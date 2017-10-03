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معلومة صادمة وتاريخ أسري مثير عن جزار لاس فيغاس !

معلومة صادمة وتاريخ أسري مثير عن جزار لاس فيغاس !
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المرصد 11 2٬761 2 ساعتين

صحيفة المرصد – سكاي نيوز: كشفت التقارير الأولية عن “جزار لاس فيغاس”، ستيفن بادوك، الذي أطلق الرصاص على جمهور حفل موسيقي، معلومات مثيرة عن والده، وتقصيرا أمنيا في مدينة تجتذب نحو 3.5 مليون زائر من حول العالم.

وحسب ما ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” الاثنين، فإن والد جزار لاس فيغاس يدعى بنجامين هوسكين بادوك، وكان أحد أبرز المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن الماضي.

ونشرت الصحيفة البريطانية وثيقة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف.بي.آي” مؤرخة في 18 مارس 1969، تؤكد فيها أن بادوك الأب مطلوب للعدالة كونه لص مصارف ومصنف خطر جدا.

وقالت إن الرجل الذي كان في عام 1969 يبلغ من العمر 42 عاما قضى 8 سنوات على لائحة أكثر المطلوبين للـ”أف.بي.آي” بعد هروبه من السجن، مشيرة إلى أنه شخص بإصابته بمرض نفسي.

وكشفت الشرطة أن بادوك الابن، الذي أطلق الرصاص، مساء الأحد، على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا موقعا عشرات القتلى ومئات الجرحى قبل ان ينتحر، كان لديه أيضا تاريخ من المشكلات النفسية، على غرار والده.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها “الدايلي ميل”، فإن ستيفن بادوك (64 عاما) كان طيارا مرخصا لمزاولة المهنة، ويهوى الصيد، ولم يكن له سجل إجرامي أو جنائي على الإطلاق.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - ابو سليمان
2017-10-03 10:26:07
لماذا لم تلصق التهمة بالمسيحية او باليهودية كما للاسف اذا حصل لدينا من شخص يتهم الاسلام عجباً لكم مالكم كيف تحكمون !!؟؟؟
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10 - والد ابراهيم
2017-10-03 10:10:53
الحمد لله الى الان و المجرم ليس له انتماء للدين الاسلامي او عاش في احدى دولها حسب التقراير اعلاميا الان
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9 - عبدالله
2017-10-03 09:43:31
اتمنى ان يسن قوانين هناك لمنع الاختلاط والحفلات الموسيقية والعمل على إقامة سرادقات واجتماعات منفصلة للجنسين وقراة القران والاحاديث النبوية والمواعض الاسلامية حتى لا يعمهم الله بالطوفان كمافعل بقوم نوح
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8 - ابعترف
2017-10-03 09:29:10
ذوقو ماصنعتوه بنا وبلاد المسلمين الله يزيدكم من الاخطاء الامنيه ويجعل تدميركم من شعبكم كل الاحداث الراهنه في بلاد الاسلام والعرب انتم سببه ذوقو قليلا من مااصابنا
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7 -
2017-10-03 09:12:50
والله ياهو شخلهم شخل.
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6 - s7ss
2017-10-03 09:06:39
لفقت التهمه بهذا الرجل ... الـ F B I والشرطة ورجال المباحث فشلوا فشل ذريع في اكتشاف المجرم فلفقوها في واحد متوفي في نفس الحادثة لكي ياخذون وقتهم في التحقيق وفي نفس الوقت يتجنبون الحرج من الرأي العام
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5 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-03 08:59:08
كان كان واللي كان صآر وكان . خلااص وقع الفأس في الرأس ومات اللي مات. ولكن كل ذلك بمشيئة الله وقدره وأمره. آمنا بالله وقدره خيره وشره
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4 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-03 08:51:23
بداية ارفع عقالي اعجابا بلصوص المصارف الشرفاء الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء .. اما المجرمين فكم اكرههم .. رحم الله شهداء لاس فيجاس وجبر مصاب اهلهم ومحبيهم .. وندعو الله بشفاء المصابين سريعا
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3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-03 08:51:14
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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2 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-03 08:46:14
رسالة ومرسلها يتابع
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1 - سواق وايت موية
2017-10-03 08:44:33
الله يزيد أكثر
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آخر تعليق
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