لهذا السبب أغلقت وزارة التجارة محلات مجوهرات رجل الأعمال القطري “علي بن علي” في جدة!

حجم الخط A A A المرصد 27 4٬273 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية أغلقت أمس (الإثنين)، محلات رجل الأعمال القطري علي بن علي في محافظة جدة، لعدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.

وحسب صحيفة «عكاظ» قالت المصادر : إن هذه المحلات التي تعمل تحت نشاط بيع الساعات والمجوهرات، غير مستوفاة لشروط الاستثمار الأجنبي.

وأوضحت المصادر أن الأنظمة في السعودية تحظر مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار.