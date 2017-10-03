طردته السفارة في باريس .. “المعجمي” معلم متطرف يهاجم السعودية بتغريدات مسيئة على تويتر !
صحيفة المرصد : شن يحيى المعجمي ,والذي كان يعمل معلما في إحدى مدارس عرعر بمنطقة الحدود الشمالية قبل أكثر من 15 عاما, هجوما حاداً على المملكة على موقع التواصل “تويتر” وذلك بنشره تغريدات مسيئة للسعودية حول الأزمة القطرية .
وحسب صحيفة “عكاظ” فإن “المعجمي” ينتهج الفكر المتطرف، وكان يسعى أثناء عمله معلما في المرحلة الثانوية في تقريب طلابه للفكر القاعدي عبر الرحلات المدرسية والأنشطة الصفية واللاصفية، إضافة إلى المنشورات التي كان يقدمها لهم والتي تحتوي حقائق مزيفة من أجل تحسين صورة الفكر القاعدي في أذهان طلابه، إضافة إلى إشرافه حينها على جماعة التوعية الإسلامية داخل المدرسة. ولم يكترث المعجمي بدوره الوطني والتربوي طوال سنوات عمله في التعليم وإيفاده للعمل في السفارة السعودية في فرنسا حتى بدأ يقف خلف حكومة قطر، منتقدا سياسة وطنه والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية الأزمة القطرية.
يذكر أن السفارة السعودية في فرنسا أمس الأول (الأحد)، نوهت بأن المعجمي كان موظفا سابقا في سلك التعليم، وقد انتهى إيفاده لسفارة باريس منذ شهر رمضان الماضي وليس له أي علاقة بالمدرسة أو السفارة منذ ذلك التاريخ.
التعليقات
تذكرت اجرام قطر وطردها لشيخ الغفران بعد ماتضامن معنا ضد قطر
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انا بيتنا الي مايعجبني اطرده واكتشفت اني طردت كل اهلي من البيت وقلبو علي وطردوني
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38 - يجب محاسبة من إنتدبه لباريس// فتش عن أخ له سروري في منصب
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38 - يجب محاسبة من إنتدبه لباريس // ؟؟؟ !!!! وسنعرف مصدر الخلل
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29 - محمدين ... والله العظيم اني متعجب مثل هؤلاء // لا تعجب فهؤلاء خونة الأوطان اخوان عصر الخيانة الأخونجية
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الإخوان متغلغلون في جميع فروعها وإداراتها وهم من يتحكم في الكثير من قراراتها يجب الإلتفات لهم قبل فوات الاوان فالتعليم هو الأخطر.
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ان تكون هناك حملة توجد اسماء هؤلاء على لوحات في الشوارع والاعلانات وليس الهدف التشهير وانما ليعلم الصغار ان مايحدث هو تشويه للاسلام والوطن لكي يكون لدينا جيل واعي في ٢٠٣٠ لبناء مستقبل مزدهر بفكر نظيف!
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الحين الحكومه مطلعتك بباريس تعمل بالسفاره ومو مقصره معاك بعدين تطلع تقول هذا الكلام من جد فيه ناس ما تخجل ولا تستحي
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يحيى المعجمي**** لن أتنازل عن تضامني مع الشعب القطري ، لو يكلفني خسارة كل شي ،،، المبدأ لا يتغير بخسارة الجمهور (( قصدك الشعب القطري أو الشيخ القرضاوي ))
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بعد كل تلك السيرة السيئة اثناء عمله في عرعر تقوم وزارة التعليم بإنتدابه هل هو تخلص منه أم مكافأة وكلاهما خطأ فاحش. يجب محاسبة المتسبب في انتدابه.
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لا تنزعج ليسوا الا مجرد خونة أطان لهم ولاء لذميم خائن
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خونة تميم وموزه والقرضاوي شيخهم الضال
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27 - هاشم .... الحمدالله امس طردنا //وهل اكتشفت اليوم من يكون الخائن يحي المعجمي ؟ نيبالي ام هندي أم مصري اخونجي متطهر ومتوضي ؟!
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هذا الكلام له دلاله خطيره يعني تغلغل الاخوان في التعليم وكدلك وزارة الخارجيه يعني صح النوم انطرد لما بين نفسه بنفسه فقط التقرير يقول ١٥ سنه يحرض الطلاب في عرعر وحصل وظيفه في السفاره في باريس 😡😡كيف
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الخائن يحيى المعجمي // عن مثل هذا نتكلم واذا قلنا اخونجية خونة فإننا نقصدهم تحديد لأنهم ذنب لحزب جماعة اخونجية سرورية قطبية
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الخائن يحيى المعجمي // مثل هذا يعيشون معنا ونحسبهم منا وما هم الا خونة اخونجية لا أوطان لهم
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ليت كل الناس يداومون بدري
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الخائن يحيى المعجمي يقول : والله شرف لي التواصل مع الشيخة موزة أنجبت رجال وطلعت أمراء وعلمت قادتك فنون السياسة هذا العز وأنا أخوك
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والله العظيم اني متعجب مثل هؤلاء يسئ لبلده ويؤيد الافكارالمنحرفه وخائن لماذا يترك وتنهى خدماته لماذا لاتتم تصفيته (الا الخيانه للبلد ولولاة امرنا) امر غير مقبول (اللي مافيه خير لبلده مافيه خيرللناس)
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خلي الدوله تنظف هولاء الخونه الذين لايعرفون قيمه وطن
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الحمدالله امس طردنا نيبالي سائق اكتشفنا انه على تواصل مع شقيق له يعمل بقطر مايستحي على دمه يشتغل معنا ويتواصل معه شقيقه بقطر
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خروج الجرذان من جحورها وأوكرها (( يشعرون )) بألم سقوط منبت فكرهم الاخونجي سرورية وقطبية
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يعود الفضل بعد الله سبحانه في كشف امره لمجموعة نايف بن خالد بارك الله في جهودهم
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20 - جبال سدير .. الله يكفينا شركل من فية شر // الاخوان وخورجهم (( شر الخلق والخليقة وما وطئت الأرض تحقر صلاتك عند صلاته يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم
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مايستحي مؤيد لقطر ومعلم بعد 15 سنه غاضين الطرف عنه ليش توكم تطردونه المجرم
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على ***هو وأشكاله...
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16 - هاشم ... امس طردنا عامل هندي // وقادم الايام ستسمع بأشياء لم تدر بخلدك من فضح اخونجية خوارج لا وطن لهم ولا دين صحيح وإن صلوا واصاموا
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ياسفارتنا قلبتها ثم قلبتها ثم انقلبت على جنبي الايمن ونمت الله يكفينا شركل من فية شر
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12 - هاشم .. ياحركات بطل تطرف // سينتهون بفضحنا للأخونجية وخوارجهم من نحقر صلاتنا عند صلاتهم وما هم الا كقوم عاد ؟! مارقون من الدين !!
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5 - هاشم ... 15 سنه متطرف // وسنجعل اتباعهم يعرفونهم على حقيقتهم
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5 - هاشم ... 15 سنه متطرف // ونحن مخدوعين بجماعة تعرف وتعرف نفسها بالأخوان لنكتشف أنهم خوارج العصر
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امس طردنا عامل هندي اكتشفنا انه على تواصل مع هندي اخر يعمل بقطر
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5 - هاشم .... 15 سنه متطرف // لقي له بعضا من يغرر بهم ويفهمهم أن الفكر الخارجي هو الاسلام الصحيح ؟!
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هؤلاء المطرودين في اوروبا من ينفق عليهم !! اكيد الدعم القطري وبعض الدول الغربيه لها علاقه باستمرارهم في خيانة اوطانهم !
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مثل هؤلاء المارقة تسربوا وتسللوا لتعليمنا في فترة مضت على حين غرة وحسن نية منا
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متطرف وعنده نزوعه قاعديه 15 سنه توه يطرد ياحركات بطل تطرف
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هؤلاء ومن على شاكلتهم هم أدخلوا الغربيين للإسلام الخطأ اسلام خوارج داعش والقاعدة بفكر ومنهج سروروقطب
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لم يكن الا اخونجيا قطبيا يبحذ عن حاكمية في أوطان العرب والمسلمين
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في زمن الصحوة وما بعدها بقليل كان مثل حامل هذا الفكر السروري القطبي يصول ويجول في التعليم العربي والاسلامي
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من هؤلاء القطبيين السروريين وأشكالهم (( تسرب فكر اخوان الخوارج لأبناء المسلمين السنة ))
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بعد هذا التاريخ الاسود ويعين في السفاره فيه خلل ومخلل
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تساقط الخونة الاخونجية وخوارجهم
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15 سنه متطرف كما ذكرتم توكم تتخذو بحقه الطرد هاذا جرم اكيد بدايه التطرف كان مؤيد لسرائيل وتوه تحول لقطر
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وين باقي هذا 😂😂😂😂😂😊
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هذا تاكيد لماقاله قينان
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وش هالعله بعد اللي طالع لنا الحين،،حنا ناقصين خبول بعد..!
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طيب وهل رجع للبلد ولا بقى معارضآ بالخارج طيب دامكم تعلمون انه متطرف وعنده كل ماذكرتم وراكم تاركينه ومكرمينه بالعمل بالسفاره
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