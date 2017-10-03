بمساحة 50 ألف متر مربع وإطلالة مميزة .. طرح أكبر «مزاد عقاري» من نوعه في مكة !

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صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة أنه سيقام أكبر مزاد عقاري من نوعه يوم الخميس المقبل في مكة المكرمة من حيث الموقع والمساحة داخل المنطقة المركزية وبإطلالة على الحرم المكي وجسر الجمرات في الوقت ذاته، ومن شأن المزاد تغيير مسار القطاع العقاري الذي يشهد ركوداً منذ سنوات.

ووفقا لصحيفة “الحياة” تصل مساحة أراضي المزاد إلى نحو 50 ألف متر مربع مقسمة على ثلاثة مواقع بمحبس الجن، إذ يقع الموقع الأول على محور طريق الملك خالد المتجه إلى الحرم المكي وطريق الملك عبدالعزيز المؤدي إلى منى، بجوار أبراج المحيسني ومساحته 13076.68 متراً مربعاً، والثاني قريب من أنفاق الملك عبدالعزيز خلف فندق الأصيل بلازا بمساحة 6093.70 متراً مربعاً، والثالث بمساحة 34651.14 متراً مربعاً ويقع على إشارة مسجد القطري خلف أبراج المحيسني.

وبحسب وكيل البيع العقاري المعتمد من محكمة التنفيذ بوزارة العدل عبدالسلام قاضي فلاتة، فإن الأراضي المعنية تعود ملكيتها لرجلي أعمال، وهو يعد أول عقار في تاريخ المملكة يتم تقويمه بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وتتجاوز قيمته بليون ريال.