الرئيسية / لهذا السبب أغلقت وزارة التجارة محلات مجوهرات رجل الأعمال القطري “علي بن علي” في جدة!
لهذا السبب أغلقت وزارة التجارة محلات مجوهرات رجل الأعمال القطري “علي بن علي” في جدة!
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أغلقت أمس (الإثنين)، محلات رجل الأعمال القطري علي بن علي في محافظة جدة، لعدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.
وحسب صحيفة «عكاظ» قالت المصادر : إن هذه المحلات التي تعمل تحت نشاط بيع الساعات والمجوهرات، غير مستوفاة لشروط الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت المصادر أن الأنظمة في السعودية تحظر مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار.
التعليقات
27 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-03 08:16:03
هلا بك ماتزعل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ابوعلي2017-10-03 08:15:05
مجوهرات “علي بن علي” اسم معروف في الخليج العربي ويعمل من سنوات طويله فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - زائر2017-10-03 08:05:56
طيب فينكم عنه كل المده اللي راحت ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 -2017-10-03 07:58:54
اسمعوا وامدحوني وعطوني رايكم** ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -2017-10-03 07:52:16
سبحان الله الحين صارت غير مستوفاة وكيف فتح اصلا ***********
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
22 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-03 07:52:14
واااو ذهب ومجوهرات 💎💎😻😻 الله يرزقني ♥️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-10-03 07:49:45
اعتقد مب جديد هذا المحل كأني سامعة فيه من زمان ! عجيب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - محب المرصد2017-10-03 07:49:17
هههههههههههههههههههههههههههه ضحك ع العقول فكر انا مافي معلوم سديق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - الحقباني2017-10-03 07:48:17
*** وانكم من زمان عنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - ابعترف2017-10-03 07:34:31
افتحو المجال للاجنبي خلوه يشارك المواطن في الرخصه يصير المحل باسم المواطن والمدير الاحنبي واسمهم في السجل والرخصه وترفع عليهم الرسوم السنويه مثلا وينتهي التستر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -2017-10-03 07:33:04
ياسلام سلم .صدقناكم ههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ابعترف2017-10-03 07:32:26
بصراحه علي بن علي بكيفه هو والوزاره يصلحون لكن التستر لن يقضى عليه ابدا ابدا لان الخيانه ومن قبل بالتستر هو المواطن لن يقضى عليه الا اذا وضع الاجنبي والمواطن شركاء في رخصة المحل مثل دبي شريك صوري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ابعترف2017-10-03 07:29:54
غررييبه وشغال له كم سنه بدون ترخيص ومستثمر اجنبي محسوب وهو خليجي توكم تدرون عنه يعني فتح في يوم وليله محد شافه معقوله وماعنده سجل معقول اذا اما كذب او فيه خيانة موظفين سمحو له بدون رقيب وهم الحسيب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
14 - ابوصالح سكري2017-10-03 07:29:31
الغريبة وزارة التجارة لم تعلن عن قيمة المبالغ المقدمة لكل يخبر عن التستر وعن الغش التجاري الكثيرلايعرف كم المبلغ المقدم من الوزارة هدية عن بلاغ صحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - العالمي2017-10-03 07:24:42
صح النوم يا وزارة التجاارة.. توكم تصحون.. لفتة نظر..!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
12 - #^^2017-10-03 07:19:07
ك ف و و
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - أبو معاذ2017-10-03 07:16:41
بدري الرجال يش يشتغل من مدة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - ابوصالح سكري2017-10-03 07:15:29
الغريبة المراكزالتجارية الكبيرة في الوطن كلهاملك للمغترب اليمني والسعودي متسترعليهم والضحية المواطن اسعارغالية بلارقيب الشكولله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - علي العمري2017-10-03 07:13:46
قطر ما اشوفه. تسكر محلات السعودين في قطر. شي. غريب.
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
8 - هاشم2017-10-03 07:06:33
يعني فاتح محل بدون يستوفي الشروط هههههههه ليش توكم تنتبهم له
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
7 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-03 07:04:06
تعليق٢ سوق اليمامة للذهب بجدة للشبواني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - ابوصالح سكري2017-10-03 07:03:27
وش القصة وش السر ياوزارة العمل اصحاب محلات اسواق الذهب في السعودية يمنعون توظيف شباب السعودية خاصة في جدة ومكة والمدينة والرياض والدمام والخبروابهاوالطايف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
5 - ......2017-10-03 07:02:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - حابس نمله ومعذبها2017-10-03 07:01:59
نبي من الوزاره تتكرم بي فرق من الموظفين المخلصين بتجول في الاسواق ويشفون المحلات التى تتلاعب بى الاسعار وبذات محلات ابويمن ومحلات الملابس وغيرها ونبي منهم عقوبه تستاهل للمتلاعبين بي الاسعار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - عبيد الله2017-10-03 06:59:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-03 06:59:26
علي بن علي هل هو همداني؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - هندي فاهم2017-10-03 06:56:19
واو يعني كل هل مدة يعمل بدون ترخيص واو التجارة تنتبة له ..عظيم
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : يمني عاشق الدمام 😘😘
تعليق ٣٥ هاشم ايوه انتم مساهمين 😂😂😂😂...
بواسطة : خوارج عصر !! سرور وقطب
لم يعتنق الاسلام ؟!!! لأنه دخل الدين بالخطأ على عقيدة الخوارج المارقون من الدين...
بواسطة : يمني عاشق الدمام
عهود *** مادفعوا ريال بسهراتهم هذي😂😂😂😂😂😂😂...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
العثور على أسلحة ومتفجرات في منزل منفذ هجوم لاس فيغاس ! فيديو وصورالمرصد 15 2٬103 2 ساعتين
فضيحة جنسية تهز أركان حزب “العدالة والتنمية” المغربي الحاكم.. هذه تفاصيلها !المرصد 6 4٬187 7 ساعات
“شاهدتهما في تقرير تلفزيوني” .. الصدفة تقود سيدة لكشف خيانة زوجها مع صديقتها .. وهذا ما فعلته!المرصد 12 7٬564 8 ساعات
المرصد الرياضي
النصر يعلن عن مدربه الجديد … وهذه نبذة عن مسيرته الكروية!المرصد 21 2٬599 4 ساعات
تعرف على أسباب إقالة رئيس الاتحاد أنمار الحائلي !المرصد 18 6٬397 7 ساعات
ولي العهد يوجه بعدم تشفير الدوري السعوديالمرصد 55 3٬136 9 ساعات
تركي آل الشيخ يوجه بإنهاء تكليف إدارة نادي الاتحاد الحالية .. وتكليف “الصنيع” حتى نهاية الموسمالمرصد 14 2٬619 9 ساعات
اخبار فنية
بالفيديو .. “ميريام فارس” تؤدي رقصة مثيرة في حفل زفاف ملكيّ في دبي!المرصد 45 12٬768 يوم واحد
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !المرصد 10 3٬805 يومين
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجومالمرصد 33 6٬845 3 أيام
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !المرصد 54 14٬744 3 أيام
اخبار منوعة
بقبعة مكتوب عليها “حيوان” .. شاهد : “ريهانا” وحبيبها السعودي “حسن” في عشاء رومانسي !المرصد 48 5٬761 4 ساعات
فرح شعبان تخطف لقب ملكة جمال مصر للعالم 2017-فيديوالمرصد 34 7٬315 يوم واحد
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صورالمرصد 18 6٬116 يومين
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!المرصد 44 15٬002 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة وفاة عامل وهو يتحدث مع زبائن في مطعم بالدمامالمرصد 17 7٬174 5 ساعات
شاهد كيف أقنع الإخواني “عبد الله المحيسني” مراهق سعودي لتفجير نفسه في سوريا !المرصد 118 6٬607 10 ساعات
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياضالمرصد 181 10٬047 يومين
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!المرصد 18 9٬562 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على 5 من فحول الشعراء العميان عند العرب!المرصد 13 3٬562 11 ساعة
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 21 1٬893 4 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬958 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬951 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورةالمرصد 34 25٬389 يومين
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬645 6 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬378 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 8٬030 أسبوعين
اخبار اقتصادية
بمساحة 50 ألف متر مربع وإطلالة مميزة .. طرح أكبر «مزاد عقاري» من نوعه في مكة !المرصد 7 1٬583 3 ساعات
بالأرقام : “دول الخليج” ترفع أسعار الوقود .. وهكذا ستواجه السعودية الارتفاع القادمالمرصد 84 9٬732 13 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق شركة «رؤى الحرم المكي»واس 11 2٬995 21 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة بصدد إطلاق شركة «رؤى المدينة»واس 3 1٬763 21 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: خالد الفيصل يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفينالمرصد 11 2٬394 19 ساعة
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنيةواس 6 4٬504 5 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬344 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬352 أسبوع واحد
الاخيرة
وزارة الخارجية السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة في البحرينواس 9 1٬881 10 ساعات
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالحالمرصد 39 6٬476 يومين
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويوركالمرصد 23 3٬602 يومين
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيليةالمرصد 46 7٬559 يومين
كاريكاتير