النصر يعلن عن مدربه الجديد … وهذه نبذة عن مسيرته الكروية!

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صحيفة المرصد: أعلنت إدارة نادي النصر الإتفاق مع المدرب الارجنتيني جوستافو كوينتيروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم . جاء ذلك حسبما ذكره النادي في تغريدته عبر حسابه في «تويتر.

يشار إلي أن المدرب جوستافو درب نادي سان لورينزو الأرجنتيني عام ٬2003 ونادي بلومينغ سانتا كروز البوليفي من عام 2005 حتى ٬2006 ونادي سان مارتين دي سان خوان الأرجنتيني من عام 2006 حتى2007 نادي بلومينغ سانتا كروز البوليفي من عام 2007 حتى ٬2008 ونادي بوليفار البوليفي عام 2009 ونادي أورتيني بيتروليرو البوليفي عام ٬2010 ومنتخب بوليفيا من عام 2010 حتى ٬2012 ونادي ايميليك الإكوادروي .من عام 2012 حتى ٬2015 ومنتخب الإكوادرو من عام 2015 حتى 2017ومن إنجازات المدرب: حصوله على الدوري البوليفي مع نادي بولمينغ عام ٬2005 وكأس ايروسور مع نادي بولمينغ البوليفي عام ٬2006 والدوري البوليفي مع نادي بوليفار عام ٬2009 وكأس ايروسور مع نادي بوليفار.