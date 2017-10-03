“صحة الشرقية” تكشف تفاصيل إرسال “جثة بنغلاديشي” إلى باكستان بالخطأ !
صحيفة المرصد : وجه المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك بالتحقيق لمعرفة ملابسات استبدال جثتي وافدين؛ أحدهما باكستاني والآخر بنغلاديشي، مساء (الأحد) الماضي ، لتتم استعادة الجثة، ثم إعادة إرسال كلتا الجثتين إلى أهاليهما في باكستان وفي بنغلاديش.
وكشفت نتائج التحقيقات الأولية في واقعة الخطأ المذكور أن جثة المعني «باكستاني» يبلغ من العمر 22 عاماً، أحضرت بخطاب من الجهة الأمنية المختصة، جراء حادثة مرورية، وبعد استكمال إجراءات تحنيط الجثة بهدف ترحيلها حضر الكفيل، بحسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، ليتم إنهاء إجراءات ترحيلها إلى موطنها، وتعرف على جثة أخرى، مقراً بموجب إقرار خطي منه بأنها هي المعنية، وتم ترحيلها وفقاً لهذا الإجراء المتبع وفقا لـ”الحياة” .
وجرى اللازم باستعادة الجثة المرحلة بالخطأ وهي (لبنغلاديشي) وليست لفلبيني حسبما ذكر، وتزامناً مع ذلك رحلت جثة الباكستاني المعنية إلى موطنها.
التعليقات
اللهم احفظلنا الكفيل😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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يعني الخطاء على المواطن مسكين هل المواطن
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الحمدالله الجثة ماهي لي سعودي
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ودي اصدق بس قوووويه لكن نحط لكم احتمال علشان ترتاحون بما انكم حملتو الكفيل المسؤليه. يتضح لنا ان الكفيل متستر لايعلم شيئاعن مكفوليه
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كفيل بالاسم فقط تلاقيه ماعمره شافه بس اخر الشهر يستلم المعلوم او عند تجديد الاقامة
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الخطأ وارد .. ومن لايعمل لا يخطيء .. ولايجب علينا ان ننسى التقدم الكبير في الخدمات الصحية .. شكرا حكومة وطني الرشيدة وشكرا وزير الصحة .. والى الامام بنفس الخطوات .. فخطواتكم مباركة
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حضر الكفيل، بحسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتعرف على جثة أخرى، الي فهنته ان الخطاء من الكفيل ... ! لا تعلـــــــــــــــيق .....
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حاسبوا الكفيل البليد لا أخلاق ولا ضمير ولا إحساس ولا انسانية ولا دين اسجنوه وغرموه بالذات الغرامه نقطة ضعفه الفلوس هالشعب ماينفع معه الا سحب جيبه عشان يتعدل ويمشي صح
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ياوزارة الصحه كيف الصحه.
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