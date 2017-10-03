النصر يعلن عن مدربه الجديد … وهذه نبذة عن مسيرته الكروية!
صحيفة المرصد: أعلنت إدارة نادي النصر الإتفاق مع المدرب الارجنتيني جوستافو كوينتيروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم . جاء ذلك حسبما ذكره النادي في تغريدته عبر حسابه في «تويتر.
يشار إلي أن المدرب جوستافو درب نادي سان لورينزو الأرجنتيني عام ٬2003 ونادي بلومينغ سانتا كروز البوليفي من عام 2005 حتى ٬2006 ونادي سان مارتين دي سان خوان الأرجنتيني من عام 2006 حتى2007 نادي بلومينغ سانتا كروز البوليفي من عام 2007 حتى ٬2008 ونادي بوليفار البوليفي عام 2009 ونادي أورتيني بيتروليرو البوليفي عام ٬2010 ومنتخب بوليفيا من عام 2010 حتى ٬2012 ونادي ايميليك الإكوادروي .من عام 2012 حتى ٬2015 ومنتخب الإكوادرو من عام 2015 حتى 2017ومن إنجازات المدرب: حصوله على الدوري البوليفي مع نادي بولمينغ عام ٬2005 وكأس ايروسور مع نادي بولمينغ البوليفي عام ٬2006 والدوري البوليفي مع نادي بوليفار عام ٬2009 وكأس ايروسور مع نادي بوليفار.
أنهت إدارة نادي #النصر الإتفاق مع المدرب الارجنتيني جوستافو كوينتيروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم .#معاك_يانصر pic.twitter.com/2Vks4Jp0UR
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
هذا المدرب كل سنة في نادي لو اخذوا سامي ارخص واهون لهم لاشرط جزائي ولا سكن ولا سيارة وبيقبل راتبه تقسيط
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بالتوفيق
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اسمر ***ياوجه الفقر خلك في زعقون حقك و خل عمك العالمي عنك
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يجب ان يعي مسؤلي الأندية ان الدعم الذي يتلقونه سواء من أعضاء الشرف او الجماهير كدعم مباشر سيقل كثيرا او ينعدم السنوات المقبله ومع ذلك لانرى اي بوادر للاستثمار طويل الأجل او التسويق المبدع. الوضع خطر
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5 / اكيد هالمعلومة تجلطك ولكن من حقي ان تعرف تاريخك وماضيك الكحلي .. بالتأكيد ان هذا المدرب الجديد سيمر بنفس ظروف من سبقه من جحود للرواتب وسنرى دور تركي آل الشيخ في طريقة تعامله مع الفقر . قالها بخاري
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أسمرغبر // ياالله صباح خير ... بالله خلنا نصبح .. وتعوذ من الشيطان ....؟اصبح .. اصبح .. باربي سترك ...حتا تعليقك ضحكني ع هالصباح ....
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الله يجعله وجه خير على العالمي💙💛
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عزيزي الفقراوي هل تعلم ان مدرب الهلال دياز سبق وسجل في مرمى فريقك هدف وهو لاعب ! دياز كان احد محترفي النادي الياباني نيسان الذي هزم الفقر ببطولة آسيا 5 صفر وسجل دياز احد الاهداف .. تاريخ ناديكم مضحك
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الله يوفقهم
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اكثروا في هذا الوقت من استغفار السحور .. استغفر الله العظيم واتوب اليه
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