.

وقالت أعماق ”منفذ هجوم لاس فيجاس هو جندي منتمي لداعش ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف“ في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش في الشرق الأوسط.

وأشار التنظيم في بيان لاحق إلى مهاجم لاس فيجاس باسم حركي هو ”أبو عبد البر الأمريكي“.

وقالت السلطات الأمريكية إن المسلح الذي كان يعيش في دار للمتقاعدين في ميسكيت بولاية نيفادا وكان مسلحا بأكثر من عشر بنادق فتح النار على مهرجان لموسيقى الريف في لاس فيجاس ليل الأحد من نافذة بالطابق الثاني والثلاثين.

وذكرت الشرطة أن الرجل اسمه ستيفن بادوك وأنه قتل نفسه قبل أن يدخل أفرادها غرفة الفندق التي أطلق منها النار.

وقال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية لرويترز إن اسم بادوك غير مدرج على أي من قوائم المشتبه بأنهم إرهابيون وإنه لا توجد أدلة تربطه بأي جماعة متشددة دولية.

وأفاد أحد المسؤولين بأن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن بادوك له تاريخ من المشكلات النفسية.

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