“صحة الشرقية” تكشف تفاصيل إرسال “جثة بنغلاديشي” إلى باكستان بالخطأ !

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صحيفة المرصد : وجه المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك بالتحقيق لمعرفة ملابسات استبدال جثتي وافدين؛ أحدهما باكستاني والآخر بنغلاديشي، مساء (الأحد) الماضي ، لتتم استعادة الجثة، ثم إعادة إرسال كلتا الجثتين إلى أهاليهما في باكستان وفي بنغلاديش.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية في واقعة الخطأ المذكور أن جثة المعني «باكستاني» يبلغ من العمر 22 عاماً، أحضرت بخطاب من الجهة الأمنية المختصة، جراء حادثة مرورية، وبعد استكمال إجراءات تحنيط الجثة بهدف ترحيلها حضر الكفيل، بحسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، ليتم إنهاء إجراءات ترحيلها إلى موطنها، وتعرف على جثة أخرى، مقراً بموجب إقرار خطي منه بأنها هي المعنية، وتم ترحيلها وفقاً لهذا الإجراء المتبع وفقا لـ”الحياة” .

وجرى اللازم باستعادة الجثة المرحلة بالخطأ وهي (لبنغلاديشي) وليست لفلبيني حسبما ذكر، وتزامناً مع ذلك رحلت جثة الباكستاني المعنية إلى موطنها.