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العثور على أسلحة ومتفجرات في منزل منفذ هجوم لاس فيغاس ! فيديو وصور
صحيفة المرصد-أ ف ب: أعلنت شرطة لاس فيغاس أمس الاثنين، أنها عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك الذي أطلق النار ليل الأحد على مشاركين في حفل غنائي في المدينة فقتل 59 شخصا وأصاب 527 آخرين بجروح ثم انتحر.
وقال قائد الشرطة جوزف لومباردو أن المحققين الذين دهموا المنزل الواقع في ميسكيت بولاية نيفادا عثروا على “ما يزيد عن 18 قطعة سلاح ناري إضافية وبعض المتفجرات وآلاف الرصاصات، إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية التي ما زلنا بصدد تقييمها”، مضيفا أن حصيلة المجزرة ارتفعت إلى 59 قتيلا و527 جريحا.
التعليقات
15 - اخونجي2017-10-03 08:16:47
بس مسيحي. نفس الفكر الارهابي!
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14 - النورس2017-10-03 08:09:14
ما عليكم من الحادثة شوفوا بيوت جميلة و تخطيط روعة و مساحات مفتوحه
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13 - دكتور الحب2017-10-03 08:04:12
اكثر من يفرح بالاخبار ذي هم روافض العراق وايران وحزب الله حتي يحققو مكاسب علي الارض
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12 - دكتور الحب2017-10-03 08:02:03
الحمدلله انه انتحر وبان كذب داعش الشيعيه ولاكان ماصدقت المخابرات الاجنبيه تلصق التهمه بالمسلمين
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11 - دكتور الحب2017-10-03 08:00:41
داعش الكذابه تريد توريط المسلمين مع امريكا وذلك بتبنيها العمليه فبان كذبهم ونفت المخابرات الامريكيه واكبر دليل انه انتحر لو كان داعشي كان قاتل حتي النهايه ومانتحر وهذا اكبر دليل انه لاينتمي لداعش
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10 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-10-03 07:57:35
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته-
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9 - خالد2017-10-03 07:35:15
اهم حاجه انه امريكي عشان كذا الخبر محشور في زاية صغيرة ولم يبرز في الاعلام العالمي انا اطالب بتغيير المناهج الامريكيه فهي سبب التطرف والقتل
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8 - زينب..2017-10-03 07:32:38
الارهابي ليبرالي ......لم يدرس مناهجنا ولا دخل مساجدنا ولا دور تحفيظ القرآن وينكم ياليبراليه ياروافض !!! هذي الشرطه الامريكيه تنفي ارتباطه بالمنظمات المتطرفه ؟؟؟
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7 - مخزن اسلحة2017-10-03 07:21:32
يعني صاير ابو الارهاب
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6 - باب2017-10-03 07:11:38
I mean
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5 - -2017-10-03 07:05:33
فهموني معقول ذبح 60 واصاب حوالي 600 بسلاح او مجرد تفجير ****
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4 - أبو فيصل الحبوب2017-10-03 06:52:23
بيوتهم جميلة من الخارج والداخل
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3 - الصحيح2017-10-03 06:46:54
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
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2 - hima2017-10-03 06:45:29
رحمة الله على القتلى وشفى المصابين,ولعنة الله على القاتل الخسيس.
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1 - ليبرالي يحب العلمانية2017-10-03 06:21:43
الارهابي لاجنسية محددة له .. من كل جنس ولون وعرق .. سيهزمون قريبا وستجفف منابعهم وستدمر مبادئهم بتعاون وطننا الغالي السعودية والولايات المتحدة الامريكية وكل دول العالم المحبة للسلام كفرنسا وبريطانيا
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بواسطة : خوارج عصر !! سرور وقطب
لم يعتنق الاسلام ؟!!! لأنه دخل الدين بالخطأ على عقيدة الخوارج المارقون من الدين...
بواسطة : يمني عاشق الدمام
عهود *** مادفعوا ريال بسهراتهم هذي😂😂😂😂😂😂😂...
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