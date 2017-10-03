العثور على أسلحة ومتفجرات في منزل منفذ هجوم لاس فيغاس ! فيديو وصور

حجم الخط A A A المرصد 15 2٬102 2 ساعتين

صحيفة المرصد-أ ف ب: أعلنت شرطة لاس فيغاس أمس الاثنين، أنها عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك الذي أطلق النار ليل الأحد على مشاركين في حفل غنائي في المدينة فقتل 59 شخصا وأصاب 527 آخرين بجروح ثم انتحر.

وقال قائد الشرطة جوزف لومباردو أن المحققين الذين دهموا المنزل الواقع في ميسكيت بولاية نيفادا عثروا على “ما يزيد عن 18 قطعة سلاح ناري إضافية وبعض المتفجرات وآلاف الرصاصات، إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية التي ما زلنا بصدد تقييمها”، مضيفا أن حصيلة المجزرة ارتفعت إلى 59 قتيلا و527 جريحا.