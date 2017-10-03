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سكاي نيوز: تكلفة جنونية لمونديال قطر.. وتحذير للشركات

سكاي نيوز: تكلفة جنونية لمونديال قطر.. وتحذير للشركات
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المرصد 18 2٬994 2 ساعتين

صحيفة المرصد-سكاي نيوز: أصدرت “كورنرستون غلوبال” للاستشارات تقريرا بشأن المخاطر المحيطة بإقامة كأس العالم 2022 في قطر، تضمن نصيحة للشركات التي تعمل في الدوحة، أو لها علاقة بالمشروعات الرياضية الكبيرة، محذرة من احتمالات الخسائر.

وتضمن التقرير تحليلا للأرقام والمخاطر المالية والاقتصادية المحيطة بمشروعات مرتبطة بكأس العالم، إضافة إلى تحليل للمخاطر السياسية في ضوء أزمة قطر، ومقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها.

والملاحظة الأولية، أنه في حال أقيمت المناسبة فعلا في قطر عام 2022 فإنها ستكون الأعلى كلفة بأضعاف مضاعفة في تاريخ مسابقات كأس العالم قاطبة.

جدير بالذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن قطر ستنفق 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم، ما يعني أن نصيب الفرد من مواطني قطر (313 ألف نسمة) من تلك الكلفة سيكون 6.4 مليون دولار.
ويمكن تصور مدى تضاعف الكلفة إذا عرفنا أن كأس العالم 2014 في البرازيل تكلفت 15 مليار دولار، وفي جنوب أفريقيا 2010 كانت التكلفة 3 مليارات، وفي ألمانيا 2006 ملياري دولار.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 -
2017-10-03 10:09:05
ملعب الجوهرة كم التكلفة
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17 -
2017-10-03 10:06:57
تعليق مخالف
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16 - زائر
2017-10-03 09:46:50
تعليق مخالف
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15 - شكله
2017-10-03 09:36:05
شكله ***
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14 - الشمري
2017-10-03 09:27:49
نصيب الفرد الواحد. هههههه وانتم تعطون كل مواطن امارتي نصيبه من الدخل وش دخلكم بالتكلفه انتم تبون تدفعون شي
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13 - جداوي غير
2017-10-03 09:27:43
الدول المشاركه بكاس العالم 2022 هي قطاع غزه وايران وسوريا وفريق الحوثييين وتركيا ويمكن الكويت والعراق يشاركو
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12 - جداوي غير
2017-10-03 09:09:54
سوال مهم هل السعوديه ومصر والايمارات والبحرين وهيه دول مهمه علي الصعيد السياسي والكروي سوف تدخل تصفيات كاس العالم 2022 اذ بدات
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11 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-03 08:55:24
المبالغ مبالغ بها .. والدول التي تقارن بها قطر لديها بنية تحتية شبه متكاملة .. فلا يمكن مقارنة المانيا مع اي دول عربية او خليجية .. صحيح هناك مشاكل بقطر ولكن ماهكذا تورد الابل ..
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10 - السفياني
2017-10-03 08:51:00
قطر لن تستضيف كاس العالم بسبب الارهاب هناك دول تعمل على سحب الملف بقاء الازمه الحاليه مع دول الخليج له عواقب وخيمه على قطر كما ان هناك دول سوف تعلن مقاطعتها لقطر في افريقيا واروبا واسيا الوسظى
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9 - ابويزيد
2017-10-03 08:41:31
الشعور بلعظمه يجعل الانسان يفقد الصواب.
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8 - حزم
2017-10-03 08:34:11
اشفيه حمودي يطق ارقبه فرحان باستضافة مونديال 2022
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7 - عــــــهــــــــــود
2017-10-03 08:32:21
وحتى لو لم تنجح قطر في استضافة المونديال****
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6 - سعود 2000
2017-10-03 08:31:06
صورة حمد حقيقيه او فوتو شوب ؟؟؟
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5 - احمد ابراهيم
2017-10-03 08:30:27
ملف يحتاج إلى تمعن ثاقب دولتنا وحكماؤها لهم نظرة مستقبلية لم يتعاطو مع هذا الملف الشائك فالحمد لله دام عزك ياوطن
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4 - عــــــهــــــــــود
2017-10-03 08:29:59
تعليق مخالف
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3 -
2017-10-03 08:28:59
على الاقل الصرف في البلد . ماعطوها احد اجنبي
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2 - هاشم
2017-10-03 08:26:53
عيني بعينك يحاسد النجاح قطر لن تفلح بتنظيم كاس العالم مهما حاولت افساده
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1 - عــــــهــــــــــود
2017-10-03 08:24:31
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